Украйна и Русия размениха военнопленници: 205 украинци се завърнаха у дома
  Тема: Украйна

Украйна и Русия размениха военнопленници: 205 украинци се завърнаха у дома

2 Октомври, 2025 17:10, обновена 2 Октомври, 2025 17:10 939 28

Сред освободените са бойци от „Азовстал“, защитници на Чернобилската АЕЦ и 20 цивилни граждани

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия извършиха нова размяна на пленници, при която 185 украински военнослужещи и 20 цивилни граждани се прибраха по домовете си. Новината бе съобщена от президента Володимир Зеленски в „Телеграм“, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Днес връщаме у дома 185 наши защитници. Сто осемдесет и трима от тях са войници и сержанти, а двама - офицери. Това са воини от въоръжените сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба. Заедно с тях се прибират и 20 цивилни. Всички ще получат необходимата подкрепа“, написа Зеленски.

По думите му, сред освободените са защитници, които са воювали в Мариупол и в завода „Азовстал“, както и на територията на Чернобилската АЕЦ. Повечето са били в руски плен още от 2022 г.

„Благодарим на всички, които правят тези разменни операции възможни. От началото на пълномащабната инвазия сме върнали вече над 7000 наши хора. Трябва да освободим всички и работим за това ежедневно“, подчерта Зеленски.

Предишната размяна на пленници се състоя на 24 август, когато Украйна успя да върне не само военни, но и журналиста Дмитро Хилюк и бившия кмет на Херсон Володимир Миколаенко.

Руското министерство на отбраната също потвърди размяната, като заяви, че също е получило обратно 185 военни и 20 цивилни. Москва уточни, че операцията е осъществена в рамките на договореностите от последния кръг преки мирни преговори с Украйна, проведени на 23 юли в Истанбул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мислещ

    25 2 Отговор
    Какво освобождаване, като сега веднага ще ги засилят към фронтовата линия. Пишете ги умрели.

    Коментиран от #6, #11, #17

    17:12 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    15 3 Отговор
    България хрантути из хотелите на Слънчака пацаните на тия убавци от нацбата.

    17:12 02.10.2025

  • 3 Рон Джереми

    9 2 Отговор
    Дупчиците са им станали като 3-литров буркан

    Коментиран от #5, #23

    17:14 02.10.2025

  • 4 БАЯ СА Се ОХРАНИЛИ АЗОВЦИ

    11 2 Отговор
    Угоени кът наш шише и с еднакви прически....

    17:15 02.10.2025

  • 5 Има

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рон Джереми":

    Си предимства, запек не ги мъчи.

    Коментиран от #7

    17:15 02.10.2025

  • 6 Точно така

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мислещ":

    Това щях да пиша и аз, ... сигурно не им се връща,като знаят,че пак ще ги хвърлят обратно на фронта и този път може и да нямат късмета да ги "заловят"

    17:16 02.10.2025

  • 7 Рон Джереми

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Има":

    Ха ха,така си е,... трябва да се гледа положително на нещата

    17:17 02.10.2025

  • 8 Зеленски

    6 2 Отговор
    Не хареса тази новина

    17:18 02.10.2025

  • 9 А бе

    2 13 Отговор
    Украинците се връщат У ДОМА! А руснаците ще се връщат пак на фронта!

    Коментиран от #15, #18, #21

    17:18 02.10.2025

  • 10 Тодор

    1 12 Отговор
    Тодор Газпромов обичаше Путин така, както други обичаха семействата си. Двайсет години той говореше на колеги и познати колко велик бил „вождът от Кремъл“ и как българите щели да измръзнат без "газта на Газпром". В кръчмата разказваше за шахматните ходове на Русия, докато самият той живееше в панелка с климатици на изплащане.
    Жена му дълго търпеше парадите на 9 май по телевизора и портретчето на Путин на секцията. Но един ден тя започна да излиза все по-често, а после тихо се разведе с него. Тодор не разбираше защо – любовта му към Русия заемаше цялото му сърце и за жена просто не оставаше място.
    След развода той намираше уют в интернет. Там пишеше безкрайни коментари – за рухващия Запад, за гениалния Путин и за това как България била колония. Понякога сам си натискаше бутона „харесва ми“, защото никой друг не обръщаше внимание.
    Един ден съобщиха ужасната за Тодор новина: "Газпром фалира". Това разби на части иначе несломимото путинистко сърце. Самотата и маниакалната му обсесия го довеждаха до диагноза – параноидно разстройство. Той виждаше западни агенти във всеки съсед, в момичето с електромобила откриваше лично пратеник на НАТО, а в момчето с тротинетката – украински диверсант.
    И така, Тодор Газпромов продължи да прекарва дните си пред екрана, където клавиатурата беше най-близкият му събеседник. В коментарите си той воюваше със света, а на стената в панелката му портретът на Путин го гледаше мълчаливо и стопляше самотните му и лишени от женска ласк

    17:18 02.10.2025

  • 11 Също

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мислещ":

    Опитът, натрупан в бойни действия в Колумбия, е безполезен в Украйна срещу руски войски, според пенсиониран колумбийски офицер и наемник в украинските въоръжени сили. Той каза, че 20 колумбийци са пътували с него до Украйна. Досега 15 от тях са били убити от руски дронове, въоръжени с експлозиви. Той също така каза, че Украйна обещава големи суми пари за набиране на наемници, но след това не изпълнява обещанията си. Сафарито се е провалило.

    17:19 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иначе пък Пиар-а им все...

    7 1 Отговор
    ...ги опакова в пресни украински знамена...- въздух,под налягане...!

    17:21 02.10.2025

  • 14 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Щом от 2022 са били в Русия, сто процента са обработени и сега влизат в Украйна с мисия...Иначе руснаците току така няма да ги пратят в Украйна..

    17:21 02.10.2025

  • 15 Много си наивен!

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    Нима вярваш,че няма пак да ги засилят на фронта...?!?!

    17:22 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Румен Решетников

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мислещ":

    Асвабадените ватенки - да. На фронте- на първа линия!

    17:35 02.10.2025

  • 18 нИграмотен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    ,брат, мноо си проС

    17:38 02.10.2025

  • 19 Опорка

    1 0 Отговор
    Причината размените да се случват толкова рядко е, че руснаците срещат сериозни проблеми в набирането на желаещи да се връщат. Подавящото болшинство предпочита да седи на топло в руски "плен". 185 от десетки хиляди е нищо.

    Коментиран от #24

    17:49 02.10.2025

  • 20 Грую

    0 0 Отговор
    и другата седмица: на фронта

    17:49 02.10.2025

  • 21 Васко

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    Тебе какво те себе??

    17:49 02.10.2025

  • 22 Дух

    1 0 Отговор
    Това не е актуално и интересно вече ,войни глупости,..... комплексари и злобари на килограм не съдя никого но само Малоумници се мислят за безсмъртни ,а депресията и самоубийствата обикновено виреят в мащабен план и никой не е застрахован 🖤☠️🪦
    Или както казват сънят е добра репетиция за смъртта

    17:53 02.10.2025

  • 23 Това е щото

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рон Джереми":

    братушките....обратни... и пр.

    17:54 02.10.2025

  • 24 Украйна не трябва да връща

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Опорка":

    руски военопленници.
    Мястото им е в мините. Проблем е, че и да кОпат не умеят.

    17:56 02.10.2025

  • 25 Точка вкусно

    0 0 Отговор
    А колко са пленените руснаци?

    Коментиран от #27

    17:56 02.10.2025

  • 26 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Украинските смъртници отново ще попаднат на фронта още преди да са пръднали на свобода.Трябвавше да си останат пленени ,но живи както направиха повечето укри предали се в плен.

    Коментиран от #28

    17:57 02.10.2025

  • 27 Как колко

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точка вкусно":

    Десетки хиляди са.Не слушаш ли УНИАН?

    17:58 02.10.2025

  • 28 А върналите се

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    руски военопленници ги пращат на почивка в Сочи.
    Не бе. В Сибир беше.

    18:00 02.10.2025

Новини по държави:
