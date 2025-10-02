Украйна и Русия размениха военнопленници: 205 украинци се завърнаха у дома

Украйна и Русия извършиха нова размяна на пленници, при която 185 украински военнослужещи и 20 цивилни граждани се прибраха по домовете си. Новината бе съобщена от президента Володимир Зеленски в „Телеграм“, цитиран от Укринформ, предава БТА.
„Днес връщаме у дома 185 наши защитници. Сто осемдесет и трима от тях са войници и сержанти, а двама - офицери. Това са воини от въоръжените сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба. Заедно с тях се прибират и 20 цивилни. Всички ще получат необходимата подкрепа“, написа Зеленски.
По думите му, сред освободените са защитници, които са воювали в Мариупол и в завода „Азовстал“, както и на територията на Чернобилската АЕЦ. Повечето са били в руски плен още от 2022 г.
„Благодарим на всички, които правят тези разменни операции възможни. От началото на пълномащабната инвазия сме върнали вече над 7000 наши хора. Трябва да освободим всички и работим за това ежедневно“, подчерта Зеленски.
Предишната размяна на пленници се състоя на 24 август, когато Украйна успя да върне не само военни, но и журналиста Дмитро Хилюк и бившия кмет на Херсон Володимир Миколаенко.
Руското министерство на отбраната също потвърди размяната, като заяви, че също е получило обратно 185 военни и 20 цивилни. Москва уточни, че операцията е осъществена в рамките на договореностите от последния кръг преки мирни преговори с Украйна, проведени на 23 юли в Истанбул.
1 Мислещ
Коментиран от #6, #11, #17
17:12 02.10.2025
2 честен ционист
17:12 02.10.2025
3 Рон Джереми
Коментиран от #5, #23
17:14 02.10.2025
4 БАЯ СА Се ОХРАНИЛИ АЗОВЦИ
17:15 02.10.2025
5 Има
До коментар #3 от "Рон Джереми":Си предимства, запек не ги мъчи.
Коментиран от #7
17:15 02.10.2025
6 Точно така
До коментар #1 от "Мислещ":Това щях да пиша и аз, ... сигурно не им се връща,като знаят,че пак ще ги хвърлят обратно на фронта и този път може и да нямат късмета да ги "заловят"
17:16 02.10.2025
7 Рон Джереми
До коментар #5 от "Има":Ха ха,така си е,... трябва да се гледа положително на нещата
17:17 02.10.2025
8 Зеленски
17:18 02.10.2025
9 А бе
Коментиран от #15, #18, #21
17:18 02.10.2025
10 Тодор
Жена му дълго търпеше парадите на 9 май по телевизора и портретчето на Путин на секцията. Но един ден тя започна да излиза все по-често, а после тихо се разведе с него. Тодор не разбираше защо – любовта му към Русия заемаше цялото му сърце и за жена просто не оставаше място.
След развода той намираше уют в интернет. Там пишеше безкрайни коментари – за рухващия Запад, за гениалния Путин и за това как България била колония. Понякога сам си натискаше бутона „харесва ми“, защото никой друг не обръщаше внимание.
Един ден съобщиха ужасната за Тодор новина: "Газпром фалира". Това разби на части иначе несломимото путинистко сърце. Самотата и маниакалната му обсесия го довеждаха до диагноза – параноидно разстройство. Той виждаше западни агенти във всеки съсед, в момичето с електромобила откриваше лично пратеник на НАТО, а в момчето с тротинетката – украински диверсант.
И така, Тодор Газпромов продължи да прекарва дните си пред екрана, където клавиатурата беше най-близкият му събеседник. В коментарите си той воюваше със света, а на стената в панелката му портретът на Путин го гледаше мълчаливо и стопляше самотните му и лишени от женска ласк
17:18 02.10.2025
11 Също
До коментар #1 от "Мислещ":Опитът, натрупан в бойни действия в Колумбия, е безполезен в Украйна срещу руски войски, според пенсиониран колумбийски офицер и наемник в украинските въоръжени сили. Той каза, че 20 колумбийци са пътували с него до Украйна. Досега 15 от тях са били убити от руски дронове, въоръжени с експлозиви. Той също така каза, че Украйна обещава големи суми пари за набиране на наемници, но след това не изпълнява обещанията си. Сафарито се е провалило.
17:19 02.10.2025
13 Иначе пък Пиар-а им все...
17:21 02.10.2025
14 Атина Палада
17:21 02.10.2025
15 Много си наивен!
До коментар #9 от "А бе":Нима вярваш,че няма пак да ги засилят на фронта...?!?!
17:22 02.10.2025
17 Румен Решетников
До коментар #1 от "Мислещ":Асвабадените ватенки - да. На фронте- на първа линия!
17:35 02.10.2025
18 нИграмотен
До коментар #9 от "А бе":,брат, мноо си проС
17:38 02.10.2025
19 Опорка
Коментиран от #24
17:49 02.10.2025
20 Грую
17:49 02.10.2025
21 Васко
До коментар #9 от "А бе":Тебе какво те себе??
17:49 02.10.2025
22 Дух
Или както казват сънят е добра репетиция за смъртта
17:53 02.10.2025
23 Това е щото
До коментар #3 от "Рон Джереми":братушките....обратни... и пр.
17:54 02.10.2025
24 Украйна не трябва да връща
До коментар #19 от "Опорка":руски военопленници.
Мястото им е в мините. Проблем е, че и да кОпат не умеят.
17:56 02.10.2025
25 Точка вкусно
Коментиран от #27
17:56 02.10.2025
26 Сатана Z
Коментиран от #28
17:57 02.10.2025
27 Как колко
До коментар #25 от "Точка вкусно":Десетки хиляди са.Не слушаш ли УНИАН?
17:58 02.10.2025
28 А върналите се
До коментар #26 от "Сатана Z":руски военопленници ги пращат на почивка в Сочи.
Не бе. В Сибир беше.
18:00 02.10.2025