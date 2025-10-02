Украйна и Русия размениха военнопленници: 205 украинци се завърнаха у дома

Украйна и Русия извършиха нова размяна на пленници, при която 185 украински военнослужещи и 20 цивилни граждани се прибраха по домовете си. Новината бе съобщена от президента Володимир Зеленски в „Телеграм“, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Днес връщаме у дома 185 наши защитници. Сто осемдесет и трима от тях са войници и сержанти, а двама - офицери. Това са воини от въоръжените сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба. Заедно с тях се прибират и 20 цивилни. Всички ще получат необходимата подкрепа“, написа Зеленски.

По думите му, сред освободените са защитници, които са воювали в Мариупол и в завода „Азовстал“, както и на територията на Чернобилската АЕЦ. Повечето са били в руски плен още от 2022 г.

„Благодарим на всички, които правят тези разменни операции възможни. От началото на пълномащабната инвазия сме върнали вече над 7000 наши хора. Трябва да освободим всички и работим за това ежедневно“, подчерта Зеленски.

Предишната размяна на пленници се състоя на 24 август, когато Украйна успя да върне не само военни, но и журналиста Дмитро Хилюк и бившия кмет на Херсон Володимир Миколаенко.

Руското министерство на отбраната също потвърди размяната, като заяви, че също е получило обратно 185 военни и 20 цивилни. Москва уточни, че операцията е осъществена в рамките на договореностите от последния кръг преки мирни преговори с Украйна, проведени на 23 юли в Истанбул.