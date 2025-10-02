Новини
Литва удължава затварянето на въздушното си пространство по границата с Беларус

2 Октомври, 2025 20:23 477 7

  • литва-
  • въздушно пространство-
  • граница-
  • беларус

Решението е взето заради военни учения и заплахата от дронове, като мярката ще продължи до 1 декември.

Литва удължава затварянето на въздушното си пространство по границата с Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литва планира да удължи срока на затваряне на въздушното си пространство по границата с Беларус, предаде ДПА, позовавайки се на информация от литовската армия, предава БТА.

Небето в пограничния район беше затворено през август заради руско-беларуските военни учения "Запад". Първоначално се планираше тази мярка да бъде отменена през този месец, но ново решение предвижда тя да остане в сила до 1 декември.

Причината за продължаването е опасението от потенциални нарушения на въздушното пространство от дронове. Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене поясни, че решението се обосновава и със скорошни законодателни промени, които дават на армията по-големи възможности за ефективно неутрализиране на дронове.

По-рано беше регистриран инцидент, при който два дрона с руски произход навлязоха в литовското въздушно пространство от Беларус, което предизвика законодателни изменения, одобрени от парламента миналата седмица.

Границата между Литва и Беларус е дълга около 679 км.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сърп и чук

    1 0 Отговор
    Като ги гледам тези балтийските страни, се чудя, дали ние не сме най-зле от към армия?...и не само армия

    20:37 02.10.2025

  • 2 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Жалки същества. Жалко е, че действията им ще доведат света до унищожение

    20:37 02.10.2025

  • 3 Накрая пак Русия

    0 1 Отговор
    Ще изяде боя като бездомно Куче

    20:47 02.10.2025

  • 4 Както казва Путин

    0 1 Отговор
    Руският народ е Просто измет
    Ще ги пращам на Фронта и като свършат ще избягам във китай

    Коментиран от #5, #7

    20:49 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    0 1 Отговор
    Аз и Украйна казах че ще Унищожа за три дена ама сега още сум на старта след 5 години нечовешки Усилия от Руска страна

    20:53 02.10.2025

  • 7 нИграмотен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Както казва Путин":

    Многу са ва, брат ми... укрите май ше свършат първи

    20:53 02.10.2025

Новини по държави:
