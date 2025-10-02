Литва удължава затварянето на въздушното си пространство по границата с Беларус

Литва планира да удължи срока на затваряне на въздушното си пространство по границата с Беларус, предаде ДПА, позовавайки се на информация от литовската армия, предава БТА.

Небето в пограничния район беше затворено през август заради руско-беларуските военни учения "Запад". Първоначално се планираше тази мярка да бъде отменена през този месец, но ново решение предвижда тя да остане в сила до 1 декември.

Причината за продължаването е опасението от потенциални нарушения на въздушното пространство от дронове. Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене поясни, че решението се обосновава и със скорошни законодателни промени, които дават на армията по-големи възможности за ефективно неутрализиране на дронове.

По-рано беше регистриран инцидент, при който два дрона с руски произход навлязоха в литовското въздушно пространство от Беларус, което предизвика законодателни изменения, одобрени от парламента миналата седмица.

Границата между Литва и Беларус е дълга около 679 км.