Литва удължава затварянето на въздушното си пространство по границата с Беларус

Литва планира да удължи срока на затваряне на въздушното си пространство по границата с Беларус, предаде ДПА, позовавайки се на информация от литовската армия, предава БТА.
Небето в пограничния район беше затворено през август заради руско-беларуските военни учения "Запад". Първоначално се планираше тази мярка да бъде отменена през този месец, но ново решение предвижда тя да остане в сила до 1 декември.
Причината за продължаването е опасението от потенциални нарушения на въздушното пространство от дронове. Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене поясни, че решението се обосновава и със скорошни законодателни промени, които дават на армията по-големи възможности за ефективно неутрализиране на дронове.
По-рано беше регистриран инцидент, при който два дрона с руски произход навлязоха в литовското въздушно пространство от Беларус, което предизвика законодателни изменения, одобрени от парламента миналата седмица.
Границата между Литва и Беларус е дълга около 679 км.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сърп и чук
20:37 02.10.2025
2 И Киев е Руски
20:37 02.10.2025
3 Накрая пак Русия
20:47 02.10.2025
4 Както казва Путин
Ще ги пращам на Фронта и като свършат ще избягам във китай
Коментиран от #5, #7
20:49 02.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путин
20:53 02.10.2025
7 нИграмотен
До коментар #4 от "Както казва Путин":Многу са ва, брат ми... укрите май ше свършат първи
20:53 02.10.2025