Кремъл няма данни за произхода на нефтa в задържания край Франция танкер

Кремъл заяви, че няма информация относно произхода и вида на нефта, който транспортира задържаният край бреговете на Франция танкер, предаде ТАСС, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.

„Не знам какъв е този нефт, какъв е неговият произход. Не разполагаме с информация за това. Става въпрос за търговска продажба на енергийни ресурси“, посочи той.

Френската прокуратура в Брест започна разследване срещу танкера за „липса на доказателства за националността на кораба/флага“ и „неизпълнение на разпореждане на властите“. Впоследствие тя постанови задържане на капитана и първия му помощник, които са китайски граждани, припомня Франс прес.

По-късно прокуратурата реши да повдигне обвинения само срещу капитана, като му бе връчена призовка да се яви пред наказателния съд в Брест, докато първият помощник беше освободен, съобщи прокурорът на Брест Стефан Келенбергер.

Френски морски командоси се качиха на кораба „Боракай“, плаващ под флага на Бенин, в събота край френското крайбрежие.