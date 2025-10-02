Кремъл няма данни за произхода на нефтa в задържания край Франция танкер

Кремъл заяви, че няма информация относно произхода и вида на нефта, който транспортира задържаният край бреговете на Франция танкер, предаде ТАСС, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.
„Не знам какъв е този нефт, какъв е неговият произход. Не разполагаме с информация за това. Става въпрос за търговска продажба на енергийни ресурси“, посочи той.
Френската прокуратура в Брест започна разследване срещу танкера за „липса на доказателства за националността на кораба/флага“ и „неизпълнение на разпореждане на властите“. Впоследствие тя постанови задържане на капитана и първия му помощник, които са китайски граждани, припомня Франс прес.
По-късно прокуратурата реши да повдигне обвинения само срещу капитана, като му бе връчена призовка да се яви пред наказателния съд в Брест, докато първият помощник беше освободен, съобщи прокурорът на Брест Стефан Келенбергер.
Френски морски командоси се качиха на кораба „Боракай“, плаващ под флага на Бенин, в събота край френското крайбрежие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
20:34 02.10.2025
2 Брониславович
20:34 02.10.2025
3 Като не е руски
Коментиран от #15
20:38 02.10.2025
4 Мдааа
20:38 02.10.2025
5 Ко Не
20:41 02.10.2025
6 Гадно
Егати пропадналите Рушисти!
Едно време се отвращавахве от
-1-Нациовал-социалистите на Австрииското диване;
-2-фашистите на Мусолини,
-3-Франкистите на каудилио Франко
Ще дойде време когато ще осъдим и национал-Путлеризъма!
20:41 02.10.2025
7 Последния селяндур
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Макрон и Украйна претърпяха пълен разгром на Африканският фронт
-;-
как пък и къде Бандеровците и фпансетата са били заедно на африкански фронт!
Лелеееее колко обли са станали пропутлеристите!
Коментиран от #9
20:43 02.10.2025
8 Спецназ
която френските жабари даже не се
събират да я уважават като Държава. ФАКТ!
Та капитана китаец...
което навежда жабарските "следователи" на СЛЕДА за Русия, БАЦЕ!
ЯКО, А??
ЖИК-ТАК!
Ама кой е собственика, има ли фактура за откъде е купил нефта
за тех са маловажни неща.
На 100 % Фактурата за продажба е издадена от фирма в ЕС( след 2-3 предишни прекупвания, де).
Важното е капитана да иде ПОКАЗНО на Съд!!
После ще го пуснат по тихичко, ама дейност е показана и се работи!!
Как Макарон ще конфискува "ПРОИЗХОД на товара", което е глупост отсекъде,
след като не може да конфискува "СОБСТВЕНОСТ"??
НА ЕВросъюза, бе!
20:45 02.10.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Последния селяндур":Вече три години се води война в Африка между Русия и ЕС и Украйна.На територия 50 пъти по голяма от Украйна и с много повече жертви.За три години 50 млн жертви от които 1 млн деца.
20:45 02.10.2025
10 Конфискация
Коментиран от #13
20:47 02.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Спецназ
може да се наложило че екипажа загорел за 2 дена да
праскат рускините пристанищни к.ври, КО лошо им в това ако си плащат??
20:54 02.10.2025
13 Ще конфискуваш ти, смеш
До коментар #10 от "Конфискация":Ник.
А после....?
Коментиран от #16
21:07 02.10.2025
14 Хахахаха
21:10 02.10.2025
15 Путин от мазата
До коментар #3 от "Като не е руски":Наш е веееее
21:11 02.10.2025
16 Хахахаха
До коментар #13 от "Ще конфискуваш ти, смеш":После, ще конфискуват и следващия. Докато на рашата не остане нищо.
21:12 02.10.2025