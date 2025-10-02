Новини
Кремъл няма данни за произхода на нефтa в задържания край Франция танкер

2 Октомври, 2025 20:31 598 16

Русия се дистанцира от случая, докато Франция продължава разследването на екипажа и кораба.

Кремъл няма данни за произхода на нефтa в задържания край Франция танкер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че няма информация относно произхода и вида на нефта, който транспортира задържаният край бреговете на Франция танкер, предаде ТАСС, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предава БТА.

„Не знам какъв е този нефт, какъв е неговият произход. Не разполагаме с информация за това. Става въпрос за търговска продажба на енергийни ресурси“, посочи той.

Френската прокуратура в Брест започна разследване срещу танкера за „липса на доказателства за националността на кораба/флага“ и „неизпълнение на разпореждане на властите“. Впоследствие тя постанови задържане на капитана и първия му помощник, които са китайски граждани, припомня Франс прес.

По-късно прокуратурата реши да повдигне обвинения само срещу капитана, като му бе връчена призовка да се яви пред наказателния съд в Брест, докато първият помощник беше освободен, съобщи прокурорът на Брест Стефан Келенбергер.

Френски морски командоси се качиха на кораба „Боракай“, плаващ под флага на Бенин, в събота край френското крайбрежие.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Макрон и Украйна претърпяха пълен разгром на Африканският фронт и няма откъде да крадат да си платят дълговете и ще стават пирати.

    Коментиран от #7

    20:34 02.10.2025

  • 2 Брониславович

    7 0 Отговор
    Опять спиздили! Арестували са си техен танкер!

    20:34 02.10.2025

  • 3 Като не е руски

    7 1 Отговор
    Значи няма да има проблем ако бъде конфискуван.

    Коментиран от #15

    20:38 02.10.2025

  • 4 Мдааа

    4 1 Отговор
    Малкият бабоефец реши и на пират да се прави!? Жалки крадци и мародери!

    20:38 02.10.2025

  • 5 Ко Не

    1 1 Отговор
    Конфискува се. Нефта е френски. Ай чау

    20:41 02.10.2025

  • 6 Гадно

    4 3 Отговор
    А Путлеристите има тлби данни за произхода на зелените човечета, които освободиха Крим от Бандеровците, Ъ?!!

    Егати пропадналите Рушисти!

    Едно време се отвращавахве от
    -1-Нациовал-социалистите на Австрииското диване;
    -2-фашистите на Мусолини,
    -3-Франкистите на каудилио Франко

    Ще дойде време когато ще осъдим и национал-Путлеризъма!

    20:41 02.10.2025

  • 7 Последния селяндур

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Макрон и Украйна претърпяха пълен разгром на Африканският фронт
    -;-
    как пък и къде Бандеровците и фпансетата са били заедно на африкански фронт!

    Лелеееее колко обли са станали пропутлеристите!

    Коментиран от #9

    20:43 02.10.2025

  • 8 Спецназ

    4 1 Отговор
    Кораб под флага на Държавата Бенин,

    която френските жабари даже не се
    събират да я уважават като Държава. ФАКТ!

    Та капитана китаец...
    което навежда жабарските "следователи" на СЛЕДА за Русия, БАЦЕ!

    ЯКО, А??

    ЖИК-ТАК!

    Ама кой е собственика, има ли фактура за откъде е купил нефта
    за тех са маловажни неща.

    На 100 % Фактурата за продажба е издадена от фирма в ЕС( след 2-3 предишни прекупвания, де).

    Важното е капитана да иде ПОКАЗНО на Съд!!
    После ще го пуснат по тихичко, ама дейност е показана и се работи!!

    Как Макарон ще конфискува "ПРОИЗХОД на товара", което е глупост отсекъде,

    след като не може да конфискува "СОБСТВЕНОСТ"??
    НА ЕВросъюза, бе!

    20:45 02.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния селяндур":

    Вече три години се води война в Африка между Русия и ЕС и Украйна.На територия 50 пъти по голяма от Украйна и с много повече жертви.За три години 50 млн жертви от които 1 млн деца.

    20:45 02.10.2025

  • 10 Конфискация

    3 2 Отговор
    Тогава явно нефтът е контрабанда, от което следва, че трябва да се конфискува, заедно с кораба, който е средството на престъплението.

    Коментиран от #13

    20:47 02.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спецназ

    2 0 Отговор
    Ако кораба е спрял преди 1 месец в руско пристанище,

    може да се наложило че екипажа загорел за 2 дена да
    праскат рускините пристанищни к.ври, КО лошо им в това ако си плащат??

    20:54 02.10.2025

  • 13 Ще конфискуваш ти, смеш

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Конфискация":

    Ник.
    А после....?

    Коментиран от #16

    21:07 02.10.2025

  • 14 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Е, щом рашата няма данни за произхода, Франция да си го взима нефта, никой няма да го търси. Няма проблеми.

    21:10 02.10.2025

  • 15 Путин от мазата

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Като не е руски":

    Наш е веееее

    21:11 02.10.2025

  • 16 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ще конфискуваш ти, смеш":

    После, ще конфискуват и следващия. Докато на рашата не остане нищо.

    21:12 02.10.2025

