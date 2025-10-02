Путин обеща бърз отговор при провокация от Европа

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще отвърне незабавно, ако бъде провокирана от Европа, но няма намерение да атакува НАТО. „Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита. Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят“, предупреди той по време на Валдайския форум в Сочи, предава БТА.

Руският лидер обърна специално внимание на амбицията на Германия да изгради най-могъщата армия в Европа и обвини западните елити в „засилване на истерията“. Според него „мантрата за война с Русия“ е безпочвена, а идеята Москва да атакува НАТО е „невъобразима“.

Путин подчерта, че именно Европа е виновна за продължаването на войната в Украйна, тъй като там е създаден специален център, който снабдява украинските сили с разузнавателни данни, оръжия и обучение. Той допълни, че основната причина за кризата се корени в политиката на Запада след Студената война, която е довела до усещане за несигурност в международните отношения.

В речта си руският държавен глава благодари на страните от БРИКС, арабските държави, както и на съюзниците Северна Корея и Беларус за усилията им за постигане на мир.

На същия форум Путин заяви, че не се чувства като император, а като избран президент. В отговор на въпрос, сравняващ го с руския император Александър I, той подчерта: „Александър Първи е бил император, а аз съм президент, избран от народа за определен срок. Разликата е голяма.“ Путин припомни, че Александър е „обединил Европа със сила“ и е победил нашествениците, но уточни, че оценката на неговите решения трябва да бъде оставена на историците.