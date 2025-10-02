Путин обеща бърз отговор при провокация от Европа

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще отвърне незабавно, ако бъде провокирана от Европа, но няма намерение да атакува НАТО. „Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита. Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят“, предупреди той по време на Валдайския форум в Сочи, предава БТА.
Руският лидер обърна специално внимание на амбицията на Германия да изгради най-могъщата армия в Европа и обвини западните елити в „засилване на истерията“. Според него „мантрата за война с Русия“ е безпочвена, а идеята Москва да атакува НАТО е „невъобразима“.
Путин подчерта, че именно Европа е виновна за продължаването на войната в Украйна, тъй като там е създаден специален център, който снабдява украинските сили с разузнавателни данни, оръжия и обучение. Той допълни, че основната причина за кризата се корени в политиката на Запада след Студената война, която е довела до усещане за несигурност в международните отношения.
В речта си руският държавен глава благодари на страните от БРИКС, арабските държави, както и на съюзниците Северна Корея и Беларус за усилията им за постигане на мир.
На същия форум Путин заяви, че не се чувства като император, а като избран президент. В отговор на въпрос, сравняващ го с руския император Александър I, той подчерта: „Александър Първи е бил император, а аз съм президент, избран от народа за определен срок. Разликата е голяма.“ Путин припомни, че Александър е „обединил Европа със сила“ и е победил нашествениците, но уточни, че оценката на неговите решения трябва да бъде оставена на историците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
20:42 02.10.2025
2 Шмид
Коментиран от #27
20:43 02.10.2025
3 БОЛШЕВИК
20:44 02.10.2025
4 а дано
20:45 02.10.2025
5 Война няма да има, всички говорят за
Коментиран от #17
20:46 02.10.2025
6 Путин
20:46 02.10.2025
7 Брюксел желае да изтръска и
20:48 02.10.2025
8 Путин
20:49 02.10.2025
9 Ха-ха
Коментиран от #22
20:50 02.10.2025
10 Бързият Отговор
20:51 02.10.2025
11 Русия пак мачка фашизма
20:54 02.10.2025
12 Хихи
Тея глупости ги слушаме 4 години
20:54 02.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гулю- гулю, гулю
20:56 02.10.2025
15 българин
20:57 02.10.2025
16 Европа има нужда от яки
Коментиран от #19
20:57 02.10.2025
17 А ,аааа дано
До коментар #5 от "Война няма да има, всички говорят за":Да си прав.Че да не ядем големите шамари.
20:57 02.10.2025
18 Трол Павлик
Коментиран от #20, #30
20:58 02.10.2025
19 БУХАХАХА
До коментар #16 от "Европа има нужда от яки":руснята всеки ден и бомбят рафинериите и военните обекти.
Коментиран от #21
20:59 02.10.2025
20 Ха ха
До коментар #18 от "Трол Павлик":С теб барабар\на линия де/.🤣
21:03 02.10.2025
21 0супер
До коментар #19 от "БУХАХАХА":значи до три дни ще се предадат и украинците ще ги завземат. Те и без това на руските им свършиха ракетите преди няколко години, а сега и куршумите им са на привършване, чува се, че на войник дават по два куршума, един за неприятеля и един за него.
21:06 02.10.2025
22 Ъъъъъъъ
До коментар #9 от "Ха-ха":"Проблема, че на луд човек, никой не вярва."
Има един още по-голям проблем и той е, че Европа се управлява от идиоти.....
21:09 02.10.2025
23 дффсдсдадсада
21:10 02.10.2025
24 Хех
21:12 02.10.2025
25 И колко бързо ще отговоря
-;-
засега над 1300 дни отговаря на несъществуващата Украйна и все не може да освободи поне ПОКРОВСК!
21:12 02.10.2025
26 Путин
ще се наложи да бъдат
Ηαρи...Т@Ни.
21:12 02.10.2025
27 Гого
До коментар #2 от "Шмид":Чиба, кавал!
21:12 02.10.2025
28 Биполярния
21:14 02.10.2025
29 иваничка
21:14 02.10.2025
30 Ненаситен ΕβροΜин ΔиΛ
До коментар #18 от "Трол Павлик":На твоята амбразура ли ?
21:15 02.10.2025