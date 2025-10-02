Новини
Путин обеща бърз отговор при провокация от Европа

Путин обеща бърз отговор при провокация от Европа

2 Октомври, 2025 20:41, обновена 2 Октомври, 2025 20:51

На Валдайския форум руският президент заяви, че Европа носи вина за войната и подчерта, че е „избран президент, а не император“

Путин обеща бърз отговор при провокация от Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще отвърне незабавно, ако бъде провокирана от Европа, но няма намерение да атакува НАТО. „Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита. Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят“, предупреди той по време на Валдайския форум в Сочи, предава БТА.

Руският лидер обърна специално внимание на амбицията на Германия да изгради най-могъщата армия в Европа и обвини западните елити в „засилване на истерията“. Според него „мантрата за война с Русия“ е безпочвена, а идеята Москва да атакува НАТО е „невъобразима“.

Путин подчерта, че именно Европа е виновна за продължаването на войната в Украйна, тъй като там е създаден специален център, който снабдява украинските сили с разузнавателни данни, оръжия и обучение. Той допълни, че основната причина за кризата се корени в политиката на Запада след Студената война, която е довела до усещане за несигурност в международните отношения.

В речта си руският държавен глава благодари на страните от БРИКС, арабските държави, както и на съюзниците Северна Корея и Беларус за усилията им за постигане на мир.

На същия форум Путин заяви, че не се чувства като император, а като избран президент. В отговор на въпрос, сравняващ го с руския император Александър I, той подчерта: „Александър Първи е бил император, а аз съм президент, избран от народа за определен срок. Разликата е голяма.“ Путин припомни, че Александър е „обединил Европа със сила“ и е победил нашествениците, но уточни, че оценката на неговите решения трябва да бъде оставена на историците.


  • 1 Делю Хайдутин

    29 22 Отговор
    Дядо Иван иде!Месете погачите!

    20:42 02.10.2025

  • 2 Шмид

    22 31 Отговор
    Тая мижитурка като оня рижия освен да плаши друго не умее...

    Коментиран от #27

    20:43 02.10.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    29 17 Отговор
    С тоя Арсенал Русия наистина може да приключи бързо със З. Европа.

    20:44 02.10.2025

  • 4 а дано

    23 11 Отговор
    много меко я кара за сега

    20:45 02.10.2025

  • 5 Война няма да има, всички говорят за

    7 15 Отговор
    Война, включително ВВП, са да си спомним какво каза ВВП, Февруари 2022 г. това са само "военни учения", война каква война, абсурд е да има война.

    Коментиран от #17

    20:46 02.10.2025

  • 6 Путин

    12 18 Отговор
    За 3 дня !

    20:46 02.10.2025

  • 7 Брюксел желае да изтръска и

    16 12 Отговор
    последното €€ евро от Вашите Портфейли, това е.

    20:48 02.10.2025

  • 8 Путин

    12 17 Отговор
    има ли бензин за ракетите ?

    20:49 02.10.2025

  • 9 Ха-ха

    14 24 Отговор
    На тоз кремълски Идиот, всички са му виновни, само той не е! Европа, какво да прави, да си свали гащите, това ли иска!!! В началото на м.февруари 2022г. външният му министър каза "Само луд може да нападне Окраина! И след няколко дни я нападна. Проблема, че на луд човек, никой не вярва.

    Коментиран от #22

    20:50 02.10.2025

  • 10 Бързият Отговор

    7 11 Отговор
    Ще нареди на Рускините без кондомиДа пръскат спин из Европа гетата са пълни със Рускини и това ще съсипе Европа

    20:51 02.10.2025

  • 11 Русия пак мачка фашизма

    9 7 Отговор
    И рева е неистов.

    20:54 02.10.2025

  • 12 Хихи

    6 7 Отговор
    Със голо дупе този джуджи Таралеж ще хваща
    Тея глупости ги слушаме 4 години

    20:54 02.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гулю- гулю, гулю

    5 3 Отговор
    А, нашите мисирки са абсолютни идиоти - цял ден пишат, че Путин е умрял. Стига с тая тъпа пропаганда! Ние не ядем доматите с колците! Четем и други чуждестранни сайтове! Прав беше боко тиквата, като ви нарече мисирки!

    20:56 02.10.2025

  • 15 българин

    3 5 Отговор
    Обещал на пияниците у рашата, то бензин няма.

    20:57 02.10.2025

  • 16 Европа има нужда от яки

    5 6 Отговор
    Бомбардировки за да се съвземат европейците и да заловят и обесят евроатлантическите престъпници които все повече влошават живота на европейците

    Коментиран от #19

    20:57 02.10.2025

  • 17 А ,аааа дано

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Война няма да има, всички говорят за":

    Да си прав.Че да не ядем големите шамари.

    20:57 02.10.2025

  • 18 Трол Павлик

    3 2 Отговор
    Всички на амбразурата !

    Коментиран от #20, #30

    20:58 02.10.2025

  • 19 БУХАХАХА

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Европа има нужда от яки":

    руснята всеки ден и бомбят рафинериите и военните обекти.

    Коментиран от #21

    20:59 02.10.2025

  • 20 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Трол Павлик":

    С теб барабар\на линия де/.🤣

    21:03 02.10.2025

  • 21 0супер

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "БУХАХАХА":

    значи до три дни ще се предадат и украинците ще ги завземат. Те и без това на руските им свършиха ракетите преди няколко години, а сега и куршумите им са на привършване, чува се, че на войник дават по два куршума, един за неприятеля и един за него.

    21:06 02.10.2025

  • 22 Ъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха":

    "Проблема, че на луд човек, никой не вярва."

    Има един още по-голям проблем и той е, че Европа се управлява от идиоти.....

    21:09 02.10.2025

  • 23 дффсдсдадсада

    1 0 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    21:10 02.10.2025

  • 24 Хех

    1 0 Отговор
    Европа му била виновна за войната! Това го съгласува с приятелчето тръмпи ли? Да отслабим Европа, дръж се, пък аз ще те измъкна! А че рaсия ще затъне с векове, ще измрат или останат инвалиди няколко милиона, няма значение - важното е императорът да оцелее!

    21:12 02.10.2025

  • 25 И колко бързо ще отговоря

    1 1 Отговор
    На Валдайския форум руският президент заяви, че Европа носи вина за войната и подчерта, че е „избран президент, а не император“
    -;-
    засега над 1300 дни отговаря на несъществуващата Украйна и все не може да освободи поне ПОКРОВСК!

    21:12 02.10.2025

  • 26 Путин

    0 1 Отговор
    Урсуланковците от думи не разбират,
    ще се наложи да бъдат
    Ηαρи...Т@Ни.

    21:12 02.10.2025

  • 27 Гого

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шмид":

    Чиба, кавал!

    21:12 02.10.2025

  • 28 Биполярния

    0 0 Отговор
    Путин,обещава многополярност !

    21:14 02.10.2025

  • 29 иваничка

    0 0 Отговор
    На този форум във Валдай, Новгородска област, са присъстали представители на 140 държави, вкл. на Сащ, Германия,южномерикански и арабски държави. Предстаителността е голяма Русия и Путин изобщо не са изолирани от света, както се мъчат да ни убедят нашите евроатлантици.

    21:14 02.10.2025

  • 30 Ненаситен ΕβροΜин ΔиΛ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Трол Павлик":

    На твоята амбразура ли ?

    21:15 02.10.2025

