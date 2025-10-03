Путин: Вече няма да пращам дронове в Дания и Париж, действията на французите са разбойнически

Началниците на щабовете на въоръжените сили на страните от коалицията на желаещите за Украйна ще се срещнат идната седмица, за да координират действията си за възпрепятстване на руски саботажи чрез кораби от така наречения "призрачен флот", обяви снощи френският президент Еманюел Макрон.

Един от тези петролни танкери, който плава под флага на Бенин, е задържан край западното крайбрежие на Франция и капитанът му - китаец, ще бъде съден за отказ да предостави информация за регистрацията на плавателния съд "Барокай". Той е в списъка на санкционираните от Евросъюза кораби и има данни, че е бил в датски води, когато миналия месец бяха регистрирани дронови прелитания над военни бази и летища в Дания.



Владимир Путин отдели време на случая по време на четиричасовото си участие тази вечер в дискусионния клуб Валдай в Сочи и нарече действията на френските власти "разбойничество и пиратство", които можели да доведат до тежки последствия.

Освен това Путин сравни Макрон с Наполеон, защото искал да трансформира вътрешнополитическото напрежение във външно и да каже на французите: "Сплотете се около мен, аз ще ви поведа поведа към победата". Както съобщава агенция Новости, Путин се пошегувал, че повече нямало да праща дронове нито в Дания, нито във Франция, та дори и в Лисабон.

В изказването си в Сочи Путин заплаши, че Русия ще отвърне незабавно на каквато и да било провокация от Запада и увери, че няма намерение да напада НАТО, но евентуална доставка на американски крилати ракети "Томахоук" за Украйна щяла да бъде опасна нова ескалация.

Путин заяви, че винаги е имал добри отношения с предишните финландски лидери, за разлика от сегашната ситуация.

„Винаги съм имал много добри отношения с предишните лидери. Те идваха да ни посетят и винаги обсъждахме различни въпроси, гранични въпроси, като например трафик".

Сега президентът заяви, че националистическият сегмент от финландското общество се е загрижил, че „Русия тихо нахлува във Финландия“.

„Ами, въведете административни и правни ограничения. Защо не?“, каза Путин.

Финландия и Швеция вече не се ползват с предимствата на неутралния статут, заяви още руският президент. Вземете преговорите за евентуално уреждане на конфликта в Украйна. Вземете Хелзинкския акт – защо изобщо се е появил? Защо се нарича „Хелзинки“? Защото беше неутрална страна и беше удобно за всички да се срещнат там. Но какво да кажем сега? Кой отива в Хелзинки?“, каза руският лидер.

Русия и Индия имат голям потенциал за икономическо сътрудничество, но страните трябва да се справят с редица предизвикателства, за да отключат всички налични възможности, заяви руският президент.

Руският лидер отбеляза, че търговският оборот на Русия с Индия е приблизително 63 милиарда долара, а с Беларус - 50 милиарда долара. Индия е дом на 1,5 милиарда души, докато Беларус има 10 милиона.

„Това очевидно не съответства на нашите потенциални възможности, абсолютно не. И тук трябва да се справим с цял набор от предизвикателства, за да отключим нашите възможности и потенциални предимства“, подчерта Путин.

Той отбеляза, че страните трябва преди всичко да решат въпроси, свързани с логистиката, както и с финансирането и обработката на плащанията. „Тук има работа за вършене и има възможности за това. Това може да се направи в рамките на БРИКС, двустранно, с помощта на рупии, с помощта на валути на трети страни и с помощта на електронни методи за плащане“, заяви държавният глава.

Путин отбеляза, че Русия и Индия имат „търговски дисбаланс“ и страните работят заедно, за да „подобрят този търговски оборот“. „Съвсем наскоро, само преди няколко дни, дадох поредното указание на правителството, на нашия съпредседател на междуправителствената комисия, Мантуров, той и неговите колеги от правителството да разгледат всички възможни варианти за развитие на търговско-икономическите връзки. Руското правителство в момента работи по този въпрос и ще предложи подходящи съвместни стъпки на нашите индийски приятели“, заключи руският президент.