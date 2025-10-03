Новини
Полицията в Манчестър призна: жертва в синагогата е застреляна от униформен

3 Октомври, 2025 14:51 866 9

Инцидентът е определен като „трагична и непредвидена последица“ от действията за овладяване на нападателя

Полицията в Манчестър призна: жертва в синагогата е застреляна от униформен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Една от жертвите, убити при нападението в синагога в Манчестър, е била простреляна от полицейски служител по време на опитите за овладяване на ситуацията. Това съобщиха властите в изявление, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

„В момента се смята, че заподозреният, Джихад Ал Шами, не е разполагал с огнестрелно оръжие и единствените изстрели са били произведени от оторизиран служител на полицията на Голям Манчестър (GMP)“, се посочва в официалното съобщение.

„От това следва, че при по-нататъшно съдебномедицинско изследване може да се окаже, че смъртоносната рана е резултат от трагична и непредвидена последица на спешно необходимите действия, предприети от моите служители, за да се прекрати това жестоко нападение“, добавят от GMP.

Според полицията един от ранените, който в момента е в болница, също е получил огнестрелна рана. И двете жертви, за които се предполага, че са били простреляни от полицейски огън, са се намирали зад вратите на синагогата.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следовател Стъпков

    11 0 Отговор
    Всичко ще си кажете

    14:53 03.10.2025

  • 2 Тома

    12 2 Отговор
    Най добрият евреин е застреляния.

    Коментиран от #7

    14:55 03.10.2025

  • 3 Комай

    5 1 Отговор
    работа намира Мосад ще се окаже

    14:56 03.10.2025

  • 4 Кво да правиш

    4 0 Отговор
    Когато Бог разпорежда, той има много начини за да осъществи своите намерения.

    15:00 03.10.2025

  • 5 Хамсал

    7 1 Отговор
    Демек полисмените са стреляли сватбарската!

    15:03 03.10.2025

  • 6 az СВО Победа80

    8 2 Отговор
    Толкова от англичаните! 🤣🤣🤣

    15:08 03.10.2025

  • 7 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Признат грях, не е грях! Продължавайте в същия дух!👍

    Коментиран от #9

    15:14 03.10.2025

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 1 Отговор
    ДебилоБритански идддиоти...

    15:16 03.10.2025

  • 9 az СВО Победа80

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ":

    Отличен коментар! 🤣👌

    15:16 03.10.2025

Новини по държави:
