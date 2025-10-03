Полицията в Манчестър призна: жертва в синагогата е застреляна от униформен

Една от жертвите, убити при нападението в синагога в Манчестър, е била простреляна от полицейски служител по време на опитите за овладяване на ситуацията. Това съобщиха властите в изявление, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.
„В момента се смята, че заподозреният, Джихад Ал Шами, не е разполагал с огнестрелно оръжие и единствените изстрели са били произведени от оторизиран служител на полицията на Голям Манчестър (GMP)“, се посочва в официалното съобщение.
„От това следва, че при по-нататъшно съдебномедицинско изследване може да се окаже, че смъртоносната рана е резултат от трагична и непредвидена последица на спешно необходимите действия, предприети от моите служители, за да се прекрати това жестоко нападение“, добавят от GMP.
Според полицията един от ранените, който в момента е в болница, също е получил огнестрелна рана. И двете жертви, за които се предполага, че са били простреляни от полицейски огън, са се намирали зад вратите на синагогата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #2 от "Тома":Признат грях, не е грях! Продължавайте в същия дух!👍
До коментар #7 от "Ъхъ":Отличен коментар! 🤣👌
