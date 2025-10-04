Новини
Свят »
САЩ »
Щурмувалият Капитолия Джейкъб Чансли изпрати поздрави на Путин

Щурмувалият Капитолия Джейкъб Чансли изпрати поздрави на Путин

4 Октомври, 2025 05:08, обновена 4 Октомври, 2025 06:30 834 10

  • капитолия-
  • шаман-
  • путин-
  • джейкъ чансли

През март 2023 г. "шаманът" беше освободен предсрочно от федералния затвор след обжалване на бизнесмена Илон Мъск

Щурмувалият Капитолия Джейкъб Чансли изпрати поздрави на Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джейкъб Чансли, който щурмува Капитолия, облечен като шаман през 2021 г., изпрати поздрави до руския президент Владимир Путин, предаде РИА Новости.

Той пожела държавният глава на Русия да помни сибирския дух, който е водил руснаците „през най-суровите условия, които можем да си представим“. „Топлото сърце на Майката Земя, шаманският дух на Русия и всеотдайната бдителност на Небесния Отец позволиха на Русия да стигне толкова далеч“, каза той.

Чансли нарече администрацията на американския президент Доналд Тръмп „корумпирана“, а настоящата правителствена система „измамна“.

„Настоящата американска правителствена система е измамна и се основава на противоконституционни закони“, каза той.

Чансли преди това съди американския президент Доналд Тръмп, Израел и редица институции и компании, твърдейки, че е легитимният лидер на Съединените щати и настоявайки за 40 трилиона долара.

През март 2023 г. Чансли беше освободен предсрочно от федералния затвор след обжалване от бизнесмена Илон Мъск.

През септември 2021 г. беше обявено, че Чансли, който стана известен със своя снимка, на която носи кожена шапка с рога, седнал в стола на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, бе изправен пред угрозата от 20 години затвор.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    11 13 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИЯ ПИЧ! ИСТИНСКИ КОМУНИСТ!

    Коментиран от #5

    05:27 04.10.2025

  • 2 Браво на

    11 16 Отговор
    Чарли, наясно е с нещата. Нанси Пелоси е за затвора, тая дърта вещица .

    05:33 04.10.2025

  • 3 Уса

    7 15 Отговор
    Чансли е истински американски патриот.Американците харесват Путин и Тръмп разбра американците.Какво мисли сорос и неговите слуги в Блхария(както я нарича българския министър плъх) няма никакво значение.

    05:38 04.10.2025

  • 4 Нормално е психопатите да

    13 9 Отговор
    се търсят и подкрепят.

    05:53 04.10.2025

  • 5 Хапчетата или 112 спешна помощ

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    и добър психиатър след това.

    05:57 04.10.2025

  • 6 Пригожин

    6 1 Отговор
    Тоже ....

    06:03 04.10.2025

  • 7 Всички шамани

    6 1 Отговор
    поздравяваме Путин !

    06:05 04.10.2025

  • 8 Дух на Майката Земя

    3 4 Отговор
    Този наркоманДжейкъб Чансли, който с тероризъм и дадени жертви щурмува Капитолия, облечен като шаман през 2021 г., веднага да заминава при Владимир Путин в Русия , за да се срещне шаманският дух на Русия в Сибир....

    06:14 04.10.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Путилифона бати Путйо каза каде сака да си мо проба рогите,ма биле много разнороги и требало много да тренира за да оспее да си ги навира!

    06:18 04.10.2025

  • 10 Георги

    0 2 Отговор
    има всякакви откачалници. Някои дори подкрепят урсулата и абсурните и политики, други - герб, ппдб+, възраждане, итн...

    06:41 04.10.2025