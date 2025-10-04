Джейкъб Чансли, който щурмува Капитолия, облечен като шаман през 2021 г., изпрати поздрави до руския президент Владимир Путин, предаде РИА Новости.

Той пожела държавният глава на Русия да помни сибирския дух, който е водил руснаците „през най-суровите условия, които можем да си представим“. „Топлото сърце на Майката Земя, шаманският дух на Русия и всеотдайната бдителност на Небесния Отец позволиха на Русия да стигне толкова далеч“, каза той.

Чансли нарече администрацията на американския президент Доналд Тръмп „корумпирана“, а настоящата правителствена система „измамна“.

„Настоящата американска правителствена система е измамна и се основава на противоконституционни закони“, каза той.

Чансли преди това съди американския президент Доналд Тръмп, Израел и редица институции и компании, твърдейки, че е легитимният лидер на Съединените щати и настоявайки за 40 трилиона долара.

През март 2023 г. Чансли беше освободен предсрочно от федералния затвор след обжалване от бизнесмена Илон Мъск.

През септември 2021 г. беше обявено, че Чансли, който стана известен със своя снимка, на която носи кожена шапка с рога, седнал в стола на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, бе изправен пред угрозата от 20 години затвор.