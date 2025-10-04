ЕК: Не следим речите на Путин

Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Паула Пиньо отказа да коментира речта на руския президент Владимир Путин в Международния дискусионен клуб „Валдай“ по време на брифинг, предаде „Известия“.
„Не следим речите на президента Путин“, каза Пиньо.
Путин говори във Валдай вечерта на 2 октомври. По време на речта си държавният глава на Русия обсъди текущите руско-украински отношения и "ролята на Запада" в конфликта между двете страни и заяви, че Русия ще даде "много убедителен отговор" на милитаризацията на европейските страни.
