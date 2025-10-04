Новини
ЕК: Не следим речите на Путин

4 Октомври, 2025 05:14

Говорителят на Европейската комисия отказа да коментира речта на руския президент във Валдай

ЕК: Не следим речите на Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Паула Пиньо отказа да коментира речта на руския президент Владимир Путин в Международния дискусионен клуб „Валдай“ по време на брифинг, предаде „Известия“.

„Не следим речите на президента Путин“, каза Пиньо.

Путин говори във Валдай вечерта на 2 октомври. По време на речта си държавният глава на Русия обсъди текущите руско-украински отношения и "ролята на Запада" в конфликта между двете страни и заяви, че Русия ще даде "много убедителен отговор" на милитаризацията на европейските страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истина

    47 60 Отговор
    И тм ви е грешката !

    Коментиран от #21

    05:19 04.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    47 57 Отговор
    А трябва. За това получавате дебели заплати. Само мисирки ли е назначила Урсулица в тази комисия....

    05:23 04.10.2025

  • 3 Малей, как не казва

    45 57 Отговор
    истината тая! Не следят, не следят ли... Всяка една дума ор речите и изказванията му се следят и анализират! Но не от тази водоплаваща птица, а от служби и организации, на които е възлижена тази задача - да следят, анализират и докладват... А това, че се правят грешни изводи, си е тяхна пабота и грешка... Човекът им казва неща, върху които трябва да се замислят, но ония продължават с тяхата...

    05:24 04.10.2025

  • 4 Гориил

    42 59 Отговор
    Тези, които не изучат внимателно речта на Путин, ще се сблъскат с поражение, срам и унижение. Путин е предоставил научна обосновка за перспективите на Европейския съюз. Прочетете я и ще разберете.Нищо не е пропаганда, само статистика и аргументи.

    05:25 04.10.2025

  • 5 Уса

    36 57 Отговор
    Това означава,че сте невежи и глупаци

    05:29 04.10.2025

  • 6 За разлика от

    33 57 Отговор
    Тях, Путин е откровен и не лъже. Може би не го разбират те са зомбирани и с промити мозъци. Това бело където смъркат не прощава.

    05:37 04.10.2025

  • 7 плюс минус

    31 56 Отговор
    Много, ама много некадърни еврочиновници с огромни заплати от данъците на работещите хора.

    05:43 04.10.2025

  • 8 Верно ли

    32 53 Отговор
    Да неглижираш и подценяваш противника е смъртоносно - води до крах и поражение. Майсторлъкът е да го оценяваш реалистично. Ама трябва и акъл. А акъл море, а глава шамандура.....

    05:45 04.10.2025

  • 9 Вижте кво!

    33 48 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш заклет враг!!!

    Коментиран от #23

    05:49 04.10.2025

  • 10 Цицо

    19 25 Отговор
    Груба грешка !

    05:50 04.10.2025

  • 11 Фильо Русев

    3 24 Отговор
    Не спя,чакам да чета за Путин !

    05:51 04.10.2025

  • 12 Сандо

    24 20 Отговор
    Лъжат като истински европейци!

    05:58 04.10.2025

  • 13 Путин

    11 15 Отговор
    Защо не закрие ЕК с един указ ?

    06:02 04.10.2025

  • 14 ,, Не следим” и

    13 16 Отговор
    ,,Отказа да коментира” са изрази с различно значение.

    06:06 04.10.2025

  • 15 Е добре

    21 15 Отговор
    Поне, че дроновете, които уж са влезли от Русия следите. Арогантността на самозабравилите се евробюрократи е умопомрачителна. Не се вижда скоро изход от кризата. Тези си мислят, че са велики, но в страните им хаосът става все по-голям и трудно контролируем.

    06:06 04.10.2025

  • 16 Политолог

    17 13 Отговор
    Трябва да ги изучавате !

    06:06 04.10.2025

  • 17 Евроатлантизмът умре Баби

    15 14 Отговор
    Не слушате ли какво говорят хората?

    06:08 04.10.2025

  • 18 Голям смях с късия фашист 😂

    17 14 Отговор
    Който е следил какво плямпа бункерния фюрер там... вече е сигурен, че дядката е изтрещял нацяло, подобно на Байдън и Тръмп.

    06:08 04.10.2025

  • 19 А трябва

    19 10 Отговор
    За разлика от кухите речи от Брюксел в тях има какво да чуеш. Стига да не се правиш на глух и да имаш нещо в главата.

    06:10 04.10.2025

  • 20 Смешни евроатлантически

    15 9 Отговор
    Патки, особено когато се правят на оригинални.

    06:10 04.10.2025

  • 21 Няма никакъв смисъл да се

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Истина":

    слушат приказките на патологични лъжци и пoдлеци.

    06:18 04.10.2025

  • 22 Ха-ха-ха

    10 3 Отговор
    Отгоре на всичкото тези от ЕК и се хвалят с глупостта си.

    06:22 04.10.2025

  • 23 Ти си враг на

    8 11 Отговор

    До коментар #9 от "Вижте кво!":

    Себеси, ако мислиш така. Тава че сме в ЕС и НАТО не ни прави врагове с Русия. Този враг е измислен, за да се води тази война . А по време на война се краде най много и жалките евро лидери се опитват за останат на влас за да продължават да крадът за сметка на обедняване на европейците и огромните жертви на прокситата. Но на кого му пука за тях, та това е демокрацията. Рай за придошлите мигранти и ад за месното население и обогатяване на власт имащата клика.

    06:30 04.10.2025

  • 24 Анализатор

    7 12 Отговор
    "ЕК: Не следим речите на Путин" - а трябва. Ако ги бяхте следили и проявили разбиране, Европа сега нямаше да понася икономически несгоди, а светът да е изправен пред 3-та СВ. Само че, така постъпват самонадеяните и надменни атлантически ястреби, сякаш Светът им е в "кърпа вързан". Каква недалновидност

    Коментиран от #26

    06:40 04.10.2025

  • 25 падналия ангел

    3 11 Отговор
    Няма западна разузнавателна служба, която поне десет пъти да не е превъртяла речта му!

    06:45 04.10.2025

  • 26 Слаб 2!

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Анализатор":

    Седни си на мястото и си научи урока!

    06:47 04.10.2025

  • 27 Лайн Ари

    2 5 Отговор
    Не само ги следите , ами ги препрочитате по 10 пъти и гащите ви треперят !

    06:49 04.10.2025

  • 28 Бъдеще

    2 3 Отговор
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Прочетете тази реч и ще разберете защо света е такъв сега... Дори спокойно може да се каже, "бяхте предупредени"

    06:51 04.10.2025