Евакуираха кметството в Лос Анджелис заради барикадирал се в кола мъж

4 Октомври, 2025 05:59, обновена 4 Октомври, 2025 06:05

Шофьорът е задържан два часа по-късно

Евакуираха кметството в Лос Анджелис заради барикадирал се в кола мъж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметството на Лос Анджелис и посетителите на близкия парк бяха евакуирани, след като мъж се барикадира в кола, съобщиха New York Times и кметът на Лос Анджелис Карън Бас.

Според вестника, мъжът е шофирал кола с ръчно рисуван знак, препращащ към президента на САЩ Доналд Тръмп, на тротоара близо до кметството на Лос Анджелис. Вътре в колата бил забелязан предмет, изглеждащ като кислородна бутилка.

„Бях информирана за инцидент пред кметството, което в момента се евакуира от съображения за безопасност“, написа Бас на страницата си в социалните мрежи.

Според съобщенията, служители на реда са евакуирали посетителите от градския парк, предупреждавайки ги за възможна бомбена заплаха, а също така са затворили околните пътища.

Няма пострадали при инцидента. Шофьорът, възрастен мъж, е задържан два часа по-късно.


САЩ
