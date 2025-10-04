Новини
Доналд Тръмп отива в Южна Корея на 29 октомври, шансът да се види с Ким Чен-ун не е голям

4 Октомври, 2025 06:46, обновена 4 Октомври, 2025 06:53 649 7

Американският президент може да пропусне срещата на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да посети Република Корея, но може да пропусне срещата на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество /АТИС/ в Кьонджу, съобщи информационна агенция Йонхап, позовавайки се на източници в южнокорейските правителствени кръгове.

В момента се водят дискусии относно вариант, при който Тръмп може да се срещне с лидерите на Република Корея и Китай, но да пропусне срещата на върха на АТИС в Кьонджу, насрочена за 31 октомври - 1 ноември.

Според агенцията се очаква президентът на САЩ да присъства на срещата на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия /АСЕАН/ в Куала Лумпур, която ще се проведе от 26 до 28 октомври. След това Тръмп ще се отправи към Япония. Според японските медии, среща между лидерите на САЩ и Япония вероятно ще се проведе на 28 октомври. Сеул очаква Тръмп да пристигне в Южна Корея на 29 октомври.

„Доколкото знаем, Тръмп ще пристигне в страната на 29 октомври и ще посети Кьонджу. Графикът обаче не е напълно финализиран; консултациите между Република Корея и Съединените щати продължават“, каза източник от управляващата партия пред агенцията. „В момента не е известно кога ще напусне страната след пристигането си на 29 октомври“, отбеляза неназован южнокорейски държавен служител. Йонхап признава, че посещението на Тръмп може да е еднодневно.

Южнокорейските власти коментираха възможността за среща между президента на САЩ и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. „В момента вероятността за лична среща между лидерите на САЩ и Северна Корея изглежда малко вероятна в настоящата ситуация“, каза служител на управляващата партия. През последните седмици южнокорейски медии и експерти спекулират, че Тръмп може да се срещне отново с Ким Чен-ун по време на срещата на върха на АТИС на южнокорейско-севернокорейската граница, както направи през 2019 г.

„Според актуалната информация Тръмп ще посети Република Корея за кратко посещение преди основното събитие на АТИС. При тези обстоятелства шансовете за успешни преговори са намалени“, заключи източникът.


  • 1 Бункерен Памперс

    0 1 Отговор
    И за какво му е да се вижда със Прасьо
    Направо да му праща Американски ракети да ги тества върху тях

    06:57 04.10.2025

  • 2 4 години 3 села

    0 1 Отговор
    Накрая и той ще изяде боя балабар със Джуджето

    06:58 04.10.2025

  • 3 Руссия

    0 1 Отговор
    Гледам украинците като Бомбандират русия страшна мизерия там
    Колите им паркирани във калища пред рафинерията бездомни кучета боклук и Пияници навсякъде
    Това ли е Путиновият Рай??

    07:04 04.10.2025

  • 4 Вежди Вежди Хасан

    0 1 Отговор
    Ходя при една Рускиня веднъж седмично щото евтино и си говорим вече приятелски , вика в Русия в голяма мизерия живеят Хората само пият спирт и умират по на 40
    А жените мечтаят да избягат във европа и да работят сами за себе си без някой да ги бие и да им взема парите всяка вечев

    07:08 04.10.2025

  • 5 Пацо

    1 0 Отговор
    Отива капиталиста,да накара или принуди кем чен ун да не купува руски петрол и оръжие,а само американско.това е да си фашага

    07:49 04.10.2025

  • 6 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    С тия познания по география, нищо чудно да се срещне и с Ким !

    07:59 04.10.2025

  • 7 БУК

    1 0 Отговор
    Да си запише час!
    Може да го огрей.

    08:36 04.10.2025

