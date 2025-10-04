Доналд Тръмп отива в Южна Корея на 29 октомври, шансът да се види с Ким Чен-ун не е голям

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да посети Република Корея, но може да пропусне срещата на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество /АТИС/ в Кьонджу, съобщи информационна агенция Йонхап, позовавайки се на източници в южнокорейските правителствени кръгове.

В момента се водят дискусии относно вариант, при който Тръмп може да се срещне с лидерите на Република Корея и Китай, но да пропусне срещата на върха на АТИС в Кьонджу, насрочена за 31 октомври - 1 ноември.

Според агенцията се очаква президентът на САЩ да присъства на срещата на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия /АСЕАН/ в Куала Лумпур, която ще се проведе от 26 до 28 октомври. След това Тръмп ще се отправи към Япония. Според японските медии, среща между лидерите на САЩ и Япония вероятно ще се проведе на 28 октомври. Сеул очаква Тръмп да пристигне в Южна Корея на 29 октомври.

„Доколкото знаем, Тръмп ще пристигне в страната на 29 октомври и ще посети Кьонджу. Графикът обаче не е напълно финализиран; консултациите между Република Корея и Съединените щати продължават“, каза източник от управляващата партия пред агенцията. „В момента не е известно кога ще напусне страната след пристигането си на 29 октомври“, отбеляза неназован южнокорейски държавен служител. Йонхап признава, че посещението на Тръмп може да е еднодневно.

Южнокорейските власти коментираха възможността за среща между президента на САЩ и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. „В момента вероятността за лична среща между лидерите на САЩ и Северна Корея изглежда малко вероятна в настоящата ситуация“, каза служител на управляващата партия. През последните седмици южнокорейски медии и експерти спекулират, че Тръмп може да се срещне отново с Ким Чен-ун по време на срещата на върха на АТИС на южнокорейско-севернокорейската граница, както направи през 2019 г.

„Според актуалната информация Тръмп ще посети Република Корея за кратко посещение преди основното събитие на АТИС. При тези обстоятелства шансовете за успешни преговори са намалени“, заключи източникът.