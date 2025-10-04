Европейските лидери се опитват да сплашат населението си с разговори за война, защото те сами са се забъркали в украинския конфликт и искат да запазят властта си, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.

Володин използва изкуствен интелект, за да анализира реториката на правителствени служители в различни страни и сравни къде се чуват по-често разговори за война или мир.

„Мирът се обсъжда предимно в страните от Югоизточна Азия, Африка, Латинска Америка, Китай и Индия. Войната се обсъжда от лидерите на повечето европейски страни и Европейския съюз.“

„Фон дер Лайен, Калас, Стармър, Навроцки, Макрон, Мерц и техните балтийски сателити, след като въвлякоха себе си и други във войната в Украйна, за да запазят позициите си на власт, се опитват да сплашат населението на своите страни“, пише той в Max.

Володин също така отбеляза, че в САЩ се говори за мир, въпреки че в момента преобладава военната реторика. За разлика от своите лидери, европейците не искат война. Според него, мирът ще настъпи по-бързо, ако отговорните за украинската криза, представени от „воняща купчина съучастници“, последват бившия президент на САЩ Джо Байдън.

„Тогава мечтата на президента на САЩ Тръмп ще се сбъдне, тъй като останките от неговия предшественик му пречат да я осъществи“, отбеляза председателят на Държавната дума.

Володин предложи европейските лидери да се вслушат в думите на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия във Валдай, в които той призова европейските политици, които твърдят за руска заплаха, да се „успокоят“, да „спят спокойно“ и да „се справят със собствените си проблеми“.