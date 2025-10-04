Европейските лидери се опитват да сплашат населението си с разговори за война, защото те сами са се забъркали в украинския конфликт и искат да запазят властта си, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.
Володин използва изкуствен интелект, за да анализира реториката на правителствени служители в различни страни и сравни къде се чуват по-често разговори за война или мир.
„Мирът се обсъжда предимно в страните от Югоизточна Азия, Африка, Латинска Америка, Китай и Индия. Войната се обсъжда от лидерите на повечето европейски страни и Европейския съюз.“
„Фон дер Лайен, Калас, Стармър, Навроцки, Макрон, Мерц и техните балтийски сателити, след като въвлякоха себе си и други във войната в Украйна, за да запазят позициите си на власт, се опитват да сплашат населението на своите страни“, пише той в Max.
Володин също така отбеляза, че в САЩ се говори за мир, въпреки че в момента преобладава военната реторика. За разлика от своите лидери, европейците не искат война. Според него, мирът ще настъпи по-бързо, ако отговорните за украинската криза, представени от „воняща купчина съучастници“, последват бившия президент на САЩ Джо Байдън.
„Тогава мечтата на президента на САЩ Тръмп ще се сбъдне, тъй като останките от неговия предшественик му пречат да я осъществи“, отбеляза председателят на Държавната дума.
Володин предложи европейските лидери да се вслушат в думите на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия във Валдай, в които той призова европейските политици, които твърдят за руска заплаха, да се „успокоят“, да „спят спокойно“ и да „се справят със собствените си проблеми“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
Коментиран от #4, #8
10:26 04.10.2025
2 Баце ЕООД
10:26 04.10.2025
3 Този
Коментиран от #7, #12
10:27 04.10.2025
4 Ето го е
До коментар #1 от "си дзън":Не назначения не индиец 😂😂
Коментиран от #18, #19
10:27 04.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Салваторе
10:27 04.10.2025
7 Даа
До коментар #3 от "Този":А братишките около Питера нападнали самагония ,ама нещо мрът кат мухи
10:28 04.10.2025
8 Абе
До коментар #1 от "си дзън":Ти не разбра ли че си разкрит... Индиец
Коментиран от #13
10:28 04.10.2025
9 Независим
10:28 04.10.2025
10 Фен
Коментиран от #29
10:29 04.10.2025
11 Тее
10:31 04.10.2025
12 Нападнал
До коментар #3 от "Този":е.....водка Финландия.
10:31 04.10.2025
13 Не е
До коментар #8 от "Абе":индиец, китаец е.
10:33 04.10.2025
14 Саша Грей
10:34 04.10.2025
15 Независим
Разпадналата се руска империя предсмъртно се гърчи в предопределеният и край и това е толкова сигурно колкото смъртта.
10:34 04.10.2025
16 Факт
10:34 04.10.2025
17 Гост
Преди украинския конфликт Едуард Харис се е сражавал в Афганистан като командир на взвод. Харис пристигнал в зоната на SVO през ноември 2022 г.
Той загуби крак в битката за Артемовск, а също участва в нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област, наричайки операцията „зле замислена“ и „такава, която отне много животи“.
През ноември 2024 г. британският наемник напусна украинските въоръжени сили, след което често посещаваше психолози. През август 2025 г. той се самоуби. Оставя след себе си родителите си и двете си сестри.
10:35 04.10.2025
18 Остроумно,
До коментар #4 от "Ето го е":но за съжаление промитите мозъци няма да го разберат!
Коментиран от #22
10:36 04.10.2025
19 Остроумно,
До коментар #4 от "Ето го е":но за съжаление промитите мозъци няма да го разберат!
10:36 04.10.2025
20 Българин
10:36 04.10.2025
21 гейшата валодкин
10:36 04.10.2025
22 си дзън
До коментар #18 от "Остроумно,":Снощи укрите думнали руските рафинерии КИНЕФ и Орск.
Коментиран от #30
10:40 04.10.2025
23 ДжоБайдон
10:41 04.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Г.В.
10:43 04.10.2025
26 нннн
10:43 04.10.2025
27 Факти
10:43 04.10.2025
28 Хахахаха
10:44 04.10.2025
29 Ами нали вие...
До коментар #10 от "Фен":..... копейките ще спасявате България и ще я възраждате🤣.... айде тогава дърпайте... към Русия, там вие спасението🤭.
10:45 04.10.2025
30 🤣......
До коментар #22 от "си дзън":То цялата московия е един голям "кинеф", гръмнали само един, още колко "кинефи" има за гръмване само, но украинците са упорити пичове и ще се справят🤣🔥🔥🔥🔥☝️🛩️☝️
10:49 04.10.2025
31 Лако
10:49 04.10.2025
32 Ухаааа
10:50 04.10.2025