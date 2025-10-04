Новини
Шефът на руския парламент: Вонящият куп съучастници, отговорни за украинската криза, трябва да последват Джо Байдън

4 Октомври, 2025 10:15, обновена 4 Октомври, 2025 10:23 861 32

  • вячеслав володин-
  • русия-
  • парламент-
  • украйна-
  • европа

Лидерите на ЕС плашат гражданите с войнствена реторика, за да запазят властта си, смята Вячеслав Володин

Шефът на руския парламент: Вонящият куп съучастници, отговорни за украинската криза, трябва да последват Джо Байдън - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери се опитват да сплашат населението си с разговори за война, защото те сами са се забъркали в украинския конфликт и искат да запазят властта си, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.

Володин използва изкуствен интелект, за да анализира реториката на правителствени служители в различни страни и сравни къде се чуват по-често разговори за война или мир.

„Мирът се обсъжда предимно в страните от Югоизточна Азия, Африка, Латинска Америка, Китай и Индия. Войната се обсъжда от лидерите на повечето европейски страни и Европейския съюз.“

„Фон дер Лайен, Калас, Стармър, Навроцки, Макрон, Мерц и техните балтийски сателити, след като въвлякоха себе си и други във войната в Украйна, за да запазят позициите си на власт, се опитват да сплашат населението на своите страни“, пише той в Max.

Володин също така отбеляза, че в САЩ се говори за мир, въпреки че в момента преобладава военната реторика. За разлика от своите лидери, европейците не искат война. Според него, мирът ще настъпи по-бързо, ако отговорните за украинската криза, представени от „воняща купчина съучастници“, последват бившия президент на САЩ Джо Байдън.

„Тогава мечтата на президента на САЩ Тръмп ще се сбъдне, тъй като останките от неговия предшественик му пречат да я осъществи“, отбеляза председателят на Държавната дума.

Володин предложи европейските лидери да се вслушат в думите на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия във Валдай, в които той призова европейските политици, които твърдят за руска заплаха, да се „успокоят“, да „спят спокойно“ и да „се справят със собствените си проблеми“.


Русия
Оценка 3.6 от 20 гласа.
Оценка 3.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    13 19 Отговор
    Украинската криза ще се реши единствено от разпада на русията.
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #4, #8

    10:26 04.10.2025

  • 2 Баце ЕООД

    11 4 Отговор
    Заедно с вонящите им "клавиатури супер" гейрои

    10:26 04.10.2025

  • 3 Този

    7 11 Отговор
    Рано сутринта е нападнал Финландия

    Коментиран от #7, #12

    10:27 04.10.2025

  • 4 Ето го е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не назначения не индиец 😂😂

    Коментиран от #18, #19

    10:27 04.10.2025

  • 6 Салваторе

    12 4 Отговор
    Не само Джоузеф Байдън. И Борис Джонсън е от същия дол дренки.

    10:27 04.10.2025

  • 7 Даа

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Този":

    А братишките около Питера нападнали самагония ,ама нещо мрът кат мухи

    10:28 04.10.2025

  • 8 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ти не разбра ли че си разкрит... Индиец

    Коментиран от #13

    10:28 04.10.2025

  • 9 Независим

    10 8 Отговор
    Доказаните руски сатанисти викат другите са такива, като забравят факта че по делата ще ги познаем, а в настоящето време доказани с делата си са руските лъжци и убийци подвластни на сатаната.

    10:28 04.10.2025

  • 10 Фен

    7 8 Отговор
    Урсулите ни водят към дъното. А ние изобщо не се дърпаме.

    Коментиран от #29

    10:29 04.10.2025

  • 11 Тее

    10 7 Отговор
    Руските военолюбци лъгаха Путин ,че всьо ще бъде за три дня ама Не

    10:31 04.10.2025

  • 12 Нападнал

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Този":

    е.....водка Финландия.

    10:31 04.10.2025

  • 13 Не е

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    индиец, китаец е.

    10:33 04.10.2025

  • 14 Саша Грей

    5 8 Отговор
    Аз не виждам никакви пречки за мир. Русия се изтегля от всички украински земи, плаща репарации и има мир! Топката е в полето на Путин.

    10:34 04.10.2025

  • 15 Независим

    6 7 Отговор
    Всички империи се разпадат и това е сигурно колкото смъртта.
    Разпадналата се руска империя предсмъртно се гърчи в предопределеният и край и това е толкова сигурно колкото смъртта.

    10:34 04.10.2025

  • 16 Факт

    7 7 Отговор
    Просто си омитайте миризливите ватенки от Украйна и никой няма да гояори за война!Тази война я загубихте още като я започнахте,морално и технически!

    10:34 04.10.2025

  • 17 Гост

    2 2 Отговор
    Виден бивш член на Украинския чуждестранен легион се самоуби в Лондон, съобщава The Telegraph.
    Преди украинския конфликт Едуард Харис се е сражавал в Афганистан като командир на взвод. Харис пристигнал в зоната на SVO през ноември 2022 г.
    Той загуби крак в битката за Артемовск, а също участва в нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област, наричайки операцията „зле замислена“ и „такава, която отне много животи“.
    През ноември 2024 г. британският наемник напусна украинските въоръжени сили, след което често посещаваше психолози. През август 2025 г. той се самоуби. Оставя след себе си родителите си и двете си сестри.

    10:35 04.10.2025

  • 18 Остроумно,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ето го е":

    но за съжаление промитите мозъци няма да го разберат!

    Коментиран от #22

    10:36 04.10.2025

  • 19 Остроумно,

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ето го е":

    но за съжаление промитите мозъци няма да го разберат!

    10:36 04.10.2025

  • 20 Българин

    3 3 Отговор
    А защото редакцията ни натрапва изказванията на военно престъпници, подпалили война и убили милиони?

    10:36 04.10.2025

  • 21 гейшата валодкин

    1 2 Отговор
    да си замие вонящите дюпки

    10:36 04.10.2025

  • 22 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Остроумно,":

    Снощи укрите думнали руските рафинерии КИНЕФ и Орск.

    Коментиран от #30

    10:40 04.10.2025

  • 23 ДжоБайдон

    0 0 Отговор
    Да не е умрял че да го последват на оня свят.

    10:41 04.10.2025

  • 25 Г.В.

    3 2 Отговор
    Вонящият куп виновни за украинската криза е в кремъл. Ма тоя от къде да знае.

    10:43 04.10.2025

  • 26 нннн

    5 0 Отговор
    Абе, Русия ли тръгна да наближава и обкръжава НАТО или НАТО - Русия?

    10:43 04.10.2025

  • 27 Факти

    2 0 Отговор
    Много пречиш особено събота и неделя.

    10:43 04.10.2025

  • 28 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Копейки, Вячеслав Володин е г@й,ако незнаете. Да знаете какви са управляващите "мъже" на раша.

    10:44 04.10.2025

  • 29 Ами нали вие...

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    ..... копейките ще спасявате България и ще я възраждате🤣.... айде тогава дърпайте... към Русия, там вие спасението🤭.

    10:45 04.10.2025

  • 30 🤣......

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "си дзън":

    То цялата московия е един голям "кинеф", гръмнали само един, още колко "кинефи" има за гръмване само, но украинците са упорити пичове и ще се справят🤣🔥🔥🔥🔥☝️🛩️☝️

    10:49 04.10.2025

  • 31 Лако

    1 1 Отговор
    От руската ко.чи.на идват само лъжи и мизерия.

    10:49 04.10.2025

  • 32 Ухаааа

    1 1 Отговор
    Мераците на кремълските ястреби за война и надмощие е всеизвестна. Победиха във втората световна благодарение на САЩ, но го забравиха. Повярваха си, че са велики и цял свят трябва да е в краката им. 150 милиона вярват, че всички са по низши от тях. Също като евреите. И къде се воюва днес. Сами се сетете

    10:50 04.10.2025

