Германски пенсионер отрови 24 души с фосфин

4 Октомври, 2025 11:05 1 914 12

Фосфин е силно токсичен газ, използван за борба с вредителите

Германски пенсионер отрови 24 души с фосфин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Германия 79-годишен пенсионер е отровил случайно 24 души с фосфин, според германския вестник Bild.

„Инцидент е станал в района на Харбкерщрасе в Щатфелд-Вест. В резултат на това са били изпуснати опасни вещества, които могат да доведат до здравословни проблеми“, съобщава вестникът.

В мазето на частен дом е избухнал пожар, при който в атмосферата е изпуснато опасното вещество. Експертите са установили, че веществото е фосфин - безцветен, силно токсичен газ, използван за борба с вредителите.

Двадесет и четирима души са пострадали при инцидента, включително пожарникари, полицаи и обитатели на дома. Някои са се нуждаели от спешна медицинска помощ. По-късно експертите са открили значителни количества пестициди, съхранявани в мазето на 79-годишния собственик, бивш дезинфектор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Случайното "случайно" да не е в район с камилари?!

    11:07 04.10.2025

  • 2 Рентнер

    13 1 Отговор
    Дано да е било в някоя джамия или район, пълен с наши/румънски бангладешки индигота.

    11:10 04.10.2025

  • 3 Камилите

    6 0 Отговор
    Живи ли са ?

    11:15 04.10.2025

  • 4 Ъъъъ

    7 2 Отговор
    Да са живи и здрави немските пенсионери, да доживеят смяната на пола на внуци и правнуци!

    11:17 04.10.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    НАЙ - ЗРЕЛИЩНО Е ДА ОТКАЧИШ ГАЗТА И СЛЕД 30 МИНУТИ ДА ДАДЕШ НАКЪСО НЕЩО
    ......:))

    11:18 04.10.2025

  • 6 аман како писарке с гръмки заглавия

    12 0 Отговор
    не е отровил

    а
    причинил натравяния с вредни химикали


    отровен означава издал багажа

    и Двадесет и четирима души са ранени --пак неграмотно

    11:18 04.10.2025

  • 7 Коста

    4 1 Отговор
    В коя германска бакалия мига да купя?

    11:18 04.10.2025

  • 8 дедо..

    7 1 Отговор
    Нема им нищо на шабите-таман неколко годин ще имат имунитет против глисти и въшки..

    Коментиран от #9

    11:38 04.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 свидетел

    5 1 Отговор
    агент на Путин !

    Коментиран от #11

    11:53 04.10.2025

  • 11 Шваба

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "свидетел":

    Алтернативен !

    12:05 04.10.2025

  • 12 западналите

    2 0 Отговор
    оттичат в канала!

    12:30 04.10.2025

Новини по държави:
