Германски пенсионер отрови 24 души с фосфин

В Германия 79-годишен пенсионер е отровил случайно 24 души с фосфин, според германския вестник Bild.
„Инцидент е станал в района на Харбкерщрасе в Щатфелд-Вест. В резултат на това са били изпуснати опасни вещества, които могат да доведат до здравословни проблеми“, съобщава вестникът.
В мазето на частен дом е избухнал пожар, при който в атмосферата е изпуснато опасното вещество. Експертите са установили, че веществото е фосфин - безцветен, силно токсичен газ, използван за борба с вредителите.
Двадесет и четирима души са пострадали при инцидента, включително пожарникари, полицаи и обитатели на дома. Някои са се нуждаели от спешна медицинска помощ. По-късно експертите са открили значителни количества пестициди, съхранявани в мазето на 79-годишния собственик, бивш дезинфектор.
