Орбан: Унгария има право да заяви, че ЕС няма да се разширява към Украйна
  Тема: Украйна

Орбан: Унгария има право да заяви, че ЕС няма да се разширява към Украйна

4 Октомври, 2025 14:37

"Не искаме да бъдем в съюз с украинците", заяви унгарският премиер

Орбан: Унгария има право да заяви, че ЕС няма да се разширява към Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария има право да не иска да бъде в съюз с Украйна и да заяви, че Европейският съюз няма да се разширява към Украйна, въпреки факта, че почти всички останали страни от ЕС твърдят, че искат да приемат Киев, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

Около 24 страни искат или поне казват, че искат Украйна да бъде в ЕС. В крайна сметка въпросът е дали унгарците имат право да не искат да бъдат в ЕС с украинците. Мисля, че ние имаме това право, защото сме членове, а те не са... Ние не искаме да бъдем в съюз с украинците. Нито военно в НАТО, нито икономически в ЕС. И имаме право да не искаме да бъдем в съюз с тях и да заявим, че ЕС няма да се разширява към Украйна“, каза Орбан в интервю за портала Hetek.

Още новини от Украйна

Преди срещата на върха на ЕС през юни Орбан заяви, че там не може да бъде взето правно обвързващо решение за европейската интеграция на Украйна, тъй като Унгария не подкрепя присъединяването на Киев към ЕС и въпросът трябва да бъде решен единодушно. Той обяви и резултатите от унгарско проучване на общественото мнение относно присъединяването на Украйна към ЕС, според което 95% от участниците, над 2 милиона души, са против европейската интеграция на Киев.

Унгарският външен министър Петер Сиярто по-рано заяви, че не вярва, че Украйна може да изпълни критериите за присъединяване към ЕС. Орбан преди това заяви, че Брюксел иска Украйна да се присъедини към ЕС до 2030 г., но че окончателното решение е на Унгария. Той твърди, че присъединяването на Украйна ще унищожи унгарската икономика. Орбан заяви още, че ЕС не иска да помага на Украйна, а да я колонизира, и че принуждаването на Киев да продължи конфликта е един от методите за колонизация. Той подчерта, че Унгария е за Европейския съюз, но против ускорената европейска интеграция на Украйна и че Киев никога няма да се присъедини към общността без съгласието на Будапеща.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 49 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    15 52 Отговор
    Пуслер - най-страхливия милиционер-кл0 ун на света. 1000 г тридневна специална операция с милиони мъртви вати

    Коментиран от #3, #4, #13, #45

    14:39 04.10.2025

  • 2 маке

    58 10 Отговор
    Браво Орбан, имаш т...и

    Коментиран от #36

    14:39 04.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Таратор

    30 7 Отговор
    Тоя пак ги гъбарка

    14:40 04.10.2025

  • 6 Разлики

    60 11 Отговор
    Орбан е водач на унгарците и това е най-добрата позиция за Унгария в момента. Проблемът е, че българската позиция е най-добрата за всеки друг, но не и за България.

    Коментиран от #35

    14:41 04.10.2025

  • 7 До купейките с 3ти клас образование

    19 37 Отговор
    Защо децата на руския "елит" пълнят клозетите ба запад, а не са патриоти в Матушката? Що за измама е руския "патриотизъм" от Швейцария и САЩ???

    Коментиран от #8, #18

    14:42 04.10.2025

  • 8 Путин милиционера

    10 24 Отговор

    До коментар #7 от "До купейките с 3ти клас образование":

    милиционери сме вееее

    Коментиран от #37

    14:43 04.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пешо Волгата - 4 хилядник

    15 36 Отговор
    Унгария и донякъде Словакия, вече са на "дузпата" и не е далеч времето, когато не само ще им бъде отнето правото на глас, но и ще бъдат принудени да напуснат и ЕС и НАТО. От тях особена полза няма, след като и двете са затънали в дългове- особено Унгария, а в същото време създават единствено проблеми и втръснаха на всички с постоянното си хленчене. Да се пръждосват в БРИКС и ОНД.

    Коментиран от #53, #66

    14:45 04.10.2025

  • 11 Послушайте го!

    40 10 Отговор
    Човекът е много прав! Украйна ще унищожи икономиката на Унгария, а и на нас няма да ни се размине, особено на селското ни стопанство, доколкото е останало нещо от онова, което беше по тошово време...

    14:46 04.10.2025

  • 12 Гогата Чаушев

    10 27 Отговор
    Унгария е в ЕС и няма никакво право да е васалска на Русия и президента и съответно няма право да е подлога на Путин. Това е валидно за всички страни от ЕС и управляващите.

    14:47 04.10.2025

  • 13 Станислав Пеев

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Може да нямате ток, вода и пътища, но за укрите пари има!

    Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна. Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г.

    Коментиран от #17, #23

    14:47 04.10.2025

  • 14 Колю мишеморката

    30 4 Отговор
    2-те най-важни неща в ЕС...Как да крадат повече и как да изгонят Орбан/Унгария от ЕС

    14:47 04.10.2025

  • 15 стоян георгиев

    8 22 Отговор
    Орбан може лесно да реши въпроса с украинците.спешно извежда унгария от ес и нато.така или иначе все реве че нато и ес са му проблем.

    14:47 04.10.2025

  • 16 Жалък пропаднал унгарски диктатор

    9 29 Отговор
    що ни занимавате с тоя дърт комунист

    14:48 04.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    8 23 Отговор

    До коментар #13 от "Станислав Пеев":

    След началото на войната и заради нея бвп продукт на българия се увеличи .особено се почувства в търговията на дребно и износа на оръжие.парите садени за украинските бежанци са в стотици пъти по малко от парите влезли в бг заради войната.

    Коментиран от #56

    14:49 04.10.2025

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    10 22 Отговор

    До коментар #7 от "До купейките с 3ти клас образование":

    Това е малко като писмото от Ленин - "Дyшой я с вaми, на катоpге в Cибиpи, а тeлoм, к coжалению, здecь, в Цюpихе в rocтинице." 🤣🤣🤣
    Така са закърмени болшевиките, които унищожиха Русия и руския народ. Сега на територията на РФ има само opkи и мakaци .

    14:51 04.10.2025

  • 19 Скоро

    3 0 Отговор
    няма да има.

    14:52 04.10.2025

  • 20 Спецназ

    27 6 Отговор
    Ние ако имахме Премиер с топки,

    щеше да подкрепи Орбан на 100%.

    защото идващите от Украйна селскостопански стоки,

    освен че натикват в калта нашите производители на
    мед, слънчоглед, пшеница и какво ли още не,

    ТО това са ГМО бъкани безконтролно с какво ли не по
    американски модели за растеж, предизвикващи да не казвам какви неща у човека,

    ама нали даваме 1/3 от снарядите за Киев поне нещо да внесем да не сме капо, де!

    АМА по-добре КАПО, отколкото да си тъпчем складовете с Л.ЙНА, Баце!!

    14:52 04.10.2025

  • 21 Стига бе

    21 3 Отговор
    И 80% от българите не искат, но нас не ни питат какво да се случва с България, та камо ли Украйна и...Ние сме едно от рулата тоалетна хартия на началниците. Сега като свърши украинското да видим нас ли ще почнат. До сега си бършеха само ръцете и носа, но най-доброто предстои.

    14:52 04.10.2025

  • 22 Опппа Дебеланко

    9 8 Отговор
    А нас защо ни правиш сечено за Вардарска България? Виждаш ли как се обръща колелото?

    14:52 04.10.2025

  • 23 румен кРадев е руска марионетка !

    8 17 Отговор

    До коментар #13 от "Станислав Пеев":

    Тази сума е едва една трета от това, което плащаме на руско-турския консорциум Боташ НА ДЕН, като имперски данък, осигурен от прдажника румен кРадев !

    Коментиран от #30

    14:53 04.10.2025

  • 24 Историята помни

    4 15 Отговор
    През 2008 г. Орбан критикува Кремъл – наричаше други европейски правителства „марионетки на Москва“ и определяше одобрението на проекта „Южен поток“ от предишното правителство за държавна измяна.

    Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.

    Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?

    Пълен куфар с пари

    "Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
    Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
    През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
    Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
    „За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.

    14:55 04.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    7 19 Отговор
    Украйна е много по-важна за Евросъюза от Унгария. Всеки може да произвежда автомобили но не всеки може да брани границите на Европа.

    Коментиран от #52, #59

    14:58 04.10.2025

  • 27 Реално

    6 20 Отговор
    Селяка орбан краде повече от колкото шиши и боко взети заедно.
    Затова унгарците са по бедни от нас.

    Коментиран от #31

    14:58 04.10.2025

  • 28 УКРАЙНА 🇺🇦

    6 18 Отговор
    Кой си ти бе руски боклук

    14:59 04.10.2025

  • 29 Путин:

    18 3 Отговор
    Браво, Виктор,браво, Орбан

    15:00 04.10.2025

  • 30 стоян георгиев

    3 16 Отговор

    До коментар #23 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Това не се брои.копея за путин и ризата на гърба си ще прежали.особено ако живее в сащ или Англия .украинците обаче за него са лоши хора ,защото не искат руска окупация.особено е прецакан от това че европа оценява украинските усилия и помага ма украйна.

    15:00 04.10.2025

  • 31 Ко речи?

    17 3 Отговор

    До коментар #27 от "Реално":

    Чак пък по-зле от нас

    Коментиран от #38

    15:01 04.10.2025

  • 32 Е да де

    4 17 Отговор
    Ама Вие сте САМИ! Само Унфария не иска Украйна в ЕС, не иска да й помага във войната с Русия и изобщо не иска нищо свързано с Украйна,Само че Унгария е член на ЕС и катро такъв освен права има и задължения.Ако пък този фундаментален въпрос относно членството на Украйна в ЕС е толкова неприемлив и вреден за Унария то нека тя напусне този съюз, в който всички останали са на противоположно мнение и да решава САМА какво е полезно и какво вредно за нея! Все пак това е съюз на свободни държави, а не затвор и който не е съгласен с всички останали, то мястото му не е там!

    15:03 04.10.2025

  • 33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 11 Отговор
    Защо са забранени коментарите под статията на варненския MAHraл късоПейкин ?
    Притеснява се "любовта" на народа ли?

    Коментиран от #42

    15:05 04.10.2025

  • 34 Орк

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин ми жи т рк@ та":

    То има ли поне един от кого можешь да се уплашиш в тая европа? За смех станахте.

    15:06 04.10.2025

  • 35 99666

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Разлики":

    България има ли право да каже нещо по въпроса
    или да има право - не може.

    Коментиран от #39

    15:06 04.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 име

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин милиционера":

    Козячев, много ли е забавно да си пишеш сам?

    15:07 04.10.2025

  • 38 Реално

    4 14 Отговор

    До коментар #31 от "Ко речи?":

    Има сайт на Евростат, има сайт на МВФ, отваряш и четеш - Унгария първи по корупция, последни по покупателна способност.

    Коментиран от #43

    15:07 04.10.2025

  • 39 Хаха хаха ха

    4 18 Отговор

    До коментар #35 от "99666":

    Да го знаеш Орбане, руско мек.ере. Дребно, набито в гъ.за от руски ман.аф набито!
    Русия ще се разпадне, както се разпадна СССР.
    Руснаците ще обесят Путин, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин!

    Коментиран от #49, #65

    15:08 04.10.2025

  • 40 Евешбегеш

    2 13 Отговор
    Без европейските пари Унгария ще стане много по зле от България

    15:10 04.10.2025

  • 41 Казуар

    2 13 Отговор
    Унгария има право да напусне ЕС никой не я държи насила.

    15:11 04.10.2025

  • 42 Защото

    0 7 Отговор

    До коментар #33 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Е всенароден любимец ,Цомчю тоже

    15:12 04.10.2025

  • 43 Реално си един соpocoиден трол

    17 4 Отговор

    До коментар #38 от "Реално":

    Cловакия, Pумъния, Гърция и България са след Унгария по покупвателна способност.

    15:13 04.10.2025

  • 44 В В.П.

    10 1 Отговор
    Да знае Бай Ганю,!!.Ако Орбан даде зелена светлина ,някой друг в Есср ще се опъне.Товс са номерата на тия диванета..Окропистан е предвидена да изчезне ..Но Путин ,не желае това ..

    15:13 04.10.2025

  • 45 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Както е факт че сикуха лейка.

    15:14 04.10.2025

  • 46 Независим

    3 17 Отговор
    Справедливо решение е ЕС изгонва Унгария и приема Украйна.

    15:14 04.10.2025

  • 47 .???

    1 11 Отговор
    Къде има повече копеи ,във Венгрия

    15:15 04.10.2025

  • 48 Хи хи

    20 1 Отговор
    Аз ви казах бе, yрките ще видят ЕС и нато през крив макарон ! Ама мнооооого крив !!

    15:15 04.10.2025

  • 49 стоян

    1 11 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха хаха ха":

    до ком. 39 още 2014 съм предрекъл че рассия ще се разпадне до няколко месеца. вервайте ми!

    Коментиран от #63

    15:16 04.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 В В.П.

    13 2 Отговор
    САЩ и Израил ,заедно избиха 200000 човека ,.,на 100 кв .км.Може да им дадат Нобел за мир..

    Коментиран от #60

    15:18 04.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ежко

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Пешко, орисъединяването на Унгария,Словакия и т.н. бивши руски сателити даде на западняцитв 20-25 години аванс преди колапса.С приемането на еврото ще им дадем още 5-10години.
    После?

    15:20 04.10.2025

  • 54 В В.П.

    14 14 Отговор
    Путин и РФ държат фронта в мъртва фаза .Това е за да опъне нервите на европейските мишоци..Някой ще избухне в параноята...Окропите са опитни свинчета ..

    15:21 04.10.2025

  • 55 Ти руско меке.....

    10 12 Отговор
    .... ре долно не можеш и нямаш право да заявяваш каквото и да е, накъде ще се разширява ЕС, а пък особено за Украйна, не си ти човека който ще казва каквото и да е в ЕС.

    15:23 04.10.2025

  • 56 име

    9 8 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, бива да си ограничен, ама чак толкова не бива. Увеличението на БВП е заради инфлацията. Увеличението е в абсолютна снойност, а не количествено. Можеш да сравниш потреблението на ел. енергия и газ 2021 и след това. Единтствения начин да използваш по-малко енергия в промишлеността, но да си произвел повече е ако си направил яки инвестиции преди това. Такова неко не се случи в България през 2021 или преди това. Ама тия неща няма как да ги знаеш, щото никога непси работил.

    15:25 04.10.2025

  • 57 Справедливост

    10 15 Отговор
    Унгария вън от ЕС, а Украйна във ЕС.

    15:27 04.10.2025

  • 58 !!!?

    8 12 Отговор
    Унгария има право да заяви и че ще напусне ЕС...!!!?

    15:27 04.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 !!!?

    2 8 Отговор

    До коментар #51 от "В В.П.":

    Газа има площ 45 км2, а ТЕЦ "Мариците" имат 240 км2 площ и там е лунен пейзаж...!!!?

    Коментиран от #68

    15:33 04.10.2025

  • 61 Елементарно Уотсън! Унгария трябва да

    7 10 Отговор
    бъде изхвърлена от ЕС и тогава няма да е в един съюз с Украйна.

    Коментиран от #72

    15:39 04.10.2025

  • 62 Барабарпетко

    8 5 Отговор
    Ти може да не искаш,ама Тагаренко и Хаяшенко искат.Плечу к плечу.Чак лиги потекоха.Лиги на подмазване.И страх за кожичката.

    15:42 04.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Факт

    7 2 Отговор
    Украйна няма работа в ЕС.Фалирала,без свобода на словото,без свобода на медии,вероизповедания и език.Липса на демокрация и демократични избори,корумпирана и във война

    15:46 04.10.2025

  • 65 доктор

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха хаха ха":

    По полека ,от злоба и напрежение ще пук еш някоя кауна венна и ще отвориш работа на колегите хирурзи .

    15:46 04.10.2025

  • 66 Кретен!

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    По твоята логика и България трябва да се"пръждосва"в БРИКС, след като дългът ни нарастна/благодарение на некадърнитени управляващи/ на 50милиарда!Което не е лоша идея,проблемът ни е,че не ни искат никъде!

    15:48 04.10.2025

  • 67 Бъзиктар

    3 1 Отговор
    Украйна става за Евровизия,световен рекорд на висок скок(който никой не видя в пряко излъчване) и...до там.Ааа,и снайперски рекорд,на 4500 м.улучи двама.

    15:49 04.10.2025

  • 68 име

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "!!!?":

    Pepy, как е връзката с главния мозък?

    15:51 04.10.2025

  • 69 Хи хи

    2 1 Отговор
    Който много иска украйна може веднага да замине там !! На фронта веднага ще го вземат, малкия зеля откога кани такива !!

    15:52 04.10.2025

  • 70 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Всеки, искащ злоовредни, наггли, беддни, но алчни за чуждото материално притежание укроппитеци в ЕС е ограничен ментално. Вече излязоха статии с интервюта с обучени военни украинци, които в прав текст казват йакви чудеса ог разрушения могат да причинят, дори един от тях можел самостоятелно да планира, подготви и извърши разрушителни нападения, доставяйки нужното му от алибабба. Ще изнудват, отвличат, рушат, режат части от теллата на неплатилите. И ще могат свободно да ви дойдат във всяка точка на европа, не за са ви работят от 9 до 18ч за подаяния, а да вземат каквото им хареса и да ви оччистят, ако възразите. Ха честит ви съюз с тренирани уббиййци и криминали без капка съвест или морал

    15:56 04.10.2025

  • 71 604

    0 0 Отговор
    малък гном, маджар курбан, ЕС, да го гонят и да му наложат мита и да фалирва. да си правят сръбски сват с мъркучич, смоткер и титумицкукуришковски!

    Коментиран от #73

    16:04 04.10.2025

  • 72 КАК СТЕ БАНДЕРО....ПИТЕЦИ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Елементарно Уотсън! Унгария трябва да":

    КВИЧИТЕ ЛИ
    АМИ ПСЕТАТА КВИЧАТ ГЕРАНЯ СИ ЛЕТИ
    ОРБАН СИ УПРАВЛЯВА
    КАКТО И ФИЦО
    КОЛКО СТРАННО ДЕБИ...Л А ИМА СОБСТВЕННО МНЕНИЕ

    16:05 04.10.2025

  • 73 ОЩЕ ЕДИН ДЕБ....ИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "604":

    СЪС СОБСТВЕННО МНЕНИЕ
    АМА МОЖЕ И ДА Е СЪЩИЯ С ДРУГО ИМЕ

    16:07 04.10.2025

