Орбан: Унгария има право да заяви, че ЕС няма да се разширява към Украйна

Унгария има право да не иска да бъде в съюз с Украйна и да заяви, че Европейският съюз няма да се разширява към Украйна, въпреки факта, че почти всички останали страни от ЕС твърдят, че искат да приемат Киев, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.
„Около 24 страни искат или поне казват, че искат Украйна да бъде в ЕС. В крайна сметка въпросът е дали унгарците имат право да не искат да бъдат в ЕС с украинците. Мисля, че ние имаме това право, защото сме членове, а те не са... Ние не искаме да бъдем в съюз с украинците. Нито военно в НАТО, нито икономически в ЕС. И имаме право да не искаме да бъдем в съюз с тях и да заявим, че ЕС няма да се разширява към Украйна“, каза Орбан в интервю за портала Hetek.
Преди срещата на върха на ЕС през юни Орбан заяви, че там не може да бъде взето правно обвързващо решение за европейската интеграция на Украйна, тъй като Унгария не подкрепя присъединяването на Киев към ЕС и въпросът трябва да бъде решен единодушно. Той обяви и резултатите от унгарско проучване на общественото мнение относно присъединяването на Украйна към ЕС, според което 95% от участниците, над 2 милиона души, са против европейската интеграция на Киев.
Унгарският външен министър Петер Сиярто по-рано заяви, че не вярва, че Украйна може да изпълни критериите за присъединяване към ЕС. Орбан преди това заяви, че Брюксел иска Украйна да се присъедини към ЕС до 2030 г., но че окончателното решение е на Унгария. Той твърди, че присъединяването на Украйна ще унищожи унгарската икономика. Орбан заяви още, че ЕС не иска да помага на Украйна, а да я колонизира, и че принуждаването на Киев да продължи конфликта е един от методите за колонизация. Той подчерта, че Унгария е за Европейския съюз, но против ускорената европейска интеграция на Украйна и че Киев никога няма да се присъедини към общността без съгласието на Будапеща.
1 ФАКТ
14:39 04.10.2025
14:39 04.10.2025
2 маке
14:39 04.10.2025
14:39 04.10.2025
5 Таратор
14:40 04.10.2025
6 Разлики
14:41 04.10.2025
14:41 04.10.2025
7 До купейките с 3ти клас образование
14:42 04.10.2025
14:42 04.10.2025
8 Путин милиционера
До коментар #7 от "До купейките с 3ти клас образование":милиционери сме вееее
14:43 04.10.2025
14:43 04.10.2025
10 Пешо Волгата - 4 хилядник
14:45 04.10.2025
14:45 04.10.2025
11 Послушайте го!
14:46 04.10.2025
12 Гогата Чаушев
14:47 04.10.2025
13 Станислав Пеев
До коментар #1 от "ФАКТ":Може да нямате ток, вода и пътища, но за укрите пари има!
Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна. Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г.
14:47 04.10.2025
14:47 04.10.2025
14 Колю мишеморката
14:47 04.10.2025
15 стоян георгиев
14:47 04.10.2025
16 Жалък пропаднал унгарски диктатор
14:48 04.10.2025
17 стоян георгиев
До коментар #13 от "Станислав Пеев":След началото на войната и заради нея бвп продукт на българия се увеличи .особено се почувства в търговията на дребно и износа на оръжие.парите садени за украинските бежанци са в стотици пъти по малко от парите влезли в бг заради войната.
14:49 04.10.2025
14:49 04.10.2025
18 Кажи честно ... 🤣
До коментар #7 от "До купейките с 3ти клас образование":Това е малко като писмото от Ленин - "Дyшой я с вaми, на катоpге в Cибиpи, а тeлoм, к coжалению, здecь, в Цюpихе в rocтинице." 🤣🤣🤣
Така са закърмени болшевиките, които унищожиха Русия и руския народ. Сега на територията на РФ има само opkи и мakaци .
14:51 04.10.2025
19 Скоро
14:52 04.10.2025
20 Спецназ
щеше да подкрепи Орбан на 100%.
защото идващите от Украйна селскостопански стоки,
освен че натикват в калта нашите производители на
мед, слънчоглед, пшеница и какво ли още не,
ТО това са ГМО бъкани безконтролно с какво ли не по
американски модели за растеж, предизвикващи да не казвам какви неща у човека,
ама нали даваме 1/3 от снарядите за Киев поне нещо да внесем да не сме капо, де!
АМА по-добре КАПО, отколкото да си тъпчем складовете с Л.ЙНА, Баце!!
14:52 04.10.2025
21 Стига бе
14:52 04.10.2025
22 Опппа Дебеланко
14:52 04.10.2025
23 румен кРадев е руска марионетка !
До коментар #13 от "Станислав Пеев":Тази сума е едва една трета от това, което плащаме на руско-турския консорциум Боташ НА ДЕН, като имперски данък, осигурен от прдажника румен кРадев !
14:53 04.10.2025
14:53 04.10.2025
24 Историята помни
Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.
Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?
Пълен куфар с пари
"Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
„За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.
14:55 04.10.2025
26 Мнение
14:58 04.10.2025
14:58 04.10.2025
27 Реално
Затова унгарците са по бедни от нас.
14:58 04.10.2025
14:58 04.10.2025
28 УКРАЙНА 🇺🇦
14:59 04.10.2025
29 Путин:
15:00 04.10.2025
30 стоян георгиев
До коментар #23 от "румен кРадев е руска марионетка !":Това не се брои.копея за путин и ризата на гърба си ще прежали.особено ако живее в сащ или Англия .украинците обаче за него са лоши хора ,защото не искат руска окупация.особено е прецакан от това че европа оценява украинските усилия и помага ма украйна.
15:00 04.10.2025
31 Ко речи?
До коментар #27 от "Реално":Чак пък по-зле от нас
15:01 04.10.2025
15:01 04.10.2025
32 Е да де
15:03 04.10.2025
33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Притеснява се "любовта" на народа ли?
15:05 04.10.2025
15:05 04.10.2025
34 Орк
До коментар #3 от "Путин ми жи т рк@ та":То има ли поне един от кого можешь да се уплашиш в тая европа? За смех станахте.
15:06 04.10.2025
35 99666
До коментар #6 от "Разлики":България има ли право да каже нещо по въпроса
или да има право - не може.
15:06 04.10.2025
15:06 04.10.2025
37 име
До коментар #8 от "Путин милиционера":Козячев, много ли е забавно да си пишеш сам?
15:07 04.10.2025
38 Реално
До коментар #31 от "Ко речи?":Има сайт на Евростат, има сайт на МВФ, отваряш и четеш - Унгария първи по корупция, последни по покупателна способност.
15:07 04.10.2025
15:07 04.10.2025
39 Хаха хаха ха
До коментар #35 от "99666":Да го знаеш Орбане, руско мек.ере. Дребно, набито в гъ.за от руски ман.аф набито!
Русия ще се разпадне, както се разпадна СССР.
Руснаците ще обесят Путин, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин!
15:08 04.10.2025
15:08 04.10.2025
40 Евешбегеш
15:10 04.10.2025
41 Казуар
15:11 04.10.2025
42 Защото
До коментар #33 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Е всенароден любимец ,Цомчю тоже
15:12 04.10.2025
43 Реално си един соpocoиден трол
До коментар #38 от "Реално":Cловакия, Pумъния, Гърция и България са след Унгария по покупвателна способност.
15:13 04.10.2025
44 В В.П.
15:13 04.10.2025
45 Хахахаха
До коментар #1 от "ФАКТ":Както е факт че сикуха лейка.
15:14 04.10.2025
46 Независим
15:14 04.10.2025
47 .???
15:15 04.10.2025
48 Хи хи
15:15 04.10.2025
49 стоян
До коментар #39 от "Хаха хаха ха":до ком. 39 още 2014 съм предрекъл че рассия ще се разпадне до няколко месеца. вервайте ми!
15:16 04.10.2025
15:16 04.10.2025
51 В В.П.
15:18 04.10.2025
15:18 04.10.2025
53 ежко
До коментар #10 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Пешко, орисъединяването на Унгария,Словакия и т.н. бивши руски сателити даде на западняцитв 20-25 години аванс преди колапса.С приемането на еврото ще им дадем още 5-10години.
После?
15:20 04.10.2025
54 В В.П.
15:21 04.10.2025
55 Ти руско меке.....
15:23 04.10.2025
56 име
До коментар #17 от "стоян георгиев":Стоенчо, бива да си ограничен, ама чак толкова не бива. Увеличението на БВП е заради инфлацията. Увеличението е в абсолютна снойност, а не количествено. Можеш да сравниш потреблението на ел. енергия и газ 2021 и след това. Единтствения начин да използваш по-малко енергия в промишлеността, но да си произвел повече е ако си направил яки инвестиции преди това. Такова неко не се случи в България през 2021 или преди това. Ама тия неща няма как да ги знаеш, щото никога непси работил.
15:25 04.10.2025
57 Справедливост
15:27 04.10.2025
58 !!!?
15:27 04.10.2025
60 !!!?
До коментар #51 от "В В.П.":Газа има площ 45 км2, а ТЕЦ "Мариците" имат 240 км2 площ и там е лунен пейзаж...!!!?
15:33 04.10.2025
15:33 04.10.2025
61 Елементарно Уотсън! Унгария трябва да
15:39 04.10.2025
15:39 04.10.2025
62 Барабарпетко
15:42 04.10.2025
64 Факт
15:46 04.10.2025
65 доктор
До коментар #39 от "Хаха хаха ха":По полека ,от злоба и напрежение ще пук еш някоя кауна венна и ще отвориш работа на колегите хирурзи .
15:46 04.10.2025
66 Кретен!
До коментар #10 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":По твоята логика и България трябва да се"пръждосва"в БРИКС, след като дългът ни нарастна/благодарение на некадърнитени управляващи/ на 50милиарда!Което не е лоша идея,проблемът ни е,че не ни искат никъде!
15:48 04.10.2025
67 Бъзиктар
15:49 04.10.2025
68 име
До коментар #60 от "!!!?":Pepy, как е връзката с главния мозък?
15:51 04.10.2025
69 Хи хи
15:52 04.10.2025
70 Баба Гошка
15:56 04.10.2025
71 604
16:04 04.10.2025
16:04 04.10.2025
72 КАК СТЕ БАНДЕРО....ПИТЕЦИ
До коментар #61 от "Елементарно Уотсън! Унгария трябва да":КВИЧИТЕ ЛИ
АМИ ПСЕТАТА КВИЧАТ ГЕРАНЯ СИ ЛЕТИ
ОРБАН СИ УПРАВЛЯВА
КАКТО И ФИЦО
КОЛКО СТРАННО ДЕБИ...Л А ИМА СОБСТВЕННО МНЕНИЕ
16:05 04.10.2025
73 ОЩЕ ЕДИН ДЕБ....ИЛ
До коментар #71 от "604":СЪС СОБСТВЕННО МНЕНИЕ
АМА МОЖЕ И ДА Е СЪЩИЯ С ДРУГО ИМЕ
16:07 04.10.2025