Унгария има право да не иска да бъде в съюз с Украйна и да заяви, че Европейският съюз няма да се разширява към Украйна, въпреки факта, че почти всички останали страни от ЕС твърдят, че искат да приемат Киев, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Около 24 страни искат или поне казват, че искат Украйна да бъде в ЕС. В крайна сметка въпросът е дали унгарците имат право да не искат да бъдат в ЕС с украинците. Мисля, че ние имаме това право, защото сме членове, а те не са... Ние не искаме да бъдем в съюз с украинците. Нито военно в НАТО, нито икономически в ЕС. И имаме право да не искаме да бъдем в съюз с тях и да заявим, че ЕС няма да се разширява към Украйна“, каза Орбан в интервю за портала Hetek.

Преди срещата на върха на ЕС през юни Орбан заяви, че там не може да бъде взето правно обвързващо решение за европейската интеграция на Украйна, тъй като Унгария не подкрепя присъединяването на Киев към ЕС и въпросът трябва да бъде решен единодушно. Той обяви и резултатите от унгарско проучване на общественото мнение относно присъединяването на Украйна към ЕС, според което 95% от участниците, над 2 милиона души, са против европейската интеграция на Киев.

Унгарският външен министър Петер Сиярто по-рано заяви, че не вярва, че Украйна може да изпълни критериите за присъединяване към ЕС. Орбан преди това заяви, че Брюксел иска Украйна да се присъедини към ЕС до 2030 г., но че окончателното решение е на Унгария. Той твърди, че присъединяването на Украйна ще унищожи унгарската икономика. Орбан заяви още, че ЕС не иска да помага на Украйна, а да я колонизира, и че принуждаването на Киев да продължи конфликта е един от методите за колонизация. Той подчерта, че Унгария е за Европейския съюз, но против ускорената европейска интеграция на Украйна и че Киев никога няма да се присъедини към общността без съгласието на Будапеща.