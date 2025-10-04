Орбан: Истината триумфира! Андрей Бабиш получи убедителна победа

Унгарският премиер Виктор Орбан поздрави опозиционното политическо движение ANO (Действие на недоволните граждани) и неговия лидер Андрей Бабиш за победата им на чешките парламентарни избори.
„Истината триумфира! Андрей Бабиш спечели убедителна победа на чешките парламентарни избори. Голяма крачка напред за Чехия и добра новина за Европа. Поздравления, Андрей!“ - написа ръководителят на унгарското правителство в Х.
Орбан, заедно с Бабиш, са основатели на дясноконсервативната партийна коалиция „Патриоти на Европа“, която се бори с либерално-демократичните партии в ЕС и е създала фракция със същото име в Европейския парламент.
Според съобщения от Прага, воденото от Бабиш движение ANO е спечелило изборите за Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент, събирайки над 35% от гласовете. Настоящият чешки премиер Петър Фиала го поздрави за победата.
1 Гого
21:03 04.10.2025
2 ИСТОРИК
Коментиран от #6
21:06 04.10.2025
3 Популизма е храна за бедни...
Коментиран от #5, #12, #16
21:08 04.10.2025
4 мдаааа дааа
21:10 04.10.2025
6 Пис
До коментар #2 от "ИСТОРИК":От няколко години следя Възраждане до тук единственото, с което са се запомнили една недодялана промяна на закона за ЛГБТ пропаганда в училище. С това се приключва целия капацитет на Възраждане. Може би на България й трябва Възраждане, за да стане гражданска война. След едно Възраждане, ако от България остане нещо то ще са циганските райони като Сливен и Монтана.
Коментиран от #21, #26
21:12 04.10.2025
7 Доктор
21:13 04.10.2025
8 факт
Коментиран от #13
21:14 04.10.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
21:16 04.10.2025
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:17 04.10.2025
11 И Киев е Руски
21:19 04.10.2025
12 БОТЕВ
До коментар #3 от "Популизма е храна за бедни...":Ха-ха, не знаех че Чехия се намира на Балканите. Чувал съм, че човек и от най-простия може да научи нещо, ама малко се съмнявам.
21:21 04.10.2025
13 Има ,не много
До коментар #8 от "факт":Около 99% -))
21:22 04.10.2025
14 И Киев е Руски
Коментиран от #24
21:23 04.10.2025
15 Ха така!
21:25 04.10.2025
17 Софиянец
21:31 04.10.2025
18 Русия
21:43 04.10.2025
20 Перо
21:53 04.10.2025
22 Анонимен
22:01 04.10.2025
23 Архимандрисандрит Бибиян
22:06 04.10.2025
24 Друг случай
До коментар #14 от "И Киев е Руски":За пръв път научавам.че Запада/САЩ са нарекли евромайдана мирен протест.В>Нюланд раздаваше някакви курабийки на площада,а после пред Конгреса им заяви,че е подарила на назначените нови политици 5млрд.$.Отделно от високо избраните стрелци стреляха на месо в тълпата,но вероятно са пазели Нюланд да не я гръмнат.
22:14 04.10.2025
25 Льо Бабиш
22:25 04.10.2025
26 Моряка
До коментар #6 от "Пис":Напротив,точно ако Възраждане вземат властта циганите ще европеизират.В Сливен,Монтана,Пазарджик, Столипиново,Максуда,Факултето и Хажи Димитър ще се открият нови фабрики за сапун.Държавата ще помогне.Възтановяват се и Строителни войски.
22:30 04.10.2025