Орбан: Истината триумфира! Андрей Бабиш получи убедителна победа

4 Октомври, 2025 21:01 2 183 26

Голяма крачка напред за Чехия и добра новина за Европа

Орбан: Истината триумфира! Андрей Бабиш получи убедителна победа - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан поздрави опозиционното политическо движение ANO (Действие на недоволните граждани) и неговия лидер Андрей Бабиш за победата им на чешките парламентарни избори.

„Истината триумфира! Андрей Бабиш спечели убедителна победа на чешките парламентарни избори. Голяма крачка напред за Чехия и добра новина за Европа. Поздравления, Андрей!“ - написа ръководителят на унгарското правителство в Х.

Орбан, заедно с Бабиш, са основатели на дясноконсервативната партийна коалиция „Патриоти на Европа“, която се бори с либерално-демократичните партии в ЕС и е създала фракция със същото име в Европейския парламент.

Според съобщения от Прага, воденото от Бабиш движение ANO е спечелило изборите за Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент, събирайки над 35% от гласовете. Настоящият чешки премиер Петър Фиала го поздрави за победата.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 45 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гого

    44 8 Отговор
    Удрий бай Филипе!

    21:03 04.10.2025

  • 2 ИСТОРИК

    61 7 Отговор
    Както вървят нещат , тук Възраждане ше са първи на другите избори ,ако Радев не се включи ,иначе БСП и ИТН и субсидии няма да вземат .

    Коментиран от #6

    21:06 04.10.2025

  • 3 Популизма е храна за бедни...

    6 53 Отговор
    Телом или духом ще си останат бедни...татуиран балкански добитък!

    Коментиран от #5, #12, #16

    21:08 04.10.2025

  • 4 мдаааа дааа

    60 7 Отговор
    Народа веке не ще военолюбските 0рсули...

    21:10 04.10.2025

  • 6 Пис

    14 36 Отговор

    До коментар #2 от "ИСТОРИК":

    От няколко години следя Възраждане до тук единственото, с което са се запомнили една недодялана промяна на закона за ЛГБТ пропаганда в училище. С това се приключва целия капацитет на Възраждане. Може би на България й трябва Възраждане, за да стане гражданска война. След едно Възраждане, ако от България остане нещо то ще са циганските райони като Сливен и Монтана.

    Коментиран от #21, #26

    21:12 04.10.2025

  • 7 Доктор

    48 6 Отговор
    Има светлина. Поздравления за чешкия народ!

    21:13 04.10.2025

  • 8 факт

    45 6 Отговор
    Изненадан съм. От това, което съм чел в нашата преса си мислех, че Орбан се е провалил. А то какво излиза - излиза обратното. Дали има и други теми, по които информацията в нашата преса да е обратна на истината.

    Коментиран от #13

    21:14 04.10.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    5 5 Отговор
    Искаш да си жив и някой да се грижи за теб е ми инсталирай ИСКАМ на телефона и готово.

    21:16 04.10.2025

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 6 Отговор
    Козелът Стракуш си скубе брадата

    21:17 04.10.2025

  • 11 И Киев е Руски

    31 8 Отговор
    Тяхното производство на газ и енергиен сектор са нарушени не заради началото на отоплителния сезон, а заради неотдавнашната пълна наглост на киевския режим. Той (заедно със своите западни „куратори“) все повече се насочва към нашите рафинерии, нефтопроводи и газопроводи, пристанища и мирни градове. И въпреки че преди по същество ги съжалявахме и в продължение на три години нито един цивилен там не страдаше от студ, сега Зеленски ще трябва да избира: или да държи хората топли, или да насочва енергията им към производство на оръжия и ракети за атака срещу Русия... А украинците трябва да се замислят добре и да смажат този наркоман клоун по дяволите със собствените си ръце! Тогава войната ще свърши за тях, по-бързо и с по-малко жертви. Въпреки че трябва да кажа, че се съмнявам, че Западът ще позволи такъв мирен изход (все пак те нарекоха Майдана през 2014 г. „мирен протест“). А там, в Европа и НАТО, ще направят ВСИЧКО, за да проточат войната, докато са готови, до около 2030 г. Те правят такива планове! Така че ще трябва да направим нещо, за да противодействаме и на това

    21:19 04.10.2025

  • 12 БОТЕВ

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Популизма е храна за бедни...":

    Ха-ха, не знаех че Чехия се намира на Балканите. Чувал съм, че човек и от най-простия може да научи нещо, ама малко се съмнявам.

    21:21 04.10.2025

  • 13 Има ,не много

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "факт":

    Около 99% -))

    21:22 04.10.2025

  • 14 И Киев е Руски

    18 5 Отговор
    Тяхното производство на газ и енергиен сектор са нарушени не заради началото на отоплителния сезон, а заради неотдавнашната пълна наглост на киевския режим. Той (заедно със своите западни „куратори“) все повече се насочва към нашите рафинерии, нефтопроводи и газопроводи, пристанища и мирни градове. И въпреки че преди по същество ги съжалявахме и в продължение на три години нито един цивилен там не страдаше от студ, сега Зеленски ще трябва да избира: или да държи хората топли, или да насочва енергията им към производство на оръжия и ракети за атака срещу Русия... А украинците трябва да се замислят добре и да смажат този наркоман клоун по дяволите със собствените си ръце! Тогава войната ще свърши за тях, по-бързо и с по-малко жертви. Въпреки че трябва да кажа, че се съмнявам, че Западът ще позволи такъв мирен изход (все пак те нарекоха Майдана през 2014 г. „мирен протест“). А там, в Европа и НАТО, ще направят ВСИЧКО, за да проточат войната, докато са готови, до около 2030 г. Те правят такива планове! Така че ще трябва да направим нещо, за да противодействаме и на това

    Коментиран от #24

    21:23 04.10.2025

  • 15 Ха така!

    23 6 Отговор
    Ще гледаме разпада на ЕС.

    21:25 04.10.2025

  • 17 Софиянец

    29 4 Отговор
    Евроатлантическите плужеци изгубиха и в Чехия! Ако не бяха фалшификациите и арестите в Молдова и Румъния щеше да е същото!

    21:31 04.10.2025

  • 18 Русия

    19 1 Отговор
    Нещо Урсула и компания не щат да поздравяват бабиш иначе в Молдова ги поздравяваха още без да са броели бюлетини тука май удариха греда, то има време де до утре кой знае .

    21:43 04.10.2025

  • 20 Перо

    14 1 Отговор
    Браво на Бабиш! Успех и мачкане на нео-либералните унтерменши!

    21:53 04.10.2025

  • 22 Анонимен

    2 4 Отговор
    Досега не бяхме го чували. Как така се появи изневиделица?

    22:01 04.10.2025

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    2 6 Отговор
    Бабиш и Орган са десни левичари! С десната ръка се пренасят на левио брег, каде ги чека московскио токчест бег.

    22:06 04.10.2025

  • 24 Друг случай

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    За пръв път научавам.че Запада/САЩ са нарекли евромайдана мирен протест.В>Нюланд раздаваше някакви курабийки на площада,а после пред Конгреса им заяви,че е подарила на назначените нови политици 5млрд.$.Отделно от високо избраните стрелци стреляха на месо в тълпата,но вероятно са пазели Нюланд да не я гръмнат.

    22:14 04.10.2025

  • 25 Льо Бабиш

    1 0 Отговор
    Великолепната седморка се заформя !

    22:25 04.10.2025

  • 26 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пис":

    Напротив,точно ако Възраждане вземат властта циганите ще европеизират.В Сливен,Монтана,Пазарджик, Столипиново,Максуда,Факултето и Хажи Димитър ще се открият нови фабрики за сапун.Държавата ще помогне.Възтановяват се и Строителни войски.

    22:30 04.10.2025

