Орбан: Истината триумфира! Андрей Бабиш получи убедителна победа

Унгарският премиер Виктор Орбан поздрави опозиционното политическо движение ANO (Действие на недоволните граждани) и неговия лидер Андрей Бабиш за победата им на чешките парламентарни избори.

„Истината триумфира! Андрей Бабиш спечели убедителна победа на чешките парламентарни избори. Голяма крачка напред за Чехия и добра новина за Европа. Поздравления, Андрей!“ - написа ръководителят на унгарското правителство в Х.

Орбан, заедно с Бабиш, са основатели на дясноконсервативната партийна коалиция „Патриоти на Европа“, която се бори с либерално-демократичните партии в ЕС и е създала фракция със същото име в Европейския парламент.

Според съобщения от Прага, воденото от Бабиш движение ANO е спечелило изборите за Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент, събирайки над 35% от гласовете. Настоящият чешки премиер Петър Фиала го поздрави за победата.