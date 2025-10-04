Управляващите спечелиха убедително местните избори в Грузия на фона на ожесточени протести на опозицията (ВИДЕО)

Управляващата партия „Грузинска мечта - Демократическа Грузия“ си осигури над 80% от гласовете на общинските избори.
Вотът за местни власти в страната приключи в 19:00 ч. българско време. Според Централната избирателна комисия, избирателната активност към 16:00 ч. е била 33,5%. Според ЦИК, след обработка на над 74% от бюлетините, управляващата партия си е осигурила над 80% от гласовете. Следват опозиционната партия „Силна Грузия“ (6,8%) и „Гахария за Грузия“ (3,8%).
Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе заяви, че кандидатите на управляващата партия печелят убедителна победа с над 70% от гласовете във всички общини в страната.
Каха Каладзе, кандидат за кмет на Тбилиси от управляващата партия „Грузинска мечта - Демократична Грузия“, е получил 71,588% от гласовете след преброяване на 99,4% от бюлетините.
Ираклий Купрадзе, кандидат за кмет от партиите „Силна Грузия“ и „Гахария за Грузия“, е на второ място с 12,43% от гласовете. Яго Хвичия, представител на либералната партия „Гирчи“, допълва челната тройка със 7,5%.
Служители на реда задържаха петима организатори на протести в Грузия за призиви за сваляне на правителството. Те са изправени пред до девет години затвор, обяви заместник-министърът на вътрешните работи Александър Дарахвелидзе на брифинг.
„Служители на МВР задържаха Паата Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Иракли Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Те са обвинени в призиви за насилствена промяна на конституционния ред в Грузия или за сваляне на държавната власт, както и в организиране, ръководене или участие в насилие. Тези престъпления се наказват с присъда до девет години затвор“, каза заместник-министърът.
Според него разследването е установило, че по време на протеста на площад „Свобода“ в Тбилиси на 4 октомври организаторите са отправяли призиви за насилие. Въпреки многократните предупреждения от Министерството на вътрешните работи, протестиращите са съборили портите на президентската резиденция и са се опитали да окупират сградата.
Най-малко 32-ма полицаи бяха ранени по време на протеста в Тбилиси в събота, един от тях тежко ранен. Това беше обявено на брифинг от заместник-министъра на вътрешните работи на Грузия Александър Дарахвелидзе.
„Общо 32 полицаи бяха ранени. От тях 30 служители са с леки наранявания, един е със сериозни наранявания, но за щастие състоянието му е стабилно, а един е със средни наранявания“, каза Дарахвелидзе.
Посланикът на ЕС носи отговорност за безредиците в Тбилиси, тъй като представители на ЕС подкрепиха опита за безредици в страната, заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе.
„Знаете, че някои хора от чужбина дори изразиха пряка подкрепа за опита за сваляне на конституционния ред, включително представител на ЕС... На този фон посланикът на ЕС в Грузия носи специална отговорност. Проявете добра воля, излезте, споделете и осъдете категорично всичко, което се случва по улиците на Тбилиси. Това е негова пряка отговорност, като се има предвид, че видяхме и чухме изявления в подкрепа на опита за сваляне на конституционния ред. Да видим каква ще бъде тяхната реакция“, каза премиерът на брифинг.
Към 22.00 часа българско време протестиращите освободиха площад "Свобода" в центъра на Тбилиси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
21:16 04.10.2025
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #6, #13, #57, #76
21:20 04.10.2025
3 Феникс
21:20 04.10.2025
4 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не искат руска Окупация грузинците...
Коментиран от #5, #12, #17
21:23 04.10.2025
5 Феникс
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":Това са няколко лумпенизирани тамошни жълтопаветника, над 70 процента не искат и да чуят за фашисткият ЕС!
Коментиран от #7, #68
21:25 04.10.2025
6 демократ
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":То в русия няма
Руснаците са толкова тъ пи че една ректификационна колона не могат да проектират нямат рафинерии достатъчно пълни де били
Коментиран от #79
21:29 04.10.2025
7 Крали Марко
До коментар #5 от "Феникс":2008 ма година,руската армия нахлува в Грузия и след една седмица съпротива я окупира.Руснаците отцепват черноморското крайбрежие на Грузия в Абхазия и Южна Осетия.Хиляди бежанци от тези райони остават без дом и препитание...
Коментиран от #14
21:31 04.10.2025
8 Феникс
Коментиран от #21, #25
21:34 04.10.2025
9 Мдаааа
Коментиран от #38
21:38 04.10.2025
10 матю хари
Коментиран от #19
21:41 04.10.2025
11 Перо
21:47 04.10.2025
12 АБВ
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":"Не искат руска Окупация грузинците..."
Руснаците също не искат да окупират Грузия. През 2008 г. имаха идеалната възможност. Здраво ги шамаросаха след бомбардировките над Цхинвали и стигнаха на 10 километра от Тбилиси. Саакашвили си яде вратовръзката в ефира на телевизията и всичко приключи по братски.
21:51 04.10.2025
13 Бензин в Крим по 10 литра срещу купони
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ще чакат по 20 години за автомобил и по 30 за жилище и тогава ще им трябва бензин и газ.
Коментиран от #18
21:53 04.10.2025
14 АБВ
До коментар #7 от "Крали Марко":Лъжеш ! През 2008 година Грузия атакува Цхинвали, столицата на Южна Осетия и убива няколко войника от руския мироопазващ контингент там. Тогава руснаците навлизат в Грузия и стигат до столицата. Саакашвили избяга като бито псе и отиде да се подвизава в Украйна.
Коментиран от #23
21:54 04.10.2025
16 ганев
21:56 04.10.2025
20 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #22
22:01 04.10.2025
22 Плошад
До коментар #20 от "Ъъъъъъъъ":Майдан на български се превежда "Мегдан". Много тъпо!
Коментиран от #35
22:03 04.10.2025
23 Истината
До коментар #14 от "АБВ":Цхинвали е международно призната грузинска територия. Ако там е имало руснаци, те са в ролята на окупационна армия и Грузия е имала пълно право да ги унищожи.
Коментиран от #42, #48
22:04 04.10.2025
24 Папата
До коментар #21 от "Тъпикс":Австро- Унгария. Схващаш или не. Не, естествено. Защото до просссс.
22:04 04.10.2025
25 Фаргас
До коментар #8 от "Феникс":Русия е империя - в нея има 200 народа, които са били присъединени чрез завоевателна война, което е пълната противоположност на членството в ЕС и НАТО, където се влиза след дългогодишно кандидатстване.
Влизането на някой народ в Руската империя често е придружавано с геноцид, понякога пълен. Никой който е влезнал в ЕС и НАТО не е бил унищожен и окупиран от ЕС или НАТО.
Коментиран от #26, #28, #43
22:08 04.10.2025
26 Бай Натю
До коментар #25 от "Фаргас":Само Винету.
22:11 04.10.2025
27 Факти
22:20 04.10.2025
28 Пешо z
До коментар #25 от "Фаргас":Лъжа,лъжа,лъжа.От ЕС идват само забрани.
22:21 04.10.2025
29 майдан в Грузия не става
22:26 04.10.2025
30 Ганя Путинофила
Коментиран от #54
22:34 04.10.2025
31 az СВО Победа80
1. Т.к. след идването на Тръмп на власт в САЩ, доскорошните "глобалисти" мигрираха към ЕС, сега Европа е тази, която организира опити за преврати по технологията на до болка познатите ни "цветни революции" !
2. Опитът е обречен на провал, т.к. ЕС не разполага с ресурсите, с които боравеше Вашингтон, когато организираше "цветна революция" някъде по света.
3. Посланикът на ЕС незабавно трябва да бъде експулсиран от Грузия!
22:36 04.10.2025
34 Превод в ефир!
22:40 04.10.2025
35 Ха-ха-ха
До коментар #22 от "Плошад":Може и мегдан да е буквалния превод но Майдан се е превърнало в нарицателно на платени безредици с цел сваляне на законно правителство.
Коментиран от #46
22:41 04.10.2025
36 Бабиш
22:43 04.10.2025
37 Артилерист
22:47 04.10.2025
38 ТЕ СА СИ ГО ЗАСЛУЖИЛИ
До коментар #9 от "Мдаааа":Това е риска за продажните душици, заложили съвестта си за американски бисквитки и центове!
22:49 04.10.2025
39 гдфгфдг
22:53 04.10.2025
40 Бащата на Кольо
22:56 04.10.2025
42 АБВ
До коментар #23 от "Истината":Цхинвали е столица на Южна Осетия, отцепила се от Грузия така, както Косово от Сърбия.
А чий е Крим знаеш ли ?
22:56 04.10.2025
43 Я ПАК,
До коментар #25 от "Фаргас":Че кое тук в територията Б Г не е окупирано от ЕС и НАТО ? Икономика, пазари, медии, правителство природни ресурси, променена история .. и още … и още… Сега и левът ще ни вземат . Остана ли нещо да не са присвоили?
Коментиран от #45
22:58 04.10.2025
44 Таджик
22:58 04.10.2025
45 Ужас
До коментар #43 от "Я ПАК,":Вземаха ни лева :((((
22:59 04.10.2025
46 Ъъъъъъъъ
До коментар #35 от "Ха-ха-ха":"....но Майдан се е превърнало в нарицателно на платени безредици с цел сваляне на законно правителство."
Що се хабиш да обясняваш неща, които са ясни и децата в детската градина? Подминавай!
23:02 04.10.2025
47 Пасьола
23:07 04.10.2025
48 хахаха
До коментар #23 от "Истината":САЩ почти навсякъде са наврени и на доста места без желанието и волята на местните. Ако те постъпят по твоята логика спрямо тези войници, какво прави САЩ в такива случаи?
Грузинците го ядоха през 2008 и повече не искат да са пушечно месо, изхарчено за целите на почти отявлени caтaниcти.
23:08 04.10.2025
51 Демокрация по путински
Коментиран от #63
23:17 04.10.2025
52 Възродител с меч
23:17 04.10.2025
53 Празна глава
23:21 04.10.2025
54 Ха-ха-ха
До коментар #30 от "Ганя Путинофила":И с какво лапите на либералните демократи са по-добри? С гейпарадите ли?
Коментиран от #58, #71
23:23 04.10.2025
55 Уса
23:27 04.10.2025
57 Ооо, да
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Хареса ми, по добре не може се каже!👍👍👍
23:30 04.10.2025
58 Уилям Херингтън герой СВО
До коментар #54 от "Ха-ха-ха":Разликата е проста. Едното е демокрация, другото е диктатура. При демокрацията се пази конституционния ред гарантиращ правата на гражданите, при диктатурата конституцията е изнасилена и озурпирана от диктатор, който пази собствената си власт за сметка правата на гражданите.
Коментиран от #59, #61, #73
23:32 04.10.2025
62 Смешник
23:48 04.10.2025
67 гдфгфдг
23:57 04.10.2025
68 Според последната статиска
До коментар #5 от "Феникс":в Грузия на 20 човека от населението има по едно НПО!
Затова бе и този вой от Урсула, когато правителството прокара закон, медии и организации които се финансират от чужбина с повече от 20% - да го обявяват.
И въпреки че Грузинска Мечта иска присъединяване към ЕС, Урсула им отказа и ги нарече "анти ЕС", а медиите разбира се подхванаха тази лъжа, без угризение на съветта.
00:18 05.10.2025
69 западналите
00:32 05.10.2025
70 стоян георгиев
Коментиран от #72, #74
00:41 05.10.2025
71 Ъъъъъъъ
До коментар #54 от "Ха-ха-ха":"И с какво лапите на либералните демократи са по-добри? С гейпарадите ли?"
Не само....Питай германците. 19-годишен чешки турист е изнасилен в Дрезден от двама сирийци. Вече и мъжете не са в безопасност в Европа.😂
00:47 05.10.2025
72 Аз също обичам Сорос и всякави НПО
До коментар #70 от "стоян георгиев":Блодарение на него, не ровя повече по кофите!
А ако НПО се изтеглят от Грузия, кой ще храни грузинците? Затова се бинтуват хората!
01:25 05.10.2025
73 Ха-ха-ха
До коментар #58 от "Уилям Херингтън герой СВО":Значи в ЕС живеем в диктатура. Къде ми е правото на референдум? Къде са правата на румънските избиратели когато им отмениха съвсем редовни избори, къде са правата на молдовци когато не бяха допускани да гласуват? Къде са човешките
правата на над 3000 души в Англия съдени защото са се изказали на политкоректно? Ами какво ще кажеш за Франция? Затова казвам че няма разлика.
01:52 05.10.2025
74 хихихихихи
До коментар #70 от "стоян георгиев":Ама голям буламач е в кратуната ти!
05:20 05.10.2025
75 дядото
05:36 05.10.2025
76 Факрус
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Абе ватници продажни, не разбрахте ли, че щом в руската бензиностанция няма бензин и ток, естествено и за грузинската прокремълска фашистка хунта няма! А демокрацията и останалите привилегии и свободи идват скоро!
05:48 05.10.2025
77 Ама моля ва, нема лабаво
„ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ
05:51 05.10.2025
78 Путишвили
05:53 05.10.2025
79 Ха, Ха
До коментар #6 от "демократ":Нещастен демонкрат. Още от времето на Сталин Русия може да живее самодостатъчна - една неспорна заслуга на този "тиранин". Още при соца, на всяка западна машина имаше руски аналог, в много от случаите по-лоши по качество, но произвеждаха същото. Та видиш ли, дай да спрем електрониката за Русия - спри я
Коментиран от #80
05:54 05.10.2025
80 БМВ
До коментар #79 от "Ха, Ха":Москвича беше ,,носорог "!
05:57 05.10.2025
81 Хъхъ
Хахде да спрем с лъжите първо и после да обвиняваме ЕС !
06:00 05.10.2025
82 Госあ
06:04 05.10.2025