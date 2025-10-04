Управляващите спечелиха убедително местните избори в Грузия на фона на ожесточени протести на опозицията (ВИДЕО)

Управляващата партия „Грузинска мечта - Демократическа Грузия“ си осигури над 80% от гласовете на общинските избори.

Вотът за местни власти в страната приключи в 19:00 ч. българско време. Според Централната избирателна комисия, избирателната активност към 16:00 ч. е била 33,5%. Според ЦИК, след обработка на над 74% от бюлетините, управляващата партия си е осигурила над 80% от гласовете. Следват опозиционната партия „Силна Грузия“ (6,8%) и „Гахария за Грузия“ (3,8%).

Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе заяви, че кандидатите на управляващата партия печелят убедителна победа с над 70% от гласовете във всички общини в страната.

Каха Каладзе, кандидат за кмет на Тбилиси от управляващата партия „Грузинска мечта - Демократична Грузия“, е получил 71,588% от гласовете след преброяване на 99,4% от бюлетините.

Ираклий Купрадзе, кандидат за кмет от партиите „Силна Грузия“ и „Гахария за Грузия“, е на второ място с 12,43% от гласовете. Яго Хвичия, представител на либералната партия „Гирчи“, допълва челната тройка със 7,5%.

Служители на реда задържаха петима организатори на протести в Грузия за призиви за сваляне на правителството. Те са изправени пред до девет години затвор, обяви заместник-министърът на вътрешните работи Александър Дарахвелидзе на брифинг.

„Служители на МВР задържаха Паата Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Иракли Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Те са обвинени в призиви за насилствена промяна на конституционния ред в Грузия или за сваляне на държавната власт, както и в организиране, ръководене или участие в насилие. Тези престъпления се наказват с присъда до девет години затвор“, каза заместник-министърът.

Според него разследването е установило, че по време на протеста на площад „Свобода“ в Тбилиси на 4 октомври организаторите са отправяли призиви за насилие. Въпреки многократните предупреждения от Министерството на вътрешните работи, протестиращите са съборили портите на президентската резиденция и са се опитали да окупират сградата.

Най-малко 32-ма полицаи бяха ранени по време на протеста в Тбилиси в събота, един от тях тежко ранен. Това беше обявено на брифинг от заместник-министъра на вътрешните работи на Грузия Александър Дарахвелидзе.

„Общо 32 полицаи бяха ранени. От тях 30 служители са с леки наранявания, един е със сериозни наранявания, но за щастие състоянието му е стабилно, а един е със средни наранявания“, каза Дарахвелидзе.

Посланикът на ЕС носи отговорност за безредиците в Тбилиси, тъй като представители на ЕС подкрепиха опита за безредици в страната, заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе.

„Знаете, че някои хора от чужбина дори изразиха пряка подкрепа за опита за сваляне на конституционния ред, включително представител на ЕС... На този фон посланикът на ЕС в Грузия носи специална отговорност. Проявете добра воля, излезте, споделете и осъдете категорично всичко, което се случва по улиците на Тбилиси. Това е негова пряка отговорност, като се има предвид, че видяхме и чухме изявления в подкрепа на опита за сваляне на конституционния ред. Да видим каква ще бъде тяхната реакция“, каза премиерът на брифинг.

Към 22.00 часа българско време протестиращите освободиха площад "Свобода" в центъра на Тбилиси.