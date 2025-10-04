Новини
Управляващите спечелиха убедително местните избори в Грузия на фона на ожесточени протести на опозицията (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 21:15, обновена 5 Октомври, 2025 05:18 3 731 82

  • грузия-
  • тбилиси-
  • безредици-
  • протести-
  • александър дарахвелидзе

Служители на реда задържаха петима за призиви за сваляне на правителството. 32-ма полицаи са ранени в резултат на безредиците в Тбилиси. Грузинският премиер обвини посланика на ЕС, че е отговорен за безредиците в столицата

Управляващите спечелиха убедително местните избори в Грузия на фона на ожесточени протести на опозицията (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Управляващата партия „Грузинска мечта - Демократическа Грузия“ си осигури над 80% от гласовете на общинските избори.

Вотът за местни власти в страната приключи в 19:00 ч. българско време. Според Централната избирателна комисия, избирателната активност към 16:00 ч. е била 33,5%. Според ЦИК, след обработка на над 74% от бюлетините, управляващата партия си е осигурила над 80% от гласовете. Следват опозиционната партия „Силна Грузия“ (6,8%) и „Гахария за Грузия“ (3,8%).

Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе заяви, че кандидатите на управляващата партия печелят убедителна победа с над 70% от гласовете във всички общини в страната.

Каха Каладзе, кандидат за кмет на Тбилиси от управляващата партия „Грузинска мечта - Демократична Грузия“, е получил 71,588% от гласовете след преброяване на 99,4% от бюлетините.

Ираклий Купрадзе, кандидат за кмет от партиите „Силна Грузия“ и „Гахария за Грузия“, е на второ място с 12,43% от гласовете. Яго Хвичия, представител на либералната партия „Гирчи“, допълва челната тройка със 7,5%.

Служители на реда задържаха петима организатори на протести в Грузия за призиви за сваляне на правителството. Те са изправени пред до девет години затвор, обяви заместник-министърът на вътрешните работи Александър Дарахвелидзе на брифинг.

„Служители на МВР задържаха Паата Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Иракли Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Те са обвинени в призиви за насилствена промяна на конституционния ред в Грузия или за сваляне на държавната власт, както и в организиране, ръководене или участие в насилие. Тези престъпления се наказват с присъда до девет години затвор“, каза заместник-министърът.

Според него разследването е установило, че по време на протеста на площад „Свобода“ в Тбилиси на 4 октомври организаторите са отправяли призиви за насилие. Въпреки многократните предупреждения от Министерството на вътрешните работи, протестиращите са съборили портите на президентската резиденция и са се опитали да окупират сградата.

Най-малко 32-ма полицаи бяха ранени по време на протеста в Тбилиси в събота, един от тях тежко ранен. Това беше обявено на брифинг от заместник-министъра на вътрешните работи на Грузия Александър Дарахвелидзе.

„Общо 32 полицаи бяха ранени. От тях 30 служители са с леки наранявания, един е със сериозни наранявания, но за щастие състоянието му е стабилно, а един е със средни наранявания“, каза Дарахвелидзе.

Посланикът на ЕС носи отговорност за безредиците в Тбилиси, тъй като представители на ЕС подкрепиха опита за безредици в страната, заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе.
„Знаете, че някои хора от чужбина дори изразиха пряка подкрепа за опита за сваляне на конституционния ред, включително представител на ЕС... На този фон посланикът на ЕС в Грузия носи специална отговорност. Проявете добра воля, излезте, споделете и осъдете категорично всичко, което се случва по улиците на Тбилиси. Това е негова пряка отговорност, като се има предвид, че видяхме и чухме изявления в подкрепа на опита за сваляне на конституционния ред. Да видим каква ще бъде тяхната реакция“, каза премиерът на брифинг.

Към 22.00 часа българско време протестиращите освободиха площад "Свобода" в центъра на Тбилиси.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    84 16 Отговор
    Цветна революция в Грузия.

    Коментиран от #4

    21:16 04.10.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    94 20 Отговор
    Не разбрахте ли че в Грузия демокрация и банани няма да има Ще има ток бензин и газ

    Коментиран от #6, #13, #57, #76

    21:20 04.10.2025

  • 3 Феникс

    107 21 Отговор
    Опитаха в Сърбия, сатанистите изгубиха и Чехия, сега искат да окървавят и Грузуя! Потъпкаха демокрацията в Молдова и Румъния!

    21:20 04.10.2025

  • 4 Ветеран от Протеста

    24 84 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не искат руска Окупация грузинците...

    Коментиран от #5, #12, #17

    21:23 04.10.2025

  • 5 Феникс

    94 20 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    Това са няколко лумпенизирани тамошни жълтопаветника, над 70 процента не искат и да чуят за фашисткият ЕС!

    Коментиран от #7, #68

    21:25 04.10.2025

  • 6 демократ

    20 66 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    То в русия няма
    Руснаците са толкова тъ пи че една ректификационна колона не могат да проектират нямат рафинерии достатъчно пълни де били

    Коментиран от #79

    21:29 04.10.2025

  • 7 Крали Марко

    20 60 Отговор

    До коментар #5 от "Феникс":

    2008 ма година,руската армия нахлува в Грузия и след една седмица съпротива я окупира.Руснаците отцепват черноморското крайбрежие на Грузия в Абхазия и Южна Осетия.Хиляди бежанци от тези райони остават без дом и препитание...

    Коментиран от #14

    21:31 04.10.2025

  • 8 Феникс

    88 18 Отговор
    Разберете бе хора постояно обвиняват Русия във империализъм и диктатура, но фактите говорят друго , НАТО И ЕС се разрастват неконтролеруемо като тумор! Против волята и гласа на доста народи! Не ви ли светна че тези глобалистки проектчета за доминация и контрол над добичетата ,ще доведат до най голямата касапница след втората световна война!

    Коментиран от #21, #25

    21:34 04.10.2025

  • 9 Мдаааа

    13 30 Отговор
    А КОЛКО ЛИ СА РАНЕНИТЕ ХОРА

    Коментиран от #38

    21:38 04.10.2025

  • 10 матю хари

    13 60 Отговор
    Браво, демократи! Свалете грузинските копейки!

    Коментиран от #19

    21:41 04.10.2025

  • 11 Перо

    47 9 Отговор
    Вече цветните революции са минала хубост, бита карта на джендърията и чичко Шорош! Превратите ще бъдат осуетяване на време, прочетен вестник са! Подстрекателствата само ще са причина за жертви! Украйна няма да се повтори!

    21:47 04.10.2025

  • 12 АБВ

    35 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    "Не искат руска Окупация грузинците..."

    Руснаците също не искат да окупират Грузия. През 2008 г. имаха идеалната възможност. Здраво ги шамаросаха след бомбардировките над Цхинвали и стигнаха на 10 километра от Тбилиси. Саакашвили си яде вратовръзката в ефира на телевизията и всичко приключи по братски.

    21:51 04.10.2025

  • 13 Бензин в Крим по 10 литра срещу купони

    15 46 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ще чакат по 20 години за автомобил и по 30 за жилище и тогава ще им трябва бензин и газ.

    Коментиран от #18

    21:53 04.10.2025

  • 14 АБВ

    46 11 Отговор

    До коментар #7 от "Крали Марко":

    Лъжеш ! През 2008 година Грузия атакува Цхинвали, столицата на Южна Осетия и убива няколко войника от руския мироопазващ контингент там. Тогава руснаците навлизат в Грузия и стигат до столицата. Саакашвили избяга като бито псе и отиде да се подвизава в Украйна.

    Коментиран от #23

    21:54 04.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ганев

    10 9 Отговор
    ТРЯБВА....НА МЕСО....САМО ТОВА Е РЕШЕНИЕТО

    21:56 04.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ъъъъъъъъ

    39 7 Отговор
    Майданите не минават навсякъде.🤣

    Коментиран от #22

    22:01 04.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Плошад

    25 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъъъъъъ":

    Майдан на български се превежда "Мегдан". Много тъпо!

    Коментиран от #35

    22:03 04.10.2025

  • 23 Истината

    10 34 Отговор

    До коментар #14 от "АБВ":

    Цхинвали е международно призната грузинска територия. Ако там е имало руснаци, те са в ролята на окупационна армия и Грузия е имала пълно право да ги унищожи.

    Коментиран от #42, #48

    22:04 04.10.2025

  • 24 Папата

    24 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тъпикс":

    Австро- Унгария. Схващаш или не. Не, естествено. Защото до просссс.

    22:04 04.10.2025

  • 25 Фаргас

    13 43 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Русия е империя - в нея има 200 народа, които са били присъединени чрез завоевателна война, което е пълната противоположност на членството в ЕС и НАТО, където се влиза след дългогодишно кандидатстване.
    Влизането на някой народ в Руската империя често е придружавано с геноцид, понякога пълен. Никой който е влезнал в ЕС и НАТО не е бил унищожен и окупиран от ЕС или НАТО.

    Коментиран от #26, #28, #43

    22:08 04.10.2025

  • 26 Бай Натю

    22 4 Отговор

    До коментар #25 от "Фаргас":

    Само Винету.

    22:11 04.10.2025

  • 27 Факти

    11 29 Отговор
    Виновни са руските подметки, от които на грузинският народ му е дошло до гуша. Да се махат и безредици няма да има.

    22:20 04.10.2025

  • 28 Пешо z

    24 9 Отговор

    До коментар #25 от "Фаргас":

    Лъжа,лъжа,лъжа.От ЕС идват само забрани.

    22:21 04.10.2025

  • 29 майдан в Грузия не става

    32 8 Отговор
    Бандити атакуват правителството на Грузия и убиват полицаи. Те се подържат от натовските престъпници. Няма да им мине номера.

    22:26 04.10.2025

  • 30 Ганя Путинофила

    13 18 Отговор
    Грузинците не могат да се откъснат от лапите на Московията!

    Коментиран от #54

    22:34 04.10.2025

  • 31 az СВО Победа80

    22 5 Отговор
    Накратко:

    1. Т.к. след идването на Тръмп на власт в САЩ, доскорошните "глобалисти" мигрираха към ЕС, сега Европа е тази, която организира опити за преврати по технологията на до болка познатите ни "цветни революции" !

    2. Опитът е обречен на провал, т.к. ЕС не разполага с ресурсите, с които боравеше Вашингтон, когато организираше "цветна революция" някъде по света.

    3. Посланикът на ЕС незабавно трябва да бъде експулсиран от Грузия!

    22:36 04.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Превод в ефир!

    9 14 Отговор
    Една грузинка крещи: "путин да го duha"!

    22:40 04.10.2025

  • 35 Ха-ха-ха

    20 8 Отговор

    До коментар #22 от "Плошад":

    Може и мегдан да е буквалния превод но Майдан се е превърнало в нарицателно на платени безредици с цел сваляне на законно правителство.

    Коментиран от #46

    22:41 04.10.2025

  • 36 Бабиш

    9 8 Отговор
    Путин напредва по всички фронтове !

    22:43 04.10.2025

  • 37 Артилерист

    19 5 Отговор
    В Грузия се организира Майдан от западните хищници за смяна на властта, както беше в Украйна...

    22:47 04.10.2025

  • 38 ТЕ СА СИ ГО ЗАСЛУЖИЛИ

    13 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаааа":

    Това е риска за продажните душици, заложили съвестта си за американски бисквитки и центове!

    22:49 04.10.2025

  • 39 гдфгфдг

    2 6 Отговор
    Незабавна стрелба на месо по тия на либералите и незабавна екзекуция на целите им семейства заедно дори и бременните и бебетата ! ЧИСТКА ТРЯБВА ПО ЦЯЛ СВЯТ ЛИЧНО АЗ ЩЕ КОЛЯ С КЕФ ЩЕ РЕЖА КРАЙНИЦИТЕ НА ПАРАЗИТИТЕ ЩЕ ГИ КАРАМ ДА СЕ ВЪРГАЛЯТ ДОКАТО ПУКНАТ В АДСКИ МЪКИ

    22:53 04.10.2025

  • 40 Бащата на Кольо

    1 1 Отговор
    Малко са !

    22:56 04.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АБВ

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Цхинвали е столица на Южна Осетия, отцепила се от Грузия така, както Косово от Сърбия.
    А чий е Крим знаеш ли ?

    22:56 04.10.2025

  • 43 Я ПАК,

    13 6 Отговор

    До коментар #25 от "Фаргас":

    Че кое тук в територията Б Г не е окупирано от ЕС и НАТО ? Икономика, пазари, медии, правителство природни ресурси, променена история .. и още … и още… Сега и левът ще ни вземат . Остана ли нещо да не са присвоили?

    Коментиран от #45

    22:58 04.10.2025

  • 44 Таджик

    4 2 Отговор
    Всички искат в РФ,но Путин не допуска никой !

    22:58 04.10.2025

  • 45 Ужас

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Я ПАК,":

    Вземаха ни лева :((((

    22:59 04.10.2025

  • 46 Ъъъъъъъъ

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ха-ха-ха":

    "....но Майдан се е превърнало в нарицателно на платени безредици с цел сваляне на законно правителство."

    Що се хабиш да обясняваш неща, които са ясни и децата в детската градина? Подминавай!

    23:02 04.10.2025

  • 47 Пасьола

    4 3 Отговор
    След малко затваряме !

    23:07 04.10.2025

  • 48 хахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    САЩ почти навсякъде са наврени и на доста места без желанието и волята на местните. Ако те постъпят по твоята логика спрямо тези войници, какво прави САЩ в такива случаи?

    Грузинците го ядоха през 2008 и повече не искат да са пушечно месо, изхарчено за целите на почти отявлени caтaниcти.

    23:08 04.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Демокрация по путински

    3 9 Отговор
    "Демократичната" грузинска власт пуска тежко въоръжен спецназ и армии срещу кръвожадните протестиращи „фашисти“, въоръжени с грузински знамена и лозунги „Искаме свобода!“. Очевидно демокрацията там се измерва в броя на танковете и щурмовите отряди.

    Коментиран от #63

    23:17 04.10.2025

  • 52 Възродител с меч

    1 0 Отговор
    Жалко,че Путин не ни иска обратно !Само трябва да подронване запада !

    23:17 04.10.2025

  • 53 Празна глава

    4 2 Отговор
    Ех тоя Сорос, на 90 и кусур години стана, но ходи да плаща на грузинците да се бунтуват. То всичко си е ок там, ама Сорос прави протестите. Не го е срам 😂😂😂

    23:21 04.10.2025

  • 54 Ха-ха-ха

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ганя Путинофила":

    И с какво лапите на либералните демократи са по-добри? С гейпарадите ли?

    Коментиран от #58, #71

    23:23 04.10.2025

  • 55 Уса

    7 4 Отговор
    Изгонете кучето еврогейско от Грузия.Преди това 100 камшика му ударете на тоя пдрс

    23:27 04.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ооо, да

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Хареса ми, по добре не може се каже!👍👍👍

    23:30 04.10.2025

  • 58 Уилям Херингтън герой СВО

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ха-ха-ха":

    Разликата е проста. Едното е демокрация, другото е диктатура. При демокрацията се пази конституционния ред гарантиращ правата на гражданите, при диктатурата конституцията е изнасилена и озурпирана от диктатор, който пази собствената си власт за сметка правата на гражданите.

    Коментиран от #59, #61, #73

    23:32 04.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Смешник

    9 0 Отговор
    Е така правят евро бюрократите цветни революции Като не могат чрез фалшификации на избори като в Румъния и Молдова тогава чрез насилствени демонстрации или преврат като в Украйна На това му се вика защита на европейските ценности

    23:48 04.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 гдфгфдг

    6 0 Отговор
    свобода за Грузия от западните нпо!

    23:57 04.10.2025

  • 68 Според последната статиска

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Феникс":

    в Грузия на 20 човека от населението има по едно НПО!
    Затова бе и този вой от Урсула, когато правителството прокара закон, медии и организации които се финансират от чужбина с повече от 20% - да го обявяват.
    И въпреки че Грузинска Мечта иска присъединяване към ЕС, Урсула им отказа и ги нарече "анти ЕС", а медиите разбира се подхванаха тази лъжа, без угризение на съветта.

    00:18 05.10.2025

  • 69 западналите

    3 1 Отговор
    са терористи!

    00:32 05.10.2025

  • 70 стоян георгиев

    1 7 Отговор
    Сорос е платил на всички до един.в.грузия всичко е цветя и рози и тече мед и масло по чешмите.грузинците са.мого.щастливи с двеста евро заплати и евтин кашлавал.особено са доволни че премиера им е милиардер за тяхна сметка.най хубавото е че нямат право да са недоволни от русия която окупира около една трета от територията на грузия и прогони грузинското население от там.та сорос е виновен.лично е давал прясно напечатани долари на всеки един от протестиращите..

    Коментиран от #72, #74

    00:41 05.10.2025

  • 71 Ъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ха-ха-ха":

    "И с какво лапите на либералните демократи са по-добри? С гейпарадите ли?"

    Не само....Питай германците. 19-годишен чешки турист е изнасилен в Дрезден от двама сирийци. Вече и мъжете не са в безопасност в Европа.😂

    00:47 05.10.2025

  • 72 Аз също обичам Сорос и всякави НПО

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Блодарение на него, не ровя повече по кофите!

    А ако НПО се изтеглят от Грузия, кой ще храни грузинците? Затова се бинтуват хората!

    01:25 05.10.2025

  • 73 Ха-ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Значи в ЕС живеем в диктатура. Къде ми е правото на референдум? Къде са правата на румънските избиратели когато им отмениха съвсем редовни избори, къде са правата на молдовци когато не бяха допускани да гласуват? Къде са човешките
    правата на над 3000 души в Англия съдени защото са се изказали на политкоректно? Ами какво ще кажеш за Франция? Затова казвам че няма разлика.

    01:52 05.10.2025

  • 74 хихихихихи

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Ама голям буламач е в кратуната ти!

    05:20 05.10.2025

  • 75 дядото

    2 1 Отговор
    и какво като са спечелили убедително мнозинство.по стандартите на западната демокрация малцинството чрез насилие ще продължи борбата за власт

    05:36 05.10.2025

  • 76 Факрус

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Абе ватници продажни, не разбрахте ли, че щом в руската бензиностанция няма бензин и ток, естествено и за грузинската прокремълска фашистка хунта няма! А демокрацията и останалите привилегии и свободи идват скоро!

    05:48 05.10.2025

  • 77 Ама моля ва, нема лабаво

    1 1 Отговор
    Алън Дълес 1945 г. реч с която очертава стратегията на САЩ за ерозирането на Съветския съюз и соца....

    „ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР/и соца/ хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия/и соца/. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
    Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под девиза:
    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ

    05:51 05.10.2025

  • 78 Путишвили

    1 0 Отговор
    Защо изобщо се занимават с избори ?Хабят пари за джендърски моди !

    05:53 05.10.2025

  • 79 Ха, Ха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "демократ":

    Нещастен демонкрат. Още от времето на Сталин Русия може да живее самодостатъчна - една неспорна заслуга на този "тиранин". Още при соца, на всяка западна машина имаше руски аналог, в много от случаите по-лоши по качество, но произвеждаха същото. Та видиш ли, дай да спрем електрониката за Русия - спри я

    Коментиран от #80

    05:54 05.10.2025

  • 80 БМВ

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ха, Ха":

    Москвича беше ,,носорог "!

    05:57 05.10.2025

  • 81 Хъхъ

    1 0 Отговор
    Печелят със над 80% тарстанци. Над 1 година всекидневни протести и на рези избори пак печелят ?
    Хахде да спрем с лъжите първо и после да обвиняваме ЕС !

    06:00 05.10.2025

  • 82 Госあ

    0 0 Отговор
    Абе бийте ги тия продажни национални предатели, бе ! Шепа платени лумпени ше въртят пинизи на цяла държава ! Бой до откат !

    06:04 05.10.2025