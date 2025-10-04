Бурята "Ейми" отне живота на двама души във Франция

Двама души загинаха във Франция заради бурята "Ейми", съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на местните власти.

„Според пожарникари от департамента Сен-Маритим, 48-годишен мъж, който е плувал в град Етрета, не е могъл да бъде спасен поради изключително неблагоприятни метеорологични условия. В департамента Ен, според префектурата, 25-годишен шофьор е загинал, след като голям клон на дърво е паднал върху колата му“, съобщи агенцията.

Бурята е довела до смъртта на мъж в ирландския град Летеркени. Освен това близо 300 000 сгради във Великобритания и Ирландия са останали без ток заради бурята. Според онлайн информацията за полетите, над 150 полета са били отменени на летище Схипхол близо до Амстердам в събота поради бурята.