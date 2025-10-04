Новини
Бурята "Ейми" отне живота на двама души във Франция

Бурята "Ейми" отне живота на двама души във Франция

4 Октомври, 2025 21:45 582 2

48-годишен мъж, който е плувал в град Етрета, не е могъл да бъде спасен заради изключително лошо време

Бурята "Ейми" отне живота на двама души във Франция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Двама души загинаха във Франция заради бурята "Ейми", съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на местните власти.

„Според пожарникари от департамента Сен-Маритим, 48-годишен мъж, който е плувал в град Етрета, не е могъл да бъде спасен поради изключително неблагоприятни метеорологични условия. В департамента Ен, според префектурата, 25-годишен шофьор е загинал, след като голям клон на дърво е паднал върху колата му“, съобщи агенцията.

Бурята е довела до смъртта на мъж в ирландския град Летеркени. Освен това близо 300 000 сгради във Великобритания и Ирландия са останали без ток заради бурята. Според онлайн информацията за полетите, над 150 полета са били отменени на летище Схипхол близо до Амстердам в събота поради бурята.


Франция
  • 1 Сталин

    6 0 Отговор
    Миленче ,ти учила ли си граматика ,за пръв път чувам мъж да плува в град

    21:49 04.10.2025

  • 2 е е на неска

    0 0 Отговор
    Минах през нея.
    Буря, като буря.
    Не беше сгодно за плуване и затова я преджапах

    22:25 04.10.2025

Новини по държави:
