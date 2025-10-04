Нетаняху: Израел дава няколко дни на преговорите за заложниците в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху в телевизионно обръщение към своите съграждани потвърди одобрението си за изпращане на преговарящ екип в Египет, за да финализира детайлите на мирния план за ивицата Газа. Той заяви, че еврейската държава отделя няколко дни за този процес и очаква незабавно да освободи всички заложници, държани в анклава.

„Инструктирах преговарящ екип, воден от израелския министър на стратегическото планиране Рон Дермер, да пътува до Египет, за да финализира техническите детайли по освобождаването на нашите заложници.“ „Ние и нашите американски приятели възнамеряваме да проведем този преговорен процес в рамките на няколко дни и чухте президента САЩ Доналд Тръмп тази вечер, който ясно заяви, че няма да толерираме забавяния, отлагане или маневри за уклонение от страна на Хамас“, каза Нетаняху.

Освен това Израел възнамерява да постигне разоръжаване на радикалното палестинско движение Хамас след освобождаването на заложниците, държани в ивицата Газа, подчерта Нетаняху.

Той предупреди за готовността си да постигне тази цел както чрез дипломатически, така и чрез военни средства.

„На втория етап (след освобождаването на заложниците) Хамас ще бъде разоръжен, а ивицата Газа ще бъде демобилизирана. Това ще се случи или по дипломатически път, според плана на Тръмп, или по военен път от наша страна.“ „Или това ще бъде постигнато по лесния, или по трудния начин, но ще бъде постигнато“, каза премиерът.