Стотици арестувани в Лондон при пропалестински протести

Най-малко 442 души са арестувани в центъра на Лондон по време на протести в подкрепа на забранената група „Палестинско действие“, съобщи Би Би Си, цитирайки столичната полиция.



Организаторите на проявата съобщиха, че около 1000 души са участвали в демонстрации в подкрепа на „Палестинско действие“ - група, която беше забранена от правителството през юли, което направи незаконно показването на каквато и да е подкрепа или принадлежност към нея.



Протестите бяха организирани въпреки призивите на министри и полицията те да бъдат отложени след смъртоносното нападение пред синагогата в Манчестър в четвъртък.



Премиерът Киър Стармър призова протестиращите да „уважат мъката на британските евреи“, докато еврейски фигури също критикува протестите.



Зоуи Коен, която е една от организаторите, каза обаче пред Би Би Си, че като еврейка „скърби след ужасяващото нападение пред синагогата“, но също така „скърби за стотиците хиляди палестинци, които са били убити, разселени и гладуват в Газа“. Според нея е възможно “да бъдем състрадателни и да отворим сърцата си за жертвите на множество зверства едновременно“.



По последни данни на полицията са били арестувани 442 души за подкрепа на забранена организация. Възможно е обаче това да не е окончателната бройка.



70 000 души протестираха в Барселона срещу прехващането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Демонстрации се проведоха в десетки градове в Испания.



Протестиращите призоваха за прекратяване на действията на израелската армия в Палестина, всеобхватно оръжейно ембарго, прекъсване на отношенията и прекратяване на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Тел Авив.



Повече от хиляда души, развяващи палестински знамена, се присъединиха към протеста в Севиля в подкрепа на палестинския народ и с искане за освобождаване на членовете на флотилията. Стотици хора излязоха и по улиците на Малага.



Демонстрациите се провеждат три дни след като Израел спря флотилията "Глобал Сумуд" и задържа стотици активисти.



Испанският външен министър уточни, че 50 испански граждани са били на борда на плавателните съдове. Първоначално той обяви, че задържаните испанци са 65. Испанският консул в Тел Авив е посетил затвора Сахароним в южен Израел, където са арестуваните, но е успял да разговаря само с част от тях.

В Италия повече два милиона души се събраха в петък в цялата страна за еднодневна стачка в подкрепа на палестинците в Газа. Много хора излязоха по улиците на Рим и в събота.