Северна Каролина затяга правилата за освобождаване под гаранция след убийството на украинката Ирина Заруцкая

Губернаторът на Северна Каролина Джош Стайн подписа закон, затягащ правилата за освобождаване под гаранция за заподозрени след убийството на украинката Ирина Заруцкая в щата.

„Законът на Ирина“ задължава съдилищата да обръщат специално внимание на хора, които могат да представляват необичайно висок риск от насилие, преди да решат дали да ги освободят под гаранция“, каза губернаторът във видеообръщение, публикувано в X.

Новият закон забранява освобождаването на определени категории заподозрени от ареста без гаранция и изисква повече обвиняеми да преминат през съдебно-психиатрична оценка.

На 22 август американецът ДеКарлос Браун намушка 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в трамвай в Шарлът, Северна Каролина. Жената, родом от Киев, почина на място от нараняванията си. По-късно Браун беше арестуван и обвинен в убийство. Както отбеляза президентът на САЩ Доналд Тръмп, извършителят е рецидивист – полицията го е задържала преди това поне 14 пъти, но всеки път е бил освобождаван под гаранция, без да се налага да плаща никакви пари.