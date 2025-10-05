Полша вдигна изтребители заради "руска активност в чувствителни зони"

Полските военни са вдигнали в небето изтребители. Според публикация на оперативното командване на полските въоръжени сили в социалните медии X, те са предприели тази стъпка поради активността на Русия в Украйна.
„Полски и съюзнически самолети действат активно в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са поставени в повишена готовност“, се казва в изявлението.
В него се уточнява, че всички предприети мерки са насочени единствено към осигуряване на сигурността в територии, граничещи с „чувствителни зони“. Оперативното командване продължава да следи ситуацията и е готово за „незабавен отговор“.
Последният път, когато полските военновъздушни сили са вдигнали в бой изтребители по подобна причина, е бил на 28 септември.
14 Дедо ви...
Подготвя се мощен удар срещу Украйна: Армада от стратегически ракетни сили е на път да изстреля, флотът се насочва към морето, а стотици беазпилотници тип „Геран“ летят от всички посоки.
Една от най-мощните атаки срещу Украйна се очаква тази вечер. Руските сили изстреляха безпилотни летателни апарати от 11 летища във всички посоки. Очакват се стотици дронове тип „Геран“, според мониторингови ресурси.
Ракетоносци „Калибър“ са навлезли в Черно море.
Най-малко седем Ту-95МС, един Ту-160, четири МиГ-31К и три флотски ракетоносци са готови за удар.
Очаква се самолетните полети да започнат около полунощ, според вражески мониторингови ресурси.
Ракетоносци МиГ-31К „Кинжал“ и тактически ракетни системи също са готови за атака.
