Новини
Свят »
Полша »
Полша вдигна изтребители заради "руска активност в чувствителни зони"

Полша вдигна изтребители заради "руска активност в чувствителни зони"

5 Октомври, 2025 07:17, обновена 5 Октомври, 2025 07:21 629 14

  • полша-
  • изтребители-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са поставени в повишена готовност

Полша вдигна изтребители заради "руска активност в чувствителни зони" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полските военни са вдигнали в небето изтребители. Според публикация на оперативното командване на полските въоръжени сили в социалните медии X, те са предприели тази стъпка поради активността на Русия в Украйна.

„Полски и съюзнически самолети действат активно в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са поставени в повишена готовност“, се казва в изявлението.

В него се уточнява, че всички предприети мерки са насочени единствено към осигуряване на сигурността в територии, граничещи с „чувствителни зони“. Оперативното командване продължава да следи ситуацията и е готово за „незабавен отговор“.

Последният път, когато полските военновъздушни сили са вдигнали в бой изтребители по подобна причина, е бил на 28 септември.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    6 0 Отговор
    Никакъв интерес от сащ

    07:23 05.10.2025

  • 2 Гориил

    10 0 Отговор
    В Полша има национална неврастения.

    07:24 05.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Расията опипва Полша по ерогенните зони.💋🌈🛴🥳🤣🖕

    07:25 05.10.2025

  • 4 Вата в Москва

    0 7 Отговор
    Накрая няма да останат Вати и Путин ще избяга във Китай

    07:28 05.10.2025

  • 5 Продължават

    6 1 Отговор
    Сатанистите продължават да нагнетяват напрежение. Надявам се че полските хиени няма да се вържат

    07:28 05.10.2025

  • 6 Сандо

    9 0 Отговор
    Колко пари само отлитат в облаците!А бедността трайно започва да се настанява в "райската европейска градина".А парите ще трябва да се връщат някой ден и тогава изведнъж лудостта на поляците ще се излекува.

    07:28 05.10.2025

  • 7 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Лесно и е на поляците ,от раз вдигат изтребителите без баене и молитви ,а ние с гайдите какво да кажем ?

    Коментиран от #10

    07:29 05.10.2025

  • 8 Много са Добри западняците

    0 7 Отговор
    Скоро ще им свърши търпението
    И ще има Бой на килограм

    07:30 05.10.2025

  • 9 И после ще Ревът Русняците

    0 4 Отговор
    Както винги ще си останат във калта и след поредният диктатор

    Освен ако нямат късмет САЩ да ги освободят и маправят нормална страна

    07:32 05.10.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Хубаво че не са изправни нашите самолети иначе веднага щяха да ни ги вземат украинците.

    07:37 05.10.2025

  • 11 Мишел

    4 0 Отговор
    През нощта руската армия атакува обекти в цяла Украйна на 4 вълни. Първата- стотици дронове Геран 2, втората и третата- десетки и десетки крилати ракети Калибър въздушно и морско базиране и четвърта Кинжал. Горят електростанции и възлови подстанции, газова инфраструктура и газодобив, военни заводи и летища. Атаката продължава.

    07:42 05.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Леле, руснаците пак наритаха чувствителните зони на натювците 😅😅😅😅

    07:50 05.10.2025

  • 13 Руските

    0 2 Отговор
    Руските варвари ще си го получат отговора на цивилизовани човек. Вече си го получават. РФ е безперспективно государство. Ще даде фира.

    07:58 05.10.2025

  • 14 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Най много пак да ударят някой покрив.......
    Подготвя се мощен удар срещу Украйна: Армада от стратегически ракетни сили е на път да изстреля, флотът се насочва към морето, а стотици беазпилотници тип „Геран“ летят от всички посоки.
    Една от най-мощните атаки срещу Украйна се очаква тази вечер. Руските сили изстреляха безпилотни летателни апарати от 11 летища във всички посоки. Очакват се стотици дронове тип „Геран“, според мониторингови ресурси.
    Ракетоносци „Калибър“ са навлезли в Черно море.
    Най-малко седем Ту-95МС, един Ту-160, четири МиГ-31К и три флотски ракетоносци са готови за удар.
    Очаква се самолетните полети да започнат около полунощ, според вражески мониторингови ресурси.
    Ракетоносци МиГ-31К „Кинжал“ и тактически ракетни системи също са готови за атака.

    08:00 05.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания