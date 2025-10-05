Полша вдигна изтребители заради "руска активност в чувствителни зони"

Полските военни са вдигнали в небето изтребители. Според публикация на оперативното командване на полските въоръжени сили в социалните медии X, те са предприели тази стъпка поради активността на Русия в Украйна.

„Полски и съюзнически самолети действат активно в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са поставени в повишена готовност“, се казва в изявлението.

В него се уточнява, че всички предприети мерки са насочени единствено към осигуряване на сигурността в територии, граничещи с „чувствителни зони“. Оперативното командване продължава да следи ситуацията и е готово за „незабавен отговор“.

Последният път, когато полските военновъздушни сили са вдигнали в бой изтребители по подобна причина, е бил на 28 септември.