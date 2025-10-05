The American Conservative: Забранена зона за полети над Украйна е безотговорна идея на ястреби

Прилагането на идеята за създаване на зона, забранена за полети в Украйна по време на период на напрежение между НАТО и Русия, е провокативно и рискува да увеличи заплахата от Трета световна война.
Това заяви външнополитическият коментатор Тед Карпентър в статия, публикувана в американското списание The American Conservative.
Той припомня, че Володимир Зеленски за първи път е изразил тази идея след началото на бойните действия в Украйна през февруари 2022 г. Според коментатора не е случайно, че тогавашният президент на САЩ Джо Байдън е игнорирал предложението, а външните министри на НАТО по-късно категорично са отказали да предприемат подобна стъпка, която би рискувала директни въздушни сблъсъци между самолети на Алианса и Русия. „Това е провокативно и опасно начинание, което носи сериозен риск от Трета световна война“, предупреди Карпентър.
Според него единствените поддръжници на зона, забранена за полети над Украйна, са хардлайнерите във външната политика и бившият върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Джеймс Ставридис. „Въвеждането на зона, забранена за полети над Украйна, беше безотговорно предложение от най-заклетите ястреби още през 2022 г., а сега е още по-безотговорно“, отбеляза наблюдателят. Той оцени, че лидерите на НАТО не са изразили официално подкрепа за идеята, но възраженията вече са „все по-слабо чути“.
На 15 септември заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал, че прилагането на идеята за зона, забранена за полети над Украйна, и разрешаването на страните от НАТО да свалят руски дронове би означавало война между алианса и Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не са ястреби
07:38 05.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
07:44 05.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #11
07:45 05.10.2025
4 Гоорил
07:47 05.10.2025
5 Атина Палада
07:49 05.10.2025
6 име
07:50 05.10.2025
7 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А от мен да знаете, докато не се изгонят на фронта всички задръстени русофоби държавата ни ще се разпада
Коментиран от #10
07:52 05.10.2025
8 хихи
07:54 05.10.2025
9 гост
07:55 05.10.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Ха ХаХа":Е нали 45 године бяхте блатни роби, опашки имаше за салам и хляб, а за жигула се чакаше 15г, пак ли искате!
07:56 05.10.2025
11 Георги
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":сега на купоните е модерно да се вика ваучери
08:02 05.10.2025
12 Георги
08:04 05.10.2025