The American Conservative: Забранена зона за полети над Украйна е безотговорна идея на ястреби
  Тема: Украйна

The American Conservative: Забранена зона за полети над Украйна е безотговорна идея на ястреби

5 Октомври, 2025 07:28, обновена 5 Октомври, 2025 07:35

  • украйна-
  • зона за полети-
  • забрана-
  • война

Подобна стъпка би рискувала директни въздушни сблъсъци между самолети на Алианса и Русия, смята Тед Карпентър

The American Conservative: Забранена зона за полети над Украйна е безотговорна идея на ястреби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прилагането на идеята за създаване на зона, забранена за полети в Украйна по време на период на напрежение между НАТО и Русия, е провокативно и рискува да увеличи заплахата от Трета световна война.

Това заяви външнополитическият коментатор Тед Карпентър в статия, публикувана в американското списание The American Conservative.

Още новини от Украйна

Той припомня, че Володимир Зеленски за първи път е изразил тази идея след началото на бойните действия в Украйна през февруари 2022 г. Според коментатора не е случайно, че тогавашният президент на САЩ Джо Байдън е игнорирал предложението, а външните министри на НАТО по-късно категорично са отказали да предприемат подобна стъпка, която би рискувала директни въздушни сблъсъци между самолети на Алианса и Русия. „Това е провокативно и опасно начинание, което носи сериозен риск от Трета световна война“, предупреди Карпентър.

Според него единствените поддръжници на зона, забранена за полети над Украйна, са хардлайнерите във външната политика и бившият върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Джеймс Ставридис. „Въвеждането на зона, забранена за полети над Украйна, беше безотговорно предложение от най-заклетите ястреби още през 2022 г., а сега е още по-безотговорно“, отбеляза наблюдателят. Той оцени, че лидерите на НАТО не са изразили официално подкрепа за идеята, но възраженията вече са „все по-слабо чути“.

На 15 септември заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал, че прилагането на идеята за зона, забранена за полети над Украйна, и разрешаването на страните от НАТО да свалят руски дронове би означавало война между алианса и Русия.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не са ястреби

    8 2 Отговор
    Това са болни сатанински мозъци

    07:38 05.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    От мен да запомните до като не се унищожи блатната кочина ня бункерното няма да има мир по света!

    Коментиран от #7

    07:44 05.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 7 Отговор
    За едно сте прави, всички опити за експанзия на алкохолния халифат завършват с много терор и купони за хляб‼️

    Коментиран от #11

    07:45 05.10.2025

  • 4 Гоорил

    2 8 Отговор
    4та година алкохолния халифат село не е заграбила, а над милион замиаха при кабзон и още по 3 в колички и носилки чакат протезиране

    07:47 05.10.2025

  • 5 Атина Палада

    4 6 Отговор
    Блатните трябва да са си в кочината заградени с бодлива тел, копейките тоже в сибир.

    07:49 05.10.2025

  • 6 име

    7 1 Отговор
    Ее, не стига смешки. Я по-добре разкажете за идеята отново ВСУ да пробива фронта незнам си къде и да отрязва и превзема Крим за нула време, че да принуди Путин на преговори. А за предишната такава операция, почнала 2023г, фиаското при Кринки, чете ли ви се. Статията я има в украинска правда. 9 месеца са ги бъхтили докато им дойде якъл в главата. Оцелял бандеровец разправя че имал само няколко седмици подготовка, щото им били казали че не е плоблем, като направят десат на левия бряг и руснаците ще се изплашат и разбягат.

    07:50 05.10.2025

  • 7 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А от мен да знаете, докато не се изгонят на фронта всички задръстени русофоби държавата ни ще се разпада

    Коментиран от #10

    07:52 05.10.2025

  • 8 хихи

    4 2 Отговор
    и това няма да го бъде, като ракетите Томахоук

    07:54 05.10.2025

  • 9 гост

    2 2 Отговор
    Един от удобните за Кремъл наблюдатели....всички статии са с подобен характер....оневиняване на Русия...

    07:55 05.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ХаХа":

    Е нали 45 године бяхте блатни роби, опашки имаше за салам и хляб, а за жигула се чакаше 15г, пак ли искате!

    07:56 05.10.2025

  • 11 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    сега на купоните е модерно да се вика ваучери

    08:02 05.10.2025

  • 12 Георги

    0 0 Отговор
    Но най важното е, че крематорките в блатата пушат 24/7, а бункерното не излиза от калното мазе 4та тодина!

    08:04 05.10.2025