Прилагането на идеята за създаване на зона, забранена за полети в Украйна по време на период на напрежение между НАТО и Русия, е провокативно и рискува да увеличи заплахата от Трета световна война.

Това заяви външнополитическият коментатор Тед Карпентър в статия, публикувана в американското списание The American Conservative.

Още новини от Украйна

Той припомня, че Володимир Зеленски за първи път е изразил тази идея след началото на бойните действия в Украйна през февруари 2022 г. Според коментатора не е случайно, че тогавашният президент на САЩ Джо Байдън е игнорирал предложението, а външните министри на НАТО по-късно категорично са отказали да предприемат подобна стъпка, която би рискувала директни въздушни сблъсъци между самолети на Алианса и Русия. „Това е провокативно и опасно начинание, което носи сериозен риск от Трета световна война“, предупреди Карпентър.

Според него единствените поддръжници на зона, забранена за полети над Украйна, са хардлайнерите във външната политика и бившият върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Джеймс Ставридис. „Въвеждането на зона, забранена за полети над Украйна, беше безотговорно предложение от най-заклетите ястреби още през 2022 г., а сега е още по-безотговорно“, отбеляза наблюдателят. Той оцени, че лидерите на НАТО не са изразили официално подкрепа за идеята, но възраженията вече са „все по-слабо чути“.

На 15 септември заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал, че прилагането на идеята за зона, забранена за полети над Украйна, и разрешаването на страните от НАТО да свалят руски дронове би означавало война между алианса и Русия.