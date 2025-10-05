Новини
The European Conservative: ЕС избра ескалация пред дипломация относно Украйна
5 Октомври, 2025 11:50 1 531 69

Под реториката на мирно решение, Брюксел тласка европейския блок към задълбочаване на милитаризацията, пише колумнистката Жолта Дьори

The European Conservative: ЕС избра ескалация пред дипломация относно Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген Европейският съюз демонстрира, че отговорът му на конфликта в Украйна е ескалация, а не дипломация. Това мнение изрази колумнистката Жолта Дьори в статия, публикувана в унгарското списание The European Conservative, цитирайки изявления на различни лидери на срещите на върха, проведени в Дания на 1 и 2 октомври.

Според нея, под реториката на мирно решение, Брюксел тласка европейския блок към задълбочаване на милитаризацията и позиция, която може да доведе до удължаване и разширяване на конфликта. Отбелязва се, че ЕС разглежда продължаващото въоръжаване на Украйна и засилването на санкционния натиск върху Русия като средство за постигане на мир в региона. Финансовите трудности в Европейския съюз и намаляващата подкрепа на избирателите обаче биха могли да променят ангажимента на блока да подкрепя Украйна на всяка цена.

На 3 октомври вестник Il Fatto quotidiano също отбеляза разногласията и несъгласието между страните от ЕС по всички въпроси от дневния ред на срещата на върха в Копенхаген – превъоръжаване, използване на руски активи и подкрепа за Украйна. По-специално вестникът подчерта твърдото противопоставяне на Унгария на присъединяването на Украйна към ЕС, както и отказа на Будапеща и Братислава да наложат ембарго върху руските енергийни ресурси.


Оценка 3.5 от 30 гласа.
Оценка 3.5 от 30 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    24 8 Отговор
    В 12 часа на пилоните на НДК шествие срещу Хазарите

    Коментиран от #4, #8, #50

    11:51 05.10.2025

  • 2 Мислещ

    39 9 Отговор
    "Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа"

    Време е за Възраждане!!!

    11:52 05.10.2025

  • 3 Хун

    9 30 Отговор
    Това са хунгарските хопейки

    11:52 05.10.2025

  • 4 Разбирач

    9 31 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    20 гладни копейки.

    11:52 05.10.2025

  • 5 Сталин

    40 8 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери

    11:53 05.10.2025

  • 6 Пич

    41 7 Отговор
    Урсулианците винаги са били тъпаци , но алчни !!! След като разбраха че ще получат само трохи от Украйна , решиха да ограбят собствените си граждани с тази психоза !!! Помните ли как ви ограбиха с другата психоза...?!

    11:54 05.10.2025

  • 7 Сесесере

    8 28 Отговор
    Копеите си имат и независими медии!

    11:54 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коментар 8

    17 8 Отговор
    Изтриха коментара за фалита на Ротшилдите... това е западната цензура

    11:59 05.10.2025

  • 11 бай Бай

    19 6 Отговор
    Ай стига с тая украйна.
    Лукови глави.

    12:02 05.10.2025

  • 12 Ъъъъъъъъ

    24 6 Отговор
    Как пък нито един наяден български евроатлантик не отиде да се бие срещу Путин?

    Коментиран от #14

    12:02 05.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бай Бай

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъъъъъ":

    То ще е чудо ако споменатите от теб се бият за България.....
    Лукови глави.

    12:04 05.10.2025

  • 15 тоя

    3 3 Отговор
    Много СОП-ове в сайта ! Крайно време е да се разредят коментарите , да пишат само тези , които са завършили поне 7- ми клас !

    12:04 05.10.2025

  • 16 Факти

    15 4 Отговор
    Фашистите винаги са искали война !

    Коментиран от #32

    12:08 05.10.2025

  • 17 Защото

    20 5 Отговор
    ЕС е залят от фашизъм. А там дипломация няма, има само война и ескалация. Жалко за Европа. Ако не се опомнят навреме народите, ще стигне своят край като съюз.

    Коментиран от #22

    12:08 05.10.2025

  • 18 Историк

    29 26 Отговор
    Според така наречените консерватори ЕС иска война, а не военнопрестъпника Путин, който води жестока и брутална геноцидна война срещу Украйна и хибридна и кибер война срещу ЕС и всеки ден атакува мирни държави и внася хаос в живота но хората. ЕС и света се пази от Русия, но според тези болни и промити мозъци те повтарят опорките на Путин и отказват истината. Наричат войната мир, но това е руския мир. Разумните хора искат истински мир

    Коментиран от #26, #27, #29, #36

    12:11 05.10.2025

  • 19 Руски бок....

    27 22 Отговор
    ..... луци.... значи кочината напада Украйна безпричинно, убива хора безразборно всеки ден, разрушава градове и села, прокужда милиони, разрушава съдби, заплашва цяла Европа, води хибридна война, провокира суверенни държави, прави саботажи, и накрая те убийците и мародерите целите в бяло, невинни ангелчета, украинците и европейците ги били нападнали, воювали с НАТО, искали да им вземат богатствата, те били се защитавали, и най жалкото че има глупави хора в България и Европа да вярват на руските лъжи и пропаганда.

    Коментиран от #28, #30, #33

    12:11 05.10.2025

  • 20 Фен

    14 15 Отговор
    Либералите и урсулите са пътници, но ще отнеме време да ги разкараме. И ще платим жестока цена, заради тях и безобразията им.

    12:13 05.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЕС залят от фашизъм ли?

    11 14 Отговор

    До коментар #17 от "Защото":

    Ти нормален ли си бе човече? 🙊

    Коментиран от #25

    12:14 05.10.2025

  • 23 Шмърц

    9 15 Отговор
    Пак. Ша ядем дебелото руско дърво

    12:15 05.10.2025

  • 24 Баце ЕООД

    18 12 Отговор
    Имат нужда от война, за да останат на власт.. То ясно че Украйна е загубена кауза. Кой ще държи отговорност относно загубените милиярди?

    12:15 05.10.2025

  • 25 Аз да

    6 13 Отговор

    До коментар #22 от "ЕС залят от фашизъм ли?":

    Остава и ти да станеш, за да не те ползва фашизма като стадо.

    12:15 05.10.2025

  • 26 Пропагандата

    7 13 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #47

    12:16 05.10.2025

  • 27 Баце ЕООД

    7 14 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Ахаха, жална ти питка рошава.. Поплачи си,е ти мине. Хахахаха

    Коментиран от #46

    12:17 05.10.2025

  • 28 Ахаха

    9 12 Отговор

    До коментар #19 от "Руски бок....":

    Големи капацитет си... Евала. Хайде пий една студена вода сега да се успокоиш

    12:18 05.10.2025

  • 29 име

    15 18 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Абе козяк, бегай на фронта да се биеш с военопрестъпника Путин, кво само ми KBИЧИШ по сайтовете.

    Коментиран от #34, #45

    12:19 05.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ахах

    8 8 Отговор
    Тролчето няма ни приятели ни семейство да излезе, на кафе, с жена.. Усърден работник

    12:20 05.10.2025

  • 32 Факт безспорен...

    15 18 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Фашистка Русия винаги е искала война, две войни с Чечня, с Грузия, Приднестровието, Крим и Донбас, сега с Украйна/там си счупиха зъбите/, постоянно заплашват Прибалтийските държави, заплашват и провокират Европа, това е Руский фашистки мир който те предлагат.

    Коментиран от #35, #39

    12:20 05.10.2025

  • 33 име

    13 14 Отговор

    До коментар #19 от "Руски бок....":

    не си руски, а енирачски. И не Русия нападна Украйна, а киевската хунта нападна най-новите републики в състава на РФ, ДНР и ЛНР.

    12:20 05.10.2025

  • 34 Да те светна

    8 13 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Ами,за това му плащат.

    12:21 05.10.2025

  • 35 Не троли

    8 17 Отговор

    До коментар #32 от "Факт безспорен...":

    И без теб знаем, че запада е на дъното0 на света да плаща за лъжи и кражби.

    12:22 05.10.2025

  • 36 Хайде да посочиш поне

    10 22 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    един дипломатичен опит за контакт с Путин от страна на ЕК по отношение на Украйна след 2022г.

    Коментиран от #38, #43

    12:23 05.10.2025

  • 37 Да е ясно ☝️

    22 13 Отговор
    Пише лузърката (или прокремълска марионетка) Жолта Дьори ...

    Коментиран от #42

    12:24 05.10.2025

  • 38 Шолц говори ли с Путлер?

    22 10 Отговор

    До коментар #36 от "Хайде да посочиш поне":

    Какъв беше резултата?

    12:25 05.10.2025

  • 39 Соваж бейби

    12 20 Отговор

    До коментар #32 от "Факт безспорен...":

    Другия факт ,нас в Европа какво ни интересува бившите руски републики ?Русия е богата на природни ресурси и сувренитет. Европа не може няма силата се бие с Русия, по добре си гледаме интересите и икономиката заедно.А Украйна и другите които си изброил нека се оправят сами с руснаците не са наша грижа.Да им плащаме войните и храним бежанците в Европа.

    12:35 05.10.2025

  • 40 Ееееей

    11 17 Отговор
    Голям сороски рев днес.. Тропа е с крак, хленчене, клетви.. Усърдни работници

    Коментиран от #41

    12:38 05.10.2025

  • 41 Соваж бейби

    8 12 Отговор

    До коментар #40 от "Ееееей":

    Просто трябва да свърши с този драма и тормоза на европейските държави с ненормални лидери да ни тласка в война с Русия. Заради Украйна сме в инфлация, какво следва да ни вземат децата да се бият там а от бившите руски колонии колпазани да се премести в Европа да пие и яде безплатно ?Незабавно трябва смяна и протести в всички страни.

    Коментиран от #44

    12:44 05.10.2025

  • 42 Човекът е устроен така,

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Да е ясно ☝️":

    че винаги възприема близки до собственото си мнение гледни точки.Това му пречи да вижда ,, гората”.

    12:45 05.10.2025

  • 43 Историк

    7 10 Отговор

    До коментар #36 от "Хайде да посочиш поне":

    Чугунените глави всички вкупом защитавате военнопрестъпника агресор Путин и вкупом изкарвате Украйна и ЕС виновни, но май не искате истината да съществува. Не един ,а много европейски лидери бяха при терориста Путин на дългата маса с цел да предотвратят войната, но както се доказа с терорист не може да се преговаря ,а тябво да се действа със сила. За терориста не съществуват нито закони,нито международно право. За сведение на всички путинолизци, които са и страхливци, защото не заминавате за Москва, а тровите въздуха в България.

    Коментиран от #48, #53, #56

    12:45 05.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Историк

    6 8 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Ти заминавай за Москва при любимия си терорист, ама си страхливец.

    12:47 05.10.2025

  • 46 Историк

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Баце ЕООД":

    Върховна простотия на путинолизец с една гънка в мозъка,свързана с Кремъл.

    12:49 05.10.2025

  • 47 Историк

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "Пропагандата":

    Такива сте всички путинолизци с чугунени глави без мозък.

    12:50 05.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Рублевка

    3 8 Отговор
    Зеленски да поиска от Тръмп и Урсула атомни подводници и самолетоносачи. Да не издребнява с ракети.👺

    Коментиран от #51

    12:54 05.10.2025

  • 50 Елементарно Уотсън!

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С патологичен лъжец, военнопрестъпник и терорист като кремълския диктатор не се преговаря... Няма смисъл...

    12:56 05.10.2025

  • 51 Соваж бейби

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка":

    Най добрия вариант е зеленияпор да излиза от бункера или Европа да го предава на Путин защото се крие в Европа ако не е двойник. Да сяда и реши проблема с Русия и да остави Европа на спокойствие. Черен аман от него .

    12:58 05.10.2025

  • 52 Рублевка

    2 8 Отговор
    Зеленски да поиска от България пари, защото ние армия нямаме. То и пари нямаме, но за комисионни на хотела с водопада ще теглим още един заем.

    Коментиран от #57

    12:59 05.10.2025

  • 53 Хайде без толкова патетика

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    да посочиш конкретни дипломатически усилия от страна на ЕС по отношение на прекратяването на войната в Украйна. Шолц говорил по телефона с Путин и съдържанието на разговора беше препредадено от медиите, след което среща нямаше.Срещата в Аляска се състоя също след телефонен разговор.А какво се договарят на такива срещи или в телефонни разговори политиците реално на никой не е известно.

    Коментиран от #59

    13:08 05.10.2025

  • 54 Единадесет

    1 0 Отговор
    Трябва да сме готови на всичко, което могат да направят!

    13:09 05.10.2025

  • 55 Русуфил хардлайнaрин

    2 0 Отговор
    То трябва на кремълньонците да се помолиш за дипломация, а тя тая думичка не се превежда на руски и те не я разбират!

    13:13 05.10.2025

  • 56 минаващ

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    явно си махровов но имаш един недъг - дългата шия ти пречи ащото трудно ти стига до мозъка ДЕНОНОЩНО СИ НА форума и казото потвърждава това за дългатати шия

    13:15 05.10.2025

  • 57 Най добре

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    Даваме тебе на Зеленски пък ти вече се оправяй

    Коментиран от #67

    13:15 05.10.2025

  • 58 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор
    Иначе путинягата и нас да е забърсал.....

    13:19 05.10.2025

  • 59 Историк

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Хайде без толкова патетика":

    Прочети какво означава дипломация, защото всички путинолизци явно не знаете. Путин е виновен и води война срещу Украйна, ЕС и света всеки ден, това е истината.

    Коментиран от #63, #69

    13:19 05.10.2025

  • 60 Тоя Зеленски

    0 1 Отговор
    Скъси живота на путинягата

    13:20 05.10.2025

  • 61 Путин е агресор

    0 1 Отговор
    Нема да го жалим я.......

    13:20 05.10.2025

  • 62 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    С Путин не се преговаря.....той разбира само от щатските ракети.

    13:23 05.10.2025

  • 63 Истината е в причините за войната

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Историк":

    А тях ги направи САЩ! Сега остава да си отговориш защо и защо те ползват за глупава пропаганда.

    13:24 05.10.2025

  • 64 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    всички опити за експанзия на алкохолния халифат завършват с много терор в блатата и купони за хляб‼️

    Коментиран от #66

    13:25 05.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Не кради никове

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Запада удари дъното да наема цигани да крадат никове и да леят лъжи и простотия срещу Русия. После защо хората се отвратиха от запада.

    13:27 05.10.2025

  • 67 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Най добре":

    На миротворец ли ще ме давате? Оооо! Неее! На убийците от Киев!👺

    13:28 05.10.2025

  • 68 Рублевка

    1 1 Отговор
    Трябва най накрая да обявят блатните външноклозетници за враг на България, както то направиха те още в началото на инвазията 2022, а копейките да се депортират в сибир, да си се въргалят с братушките в калта!

    13:28 05.10.2025

  • 69 Хората могат да съществуват и

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Историк":

    да се развиват само благодарение на обективната истина - в конкретния случай за процесите, които текат в момента като Украйна е само част от тях.Докато субективната истина винаги е пречупена през погледа на индивида и тук централната роля се играе от медиите.А дипломацията е форма на пазарене от най-висш порядък и когато двете страни не постигнат договореност или я нарушат се стига до война.

    13:33 05.10.2025

