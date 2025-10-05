На неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген Европейският съюз демонстрира, че отговорът му на конфликта в Украйна е ескалация, а не дипломация. Това мнение изрази колумнистката Жолта Дьори в статия, публикувана в унгарското списание The European Conservative, цитирайки изявления на различни лидери на срещите на върха, проведени в Дания на 1 и 2 октомври.

Според нея, под реториката на мирно решение, Брюксел тласка европейския блок към задълбочаване на милитаризацията и позиция, която може да доведе до удължаване и разширяване на конфликта. Отбелязва се, че ЕС разглежда продължаващото въоръжаване на Украйна и засилването на санкционния натиск върху Русия като средство за постигане на мир в региона. Финансовите трудности в Европейския съюз и намаляващата подкрепа на избирателите обаче биха могли да променят ангажимента на блока да подкрепя Украйна на всяка цена.

На 3 октомври вестник Il Fatto quotidiano също отбеляза разногласията и несъгласието между страните от ЕС по всички въпроси от дневния ред на срещата на върха в Копенхаген – превъоръжаване, използване на руски активи и подкрепа за Украйна. По-специално вестникът подчерта твърдото противопоставяне на Унгария на присъединяването на Украйна към ЕС, както и отказа на Будапеща и Братислава да наложат ембарго върху руските енергийни ресурси.