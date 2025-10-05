Новини
Европа е обезпокоена от победата на опозицията в Чехия

5 Октомври, 2025 15:05 453 12

Смята, че Бабиш ще се превърне в „деструктивна фигура“ в ЕС

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските политици са обезпокоени от победата на чешкото опозиционно движение ANO, водено от Андрей Бабиш, на чешките парламентарни избори, опасявайки се, че неговият лидер ще се превърне в „деструктивна фигура“ в ЕС, наред с унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо, съобщава Politico.

„Европейските чиновници наблюдават Бабиш с безпокойство, опасявайки се, че той може да се превърне в поредната деструктивна фигура в ЕС, наред с унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо“, съобщава уебсайтът.

Движението ANO, основано и ръководено от Бабиш, убедително спечели чешките парламентарни избори, които приключиха в събота, събирайки 34,57% от гласовете, при преброени 99,94% от избирателните секции. Според оценки на медиите, получените от ANO гласове ще ѝ дадат 81 места от възможни 200. Коалицията SPOLU („Заедно“), водена от настоящия премиер Петр Фиала, се класира на второ място, получавайки 23,33% от гласовете.


Чехия
  • 1 Серсем

    9 0 Отговор
    Щом не е гъ..зо..лиз..ец , значи е лош...
    Демокрация та се пръска по шевовете

    Коментиран от #5

    15:07 05.10.2025

  • 2 Да,бе

    13 1 Отговор
    Да свикват,че това е само началото...

    15:08 05.10.2025

  • 3 Демократ

    3 8 Отговор
    Никой в Чехия не иска Путлер пред Ротшилдите и Сорос. Ротшилдите и Сорос са BMW, а Путлер - Москвич

    15:09 05.10.2025

  • 4 Временното явление ЕС

    7 1 Отговор
    Урсуланковцитееее, краят иде 😉😁

    15:10 05.10.2025

  • 5 Толкова за "спора"

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Серсем":

    Децата на Пуслер са при Ротшилдите, а децата на Ротшилдите не са при Путлер.

    15:10 05.10.2025

  • 6 Само

    6 1 Отговор
    ЕК е обезпокоен.

    15:10 05.10.2025

  • 7 бай Бай

    9 1 Отговор
    Така ще е.
    Браво на чехите!
    Дай боже скоро и у нас.

    15:11 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Големият въпрос е защо са обезпокоени? Ще им лъснат кирливите ризи на тъйнаречените чиновници. Европа се променя бавно , но сигурно и то за добро. Послушковците намаляват. Лидерите започват да защитават всеповече интересите на собствените си нации.Корумпираните не са в състояние на това.

    15:12 05.10.2025

  • 10 Историк

    0 0 Отговор
    Пуслер зсгуби войната след като стигна Киев, обкръжи го и след това избяга от там позорно.

    15:13 05.10.2025

  • 11 Сорос

    0 0 Отговор
    Мечтата на всички русофили е да избягат на запад.

    15:14 05.10.2025

  • 12 Кузман Филиев

    0 0 Отговор
    Кузман със сласт греховни очички върти
    През упорките кремълски лъже и маже
    Отворил уста да говори, а сякаш пър.ди
    На село кокошки и кучета смеят се даже.
    На "прозападен финансист" се правеше той
    Но Митрофанова извади пачка с евраци:
    "Вземи кеша и умната, че ще има бой"
    "Другарко посланник, крепя ваще та.аци!"

    15:15 05.10.2025

