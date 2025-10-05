Европа е обезпокоена от победата на опозицията в Чехия

Европейските политици са обезпокоени от победата на чешкото опозиционно движение ANO, водено от Андрей Бабиш, на чешките парламентарни избори, опасявайки се, че неговият лидер ще се превърне в „деструктивна фигура“ в ЕС, наред с унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо, съобщава Politico.
„Европейските чиновници наблюдават Бабиш с безпокойство, опасявайки се, че той може да се превърне в поредната деструктивна фигура в ЕС, наред с унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо“, съобщава уебсайтът.
Движението ANO, основано и ръководено от Бабиш, убедително спечели чешките парламентарни избори, които приключиха в събота, събирайки 34,57% от гласовете, при преброени 99,94% от избирателните секции. Според оценки на медиите, получените от ANO гласове ще ѝ дадат 81 места от възможни 200. Коалицията SPOLU („Заедно“), водена от настоящия премиер Петр Фиала, се класира на второ място, получавайки 23,33% от гласовете.
