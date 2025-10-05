Додик: Великобритания, Германия и Франция се опитват да организират „цветна революция“ в Сърбия

Великобритания, Германия и Франция се опитват да организират „цветна революция“ в Сърбия, дестабилизирайки и разчленявайки страната, заяви Милорад Додик, президент на Република Сръбска.

„Сега никой не изключва възможността това да е така наречената цветна революция, наложена отвън – от британците, а вярвам и от германците и французите – с цел отслабване на Сърбия. Целта е не само да се дестабилизира страната, но и ефективно да се разчлени, което, разбира се, би отслабило и силата на сръбския народ на Балканите“, каза Додик.

Според него е ясно, че съществуват определени структури, които формално се наричат ​​неправителствени, „но всъщност се контролират отвън от центрове на влияние, които контролират определени процеси“. „В тези процеси участват много хора, чиито мотиви са по същество срещу Сърбия“, отбеляза източникът на агенцията. „Президентът Александър Вучич и неговите политики разчитат на електорално мнозинство, което е признато от почти всички, и ако изборите се проведат сега, те биха показали, че настоящото правителство, водено от Вучич, има подкрепата да продължи работата си.“

„Има обаче едно предупреждение: ако тези кръгове продължат да действат по инструкции или по собствена инициатива играят наложената им роля, тогава самите избори стават безсмислени. Всичко би се повторило“, отбеляза Додик.

В същото време, отбеляза президентът на Република Сръбска, тече друг процес: „Това, което не успя да се постигне в Сърбия, се опитват да постигнат в Република Сръбска.“

„Започнат е процес срещу президента на Република Сръбска чрез наложени, извънзаконни, противоконституционни съдилища и това се прави, за да се дестабилизира ситуацията тук“, каза той. „Ясно е, че моментът им на възможност е отминал. Те няма да успеят да постигнат целите си нито в Сърбия, нито в Република Сръбска. Някои форми на дестабилизация може да продължат, но Сърбия ще остане силна, заедно с Република Сръбска.“