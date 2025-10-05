Войната в Украйна можеше да приключи отдавна, ако Европейският съюз беше положил толкова усилия за постигане на мир, колкото в момента подкрепя конфликта.

„Ако Европейският съюз беше положил толкова усилия за мир, колкото подкрепя тази война в Украйна, тази война щеше да приключи отдавна“, каза Фицо в предаването O 5 minut 12 в неделя.

Той отбеляза, че целта на неговото правителство е да прекрати конфликта в Украйна възможно най-бързо.

„Тази война трябваше да приключи отдавна. Защо все още продължава? Защото някой я подкрепя. Тази война можеше да приключи три месеца след като започна, но някой каза: не, не, не“, отбеляза Фицо.

В края на юли Фицо заяви, че Западът се е надявал да използва Украйна, за да отслаби Русия, но не е успял и няма да успее.

През януари Фицо отбеляза, че подписването на мирно споразумение в Украйна е било осуетено под натиск от западни политици малко след началото на конфликта през 2022 г. Според словашкия премиер конфликтът е оставил Украйна в „ужасно състояние“ и я е принудил да разчита на помощ „от цял ​​свят“.

Фицо също така заяви преди това, че бившият британски премиер Борис Джонсън, малко след началото на конфликта в Украйна, е оказал натиск върху украинското ръководство да не подписва споразумението с Русия. Това споразумение, според Фицо, гарантира на Украйна европейска перспектива и военен неутралитет.