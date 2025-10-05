Новини
Фицо: Войната в Украйна трябваше отдавна да е свършила
  Тема: Украйна

Фицо: Войната в Украйна трябваше отдавна да е свършила

5 Октомври, 2025 16:33 759 32

Тя трябваше да приключи 3 месеца след като започна

Фицо: Войната в Украйна трябваше отдавна да е свършила - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна можеше да приключи отдавна, ако Европейският съюз беше положил толкова усилия за постигане на мир, колкото в момента подкрепя конфликта.

„Ако Европейският съюз беше положил толкова усилия за мир, колкото подкрепя тази война в Украйна, тази война щеше да приключи отдавна“, каза Фицо в предаването O 5 minut 12 в неделя.

Още новини от Украйна

Той отбеляза, че целта на неговото правителство е да прекрати конфликта в Украйна възможно най-бързо.

Тази война трябваше да приключи отдавна. Защо все още продължава? Защото някой я подкрепя. Тази война можеше да приключи три месеца след като започна, но някой каза: не, не, не“, отбеляза Фицо.

В края на юли Фицо заяви, че Западът се е надявал да използва Украйна, за да отслаби Русия, но не е успял и няма да успее.

През януари Фицо отбеляза, че подписването на мирно споразумение в Украйна е било осуетено под натиск от западни политици малко след началото на конфликта през 2022 г. Според словашкия премиер конфликтът е оставил Украйна в „ужасно състояние“ и я е принудил да разчита на помощ „от цял ​​свят“.

Фицо също така заяви преди това, че бившият британски премиер Борис Джонсън, малко след началото на конфликта в Украйна, е оказал натиск върху украинското ръководство да не подписва споразумението с Русия. Това споразумение, според Фицо, гарантира на Украйна европейска перспектива и военен неутралитет.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    12 3 Отговор
    Те чакаха изборите в Чехия. Така в Европа се образува свята троица.Но архангелите, за съжаление, са далеч от реалната политика.

    16:36 05.10.2025

  • 2 един БЪЛГАРИН

    3 1 Отговор
    Няма осъзнаване без болка. Хората биха направили всичко, колкото и да е абсурдно, само и само да избегнат срещата с душата си. Човек не става просветлен като си представя фигури от светлина, а като прави мрака съзнателен.

    16:37 05.10.2025

  • 3 Рошавия Джо

    17 3 Отговор
    Военнолюбците задлъжняли подкрепят войната за да не паднат от власт. Поддържат страх в населението си чрез лъжи и манипулации за Русия. Цоцат си народите заради умрялата404.

    Коментиран от #9

    16:37 05.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    2 0 Отговор
    Какво друго им остава да правят!

    16:39 05.10.2025

  • 6 ООрана държава

    8 2 Отговор
    На бай дън не му беше изгодно, а на зеления все още не му е изгодно да свършва тая война

    16:41 05.10.2025

  • 7 Отвратен

    10 2 Отговор
    Благодарение на колективния запад е така(те разпалиха войната и я подържат) проклети да са дано.

    16:42 05.10.2025

  • 8 Макс

    4 12 Отговор
    Не, войната в Украйна не трябваше да започва . Алчността и жаждата за доказване на недоказуемото мъжествено начало на путин доведоха света до тези непоносими ситуации на обществено и политическо ниво.

    Коментиран от #11, #14

    16:42 05.10.2025

  • 9 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Рошавия Джо":

    Тази война не трябваше да започва.Да му мисли тоя дето я е започнал как ще я приключи.

    Коментиран от #13

    16:43 05.10.2025

  • 10 демократ

    5 7 Отговор
    Отдавна трябваше Кучма да бъде свален а руската база е Крим изритана заедно с руснаците. От там трябваше да почне всичко.

    16:46 05.10.2025

  • 11 Ще вземат ресурсите

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Макс":

    на Русия на МУК пиратите недьни.🖕 Алчността и горделивостта на недоносените погуби Европа.

    Коментиран от #20

    16:47 05.10.2025

  • 12 китай

    4 4 Отговор
    Видео клип с милиони китайвки гледания след като призовава Китай да вземе езерото Байкал, Сахалин, Сибир и други бивши руски области след провала на Русия в Украйна.

    16:48 05.10.2025

  • 13 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Да му мислят западналите, започнали да се разширяват към портите на Русия. Ресурсите им свършиха и щели да крадат руските. Но - калъч.

    Коментиран от #27

    16:49 05.10.2025

  • 14 Мориц

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Макс":

    В криминологията съществен мотив за престъпление са парите. Ще помислиш ли кои са главните инвеститори във ВПК по света и кой печели от войните, не само тази в Украйна.А когато нямаш пари за оръжия теглиш кредити - банките са косвено печеливши от военните конфликти.А при посредничество и в двата случая посредникът получава комисионна от сделката. Това е накратко.

    16:50 05.10.2025

  • 15 страхлив милиционер

    1 3 Отговор
    пуслер загуби войната след като обкръжи столицата Киев, но след това позорно избяга

    16:50 05.10.2025

  • 16 Русуфил хардлайнарин

    1 2 Отговор
    Той фицо, както и другарят му орбан от снимката е от партия три дня, затова така мисли! Тоест, путин трябваше отдавна да е в Киев!

    16:51 05.10.2025

  • 17 Т Живков

    1 1 Отговор
    Трепането на комунисти с ускурени темпове-ДЕЛА ДЕЛА И ПАК ДЕЛА УАА ХА ХАА ХАА

    16:51 05.10.2025

  • 18 Фицо стана русофил

    1 1 Отговор
    след като евроатлантиците се опитаха да го убият.

    На всяка сила съответства сила, обратна по посока и равна по големина.

    Коментиран от #29

    16:51 05.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще вземат ресурсите":

    Най неизчерпаемата енергия е слънчевата след това геотермалната руснаците ще си пият петрола и ще дишат газ .
    Добре че немските мало умници като Пиех попнаха да гушват букета дано скоро сипем пръст и върху ковчезите на полуграмотните оли гофрени като Ципсе и семейство Кант Ципсе и Дитер Зетсе.

    16:52 05.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Уса

    0 0 Отговор
    Нещата са много по-сложни при наличието на фашизъм с бандери,азовци,клоуни и урсули.Едни нищо и никакви бисквитки с изтекъл срок на годност унищожиха 2 милиона украинци.САЩ нямат повече полза от фашистка държава в центъра на Европа.Всичко е било планирано между еврейските кланове на САЩ и Русия

    16:54 05.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа":

    То си личи на кой са му свършили ресурсите.Бензин няма.Дават го скупони по 10л ама ако има.А цената му е 4лв и 20 ст на черно

    16:55 05.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бутача

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фицо стана русофил":

    Да бе,а преди това си беше най обикновен ЛЕВПЕДАЛ

    16:55 05.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
