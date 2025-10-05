Фицо: Войната в Украйна трябваше отдавна да е свършила

Войната в Украйна можеше да приключи отдавна, ако Европейският съюз беше положил толкова усилия за постигане на мир, колкото в момента подкрепя конфликта.
„Ако Европейският съюз беше положил толкова усилия за мир, колкото подкрепя тази война в Украйна, тази война щеше да приключи отдавна“, каза Фицо в предаването O 5 minut 12 в неделя.
Той отбеляза, че целта на неговото правителство е да прекрати конфликта в Украйна възможно най-бързо.
„Тази война трябваше да приключи отдавна. Защо все още продължава? Защото някой я подкрепя. Тази война можеше да приключи три месеца след като започна, но някой каза: не, не, не“, отбеляза Фицо.
В края на юли Фицо заяви, че Западът се е надявал да използва Украйна, за да отслаби Русия, но не е успял и няма да успее.
През януари Фицо отбеляза, че подписването на мирно споразумение в Украйна е било осуетено под натиск от западни политици малко след началото на конфликта през 2022 г. Според словашкия премиер конфликтът е оставил Украйна в „ужасно състояние“ и я е принудил да разчита на помощ „от цял свят“.
Фицо също така заяви преди това, че бившият британски премиер Борис Джонсън, малко след началото на конфликта в Украйна, е оказал натиск върху украинското ръководство да не подписва споразумението с Русия. Това споразумение, според Фицо, гарантира на Украйна европейска перспектива и военен неутралитет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
16:36 05.10.2025
2 един БЪЛГАРИН
16:37 05.10.2025
3 Рошавия Джо
Коментиран от #9
16:37 05.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
16:39 05.10.2025
6 ООрана държава
16:41 05.10.2025
7 Отвратен
16:42 05.10.2025
8 Макс
Коментиран от #11, #14
16:42 05.10.2025
9 Соломон
До коментар #3 от "Рошавия Джо":Тази война не трябваше да започва.Да му мисли тоя дето я е започнал как ще я приключи.
Коментиран от #13
16:43 05.10.2025
10 демократ
16:46 05.10.2025
11 Ще вземат ресурсите
До коментар #8 от "Макс":на Русия на МУК пиратите недьни.🖕 Алчността и горделивостта на недоносените погуби Европа.
Коментиран от #20
16:47 05.10.2025
12 китай
16:48 05.10.2025
13 Мдаа
До коментар #9 от "Соломон":Да му мислят западналите, започнали да се разширяват към портите на Русия. Ресурсите им свършиха и щели да крадат руските. Но - калъч.
Коментиран от #27
16:49 05.10.2025
14 Мориц
До коментар #8 от "Макс":В криминологията съществен мотив за престъпление са парите. Ще помислиш ли кои са главните инвеститори във ВПК по света и кой печели от войните, не само тази в Украйна.А когато нямаш пари за оръжия теглиш кредити - банките са косвено печеливши от военните конфликти.А при посредничество и в двата случая посредникът получава комисионна от сделката. Това е накратко.
16:50 05.10.2025
15 страхлив милиционер
16:50 05.10.2025
16 Русуфил хардлайнарин
16:51 05.10.2025
17 Т Живков
16:51 05.10.2025
18 Фицо стана русофил
На всяка сила съответства сила, обратна по посока и равна по големина.
Коментиран от #29
16:51 05.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 демократ
До коментар #11 от "Ще вземат ресурсите":Най неизчерпаемата енергия е слънчевата след това геотермалната руснаците ще си пият петрола и ще дишат газ .
Добре че немските мало умници като Пиех попнаха да гушват букета дано скоро сипем пръст и върху ковчезите на полуграмотните оли гофрени като Ципсе и семейство Кант Ципсе и Дитер Зетсе.
16:52 05.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Уса
16:54 05.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соломон
До коментар #13 от "Мдаа":То си личи на кой са му свършили ресурсите.Бензин няма.Дават го скупони по 10л ама ако има.А цената му е 4лв и 20 ст на черно
16:55 05.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бутача
До коментар #18 от "Фицо стана русофил":Да бе,а преди това си беше най обикновен ЛЕВПЕДАЛ
16:55 05.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.