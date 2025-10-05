Победата на движението ANO (Действие на недоволните граждани), водено от Андрей Бабиш, на изборите в Чехия създава напълно нова политическа ситуация в целия Европейски съюз, където десните консервативни сили печелят позиции. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в неделното предаване на Кошут Радио.
Той вярва, че „патриотично настроен политик“ вече може да поеме поста на ръководител на правителството в Чехия. „От друга страна, в Европейския съюз настъпва напълно различна политическа ера, тъй като три централноевропейски държави (Унгария, Словакия и Чехия) ще имат патриотично настроени министър-председатели на власт – Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш“, каза Сиярто.
Орбан и Бабиш са основатели на дясноконсервативната партийна коалиция „Патриоти на Европа“, която се бори срещу либералнодемократичните партии в ЕС и е създала парламентарна група със същото име в Европейския парламент. Фицо формално не е член на десните консерватори, но споделя много от техните възгледи, включително относно отношенията с Русия и конфликта в Украйна.
АНО спечели 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент.
Парите на европейските данъкоплатци ще бъдат изгорени в пещта на въоръжения конфликт в Украйна, защото лидерите на ЕС са в състояние на военна психоза и се готвят за продължителна война, каза още Сиярто. Първият дипломат на Унгария отбеляза също, че ЕС се стреми да прекъсне последните останали канали за комуникация с Русия.
„Настоящата политическа стратегия на Европа, насочена към прекъсване на комуникационните канали с Русия, определено ще доведе до продължителна война и в тази продължителна война те искат да изгорят парите на европейските народи, като купуват оръжия, да речем, от Америка и ги доставят на Украйна“, заяви външният министър.
Позовавайки се на резултатите от срещата на върха на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, Сиярто отбеляза, че европейските политически лидери изпитват „много силна военна психоза“. „В същото време се забелязва, че все повече хора в коридорите ни шепнат, че са съгласни с нас, и все повече хора ни призовават да бъдем още по-решителни в ангажимента си за мир“, добави министърът.
Той предупреди, че Будапеща няма да следва войнствената политика на Брюксел и да предостави средства за военна помощ на Украйна. Сиярто потвърди, че Унгария продължава подготовката за национална кампания за събиране на подписи в подкрепа на мира и че правителството на страната ще се ръководи от мненията на гражданите си по този въпрос.
2 Достойна позиция! Браво....
17:08 05.10.2025
3 Гого
17:09 05.10.2025
4 А родните олигофрени
17:10 05.10.2025
6 Интересно тези глупости
До коментар #3 от "Гого":Къде ги четеш?
17:11 05.10.2025
7 име
17:12 05.10.2025
10 БУЧА ПИКЧЪРС
До коментар #3 от "Гого":Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.
17:15 05.10.2025
11 Че това до сега тайна ли беше ?
17:15 05.10.2025
12 Име
17:16 05.10.2025
15 Сорос
До коментар #12 от "Име":за промиване на мозъци
17:19 05.10.2025
16 Наистина
17:20 05.10.2025
17 За техните атлантенца не знам
17:22 05.10.2025
18 Не мога да повярвам просто
17:24 05.10.2025
19 Анонимен
17:24 05.10.2025
22 Орк
До коментар #1 от "Пуслер загуби войнатс":Эх, слаба ракия тая пропаганда. Лошо ви се пише, горките. Трябва да измислите нещо ново, ама за тая работа не празна глава трябва.
17:26 05.10.2025
23 Тва е хубаво
17:27 05.10.2025
24 Баба Вуна
До коментар #20 от "Видьо Видев":Нещо се обърка с американците. Купонната система при тях е от години
17:28 05.10.2025
25 Китаец
До коментар #1 от "Пуслер загуби войнатс":Ти китайски клипове ли гледаш? И кой "призовава" там?
Аз пък те призовавам да направим "файтон" на Анделина Джоли! Навит ли си?
17:33 05.10.2025
26 Освен дЖилезку, ГЕЙргиев и урсулай
17:34 05.10.2025
27 Ами така си е, това им е целта
17:37 05.10.2025
28 А 8 дете от урсулата
До коментар #21 от "д-р Чуклев":Не искаш ли ?
17:40 05.10.2025
29 Забележете:- Унгария, Чехия, и Словакия
Уважение към такива народи!
17:40 05.10.2025
32 Да, ясно
17:50 05.10.2025
33 Първо
До коментар #30 от "Урсул фон РептиЛайнян":Всяка една копейка да хване под мишка една каска и да ходят да скачат в окопите на великия им кумир Путлер
17:52 05.10.2025
34 Атина Палада
До коментар #29 от "Забележете:- Унгария, Чехия, и Словакия":Ами Австроунгария...Това говори достатъчно.
17:53 05.10.2025
35 Ха-ха-ха
До коментар #5 от "Путин":Позор, ама за бандерите. Руснаците се истеглиха изпълнявайки условие на киевския режим за подписване на мирен договор. Вместо да подпишат договора бандерите слушайки англичаните се отметката и удариха в гръб. Да много глупаво действие от страна на руснаците но позора е за украинците. Никога не вярвай на бандеровец и никаква милост.
17:53 05.10.2025
36 Атина Палада
До коментар #33 от "Първо":Споко, Урсула ще ви натовари всички у вагоните и право в Украйна..С.ороснята рипкате в окопите на бандерите ...а копейките в окопите на руснаците.
Обаче бъди сигурен,че копейките ще са по добре от вас,защото отиват при силният а вие....там,където продължителността на живота била 3(три) дни.
17:58 05.10.2025
37 Мимч
18:09 05.10.2025
38 Също като
До коментар #36 от "Атина Палада":Тридневната спецъялная въеннная ъперация ли?
Дето стана 3 годишно блато с повече жертви и загуби от 10 години в Афганистан 🤣🤣🤣🤣
18:12 05.10.2025
39 а маджарите
18:12 05.10.2025