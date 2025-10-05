Победата на движението ANO (Действие на недоволните граждани), водено от Андрей Бабиш, на изборите в Чехия създава напълно нова политическа ситуация в целия Европейски съюз, където десните консервативни сили печелят позиции. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в неделното предаване на Кошут Радио.

Той вярва, че „патриотично настроен политик“ вече може да поеме поста на ръководител на правителството в Чехия. „От друга страна, в Европейския съюз настъпва напълно различна политическа ера, тъй като три централноевропейски държави (Унгария, Словакия и Чехия) ще имат патриотично настроени министър-председатели на власт – Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш“, каза Сиярто.

Орбан и Бабиш са основатели на дясноконсервативната партийна коалиция „Патриоти на Европа“, която се бори срещу либералнодемократичните партии в ЕС и е създала парламентарна група със същото име в Европейския парламент. Фицо формално не е член на десните консерватори, но споделя много от техните възгледи, включително относно отношенията с Русия и конфликта в Украйна.

АНО спечели 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент.

Парите на европейските данъкоплатци ще бъдат изгорени в пещта на въоръжения конфликт в Украйна, защото лидерите на ЕС са в състояние на военна психоза и се готвят за продължителна война, каза още Сиярто. Първият дипломат на Унгария отбеляза също, че ЕС се стреми да прекъсне последните останали канали за комуникация с Русия.

„Настоящата политическа стратегия на Европа, насочена към прекъсване на комуникационните канали с Русия, определено ще доведе до продължителна война и в тази продължителна война те искат да изгорят парите на европейските народи, като купуват оръжия, да речем, от Америка и ги доставят на Украйна“, заяви външният министър.

Позовавайки се на резултатите от срещата на върха на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, Сиярто отбеляза, че европейските политически лидери изпитват „много силна военна психоза“. „В същото време се забелязва, че все повече хора в коридорите ни шепнат, че са съгласни с нас, и все повече хора ни призовават да бъдем още по-решителни в ангажимента си за мир“, добави министърът.

Той предупреди, че Будапеща няма да следва войнствената политика на Брюксел и да предостави средства за военна помощ на Украйна. Сиярто потвърди, че Унгария продължава подготовката за национална кампания за събиране на подписи в подкрепа на мира и че правителството на страната ще се ръководи от мненията на гражданите си по този въпрос.