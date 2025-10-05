Новини
Будапеща отказва да следва "войнствената" политика на Брюксел

5 Октомври, 2025 17:05 1 254 39

В Европейския съюз настъпва напълно различна политическа ера

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Победата на движението ANO (Действие на недоволните граждани), водено от Андрей Бабиш, на изборите в Чехия създава напълно нова политическа ситуация в целия Европейски съюз, където десните консервативни сили печелят позиции. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в неделното предаване на Кошут Радио.
Той вярва, че „патриотично настроен политик“ вече може да поеме поста на ръководител на правителството в Чехия. „От друга страна, в Европейския съюз настъпва напълно различна политическа ера, тъй като три централноевропейски държави (Унгария, Словакия и Чехия) ще имат патриотично настроени министър-председатели на власт – Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш“, каза Сиярто.
Орбан и Бабиш са основатели на дясноконсервативната партийна коалиция „Патриоти на Европа“, която се бори срещу либералнодемократичните партии в ЕС и е създала парламентарна група със същото име в Европейския парламент. Фицо формално не е член на десните консерватори, но споделя много от техните възгледи, включително относно отношенията с Русия и конфликта в Украйна.
АНО спечели 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент.
Парите на европейските данъкоплатци ще бъдат изгорени в пещта на въоръжения конфликт в Украйна, защото лидерите на ЕС са в състояние на военна психоза и се готвят за продължителна война, каза още Сиярто. Първият дипломат на Унгария отбеляза също, че ЕС се стреми да прекъсне последните останали канали за комуникация с Русия.
„Настоящата политическа стратегия на Европа, насочена към прекъсване на комуникационните канали с Русия, определено ще доведе до продължителна война и в тази продължителна война те искат да изгорят парите на европейските народи, като купуват оръжия, да речем, от Америка и ги доставят на Украйна“, заяви външният министър.
Позовавайки се на резултатите от срещата на върха на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, Сиярто отбеляза, че европейските политически лидери изпитват „много силна военна психоза“. „В същото време се забелязва, че все повече хора в коридорите ни шепнат, че са съгласни с нас, и все повече хора ни призовават да бъдем още по-решителни в ангажимента си за мир“, добави министърът.
Той предупреди, че Будапеща няма да следва войнствената политика на Брюксел и да предостави средства за военна помощ на Украйна. Сиярто потвърди, че Унгария продължава подготовката за национална кампания за събиране на подписи в подкрепа на мира и че правителството на страната ще се ръководи от мненията на гражданите си по този въпрос.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Достойна позиция! Браво....

    33 4 Отговор
    Будапеща отказва да следва "войнствената" политика на Брюксел

    17:08 05.10.2025

  • 3 Гого

    5 22 Отговор
    Скандал в Русия. Във връзка с преименувани населени места в Чечня се разрази скандал. Руски националисти обвиниха Кадиров в потъпкване на историята. Той ги обвини във военни престъпления които са извършвали в Чечения. Ти от своя страна го обвиниха в военни престъпления които извършват чеченските войници в мариупол. Сами си изваждат кирливите ризи и показват методите на действие на руската армия, която извършва масови военни престъпления. Накрая копейките излизат и с цялата си наглост ни обясняват, че в Буча било постановка.

    Коментиран от #6, #10

    17:09 05.10.2025

  • 4 А родните олигофрени

    27 3 Отговор
    Ще следват ли "войнствената" политика на Брюксел ? Каски купиха ли си ?

    17:10 05.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Интересно тези глупости

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Къде ги четеш?

    17:11 05.10.2025

  • 7 име

    22 1 Отговор
    И нашите евроатлантически мижитурки отказват. Нито един не замина за бандеристан да мачка ушанки, само по сайтовете го раздават ербап.

    17:12 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БУЧА ПИКЧЪРС

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.

    17:15 05.10.2025

  • 11 Че това до сега тайна ли беше ?

    16 3 Отговор
    Че се забелязва, че все повече хора псуват ЕК, НАТО и урсулците? Ние това от години го забелязваме и над 55 анкети и проучвания категорично са го доказали. Последната беше преди два дена.....

    17:15 05.10.2025

  • 12 Име

    18 1 Отговор
    ......... "войнствената" политика на Брюксел" - Защо са поставени кавички?!

    Коментиран от #15

    17:16 05.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сорос

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    за промиване на мозъци

    17:19 05.10.2025

  • 16 Наистина

    12 1 Отговор
    Бавно и полека в ЕССР всичко си идва на мястото !

    17:20 05.10.2025

  • 17 За техните атлантенца не знам

    12 2 Отговор
    Но на нашите мястото им е категорично в Беляне. Сигурно и те си имат нещо по Дунава

    17:22 05.10.2025

  • 18 Не мога да повярвам просто

    12 1 Отговор
    Че тея хора не искат "заводи за барути" в Будапеща

    17:24 05.10.2025

  • 19 Анонимен

    8 0 Отговор
    Правете любов, а не война!

    17:24 05.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Орк

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер загуби войнатс":

    Эх, слаба ракия тая пропаганда. Лошо ви се пише, горките. Трябва да измислите нещо ново, ама за тая работа не празна глава трябва.

    17:26 05.10.2025

  • 23 Тва е хубаво

    9 2 Отговор
    Виктор Орбан, Роберт Фицо, Андрей Бабиш... а в България кой? ....

    17:27 05.10.2025

  • 24 Баба Вуна

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Видьо Видев":

    Нещо се обърка с американците. Купонната система при тях е от години

    17:28 05.10.2025

  • 25 Китаец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер загуби войнатс":

    Ти китайски клипове ли гледаш? И кой "призовава" там?


    Аз пък те призовавам да направим "файтон" на Анделина Джоли! Навит ли си?

    17:33 05.10.2025

  • 26 Освен дЖилезку, ГЕЙргиев и урсулай

    7 0 Отговор
    Други останаха ли в "коалицията на желаещите" ?

    17:34 05.10.2025

  • 27 Ами така си е, това им е целта

    7 0 Отговор
    Парите на европейските данъкоплатци да бъдат изгорени в пещта на въоръжения конфликт в Украйна

    17:37 05.10.2025

  • 28 А 8 дете от урсулата

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "д-р Чуклев":

    Не искаш ли ?

    17:40 05.10.2025

  • 29 Забележете:- Унгария, Чехия, и Словакия

    6 0 Отговор
    Държавите които първи се опълчиха срещу тиранията СССР и проправиха пътя, сега се опълчват срещу тиранията на ЕССР.
    Уважение към такива народи!

    Коментиран от #34

    17:40 05.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да, ясно

    2 2 Отговор
    Предпочитат да следват войнствената политика на Москва !

    17:50 05.10.2025

  • 33 Първо

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Урсул фон РептиЛайнян":

    Всяка една копейка да хване под мишка една каска и да ходят да скачат в окопите на великия им кумир Путлер

    Коментиран от #36

    17:52 05.10.2025

  • 34 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Забележете:- Унгария, Чехия, и Словакия":

    Ами Австроунгария...Това говори достатъчно.

    17:53 05.10.2025

  • 35 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Позор, ама за бандерите. Руснаците се истеглиха изпълнявайки условие на киевския режим за подписване на мирен договор. Вместо да подпишат договора бандерите слушайки англичаните се отметката и удариха в гръб. Да много глупаво действие от страна на руснаците но позора е за украинците. Никога не вярвай на бандеровец и никаква милост.

    17:53 05.10.2025

  • 36 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Първо":

    Споко, Урсула ще ви натовари всички у вагоните и право в Украйна..С.ороснята рипкате в окопите на бандерите ...а копейките в окопите на руснаците.
    Обаче бъди сигурен,че копейките ще са по добре от вас,защото отиват при силният а вие....там,където продължителността на живота била 3(три) дни.

    Коментиран от #38

    17:58 05.10.2025

  • 37 Мимч

    1 0 Отговор
    Време е и България да си избере такъв министър председател и да се присъедини към тях....

    18:09 05.10.2025

  • 38 Също като

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Тридневната спецъялная въеннная ъперация ли?
    Дето стана 3 годишно блато с повече жертви и загуби от 10 години в Афганистан 🤣🤣🤣🤣

    18:12 05.10.2025

  • 39 а маджарите

    1 0 Отговор
    могат да следват руцкия овенен корап

    18:12 05.10.2025

