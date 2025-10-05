Лавров и венецуелският му колега са обезпокоени от действията на САЩ в Карибите

Руският външен министър Сергей Лавров и венецуелският външен министър Иван Гил Пинто изразиха сериозна загриженост относно ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които биха могли да имат дългосрочни последици за региона. Това се казва в изявление на руското външно министерство след телефонен разговор между двете страни.

„Министрите изразиха сериозна загриженост относно ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които биха могли да имат дългосрочни последици за региона.“ Сергей Викторович Лавров заяви, че Русия категорично осъжда новия удар, извършен от въоръжените сили на САЩ на 3 октомври срещу плавателен съд в международни води близо до Венецуела“, съобщи дипломатическото ведомство.