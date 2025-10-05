Новини
Лавров и венецуелският му колега са обезпокоени от действията на САЩ в Карибите

5 Октомври, 2025 19:55 379 10

Русия категорично осъжда новия удар, извършен от въоръжените сили на САЩ на 3 октомври

Лавров и венецуелският му колега са обезпокоени от действията на САЩ в Карибите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров и венецуелският външен министър Иван Гил Пинто изразиха сериозна загриженост относно ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които биха могли да имат дългосрочни последици за региона. Това се казва в изявление на руското външно министерство след телефонен разговор между двете страни.

„Министрите изразиха сериозна загриженост относно ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които биха могли да имат дългосрочни последици за региона.“ Сергей Викторович Лавров заяви, че Русия категорично осъжда новия удар, извършен от въоръжените сили на САЩ на 3 октомври срещу плавателен съд в международни води близо до Венецуела“, съобщи дипломатическото ведомство.


Русия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    20 000 днес в София в защита на Палестина.

    19:55 05.10.2025

  • 2 АХАХХАХАА

    2 3 Отговор
    Не са обезпокоени, а уплашени. Страхливите милиционери.

    След 4 г многоходова излагация пред целия свят, Президентът Тръмп нарече пулсеровата армия - хартиен тигър

    Коментиран от #3, #4

    19:56 05.10.2025

  • 3 Путин бягащия от готвача си

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "АХАХХАХАА":

    Страх ни е вееееее

    Коментиран от #6

    19:56 05.10.2025

  • 4 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "АХАХХАХАА":

    И дори мишките от НАТО ги е страх от хартиения тигър

    Коментиран от #8

    20:00 05.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какъв уникален гл у п@ к

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин бягащия от готвача си":

    Хю мнето Пуслер загуби войната още след като избяга от обградения Киев. Повечето му фенове са с интелект на милиционер

    20:01 05.10.2025

  • 7 демократ

    1 1 Отговор
    Руски от падък

    20:02 05.10.2025

  • 8 СОФИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    как си оживял с този "акъл" копейка?

    20:02 05.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да изпратят

    0 0 Отговор
    димящия Кузя да оправи положението.

    20:08 05.10.2025

