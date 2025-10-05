Лавров и венецуелският му колега са обезпокоени от действията на САЩ в Карибите

Руският външен министър Сергей Лавров и венецуелският външен министър Иван Гил Пинто изразиха сериозна загриженост относно ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които биха могли да имат дългосрочни последици за региона. Това се казва в изявление на руското външно министерство след телефонен разговор между двете страни.
„Министрите изразиха сериозна загриженост относно ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които биха могли да имат дългосрочни последици за региона.“ Сергей Викторович Лавров заяви, че Русия категорично осъжда новия удар, извършен от въоръжените сили на САЩ на 3 октомври срещу плавателен съд в международни води близо до Венецуела“, съобщи дипломатическото ведомство.
1 Последния Софиянец
19:55 05.10.2025
2 АХАХХАХАА
След 4 г многоходова излагация пред целия свят, Президентът Тръмп нарече пулсеровата армия - хартиен тигър
Коментиран от #3, #4
19:56 05.10.2025
3 Путин бягащия от готвача си
До коментар #2 от "АХАХХАХАА":Страх ни е вееееее
Коментиран от #6
19:56 05.10.2025
4 Сталин
До коментар #2 от "АХАХХАХАА":И дори мишките от НАТО ги е страх от хартиения тигър
Коментиран от #8
20:00 05.10.2025
6 Какъв уникален гл у п@ к
До коментар #3 от "Путин бягащия от готвача си":Хю мнето Пуслер загуби войната още след като избяга от обградения Киев. Повечето му фенове са с интелект на милиционер
20:01 05.10.2025
7 демократ
20:02 05.10.2025
8 СОФИЯ
До коментар #4 от "Сталин":как си оживял с този "акъл" копейка?
20:02 05.10.2025
10 Да изпратят
20:08 05.10.2025