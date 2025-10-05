Хегсет: В Пентагона поръчваме много пица в произволни дни, за да объркаме всички

Ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет коментира пред Fox News популярен мем за увеличаването на поръчките за пица в министерството по време на криза.

Той твърди, че е запознат с акаунт в социалните медии X, който проследява поръчките за пица в заведения близо до сградата на Министерството на войната, като прави заключения за кризи, които принуждават военния персонал да работи до късно.

„Поръчвам много пица в произволни дни, за да объркам всички. В петък вечер виждате много поръчки, но само аз хаквам системата в приложението“, пошегува се шефът на военното министерство.

Пентагонът преди това обяви мерки срещу затлъстелите и лошо поддържаните войници. Промените последваха речта на Хегсет пред войските в базата на морската пехота Куантико, където той и президентът Доналд Тръмп провъзгласиха „края на ерата на политическата коректност във войските“.