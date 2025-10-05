Новини
Свят »
САЩ »
Хегсет: В Пентагона поръчваме много пица в произволни дни, за да объркаме всички

Хегсет: В Пентагона поръчваме много пица в произволни дни, за да объркаме всички

5 Октомври, 2025 21:33, обновена 5 Октомври, 2025 21:38 1 037 6

  • хегсет-
  • министър-
  • пентагон-
  • пица

Само аз хаквам системата в приложението“, пошегува се шефът на военното министерство

Хегсет: В Пентагона поръчваме много пица в произволни дни, за да объркаме всички - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет коментира пред Fox News популярен мем за увеличаването на поръчките за пица в министерството по време на криза.

Той твърди, че е запознат с акаунт в социалните медии X, който проследява поръчките за пица в заведения близо до сградата на Министерството на войната, като прави заключения за кризи, които принуждават военния персонал да работи до късно.

„Поръчвам много пица в произволни дни, за да объркам всички. В петък вечер виждате много поръчки, но само аз хаквам системата в приложението“, пошегува се шефът на военното министерство.

Пентагонът преди това обяви мерки срещу затлъстелите и лошо поддържаните войници. Промените последваха речта на Хегсет пред войските в базата на морската пехота Куантико, където той и президентът Доналд Тръмп провъзгласиха „края на ерата на политическата коректност във войските“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    18 2 Отговор
    А трябва да поръчват памперси...Хем топлят,хем могат да се хранят фалиралите световни джандарми...

    21:40 05.10.2025

  • 2 гражданин

    17 1 Отговор
    Ами научете с да дти постни пици с асфалт ,ние се научихме да ги ядем отдавна !

    21:42 05.10.2025

  • 3 Киро Острото

    18 1 Отговор
    Пици с кристали.хи хи хи

    21:43 05.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Уволни главнокомандващият на флота и назначи китаец

    21:44 05.10.2025

  • 5 Паисий е жив

    15 1 Отговор
    Проверете го сами, за да не кажете, че се бъзикам - когато има увеличение в поръчките на пици около Пентагона има и рязко повишаване в посещаемостта на гей баровете в околността.

    21:56 05.10.2025

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Внася стратегическа неопределеност!

    23:03 05.10.2025