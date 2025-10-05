Новини
Подпалиха централата на ХСС в Мюнхен

5 Октомври, 2025 21:40, обновена 5 Октомври, 2025 22:02 1 293 19

  • хсс-
  • партия-
  • централа-
  • пожар-
  • германия

Минувачи потушили огъня с пожарогасител

Подпалиха централата на ХСС в Мюнхен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано сутринта в неделя неизвестни лица подпалиха централата на Християнсоциалния съюз (ХСС), член на управляващата коалиция в Германия, в Мюнхен, съобщи полицията в Мюнхен.

Свидетели съобщиха за пожара на органите на реда на 5 октомври около 2:30 ч. (3:30 ч. българско време).

„Минувачи успяха да потушат пожара с пожарогасител“, заяви полицията.

Те добавиха, че няма задържани заподозрени и е започнато разследване на палежа. Няма пострадали при пожара, но сградата е понесла имуществени щети за няколко хиляди евро, добави полицията.

Преди това беше съобщено, че управляващата коалиция от партиите ХДС/ХСС и СДПГ в Германия е отчела рекордно ниска подкрепа, откакто е дошла на власт – само 38%. Нивото на подкрепа за ХДС/ХСС в момента е 24%, което е с един процентен пункт по-малко от предходната седмица и е най-лошият резултат на консерваторите от шест месеца.

По-рано беше съобщено, че мнозинството от германците са недоволни от Мерц след 100 дни на поста.


Оценка 4 от 11 гласа.
Оценка 4 от 11 гласа.
  • 1 Путин?

    23 0 Отговор
    За кой ли път.

    Коментиран от #7

    22:06 05.10.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор
    И ИЗВОДА НА ДОЙЧЕ ВЕЛЕ Е
    ...
    ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ В РУСИЯ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ :)

    22:17 05.10.2025

  • 3 който разбрал разбрал

    10 0 Отговор
    новите инженери доктори и физици не искат чужди религии да им се въртят в краката…

    22:18 05.10.2025

  • 4 име

    17 0 Отговор
    Браво, този палеж доказва че въпреки пропагандата и полирането на мозъци, все още има хора, които могат да направят причиннo-следствена връзка между призивите да не се къпят за да му е гадно на Путин и парите от тяхния джоб, изтичащи в бандеристан!

    22:19 05.10.2025

  • 5 Бирения пуч и Райхстага

    13 0 Отговор
    Колелото на историята се върти

    22:26 05.10.2025

  • 6 Знаещ

    11 0 Отговор
    Ван ден Любе е

    Коментиран от #10

    22:28 05.10.2025

  • 8 Гошо

    11 0 Отговор
    Че ще им виновен Путин, то едно на ръка, ама реалният подпалвач е Мерц

    22:29 05.10.2025

  • 9 Хихи

    8 1 Отговор
    страшен пожар ще да е било , щом минувачи,с джобни пожарогасители са го изгасили ! Ама дойчезеле...

    22:30 05.10.2025

  • 10 Гошо

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знаещ":

    Мерц е

    22:30 05.10.2025

  • 11 Ами така си е

    7 0 Отговор
    мнозинството от германците са недоволни от Мерц

    22:32 05.10.2025

  • 12 Чакам скоро да има

    5 0 Отговор
    Обесени немски политици (мафиоти)!

    22:33 05.10.2025

  • 13 Случайни Минувачи

    8 0 Отговор
    Рано сабалян са се разхождали с пожарогасител.....хммм

    22:35 05.10.2025

  • 15 Малийййй,

    2 0 Отговор
    "сградата е понесла имуществени щети за няколко хиляди евро"
    А ако беше ГЕРБ, щетите щяха да са поне милион.

    22:58 05.10.2025

  • 16 Що ли

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    те не тътрътъм у главата умна. Освен да плюе друго умееш ли?

    23:00 05.10.2025

  • 18 Ами вече ги мразят!

    1 0 Отговор
    Коалицията на Меркелицата е отровна. Те водят Германистан към пълна разруха...

    23:12 05.10.2025

  • 19 Абе руснаците

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    в Германия са едни от най-нормалните изобщо.
    Ела да видиш какво друго още обикаля из градовете! И тогава говори за Из мет и подобни!

    23:14 05.10.2025

