Подпалиха централата на ХСС в Мюнхен

Рано сутринта в неделя неизвестни лица подпалиха централата на Християнсоциалния съюз (ХСС), член на управляващата коалиция в Германия, в Мюнхен, съобщи полицията в Мюнхен.
Свидетели съобщиха за пожара на органите на реда на 5 октомври около 2:30 ч. (3:30 ч. българско време).
„Минувачи успяха да потушат пожара с пожарогасител“, заяви полицията.
Те добавиха, че няма задържани заподозрени и е започнато разследване на палежа. Няма пострадали при пожара, но сградата е понесла имуществени щети за няколко хиляди евро, добави полицията.
Преди това беше съобщено, че управляващата коалиция от партиите ХДС/ХСС и СДПГ в Германия е отчела рекордно ниска подкрепа, откакто е дошла на власт – само 38%. Нивото на подкрепа за ХДС/ХСС в момента е 24%, което е с един процентен пункт по-малко от предходната седмица и е най-лошият резултат на консерваторите от шест месеца.
По-рано беше съобщено, че мнозинството от германците са недоволни от Мерц след 100 дни на поста.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин?
Коментиран от #7
22:06 05.10.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ В РУСИЯ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ :)
22:17 05.10.2025
3 който разбрал разбрал
22:18 05.10.2025
4 име
22:19 05.10.2025
5 Бирения пуч и Райхстага
22:26 05.10.2025
6 Знаещ
Коментиран от #10
22:28 05.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гошо
22:29 05.10.2025
9 Хихи
22:30 05.10.2025
10 Гошо
До коментар #6 от "Знаещ":Мерц е
22:30 05.10.2025
11 Ами така си е
22:32 05.10.2025
12 Чакам скоро да има
22:33 05.10.2025
13 Случайни Минувачи
22:35 05.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Малийййй,
А ако беше ГЕРБ, щетите щяха да са поне милион.
22:58 05.10.2025
16 Що ли
До коментар #14 от "демократ":те не тътрътъм у главата умна. Освен да плюе друго умееш ли?
23:00 05.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами вече ги мразят!
23:12 05.10.2025
19 Абе руснаците
До коментар #14 от "демократ":в Германия са едни от най-нормалните изобщо.
Ела да видиш какво друго още обикаля из градовете! И тогава говори за Из мет и подобни!
23:14 05.10.2025