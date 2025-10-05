Подпалиха централата на ХСС в Мюнхен

Рано сутринта в неделя неизвестни лица подпалиха централата на Християнсоциалния съюз (ХСС), член на управляващата коалиция в Германия, в Мюнхен, съобщи полицията в Мюнхен.

Свидетели съобщиха за пожара на органите на реда на 5 октомври около 2:30 ч. (3:30 ч. българско време).

„Минувачи успяха да потушат пожара с пожарогасител“, заяви полицията.

Те добавиха, че няма задържани заподозрени и е започнато разследване на палежа. Няма пострадали при пожара, но сградата е понесла имуществени щети за няколко хиляди евро, добави полицията.

Преди това беше съобщено, че управляващата коалиция от партиите ХДС/ХСС и СДПГ в Германия е отчела рекордно ниска подкрепа, откакто е дошла на власт – само 38%. Нивото на подкрепа за ХДС/ХСС в момента е 24%, което е с един процентен пункт по-малко от предходната седмица и е най-лошият резултат на консерваторите от шест месеца.

По-рано беше съобщено, че мнозинството от германците са недоволни от Мерц след 100 дни на поста.