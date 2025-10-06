Редица руски летища спряха работа заради заплаха от украински дронове

Ограничения бяха въведени тази нощ в работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на властите.
Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.
По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа.
Въздушна тревога е обявена в редица руски области.
Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всяка нощ.
Петима души бяха убити при голямо руско въздушно нападение срещу съседната държава миналата нощ. Украйна от своя страна често взима на прицел в последно време енергийна инфраструктура в Русия.
Словашкият премиер Роберт Фицо отново отправи критики към подхода на Европейския съюз към Русия. Той каза, че иска не да види Москва сразена, а да предотврати нова голяма война в Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Войната в Украйна "не е нашата война", заяви словашкият премиер пред обществената телевизия STVR. Интервюто бе излъчено вчера по повод годишнината от битката при прохода Дукла между нацистка Германия и Съветския съюз през 1944 г., която бележи началото на освобождението на Словакия от нацистко управление, отбелязва ДПА.
Битката е най-голямото и най-кървавото сражение на територията на днешна Словакия през Втората световна война.
Премахването на паметници на съветски войници е грешка, предвид ролята им в освобождаването на Словакия, каза Фицо.
На срещите на върха на ЕС, заяви той, се обсъжда как да бъде победена Русия. "Не знам дали тези хора са наясно какво наистина означава война. Може би някой трябва да напомни на обществеността за ужасните страдания, които (войната) причини по онова време", каза словашкият премиер.
Фицо обеща, че Словакия няма да бъде въвлечена в никаква "военна авантюра", докато той е министър-председател.
Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че страната му е вдигнала във въздуха изтребители Ф-16 по време на "най-голямата атака" срещу украинския град Лвов след руската пълномащабна инвазия в съседната държава, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
Говорейки на конгрес на своята Полска селска партия, той потвърди, че в отговор на поредното нощно нападение срещу Украйна са били разположени полски изтребители Ф-16 и нидерландски Ф-35. Освен това Полша е задействала всичките си наземни системи за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана.
"Те приключиха дейността си и не са регистрирани нарушения на въздушното пространство над територията на Република Полша", каза Кошиняк-Камиш. Това бе "един от най-тежките дни" за Украйна, откакто започна да се отбранява през февруари 2022 г., отбеляза в същото време той.
Четирима души бяха убити, а още толкова - ранени, при атаката срещу Лвов през нощта, съобщиха местните власти.
Кошиняк-Камиш обяви още, че "Източен страж" - операцията на НАТО, започната след многобройните навлизания на руски дронове над Полша миналия месец - се разширява, като Швеция, Дания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Съединените щати и Чехия са декларирали своя ангажимент към нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасяващи и страшни данни
Вероятно Тръмп - младши ги е докладвал на агентите на ФБР, които пътуваха с него в София, и именно това е причината за стартиралото разследване срещу тях двамата. Има и свидетели - преводачът Йонко Мермерски, който е бил нещо като съучастник в предлагането на подкупа и сътрапезниците на Тръмп - младши от NEXO, пред които Борисов е предлагал срамните оферти.
Ами по нашите закони? Борисов предлага подкуп, търгува с влиянието си, предава националния интерес като търгува с него срещу индулгенции на чужда държава.
Тази работа няма да им се размине така, както си мислят, че става с мисирките в нюзкурниците.
Следващият главен прокурор трябва да поиска свалянето на имунитетите на Борисов и Пеевски за този скандал и да започне наказателно разследване.
Тази работа ще завърши със съд и затвор, не само със срам и позор.
Със сигурност с политическите кариери на замесените лица трябва да е свършено, ако България е нормална африканска държава.
Коментиран от #6
05:03 06.10.2025
2 Най големия финансов ежедневник САЩ
Все пак се чудя, защо глупавият Шишко и слугата му Боко са предлагали на незаинтересования хотелиер Тръмп - младши газовата Тръба и Нефтохима за подарък ?
Далеч повече щяха да го заинтересуват, ако срещу изваждането на Пеевски от Магнитски му подарят хотел “Берлин”, къщата в Барселона, някой от хотелите си във Велинград и Дубай или даже сградата на Партийния дом за един хотел Тръмп Тауър. От депутатите в тази смешна институция и без това няма друга полза.
05:04 06.10.2025
3 УОЛСТРИЙТ ДЖЪРНЪЛ
"Абсолютен срам за Борисов да предлага държавна собственост като бащиния", коментира бившият лидер на ПП Кирил Петков
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за подаряване на дял от “Турски поток” и за облекчаване на санкциите "Магнитски" за Пеевски и Владислав Горанов. Това твърди американският вестник "Уолстрийт джърнъл".
05:05 06.10.2025
4 Факт
Индивиди без морал, емпатия и скруполи.
05:15 06.10.2025
5 Кремълски, бункерен плъх
05:16 06.10.2025
6 Няма смисъл да спамиш
До коментар #1 от "Ужасяващи и страшни данни":с подобни глупости които нямат нищо общо с тази публикация!
05:22 06.10.2025