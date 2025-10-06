Започнаха съкращенията на държавни служители след спирането на работата на правителството в САЩ

Съкращенията на държавни служители след затварянето на работата на федералното правителство вече започнаха в САЩ, потвърди президентът Доналд Тръмп по време на среща с репортери.

„Това вече се случва“, каза Тръмп в отговор на въпрос кога ще започнат съкращенията на държавни служители. Американският президент, цитиран от репортери от преспула на Белия дом, добави, че затварянето е провокирано от позицията на неговите политически опоненти в Демократическата партия. „Това е тяхното затваряне, не наше“, каза той.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви на 2 октомври, че администрацията на Тръмп ще съкрати хиляди държавни служители на фона на затварянето. По-рано, както съобщи Politico, директорът на Службата за управление и бюджет на Белия дом Ръсел Воут информира републиканците в Камарата на представителите, че администрацията планира да започне масови съкращения и съкращения във федералните агенции през следващите няколко дни поради спирането на работата на правителството. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс от своя страна потвърди, че Белият дом възнамерява да използва спирането на работата на правителството, за да намали допълнително размера на правителството на САЩ.

Федералното правителство на САЩ частично спря работа в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да се споразумеят по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането на работата на правителството и са го удължили с политически цели.