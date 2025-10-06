Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изсипа над 100 куршума по улицата

Мъж откри безразборна стрелба на оживена улица в Сидни, ранявайки 20 души, съобщава Франс прес, предава News.bg.

Полицията изключва връзка с тероризъм или организирана престъпност, като уточнява, че нападателят е стрелял на случаен принцип по преминаващи коли и полицаи в късните часове на вечерта.

Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пари заяви, че са били произведени между 50 и 100 изстрела.

На мястото е пристигнал голям полицейски контингент, който е блокирал района и е влязъл в сграда, където е арестувал 60-годишния стрелец. От местопрестъплението са иззети две пушки.

Нападателят е откаран в болница за лечение на рани, получени при задържането му. Към момента не са му повдигнати обвинения.

Според полицията един мъж е приет в болница в тежко състояние с огнестрелна рана, а други 19 души са получили медицинска помощ на място за наранявания от шрапнели или счупено стъкло. Няколко от тях са били транспортирани в болница.

Масовите стрелби са рядкост в Австралия, където от 1996 г. е в сила забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия. Ограниченията бяха въведени след масовото убийство в Порт Артур, при което загинаха 35 души.

През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента с огнестрелно оръжие:

През август заподозреният Дези Фрийман се укри, след като бе обвинен в убийството на двама полицаи и все още не е заловен.

През 2022 г. шестима души, включително двама служители на реда, бяха убити при стрелба край Уийамбила, щата Куинсланд.