Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изсипа над 100 куршума по улицата

Мъж откри безразборна стрелба на оживена улица в Сидни, ранявайки 20 души, съобщава Франс прес, предава News.bg.
Полицията изключва връзка с тероризъм или организирана престъпност, като уточнява, че нападателят е стрелял на случаен принцип по преминаващи коли и полицаи в късните часове на вечерта.
Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пари заяви, че са били произведени между 50 и 100 изстрела.
На мястото е пристигнал голям полицейски контингент, който е блокирал района и е влязъл в сграда, където е арестувал 60-годишния стрелец. От местопрестъплението са иззети две пушки.
Нападателят е откаран в болница за лечение на рани, получени при задържането му. Към момента не са му повдигнати обвинения.
Според полицията един мъж е приет в болница в тежко състояние с огнестрелна рана, а други 19 души са получили медицинска помощ на място за наранявания от шрапнели или счупено стъкло. Няколко от тях са били транспортирани в болница.
Масовите стрелби са рядкост в Австралия, където от 1996 г. е в сила забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия. Ограниченията бяха въведени след масовото убийство в Порт Артур, при което загинаха 35 души.
През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента с огнестрелно оръжие:
-
През август заподозреният Дези Фрийман се укри, след като бе обвинен в убийството на двама полицаи и все още не е заловен.
-
През 2022 г. шестима души, включително двама служители на реда, бяха убити при стрелба край Уийамбила, щата Куинсланд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изсипа сто куршума?
09:00 06.10.2025
2 Бравос
Сами са се справили , така да се каже!😂
09:01 06.10.2025
3 Ай сеа
Коментиран от #6
09:08 06.10.2025
4 Албатрос
09:12 06.10.2025
5 Сигурно
09:12 06.10.2025
6 Ъъъъ ням ням
До коментар #3 от "Ай сеа":Бял човек, вкусен човек!👹
09:13 06.10.2025
7 Опааа
09:14 06.10.2025
8 Хеми значи бензин
Коментиран от #10
09:16 06.10.2025
9 Летописец
09:23 06.10.2025
10 Боруна Лом
До коментар #8 от "Хеми значи бензин":.....С КАЛАШНИКОВ! ДЖУРНАЛЯ,ДРУЖЕ
09:24 06.10.2025
11 Ей това е свобода и демокрация
09:24 06.10.2025