Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изсипа над 100 куршума по улицата

6 Октомври, 2025 08:56 882 11

Полицията изключва терористичен мотив; 60-годишният нападател е арестуван след масирана операция

Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изсипа над 100 куршума по улицата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж откри безразборна стрелба на оживена улица в Сидни, ранявайки 20 души, съобщава Франс прес, предава News.bg.

Полицията изключва връзка с тероризъм или организирана престъпност, като уточнява, че нападателят е стрелял на случаен принцип по преминаващи коли и полицаи в късните часове на вечерта.

Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пари заяви, че са били произведени между 50 и 100 изстрела.

На мястото е пристигнал голям полицейски контингент, който е блокирал района и е влязъл в сграда, където е арестувал 60-годишния стрелец. От местопрестъплението са иззети две пушки.

Нападателят е откаран в болница за лечение на рани, получени при задържането му. Към момента не са му повдигнати обвинения.

Според полицията един мъж е приет в болница в тежко състояние с огнестрелна рана, а други 19 души са получили медицинска помощ на място за наранявания от шрапнели или счупено стъкло. Няколко от тях са били транспортирани в болница.

Масовите стрелби са рядкост в Австралия, където от 1996 г. е в сила забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия. Ограниченията бяха въведени след масовото убийство в Порт Артур, при което загинаха 35 души.

През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента с огнестрелно оръжие:

  • През август заподозреният Дези Фрийман се укри, след като бе обвинен в убийството на двама полицаи и все още не е заловен.

  • През 2022 г. шестима души, включително двама служители на реда, бяха убити при стрелба край Уийамбила, щата Куинсланд.


Австралия
  • 1 Изсипа сто куршума?

    18 1 Отговор
    Браво бе. От дисагите му ли изпаднаха?

    09:00 06.10.2025

  • 2 Бравос

    15 0 Отговор
    Явно не се е наложило да искат помощ от новоизпеченият съюзник Папуа и Нова Гвинея!
    Сами са се справили , така да се каже!😂

    09:01 06.10.2025

  • 3 Ай сеа

    8 0 Отговор
    Папуа Нова Гвинея да нарамва лъковете и стрелите и да оди да помага на Австралия. Нали били подписали договор.

    Коментиран от #6

    09:08 06.10.2025

  • 4 Албатрос

    6 1 Отговор
    от любов ще е

    09:12 06.10.2025

  • 5 Сигурно

    8 0 Отговор
    са се подхлъзнали хората след като е изсипал над 150 куршума на улицата. Трябва повече да внимават къде стъпват и да си гледат в краката като ходят по улицата, щото при падане може да се получат лоши наранявания.

    09:12 06.10.2025

  • 6 Ъъъъ ням ням

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ай сеа":

    Бял човек, вкусен човек!👹

    09:13 06.10.2025

  • 7 Опааа

    9 0 Отговор
    😆 Като ги е изсипал на улицата,как така има ранени??? Мисиркииииии!

    09:14 06.10.2025

  • 8 Хеми значи бензин

    7 0 Отговор
    С кво ги изсипа с кофа леген тенджера

    Коментиран от #10

    09:16 06.10.2025

  • 9 Летописец

    4 0 Отговор
    Странното е , че Австралия , а не Сащ е била първоначално заселена с английските затворници . А сега в САЩ се гърмят много повече отколкото в Австралия .

    09:23 06.10.2025

  • 10 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хеми значи бензин":

    .....С КАЛАШНИКОВ! ДЖУРНАЛЯ,ДРУЖЕ

    09:24 06.10.2025

  • 11 Ей това е свобода и демокрация

    5 0 Отговор
    всеки който го кефи си изсипва куршуми.

    09:24 06.10.2025

