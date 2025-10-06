Австралийската полиция разпитва мъжа, открил безразборната стрелба в Сидни

Австралийската полиция днес ще разпита мъжа, задържан за стрелбата от прозорец на апартамент в Сидни, при която бяха ранени 20 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Разследващите се опитват да установят мотивите за нападението, като изключват версията за терористична атака.

Според първоначалните данни 60-годишният мъж е произвел до 50 изстрела с 30-милиметрова пушка в предградието Кройдън парк.

„Удивително е, че няма загинали“,

заяви на пресконференция изпълняващият длъжността суперинтендант на полицията Стивън Пари.

Той подчерта, че заподозреният не е свързан с терористични или криминални групировки, а органите на реда нямат данни мъжът да е страдал от психично заболяване.

По думите на Пари, 20 души са били хоспитализирани след инцидента, като един от тях предстои да бъде опериран.

Говорител на службата за спешна помощ съобщи, че медици са оказали помощ на място на още 14 души, които са били в шок или са получили леки наранявания.

През нощта и тази сутрин е извършена медицинска оценка на физическото и психическото състояние на задържания.

Според лекарите той е в стабилно състояние и може да бъде върнат в ареста за провеждане на разпита.