Австралийската полиция разпитва мъжа, открил безразборната стрелба в Сидни

6 Октомври, 2025 10:58 501 5

60-годишният нападател е произвел до 50 изстрела от апартамент; властите изключват терористичен мотив

Австралийската полиция разпитва мъжа, открил безразборната стрелба в Сидни - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралийската полиция днес ще разпита мъжа, задържан за стрелбата от прозорец на апартамент в Сидни, при която бяха ранени 20 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Разследващите се опитват да установят мотивите за нападението, като изключват версията за терористична атака.

Според първоначалните данни 60-годишният мъж е произвел до 50 изстрела с 30-милиметрова пушка в предградието Кройдън парк.

„Удивително е, че няма загинали“,
заяви на пресконференция изпълняващият длъжността суперинтендант на полицията Стивън Пари.

Той подчерта, че заподозреният не е свързан с терористични или криминални групировки, а органите на реда нямат данни мъжът да е страдал от психично заболяване.

По думите на Пари, 20 души са били хоспитализирани след инцидента, като един от тях предстои да бъде опериран.
Говорител на службата за спешна помощ съобщи, че медици са оказали помощ на място на още 14 души, които са били в шок или са получили леки наранявания.

През нощта и тази сутрин е извършена медицинска оценка на физическото и психическото състояние на задържания.
Според лекарите той е в стабилно състояние и може да бъде върнат в ареста за провеждане на разпита.


Австралия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хорейшо

    2 0 Отговор
    Бреййй... Каква ли е тази, "30-милиметрова пушка"... Май някой си мисли... за азиатски чишки.

    11:13 06.10.2025

  • 2 Смешки ​

    2 0 Отговор
    Ели, не че ще го разбереш, но се казва .30-калиброва пушка, не 30-милиметрова. Последното е оръдие, не пушка.

    Коментиран от #3

    11:16 06.10.2025

  • 3 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смешки ​":

    става въпрос за пушка в кал. 30-06.

    Коментиран от #5

    11:19 06.10.2025

  • 4 Оръжейник

    2 0 Отговор
    30 милиметрова пушка??? Това със сигурност е автоматично ПВО оръдие! С взривяващи се снаряди. Има ги в много армии. Алоооу, драскачите, ограмотете се малко. Това сигурно е било пушка в калибър .30, което е 7,62 мм.

    11:20 06.10.2025

  • 5 Стрелец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Може":

    Да, също може да е .308 win, .300 magnum и всякаква пушка в калибър 0,3 инча.

    11:23 06.10.2025

