Макрон: Изключително важно е увеличаването на натиска над руския сенчест флот

Френският президент Еманюел Макрон призова днес европейските страни да се организират в "тясно сътрудничество" с НАТО за "увеличаване на натиска" над руския сенчест флот, чрез който Русия изнася петрола си, заобикаляйки западните санкции, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Изключително важно е увеличаването на натиска над сенчестия флот, защото това очевидно намалява способността на Русия да финансира военните си усилия", заяви той на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Копенхаген, като посочи за пример спирането на подозрителен кораб край бреговете на Франция и извършваните на борда му проверки.
Дроновете, които нарушиха европейското въздушно пространство, "могат да бъдат унищожавани", категоричен бе Макрон след поредицата нахлувания на дронове над Европа през последните седмици.
"Много е важно да отправим ясно послание. Дроновете, които нарушават нашата територия, представляват значителен риск. Те могат да бъдат унищожавани. Точка", заяви френският президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:13 02.10.2025
2 пешо
Коментиран от #6, #18
14:14 02.10.2025
3 Вашето мнение
14:16 02.10.2025
4 Ма н аф
14:16 02.10.2025
5 МНОГО ЛОШ
14:16 02.10.2025
6 Русия само цапа
До коментар #2 от "пешо":С комините дето плават ,летят и т.н Само СКРАП пародия на флот ,самолети коли и всичко Трябва са спрем да се занимаваме с нея
Коментиран от #13
14:17 02.10.2025
8 ЖЕКО
14:18 02.10.2025
9 НИКО
14:19 02.10.2025
10 Русия
14:20 02.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Та Европейското въздушно пространство включва и небето над МаЦква ‼️
Коментиран от #12
14:21 02.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Европа не е само ЕсеС❗
Та Европейското въздушно пространство включва и небето над МаЦква ‼️
14:22 02.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Русия само цапа":"Трябва са спрем да се занимаваме с нея."
Ами спрете.
Ама ОТпосолствоТО не ви дават , а ❗
14:24 02.10.2025
14 Ха-ха-ха
14:26 02.10.2025
15 Я пък тоя
14:27 02.10.2025
16 бай макарон
тоз хилав макарон да бъде сварен
та престане да се гърчи и бръщолеви
14:27 02.10.2025
17 Един
НАТО и без това е престъпна организация, проблеми да крадат нямат! Особено пък за закъсала Франция това си е чиста печалба
14:27 02.10.2025
18 може и да го е
До коментар #2 от "пешо":Местил преди 30 години. Четвърта година не може да се премести отвъд Днепър. Пенсионерски неволи.
14:29 02.10.2025
19 Слънчев
14:31 02.10.2025
20 Превод
14:36 02.10.2025