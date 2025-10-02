Макрон: Изключително важно е увеличаването на натиска над руския сенчест флот

Френският президент Еманюел Макрон призова днес европейските страни да се организират в "тясно сътрудничество" с НАТО за "увеличаване на натиска" над руския сенчест флот, чрез който Русия изнася петрола си, заобикаляйки западните санкции, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Изключително важно е увеличаването на натиска над сенчестия флот, защото това очевидно намалява способността на Русия да финансира военните си усилия", заяви той на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Копенхаген, като посочи за пример спирането на подозрителен кораб край бреговете на Франция и извършваните на борда му проверки.

Дроновете, които нарушиха европейското въздушно пространство, "могат да бъдат унищожавани", категоричен бе Макрон след поредицата нахлувания на дронове над Европа през последните седмици.

"Много е важно да отправим ясно послание. Дроновете, които нарушават нашата територия, представляват значителен риск. Те могат да бъдат унищожавани. Точка", заяви френският президент.