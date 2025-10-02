Новини
Макрон: Изключително важно е увеличаването на натиска над руския сенчест флот
  Тема: Украйна

2 Октомври, 2025 14:12

Дроновете, които нарушиха европейското въздушно пространство, могат да бъдат унищожавани, категоричен бе Макрон

Макрон: Изключително важно е увеличаването на натиска над руския сенчест флот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Френският президент Еманюел Макрон призова днес европейските страни да се организират в "тясно сътрудничество" с НАТО за "увеличаване на натиска" над руския сенчест флот, чрез който Русия изнася петрола си, заобикаляйки западните санкции, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Изключително важно е увеличаването на натиска над сенчестия флот, защото това очевидно намалява способността на Русия да финансира военните си усилия", заяви той на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Копенхаген, като посочи за пример спирането на подозрителен кораб край бреговете на Франция и извършваните на борда му проверки.

Дроновете, които нарушиха европейското въздушно пространство, "могат да бъдат унищожавани", категоричен бе Макрон след поредицата нахлувания на дронове над Европа през последните седмици.

"Много е важно да отправим ясно послание. Дроновете, които нарушават нашата територия, представляват значителен риск. Те могат да бъдат унищожавани. Точка", заяви френският президент.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    На Африканският фронт Франция и Украйна търпят пълно поражение от Африканския руски корпус.

    14:13 02.10.2025

  • 2 пешо

    12 4 Отговор
    путин го мести

    Коментиран от #6, #18

    14:14 02.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    12 3 Отговор
    Целия проблем на тоя палячо е, че дедо му го бие.

    14:16 02.10.2025

  • 4 Ма н аф

    8 4 Отговор
    Макрон да си варди сенчестото място, че да не му се разтворят очите и устата.

    14:16 02.10.2025

  • 5 МНОГО ЛОШ

    10 3 Отговор
    ЩЕ СВАЛЯ ДРОНОВЕ.ДА ТРЪГВА КАТО НАПОЛЕОН КЪМ МОСКВА.Той с Бриджит не може се справи и яде бой , тръгнал другите да оправя.

    14:16 02.10.2025

  • 6 Русия само цапа

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    С комините дето плават ,летят и т.н Само СКРАП пародия на флот ,самолети коли и всичко Трябва са спрем да се занимаваме с нея

    Коментиран от #13

    14:17 02.10.2025

  • 8 ЖЕКО

    11 4 Отговор
    ТОЯ СЕ ПОЯВЯВА ВСЕ ПО РЯДКО, ФРАНЦИЯ ПОТЪВА И ТОЯ ИМА ВСЕ ПО МАЛКО ВРЕМЕ ДА ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ЗА РУСИЯ

    14:18 02.10.2025

  • 9 НИКО

    9 3 Отговор
    СЛУГАТА НА РОДШИЛД И РОКФЕЛЕР

    14:19 02.10.2025

  • 10 Русия

    6 4 Отговор
    Петуха,мЪчи че пак ще те бият !

    14:20 02.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Ввропа не е само ЕсеС❗
    Та Европейското въздушно пространство включва и небето над МаЦква ‼️

    Коментиран от #12

    14:21 02.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Европа не е само ЕсеС❗
    Та Европейското въздушно пространство включва и небето над МаЦква ‼️

    14:22 02.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Русия само цапа":

    "Трябва са спрем да се занимаваме с нея."
    Ами спрете.
    Ама ОТпосолствоТО не ви дават , а ❗

    14:24 02.10.2025

  • 14 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Стига с тези дронове. Така и не успяхте да разберете чии са. Или може и да сте разбрали но не ви изнася да кажете защо не е политкоректно и е по-добре Путин да е виновен.

    14:26 02.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Макрон, първо спри да купуваш руски газ, после приказвай!

    14:27 02.10.2025

  • 16 бай макарон

    3 2 Отговор
    Изключително важно е
    тоз хилав макарон да бъде сварен
    та престане да се гърчи и бръщолеви

    14:27 02.10.2025

  • 17 Един

    2 2 Отговор
    С други суми казано, без политическата коректност и замазване МАКРОН ПРИЗОВА НАТО ЗА ПИРАТСТВО!
    НАТО и без това е престъпна организация, проблеми да крадат нямат! Особено пък за закъсала Франция това си е чиста печалба

    14:27 02.10.2025

  • 18 може и да го е

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Местил преди 30 години. Четвърта година не може да се премести отвъд Днепър. Пенсионерски неволи.

    14:29 02.10.2025

  • 19 Слънчев

    0 0 Отговор
    имат ли ?

    14:31 02.10.2025

  • 20 Превод

    1 0 Отговор
    Европа трябва да пиратство, защото няма ни газ, ни петрол

    14:36 02.10.2025

