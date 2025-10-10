При заход за кацане! Руски МиГ-31 се разби в Липецка област

Руски изтребител прехващач МиГ-31 се разби при заход за кацане в Липецка област, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация. Машината е изпълнявала планиран тренировъчен полет и не е била въоръжена, предава Kyiv Post, цитиран от БТА.



Пилотите са успели да се катапултират успешно преди удара със земята, като самолетът е паднал в необитаема местност. Няма информация за пострадали.



МиГ-31 е двуместен свръхзвуков изтребител-прехващач с голям обсег, предназначен за унищожаването на вражески цели във въздуха, включително бомбардировачи и крилати ракети.



Това е четвъртата небойна загуба на руски военен самолет от началото на годината.



През юли изтребител-бомбардировач Су-34 се разби в района на Нижни Новгород по време на учебен полет заради повреда в колесника. Въпреки опитите да овладеят ситуацията, пилотите се катапултираха успешно.



Су-34 е двуместен ударен самолет и модернизирана версия на съветския Су-27 (по класификация на НАТО: Flanker). През април бомбардировач Ту-22М3 падна в Иркутска област по време на рутинен полет. Един от пилотите загина, а четирима членове на екипажа оцеляха след катапултиране. Според местните власти причината за инцидента е техническа неизправност.



На 24 март щурмови самолет Су-25 (НАТО: Frogfoot) се разби в Приморски край при тренировъчен полет без въоръжение. Пилотът е катапултирал успешно над необитаема зона.

