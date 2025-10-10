При заход за кацане! Руски МиГ-31 се разби в Липецка област

Руски изтребител прехващач МиГ-31 се разби при заход за кацане в Липецка област, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация. Машината е изпълнявала планиран тренировъчен полет и не е била въоръжена, предава Kyiv Post, цитиран от БТА.
Пилотите са успели да се катапултират успешно преди удара със земята, като самолетът е паднал в необитаема местност. Няма информация за пострадали.
МиГ-31 е двуместен свръхзвуков изтребител-прехващач с голям обсег, предназначен за унищожаването на вражески цели във въздуха, включително бомбардировачи и крилати ракети.
Това е четвъртата небойна загуба на руски военен самолет от началото на годината.
През юли изтребител-бомбардировач Су-34 се разби в района на Нижни Новгород по време на учебен полет заради повреда в колесника. Въпреки опитите да овладеят ситуацията, пилотите се катапултираха успешно.
Су-34 е двуместен ударен самолет и модернизирана версия на съветския Су-27 (по класификация на НАТО: Flanker). През април бомбардировач Ту-22М3 падна в Иркутска област по време на рутинен полет. Един от пилотите загина, а четирима членове на екипажа оцеляха след катапултиране. Според местните власти причината за инцидента е техническа неизправност.
На 24 март щурмови самолет Су-25 (НАТО: Frogfoot) се разби в Приморски край при тренировъчен полет без въоръжение. Пилотът е катапултирал успешно над необитаема зона.
1 койдазнай
Коментиран от #41
13:00 10.10.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #5, #43
13:00 10.10.2025
3 пешо
Коментиран от #42
13:02 10.10.2025
6 Вие пък?
А САЩ се разбиха, като избраха Перчема. Кви самолети? Там цялата страна вече във военни положения, банкрут и подобни...
13:03 10.10.2025
7 Следствен комитет на Руската федерация
Коментиран от #10, #12
13:03 10.10.2025
8 хаха
13:03 10.10.2025
9 С400
13:04 10.10.2025
10 мдаа
До коментар #7 от "Следствен комитет на Руската федерация":Колко смешно и Уригинално. С такова чувство за хумор направо изкърти мивката.
13:05 10.10.2025
11 Абе те ще произведат
Коментиран от #44
13:05 10.10.2025
14 Ватата
Коментиран от #33
13:08 10.10.2025
15 Авиоексперт с прякор "Перката"
Коментиран от #18
13:08 10.10.2025
16 Щом са катапултирали пилотите
13:10 10.10.2025
18 Нашите като не летят
До коментар #15 от "Авиоексперт с прякор "Перката"":поне няма да паднат. 😂
13:11 10.10.2025
20 По два пъти
До коментар #5 от "пешо":По два пъти, ама може и повече.
13:11 10.10.2025
24 Минувач
Коментиран от #54
13:15 10.10.2025
27 Тръмп съм
Сега ще дърпам ушите на Зеленски, че не ме подкрепи за наградата
На 10 октомври Нобеловата награда за мир за 2025 г. беше присъдена на венецуелския политик Мария Корина Мачадо за борбата ѝ за демократичните права на венецуелския народ и ангажимента ѝ за мирен преход от диктатура към демокрация. Известия.
Мария Корина Мачадо е основна опозиционна фигура във Венецуела при сегашния президент Николас Мадуро.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше сред номинираните за наградата. Обществена информационна служба.
13:18 10.10.2025
29 Въпрос
13:19 10.10.2025
30 нато да не се кахъри
13:20 10.10.2025
32 малко кит
13:22 10.10.2025
33 АБВ
До коментар #14 от "Ватата":"Една консерва по малко , вече падат сами"
А колко Ф-16 и Мираж-а паднаха от началото на годината, а пилотите им загинаха ?
13:22 10.10.2025
35 Къде си русофиле?
13:23 10.10.2025
36 Я кажи
До коментар #12 от "стоян георгиев":Колко американски граждански полета паднаха от началото на годината? Да не излязат повече от руските военни само..
13:26 10.10.2025
39 Добре, че нашите чисто нови Ф-16
13:30 10.10.2025
40 Ахах
13:31 10.10.2025
41 Нормално за
До коментар #1 от "койдазнай":Руска скрап
13:33 10.10.2025
42 Щеше да е новина
До коментар #3 от "пешо":Ако руски самолет кацне без да се счупи а не обратното
13:34 10.10.2025
43 Песента е от русия :
До коментар #2 от "стоян георгиев":Руска скрап в небето
Руска скрап в полето
Руска Скрап в морето
13:36 10.10.2025
44 си дзън
До коментар #11 от "Абе те ще произведат":Ама те произведоха вече бе. Има 30броя Су-61ГЗ на негово място
Коментиран от #47
13:38 10.10.2025
45 ТОВА „ЗАХОД ЗА КАЦАНЕ ”ПО СЪВЕТСКИ
ПЕРНИШКИ ГОЛФ
ВЪРТИ КРЪГЧЕТА ПО
СОФ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ПО ИНЕРЦИЯ
ЗА ДА МОЖЕ ДА СПРЕ ...
ЩОТО..НЯМА СПИРАЧКИ.......,МАЙ..😀
13:39 10.10.2025
46 Да бъде
13:41 10.10.2025
47 Ами браво
До коментар #44 от "си дзън":на Русия тогава.
13:42 10.10.2025
48 Един от онези
А можеше да лети още два, най-много три дни!
Да се джасне в някоя нива зрелищно и геройски!
Или пък да свали някоя украинска ракета фламинго, апък то.... запалени треви - какво не било ли треви, значи пушене - пушили са непозволено - какво...
Просто да пАдлАдееш!
13:45 10.10.2025
49 Смъркача
13:47 10.10.2025
50 Урка
13:51 10.10.2025
51 хаха
13:59 10.10.2025
52 Ребята....
14:06 10.10.2025
53 Абе колеги тролове...
14:11 10.10.2025
54 Не само това загуби....
До коментар #24 от "Минувач":Загуби и Таурусите и Томахавките където още не са дошли.
14:15 10.10.2025