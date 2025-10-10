Новини
При заход за кацане! Руски МиГ-31 се разби в Липецка област

При заход за кацане! Руски МиГ-31 се разби в Липецка област

10 Октомври, 2025

Това е четвъртата небойна загуба на руски военен самолет от началото на годината

При заход за кацане! Руски МиГ-31 се разби в Липецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски изтребител прехващач МиГ-31 се разби при заход за кацане в Липецка област, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация. Машината е изпълнявала планиран тренировъчен полет и не е била въоръжена, предава Kyiv Post, цитиран от БТА.

Пилотите са успели да се катапултират успешно преди удара със земята, като самолетът е паднал в необитаема местност. Няма информация за пострадали.

МиГ-31 е двуместен свръхзвуков изтребител-прехващач с голям обсег, предназначен за унищожаването на вражески цели във въздуха, включително бомбардировачи и крилати ракети.

Това е четвъртата небойна загуба на руски военен самолет от началото на годината.

През юли изтребител-бомбардировач Су-34 се разби в района на Нижни Новгород по време на учебен полет заради повреда в колесника. Въпреки опитите да овладеят ситуацията, пилотите се катапултираха успешно.

Су-34 е двуместен ударен самолет и модернизирана версия на съветския Су-27 (по класификация на НАТО: Flanker). През април бомбардировач Ту-22М3 падна в Иркутска област по време на рутинен полет. Един от пилотите загина, а четирима членове на екипажа оцеляха след катапултиране. Според местните власти причината за инцидента е техническа неизправност.

На 24 март щурмови самолет Су-25 (НАТО: Frogfoot) се разби в Приморски край при тренировъчен полет без въоръжение. Пилотът е катапултирал успешно над необитаема зона.


Русия
  • 1 койдазнай

    17 23 Отговор
    Такава е целувката на Патриота!

    Коментиран от #41

    13:00 10.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    24 18 Отговор
    Нищо му няма.един москвич по малко голяма работа.

    Коментиран от #5, #43

    13:00 10.10.2025

  • 3 пешо

    7 22 Отговор
    не е верно зеления пор го свали

    Коментиран от #42

    13:02 10.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вие пък?

    22 11 Отговор
    Киев пост знае всичко за Русия?
    А САЩ се разбиха, като избраха Перчема. Кви самолети? Там цялата страна вече във военни положения, банкрут и подобни...

    13:03 10.10.2025

  • 7 Следствен комитет на Руската федерация

    18 20 Отговор
    Следствената комисия установи, че в последния момент пистата е подскочила и е ударила самолета в долната страна.

    Коментиран от #10, #12

    13:03 10.10.2025

  • 8 хаха

    16 15 Отговор
    Хайде хаирлия!

    13:03 10.10.2025

  • 9 С400

    10 14 Отговор
    Да кажем че е било заход за кацане

    13:04 10.10.2025

  • 10 мдаа

    11 9 Отговор

    До коментар #7 от "Следствен комитет на Руската федерация":

    Колко смешно и Уригинално. С такова чувство за хумор направо изкърти мивката.

    13:05 10.10.2025

  • 11 Абе те ще произведат

    17 13 Отговор
    веднага 30 на неговото място!

    Коментиран от #44

    13:05 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ватата

    11 18 Отговор
    Една консерва по малко , вече падат сами

    Коментиран от #33

    13:08 10.10.2025

  • 15 Авиоексперт с прякор "Перката"

    14 20 Отговор
    Иначе нашите копейкаджии врякат против F16...

    Коментиран от #18

    13:08 10.10.2025

  • 16 Щом са катапултирали пилотите

    20 4 Отговор
    всичко е наред. Самолети се правят, живот не се връща

    13:10 10.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нашите като не летят

    25 6 Отговор

    До коментар #15 от "Авиоексперт с прякор "Перката"":

    поне няма да паднат. 😂

    13:11 10.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 По два пъти

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    По два пъти, ама може и повече.

    13:11 10.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Минувач

    20 11 Отговор
    Смъркача загуби самолети , летища и 30% територии , всички немски и американски танкове ама няма страшно ….

    Коментиран от #54

    13:15 10.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тръмп съм

    12 3 Отговор
    Ехххх, Венецуелският политик Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир.
    Сега ще дърпам ушите на Зеленски, че не ме подкрепи за наградата

    На 10 октомври Нобеловата награда за мир за 2025 г. беше присъдена на венецуелския политик Мария Корина Мачадо за борбата ѝ за демократичните права на венецуелския народ и ангажимента ѝ за мирен преход от диктатура към демокрация. Известия.
    Мария Корина Мачадо е основна опозиционна фигура във Венецуела при сегашния президент Николас Мадуро.

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше сред номинираните за наградата. Обществена информационна служба.

    13:18 10.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Въпрос

    11 5 Отговор
    Урките имат ли самолети щото не се чува да летят ? Или още на земята им изгориха тарялясниците ?

    13:19 10.10.2025

  • 30 нато да не се кахъри

    9 8 Отговор
    Останалите 15 000 мига са добре.

    13:20 10.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 малко кит

    6 0 Отговор
    и нови чистачки и пак ще е в боя.

    13:22 10.10.2025

  • 33 АБВ

    13 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ватата":

    "Една консерва по малко , вече падат сами"

    А колко Ф-16 и Мираж-а паднаха от началото на годината, а пилотите им загинаха ?

    13:22 10.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Къде си русофиле?

    5 9 Отговор
    Къде е пилотът Гошку да коментира?

    13:23 10.10.2025

  • 36 Я кажи

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Колко американски граждански полета паднаха от началото на годината? Да не излязат повече от руските военни само..

    13:26 10.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Добре, че нашите чисто нови Ф-16

    10 3 Отговор
    не могат да летят и няма такава опасност за тях, слава Богу!

    13:30 10.10.2025

  • 40 Ахах

    8 6 Отговор
    Украинците "толкова печелят" на фронта, че се радват на паднал руски самолет по време на тренировка...

    13:31 10.10.2025

  • 41 Нормално за

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Руска скрап

    13:33 10.10.2025

  • 42 Щеше да е новина

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Ако руски самолет кацне без да се счупи а не обратното

    13:34 10.10.2025

  • 43 Песента е от русия :

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Руска скрап в небето
    Руска скрап в полето
    Руска Скрап в морето

    13:36 10.10.2025

  • 44 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абе те ще произведат":

    Ама те произведоха вече бе. Има 30броя Су-61ГЗ на негово място

    Коментиран от #47

    13:38 10.10.2025

  • 45 ТОВА „ЗАХОД ЗА КАЦАНЕ ”ПО СЪВЕТСКИ

    2 3 Отговор
    Е КАКТО ...
    ПЕРНИШКИ ГОЛФ
    ВЪРТИ КРЪГЧЕТА ПО
    СОФ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ПО ИНЕРЦИЯ
    ЗА ДА МОЖЕ ДА СПРЕ ...
    ЩОТО..НЯМА СПИРАЧКИ.......,МАЙ..😀

    13:39 10.10.2025

  • 46 Да бъде

    6 3 Отговор
    Руските кораби на дъното, руските самальоти в пръстта.

    13:41 10.10.2025

  • 47 Ами браво

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "си дзън":

    на Русия тогава.

    13:42 10.10.2025

  • 48 Един от онези

    2 3 Отговор
    Ех ,язък!
    А можеше да лети още два, най-много три дни!
    Да се джасне в някоя нива зрелищно и геройски!
    Или пък да свали някоя украинска ракета фламинго, апък то.... запалени треви - какво не било ли треви, значи пушене - пушили са непозволено - какво...
    Просто да пАдлАдееш!

    13:45 10.10.2025

  • 49 Смъркача

    3 1 Отговор
    И ние имаме тренировъчни полети - нощно време у метрото ….

    13:47 10.10.2025

  • 50 Урка

    3 1 Отговор
    Всяка нощ тренираме бегане към полската граница хихихи ! Един вид учебно земно приземяване без да излитаме що няма с какво !

    13:51 10.10.2025

  • 51 хаха

    1 1 Отговор
    Май няма да останат бройки за подарък на Венецуела.

    13:59 10.10.2025

  • 52 Ребята....

    0 0 Отговор
    По кротко с бояришника🤣

    14:06 10.10.2025

  • 53 Абе колеги тролове...

    0 0 Отговор
    Да не би този МИГ-31 да го е пилотирал пилота Гошу? 🤔, днес никакъв го няма🤔

    14:11 10.10.2025

  • 54 Не само това загуби....

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Минувач":

    Загуби и Таурусите и Томахавките където още не са дошли.

    14:15 10.10.2025

