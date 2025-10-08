Грета Тунберг каза, че е била изтезавана от израелската армия

Шведската активистка Грета Тунберг заяви снощи, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тунберг каза на пресконференция в Стокхолм, че тя и другите задържани са били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия. Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.
„Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”, защото това не е същината на историята”, каза Тунберг и добави, че това, на което са били подложени задържаните от флотилията за Газа, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.
Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани. „Всички задържани... са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени“, заяви миналата седмица говорител на външното министерство.
Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си и според ООН гладът е повсеместен.
Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник. Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка „Хамас“. През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
08:27 08.10.2025
2 Кан Кубрат
Коментиран от #32
08:27 08.10.2025
3 Коня Солтуклиева
08:28 08.10.2025
4 Вашето мнение
08:28 08.10.2025
5 ахоййййййй
08:30 08.10.2025
6 Начо
Коментиран от #20
08:31 08.10.2025
7 Корумпиран грантояд демокрад
Коментиран от #36
08:31 08.10.2025
8 редник
Tова "...изгонена от Израел" не го разбрах?...
Коментиран от #37
08:31 08.10.2025
9 Да не са и направили шведска тройка
08:32 08.10.2025
10 малко фактология
08:32 08.10.2025
11 Миротворци
08:32 08.10.2025
12 Вашето мнение
Коментиран от #16
08:35 08.10.2025
13 размисъл
08:35 08.10.2025
14 ООрана държава
08:35 08.10.2025
15 хе хе
Коментиран от #18
08:36 08.10.2025
16 много интересно
До коментар #12 от "Вашето мнение":Не бе ли Израел нападнатата страна, която се отбранява с всички сили и средства?
Коментиран от #21, #24, #41
08:37 08.10.2025
17 Гретиния
08:37 08.10.2025
18 Вашето мнение
До коментар #15 от "хе хе":Шаро, тя е арестувана в международни води. В исраел са я отвели жидове с автомати.
Коментиран от #23
08:37 08.10.2025
19 Стига пропаганда
Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.
"Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.
Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.
08:38 08.10.2025
20 Гретиния
До коментар #6 от "Начо":Че ти пукна тиквата само да я барнеш !
08:39 08.10.2025
21 Мърцула
До коментар #16 от "много интересно":Нападната от кого? Кой посмя?
Коментиран от #25
08:39 08.10.2025
22 предполагам
08:39 08.10.2025
23 Шаро
До коментар #18 от "Вашето мнение":Ами да ги съди бе. Да и върнат срамните въшки. Смешник
08:39 08.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 нападната от Иран
До коментар #21 от "Мърцула":чрез проксито и Хамас. Не ли?
08:40 08.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 СУМУД
Коментиран от #30
08:42 08.10.2025
28 О...
08:43 08.10.2025
29 Силиций
А пък да сравни ли човек "изтерзаният" и вид и на тържествената прсконференция с вида на военнопленниците които си разменят Украйна и Русия?
Що не се понесе с конски впрягове(за по-екологично) към фронта на войната в Украйна?
08:44 08.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 грета пръц
08:45 08.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Български Хелзинки Комитет
08:48 08.10.2025
35 Учуден
Коментиран от #42, #44
08:48 08.10.2025
36 666
До коментар #7 от "Корумпиран грантояд демокрад":В милиционерския к е не ф щеше да е паднала през прозореца.
08:48 08.10.2025
37 666
До коментар #8 от "редник":Как да го разбереш като си софтуерен бот
08:49 08.10.2025
38 Последния Софиянец
08:50 08.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Беше
До коментар #16 от "много интересно":ама това беше мнооого отдавна. От доста време вече не е така - проспал си го.
Коментиран от #51
08:51 08.10.2025
42 Сорос
До коментар #35 от "Учуден":Тя изпълнява политически поръчки
08:51 08.10.2025
43 хи хи
Коментиран от #47, #48
08:51 08.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Жиди
До коментар #43 от "хи хи":Напротив, войничетата, които са участвали още сънуват кошмари и се стряскат необяснимо по няколко пъти на ден. Това е най-висшето насилие и изтезание на психическа основа
08:55 08.10.2025
49 Дофтурче Саянче
08:55 08.10.2025
50 Последния Софиянец
До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И не им ли омръзна вече, се чуя аз!
08:55 08.10.2025
51 верно ли
До коментар #41 от "Беше":Да не са им вкарали само главичката?
08:55 08.10.2025
52 дедо
08:56 08.10.2025
53 Международното Положение
Коментиран от #57
08:58 08.10.2025
54 Важното в случая е, че
09:01 08.10.2025
55 Шегобиец
Коментиран от #64
09:02 08.10.2025
56 коментар
09:03 08.10.2025
57 кан Тервел
До коментар #53 от "Международното Положение":Трябна ни нова реконкиста сещу арабската иzмет. Но първо трябва да започнем с левичарската
Коментиран от #71
09:04 08.10.2025
58 шаа
лелката тунберг: „не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”
лелка от фракти слага заглавие: "Грета Тунберг каза, че е била изтезавана от израелската армия"
09:08 08.10.2025
59 Опааа
09:10 08.10.2025
60 всяка подкрепа на Хамас
Терористите от Хамас все още държат отвлечените израелски заложници.
09:10 08.10.2025
61 хе хе
Коментиран от #63, #73
09:12 08.10.2025
62 куна
09:13 08.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Жоро Ломския-американчето
До коментар #55 от "Шегобиец":За пръв път дървеници видях и ме хапаха ,познай къде ?Във Финикс Аризона ,в комплекса в централната част на града , в който живеехме .
09:13 08.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гого Мого
Много хора по света страдат, докато тая се изживява за някаква знаменитост.
Коментиран от #69
09:16 08.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хмм
До коментар #66 от "Гого Мого":защото пречи, накара президенти и министри да се обясняват?
Коментиран от #70
09:24 08.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Конкистадор
До коментар #57 от "кан Тервел":Пхахаха, по-добре внимавай първо да не те анексира РСМ или бай Ердо. хахаххаха
09:31 08.10.2025
72 Порно
09:54 08.10.2025
73 абе
До коментар #61 от "хе хе":тази "флотилия на свободата" що не се появи вече 3 години до Крим? Що все за чаршафи се появява.
10:05 08.10.2025
74 Колю-маркуча
10:08 08.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.