Грета Тунберг каза, че е била изтезавана от израелската армия

Грета Тунберг каза, че е била изтезавана от израелската армия

8 Октомври, 2025 08:25

Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите, заяви активистката

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведската активистка Грета Тунберг заяви снощи, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тунберг каза на пресконференция в Стокхолм, че тя и другите задържани са били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия. Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.

„Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”, защото това не е същината на историята”, каза Тунберг и добави, че това, на което са били подложени задържаните от флотилията за Газа, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.

Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани. „Всички задържани... са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени“, заяви миналата седмица говорител на външното министерство.

Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си и според ООН гладът е повсеместен.

Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник. Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка „Хамас“. През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.


  • 1 Делю Хайдутин

    47 4 Отговор
    Бременна ли е?

    08:27 08.10.2025

  • 2 Кан Кубрат

    30 20 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #32

    08:27 08.10.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    42 11 Отговор
    Оплаква ли се, или се хвали?! :))

    08:28 08.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    35 6 Отговор
    А целувача на ръце каза, че арестувания българин е знаел, че отива на опасно място. Убития от жидовете българин също.

    08:28 08.10.2025

  • 5 ахоййййййй

    61 17 Отговор
    Какво ни занимавате с това нещо , вижда се , че има психични отклонения и се филмира в различни филми по няколко пъти на ден .

    08:30 08.10.2025

  • 6 Начо

    13 19 Отговор
    Сакам я тая убавица.....

    Коментиран от #20

    08:31 08.10.2025

  • 7 Корумпиран грантояд демокрад

    13 8 Отговор
    Така е в нормалните държави

    Коментиран от #36

    08:31 08.10.2025

  • 8 редник

    19 8 Отговор
    / Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник./

    Tова "...изгонена от Израел" не го разбрах?...

    Коментиран от #37

    08:31 08.10.2025

  • 9 Да не са и направили шведска тройка

    44 9 Отговор
    Как са я изтезавали, ми е любопитно. Взеха и телефона за 2 ч.?

    08:32 08.10.2025

  • 10 малко фактология

    54 12 Отговор
    Това платено момиченце , винаги говори това , за което му плащат .

    08:32 08.10.2025

  • 11 Миротворци

    14 4 Отговор
    С такива действия вероятно някой евреин ще получи от Запада " Нобелова наградата за мир " . Въпреки , че Израел предложи Тръмп да я получи .

    08:32 08.10.2025

  • 12 Вашето мнение

    36 16 Отговор
    Тези, които още се мъчат по някакъв начин да оправдаят евреите, обикновено това са неграмотни жълтопаветници нека прочетат Вазовото Жидов гроб. В тази творба, патриарха на българската литература показва лицето на евреина, което все повече хор а провиждат

    Коментиран от #16

    08:35 08.10.2025

  • 13 размисъл

    26 19 Отговор
    А тая ,когато взе парите от Хамас не рева , а сега що се жалва , или се чуди как да си оправдае парите дето е взела .

    08:35 08.10.2025

  • 14 ООрана държава

    23 10 Отговор
    И тя ги е изтезавала със ср@мни въшки

    08:35 08.10.2025

  • 15 хе хе

    29 15 Отговор
    Да я питам какво е правила в Израел?

    Коментиран от #18

    08:36 08.10.2025

  • 16 много интересно

    20 23 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Не бе ли Израел нападнатата страна, която се отбранява с всички сили и средства?

    Коментиран от #21, #24, #41

    08:37 08.10.2025

  • 17 Гретиния

    14 9 Отговор
    Дори и на мен не ми каза какво точно са и правили! Ама аз не съм вчерашен - преди ми беше таман , сега ми е широка навсякъде !

    08:37 08.10.2025

  • 18 Вашето мнение

    19 13 Отговор

    До коментар #15 от "хе хе":

    Шаро, тя е арестувана в международни води. В исраел са я отвели жидове с автомати.

    Коментиран от #23

    08:37 08.10.2025

  • 19 Стига пропаганда

    15 7 Отговор
    Истината я каза иранския президент 2 седмици преди Хамас да удари Израел:

    Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.

    "Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.

    Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.

    08:38 08.10.2025

  • 20 Гретиния

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Начо":

    Че ти пукна тиквата само да я барнеш !

    08:39 08.10.2025

  • 21 Мърцула

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "много интересно":

    Нападната от кого? Кой посмя?

    Коментиран от #25

    08:39 08.10.2025

  • 22 предполагам

    14 7 Отговор
    Сигурно са и се скарали и са и издърпали едното ухо.

    08:39 08.10.2025

  • 23 Шаро

    11 9 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Ами да ги съди бе. Да и върнат срамните въшки. Смешник

    08:39 08.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 нападната от Иран

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "Мърцула":

    чрез проксито и Хамас. Не ли?

    08:40 08.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СУМУД

    16 17 Отговор
    терористите от исраел много скоро ще бъдат съдени за военни престъпления срещу човечеството и в частност Палестинския народ

    Коментиран от #30

    08:42 08.10.2025

  • 28 О...

    9 8 Отговор
    Направо е трябнало да те тръмнат, а и се съмнавам, че са те мъчили. Лично аз не бих се лишил от това удоволствие

    08:43 08.10.2025

  • 29 Силиций

    18 4 Отговор
    А що не рева когато избиваха и отвличаха другите? А що има грозни "слухове" ;-),че героичния българин е собственик по случайност на фирма даваща лодки и яхти под наем? А що се оказва,че на тези лодки и яхти е имало смешно количество храна,която е стигала всъщност за "протестиращите"? Не симпатизирам на израелците,ама много пък мирише тоя "протест" бе?!
    А пък да сравни ли човек "изтерзаният" и вид и на тържествената прсконференция с вида на военнопленниците които си разменят Украйна и Русия?
    Що не се понесе с конски впрягове(за по-екологично) към фронта на войната в Украйна?

    08:44 08.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 грета пръц

    18 9 Отговор
    Изтезавана :)))) Белезниците са и убивали...Кво търси в тази поръчана от Хамац флотилия?!?

    08:45 08.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Български Хелзинки Комитет

    15 5 Отговор
    Не става обаче ясно, дали не са вкарвали чуждо тяло в нея, докато са я изтезавали. Само наистина някой с психични проблеми може са докосне или да прави нещо с това същество

    08:48 08.10.2025

  • 35 Учуден

    16 6 Отговор
    Докога ще пробутват това....недоразумение? Тя трябва да се лекува, а не да обикаля по моретата.

    Коментиран от #42, #44

    08:48 08.10.2025

  • 36 666

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Корумпиран грантояд демокрад":

    В милиционерския к е не ф щеше да е паднала през прозореца.

    08:48 08.10.2025

  • 37 666

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "редник":

    Как да го разбереш като си софтуерен бот

    08:49 08.10.2025

  • 38 Последния Софиянец

    11 13 Отговор
    Няма на планетата по подло, продажно, пошло и гладно от копейката и пияния му господар!

    08:50 08.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Беше

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "много интересно":

    ама това беше мнооого отдавна. От доста време вече не е така - проспал си го.

    Коментиран от #51

    08:51 08.10.2025

  • 42 Сорос

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Учуден":

    Тя изпълнява политически поръчки

    08:51 08.10.2025

  • 43 хи хи

    13 7 Отговор
    Това ,че е правила секс по нейно желание , не се води за изтезание .

    Коментиран от #47, #48

    08:51 08.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Жиди

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "хи хи":

    Напротив, войничетата, които са участвали още сънуват кошмари и се стряскат необяснимо по няколко пъти на ден. Това е най-висшето насилие и изтезание на психическа основа

    08:55 08.10.2025

  • 49 Дофтурче Саянче

    4 2 Отговор
    Изтезавали са я с мустаката саралия.

    08:55 08.10.2025

  • 50 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И не им ли омръзна вече, се чуя аз!

    08:55 08.10.2025

  • 51 верно ли

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Беше":

    Да не са им вкарали само главичката?

    08:55 08.10.2025

  • 52 дедо

    4 0 Отговор
    лъже!

    08:56 08.10.2025

  • 53 Международното Положение

    3 6 Отговор
    Не само тя го казва, а почти всички 341 от 479 членове на флотилията Самуд, които досега са били депортирани от Извраел, друг въпрос е, че "гласност"😂 в България се дава само на нея

    Коментиран от #57

    08:58 08.10.2025

  • 54 Важното в случая е, че

    5 8 Отговор
    Над 450 европейски граждани , сред които и Грета Тунберг, миналата седмица станаха жертва на отвличане, тероризъм и пиратство в международни води. Израелските терористи нападнаха флотилията „Глобал Сумуд“ и ги взеха за заложници. Дали са били подложени на някакъв вид изтезания по международните стандарти аз лично не се съмнявам че са били. Задържаният български гражданин Димитров най вероятно ще ни обясни след като се завърне в България. За мен той е герой.

    09:01 08.10.2025

  • 55 Шегобиец

    7 2 Отговор
    Ееееми, световната конспирация не се преборва толкоз лесно! Милото момиче си е мислело, че с лозунги и добри намерения ще промени света? Ето, сега се сблъскала с реалността. Разбрала е какво е дървеници, защото си нямат такива в Швеция.

    Коментиран от #64

    09:02 08.10.2025

  • 56 коментар

    10 2 Отговор
    На борда на флотилията не са намерени т.нар. помощи за палестинския народ.

    09:03 08.10.2025

  • 57 кан Тервел

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "Международното Положение":

    Трябна ни нова реконкиста сещу арабската иzмет. Но първо трябва да започнем с левичарската

    Коментиран от #71

    09:04 08.10.2025

  • 58 шаа

    3 0 Отговор
    скоро не се бях смял толкова

    лелката тунберг: „не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”

    лелка от фракти слага заглавие: "Грета Тунберг каза, че е била изтезавана от израелската армия"

    09:08 08.10.2025

  • 59 Опааа

    6 1 Отговор
    Тая па! Луда! Веднага в Белене и минимум 10г.каторга!

    09:10 08.10.2025

  • 60 всяка подкрепа на Хамас

    6 3 Отговор
    е подкрепа на тероризма.

    Терористите от Хамас все още държат отвлечените израелски заложници.

    09:10 08.10.2025

  • 61 хе хе

    1 0 Отговор
    Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА

    Коментиран от #63, #73

    09:12 08.10.2025

  • 62 куна

    4 1 Отговор
    Само така ще откажат наркоманката да се меси в чужди държави,евреите не се шегуват.

    09:13 08.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Жоро Ломския-американчето

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Шегобиец":

    За пръв път дървеници видях и ме хапаха ,познай къде ?Във Финикс Аризона ,в комплекса в централната част на града , в който живеехме .

    09:13 08.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гого Мого

    6 0 Отговор
    Това същество просто трябва да изчезне от обществената сцена. Като малко иди дойди да кажеш дете, сега вече е противна и досадна. Не знам кой я финансира, защото изявите и определено струват пари, но просто медиите не трябва да и дават гласност.
    Много хора по света страдат, докато тая се изживява за някаква знаменитост.

    Коментиран от #69

    09:16 08.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Гого Мого":

    защото пречи, накара президенти и министри да се обясняват?

    Коментиран от #70

    09:24 08.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Конкистадор

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "кан Тервел":

    Пхахаха, по-добре внимавай първо да не те анексира РСМ или бай Ердо. хахаххаха

    09:31 08.10.2025

  • 72 Порно

    1 0 Отговор
    Порасна малко, и диагнозата и е безспорна по лицето

    09:54 08.10.2025

  • 73 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "хе хе":

    тази "флотилия на свободата" що не се появи вече 3 години до Крим? Що все за чаршафи се появява.

    10:05 08.10.2025

  • 74 Колю-маркуча

    1 0 Отговор
    Ако беше казала, че е изнасилена никой нямаше да и повярва

    10:08 08.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

