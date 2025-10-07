Новини
Тръмп: Постигнат е невероятен напредък в преговорите

7 Октомври, 2025 10:47 533 13

Споменът за всеобщата травма от атаката на "Хамас" отпреди две години все още е надвиснал над Израел

Тръмп: Постигнат е невероятен напредък в преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Днешната втора годишнина от нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел, дало началото на войната в ивицата Газа, е централна тема в западния печат, пише БТА.

Споменът за всеобщата травма от атаката на "Хамас" отпреди две години все още е надвиснал над Израел, пише "Гардиън". Лицата на заложниците в Газа са на плакати, разлепени по автобусните спирки из страната, отбелязва вестникът.

Годишнината е белязана от надежди, че войната в Газа може най-сетне да приключи, пише още британският всекидневник. Изданието припомня, че бойци на "Хамас" убиха над 1200 израелци и взеха 251 заложници, след като проникнаха в Южен Израел.

Предвидени са възпоменателни церемонии в малките кибуци в Южен Израел, чиито членове бяха убити или отвлечени, както и голяма демонстрация в Тел Авив с призив за освобождаването на заложниците, които все още са в ръцете на "Хамас" в ивицата Газа, пояснява изданието.

Официалната национална възпоменателна церемония ще се състои на 16 октомври, допълва "Гардиън".

Израел отбелязва годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г., докато в Египет текат преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, посочва друг британски вестник - "Индипендънт".

Израелците почитат днес паметта на жертвите на атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас", която хвърли региона в опустошителна война. На този фон Израел и "Хамас" водят непреки преговори в Египет, уточнява изданието.

"Индипендънт" се фокусира върху думите на американския президент Доналд Тръмп, че е постигнат "невероятен напредък", имайки предвид преговорите в Египет.

Същевременно, отбелязва "Индипендънт", Израел продължава да нанася смъртоносни въздушни удари по Газа въпреки призива на Тръмп да спре. Здравното министерство на Газа заяви, че към вчерашния ден загиналите в конфликта палестинци са 67 160. Британското издание припомня, че при атаката на 7 октомври 2023 година бяха убити над 1200 израелци.

Бъдещето на възможна палестинска държава остава под въпрос, пише още британското издание. "Индипендънт" отбелязва, че планът на Тръмп за мир в Газа предвижда, че ако палестинската автономна власт, която управлява Западния бряг, се реформира достатъчно и бъде отбелязан напредък в положението в Газа, "може най-накрая да бъдат изпълнени условията за надежден преход към палестинско самоопределение и държавност".

Въпреки че Израел казва, че подкрепя плана на Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за признаване на палестинска държава.

Докато Израел се готви да отбележи втората годишнина от атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., се очаква днес в Египет да продължат разговорите за слагане на край на опустошителна война в Газа, като фокусът ще бъде върху размяната на израелски заложници срещу палестински затворници, намиращи се в израелски затвори, както предложи правителството на Тръмп, пише американският в. "Ню Йорк таймс".

Израел и "Хамас" преговарят за мир в Египет на втората годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г., пише в заглавие на статия испанският в. "Паис".

Две години след атака от 7 октомври Израел почита жертвите с минути на мълчание и възпоменателни церемонии, пише френският в. "Монд".


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И то само

    6 0 Отговор
    за последните 24 часа!Но Нобел,няма !

    Коментиран от #9

    10:48 07.10.2025

  • 2 Дончо

    5 1 Отговор
    напъва за Нобел,като Коцето за Премиер !

    10:50 07.10.2025

  • 3 НЕПОЗНАТ

    1 0 Отговор
    НЕ СМЕ ТОЛКОВА НАИВНИ ДА ВЯРВАМЕ НА ВСИЧКО.

    10:54 07.10.2025

  • 4 А впрочем

    3 1 Отговор
    възпоменателни церемонии в малките кибуци в Южен Израел няма ли да са на територията на окупирани палестински територии ? Какво е това "Южен Израел" ?

    10:57 07.10.2025

  • 5 Почти

    2 0 Отговор
    колкото руснаците край Покровск !

    10:58 07.10.2025

  • 6 Нобел

    2 0 Отговор
    ще получи Грета !

    10:59 07.10.2025

  • 7 А възпоменателна церемония

    3 1 Отговор
    За убитите палестински деца ще има ли? А за жертвите на геноцида? А на жертвите на израелската окупация от 1948, а от 1967...... ?

    Коментиран от #10

    11:00 07.10.2025

  • 8 И не е "войната в ивицата Г@за"

    1 1 Отговор
    А е изтреблението и геноцида !

    11:02 07.10.2025

  • 9 Евалла на Дедо Дончо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "И то само":

    Да спре и Украинската война, че тук се канят да ни карат да произвеждаме снаряди вместо салам и като резултат най-накрая ще ядем на някому .... айде на пиша нецензурни работи, отелно където се канят да ни карат да го плащаме вече в евро.

    11:05 07.10.2025

  • 10 А някой

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А възпоменателна церемония":

    от Хамас,ликвидираха ли ?

    11:05 07.10.2025

  • 11 койдазнай

    1 0 Отговор
    А в Хамас знаят ли?

    11:06 07.10.2025

  • 12 Ямал

    0 0 Отговор
    Нобел,колкото аз ,,Златната топка "....

    11:07 07.10.2025

  • 13 Цахал

    1 0 Отговор
    Трябва да получи Нобел и на церемонията да присъства цялото ръководство на Хамас.....

    11:09 07.10.2025