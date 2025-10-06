Володимир Зеленски: Украйна има капацитет да произведе дронове и ракети за 35 млрд. долара през следващата година

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е способна да произведе дронове и ракети на стойност 35 милиарда долара през 2026 г.
Той изтъкна, че потенциалът на украинската отбранителна промишленост се е увеличил десетократно от началото на войната срещу Русия.
В Telegram Зеленски посочи, че над 40% от оръжията, използвани на фронта, са произведени в Украйна или в сътрудничество с нея. "Задачата за производителите, за украинското правителство, за всички участващи институции е поне 50% от оръжията на фронта до края на годината да бъдат наши, украински оръжия. И тази задача трябва да бъде изпълнена", подчерта той.
Освен това украинският лидер разкри, че Украйна ще започне да изнася видовете оръжия, които има "в излишък", за да може да използва тези средства за увеличаване на производството на дронове и ракети.
Отделно, по-рано Зеленски заяви, че руската армия е използвала 549 оръжейни системи, съдържащи 102 785 компонента, произведени в чужбина, при "мащабния" си удар срещу Украйна снощи. Той посочи, че частите са произведени в Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Швейцария, Нидерландия, Китай, Тайван, Япония и Южна Корея.
Зеленски уточни, че партньорите на Украйна "вече разполагат с подробните данни за всяка компания и всеки продукт" и ще могат да им наложат наказателни мерки. Той добави, че Киев очаква "системно решение, което да гарантира, че санкциите са наистина ефективни" на срещата на координаторите по санкциите на Г-7 по-късно тази седмица.
