Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украйна има капацитет да произведе дронове и ракети за 35 млрд. долара през следващата година
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна има капацитет да произведе дронове и ракети за 35 млрд. долара през следващата година

6 Октомври, 2025 16:36 891 62

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Зеленски изтъкна, че потенциалът на украинската отбранителна промишленост се е увеличил десетократно от началото на войната срещу Русия

Володимир Зеленски: Украйна има капацитет да произведе дронове и ракети за 35 млрд. долара през следващата година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е способна да произведе дронове и ракети на стойност 35 милиарда долара през 2026 г.

Той изтъкна, че потенциалът на украинската отбранителна промишленост се е увеличил десетократно от началото на войната срещу Русия.

В Telegram Зеленски посочи, че над 40% от оръжията, използвани на фронта, са произведени в Украйна или в сътрудничество с нея. "Задачата за производителите, за украинското правителство, за всички участващи институции е поне 50% от оръжията на фронта до края на годината да бъдат наши, украински оръжия. И тази задача трябва да бъде изпълнена", подчерта той.

Освен това украинският лидер разкри, че Украйна ще започне да изнася видовете оръжия, които има "в излишък", за да може да използва тези средства за увеличаване на производството на дронове и ракети.

Отделно, по-рано Зеленски заяви, че руската армия е използвала 549 ​​оръжейни системи, съдържащи 102 785 компонента, произведени в чужбина, при "мащабния" си удар срещу Украйна снощи. Той посочи, че частите са произведени в Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Швейцария, Нидерландия, Китай, Тайван, Япония и Южна Корея.

Зеленски уточни, че партньорите на Украйна "вече разполагат с подробните данни за всяка компания и всеки продукт" и ще могат да им наложат наказателни мерки. Той добави, че Киев очаква "системно решение, което да гарантира, че санкциите са наистина ефективни" на срещата на координаторите по санкциите на Г-7 по-късно тази седмица.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 3 Отговор
    Ще,ще ще...

    Коментиран от #15

    16:37 06.10.2025

  • 2 ООрана държава

    35 3 Отговор
    Демек сега искаш да ти се пратят 35млрд ли?

    16:37 06.10.2025

  • 3 Капацитет

    23 4 Отговор
    Има колкото платения тука, само да пълни гащите

    16:38 06.10.2025

  • 4 Баце ЕООД

    33 4 Отговор
    А 35 млрд откъде, дай, дай, дай, дай. Тоя голям смешник, наистина!

    16:38 06.10.2025

  • 5 1234567

    32 2 Отговор
    Произведете пшеница, не произвеждайте смърт!

    16:38 06.10.2025

  • 6 Дух

    10 0 Отговор
    Порнозвездата мир на Праха и русата Джеси Джеймс беше против тази световна тъпотия ,дано ме вземе Джеси Джеймс при себе си някой ден 🕳️

    16:39 06.10.2025

  • 7 Ще има ли ток

    21 0 Отговор
    държавата да произвежда каквото и да е.

    16:42 06.10.2025

  • 8 Величко

    22 3 Отговор
    Оффф ... , аз не съм сигурен дали Украйна ще я има следващите години , и ако евентуално нещо оцелее от нея , дали ще има някакъв капацитет ... ! Да де , това са комфабулации на зелената листна въшка ...

    16:42 06.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    А кой ще плати тези 35 млрд?

    16:43 06.10.2025

  • 11 Абе

    17 2 Отговор
    Да връща 35млрд по добре на ЕС, че я закъсаха

    16:43 06.10.2025

  • 12 Умопомрачен

    19 1 Отговор
    "Украйна "вече разполагат с подробните данни за всяка компания и всеки продукт" и ще могат да им наложат наказателни мерки." "руската армия е използвала 549 оръжейни системи, съдържащи 102 785 компонента, произведени в чужбина". Явно в Украйна имат огромен капацитет да разглобяват и анализират всеки компонент от руските оръжия. Това реално ли е?

    16:44 06.10.2025

  • 13 Ами

    20 0 Отговор
    браво ! Сега зеленият шмъркач да спира да проси денонощно и да си ги харчи със здраве...

    16:44 06.10.2025

  • 14 5678

    19 2 Отговор
    Тоя психар няма край

    16:45 06.10.2025

  • 15 това прилича на..

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    дайте ни едни 35 миллиарда, а нище ви покажем чертежите..

    16:45 06.10.2025

  • 16 БОЛШЕВИК

    17 2 Отговор
    Утре е Р.Д на големия ръководител Владимир В. Путин - да видим какъв подарък ще има и каква ще е пукотевицата по фронта и тръшнатите укри и чужди наемници?!

    Коментиран от #26

    16:45 06.10.2025

  • 17 Тръде

    14 3 Отговор
    Сметка без кръчмар правиш пак,!

    16:46 06.10.2025

  • 18 000

    12 2 Отговор
    Супер, ганьо, плащай!

    16:46 06.10.2025

  • 19 Анализатор

    6 18 Отговор
    Стега да ударите Москва, Произвеждайте братя Украинци!
    Икономиката на фашистка пРоссия трябва да бъде унищожена!
    Путлер - в мавзолея!

    16:46 06.10.2025

  • 20 стоян георгиев

    4 17 Отговор
    Путин постигна демилитаризацията на украйна ама на обратно.постигна намаляването на границите ма русия с нато ама на обратно и постигна величието на русия ама на обратно.

    Коментиран от #35

    16:47 06.10.2025

  • 21 РФ е един огромен КЕН eф !

    2 15 Отговор
    В РФ могат да произведат 35 милиарда тона 💩, в които да се въргалят копейките

    16:47 06.10.2025

  • 22 Хм...

    17 3 Отговор
    Единствения шанс на зеле да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #31

    16:48 06.10.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 14 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка с 200 на блатна вата!

    Коментиран от #25, #27

    16:48 06.10.2025

  • 24 Путин

    9 2 Отговор
    Ще купим за 20 милиарда !

    16:48 06.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    2 12 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    Бунсерното ще дух@@ свещите под миндера в мазето днеска, цялата блатна кочина е на свещи вече, хихии
    Ще черпя днеска копейките в заведението с каквото е останало по баките и чиниите от вчерашния банкет, все гладни си бродят около казаните!

    16:49 06.10.2025

  • 27 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Сосаш ли ?

    16:49 06.10.2025

  • 28 Те руснаците

    17 3 Отговор
    Ще стоят и ще ви гледат как ги произвеждате нали? Мозък...

    16:49 06.10.2025

  • 29 Хипотетично

    12 2 Отговор
    Изглежда че капацитетът и производството се разминават по количеството.

    16:50 06.10.2025

  • 30 Другари

    8 7 Отговор
    Другари четете .ли.? Ко става?Горят рафинерии,складове с боеприпаси,самолети .Сега пък и щели да произвеждат още...Горещо...как ще се спи.Гони ни тревожност и безсъние..Налейте да пием,другари!

    Коментиран от #32

    16:51 06.10.2025

  • 31 БОЛШЕВИК

    4 12 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Зеленски 4та година унищожава пияните орди на бункерното, а той се крие по калните мазета с фул памперс, Хага го зoве, ако преди това не го прибере кабзона!

    Коментиран от #34

    16:51 06.10.2025

  • 32 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 11 Отговор

    До коментар #30 от "Другари":

    Няма по хубав подарък за бърдея на ботоксовото от бункеро, горят блатата от всички страни, а беше уж Кииф за 2 дня!

    Коментиран от #36

    16:52 06.10.2025

  • 33 Това

    1 9 Отговор
    за колко рафинерии ще стигне ?

    16:53 06.10.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "БОЛШЕВИК":

    МанАфтине соскаш пак немити мУюве.

    16:53 06.10.2025

  • 35 Ех, стоянее

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, кравешка подложке...

    16:54 06.10.2025

  • 36 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    МанАфтине назобал си се с евроЕякулат.

    16:54 06.10.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 8 Отговор
    А за гладните копейките пак средния!

    Коментиран от #39, #40

    16:54 06.10.2025

  • 38 Атина Палада

    3 9 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му.

    16:55 06.10.2025

  • 39 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    МОЧа ти се подава от входа ти ,дето требе да е САМО изход.

    16:56 06.10.2025

  • 40 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Така е, Как и да го въртят ватите все са го изяли, а за копейките опять средния!

    16:56 06.10.2025

  • 41 Ддд

    8 4 Отговор
    Чудесно! Произвеждайте и спрете да просите. Оставете Европа да помисли за собствените си граждани.

    Коментиран от #43

    16:57 06.10.2025

  • 42 име

    8 4 Отговор
    Зельооо, теб няма да те има следващата година!

    Коментиран от #46

    16:58 06.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Ддд":

    Лежи ти у тинята и чакай тьота да изтрезнее‼️

    16:58 06.10.2025

  • 44 РФ е въздух под налягане !

    6 9 Отговор
    Тази нощ 8 руски летища спряха работа, а експлозии разтърсиха Крим, Сочи, Краснодар, Рязан, Дзержинск, Нижни Новгород, Туапсе, Сочи, Московска област ...
    С успех са атакувани енергийни обекти в Белгородска и Брянска област, нефтена база във Феодосия в Крим, заводът Свердлов в Дзержинск, където се произвеждат взривни вещества, както и руската военновъздушна база и летище в Саки.
    Украйна продължава да нанася смъртоносни щети на енергийната инфраструктура на Русия освен с дронове, също и благодарение на засиленото използване на крилатите ракети ФП-5 "Фламинго“.
    Те са много по-бързи от дроновете, летят на височина 50 метра над земята, имат далечина на полета над 3000 км и със солидната си 1150 кг бойна глава притежават огромна ударна сила. Освен това, летейки по постоянно променящи се вектори към целта си, ФП-5 е в състояние да пробие руските средства за противовъздушна отбрана.
    Путин не прикри страха си от Томахоук, но вече трябва да трепери и от Фламинго!
    Слава на Украйна!

    16:58 06.10.2025

  • 45 име

    5 4 Отговор
    Кой ще ги купи тези дронове, кой ще ги плати? Или ти само ще викаш ДАЙ ДАЙ ДАЙ

    16:59 06.10.2025

  • 46 Ддд

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    Мното по вероятно е бункерното да висне от башнята на спаска, ако питаш мен!

    16:59 06.10.2025

  • 47 Лошо, много лошо!

    6 5 Отговор
    Атомчето ще дойде, искат го то ЕС и наркоман1ето!

    16:59 06.10.2025

  • 48 име

    5 4 Отговор
    И няма как след септемврийски бомбандировки да ти се е увеличил капацитета, щото Август бандераското ПВОто е имало 37% успеваемост, а септември е паднало на 6%

    Коментиран от #51

    17:01 06.10.2025

  • 49 име

    3 5 Отговор
    Но Европа е толкова богата,.че 35 милиарда са трохи за нея, да му мисли магучая, аятоласите вече не дават нищо, а господаря Си иска сибир!

    17:01 06.10.2025

  • 50 Салваторе

    3 3 Отговор
    Ако има следваща година за територията, наричана Украина.......

    17:02 06.10.2025

  • 51 Салваторе

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "име":

    Но трябва да признаем, че ПВОто в блатата не сваля и 6%, щом.вече няма бензин и ток в почти цялата кочина, вова как ще празнува роследния си рожден ден, не знам!

    17:04 06.10.2025

  • 52 У фашистко е така

    2 2 Отговор
    Русия води агресивна война срещу Украйна като изтласква хора от цял свят на фронта, често без тяхно съгласие. Кубинци, африканци, мигранти от Централна Азия, чеченци – всички са наемници, които отиват да убиват украинци за пари или по принуда. Това е война, в която хиляди чужденци се излагат на смърт за интересите на Путин, докато Русия претендира за „защита на мирни хора“.
    1. Чеченци – до 50 000
    2. Кубинци – до 25 000
    3. Африканци – до 20 000
    4. Севернокорейци – около 12 000
    5. Емигранти от други страни – до 15 000
    5. Сирийци – до 3 000
    6. Виетнамци – до 1 000
    7. Севернокавказци (ингуши, дагестанци и др.) – до 10 000
    8. Таджики и узбеки – до 8 000
    9. Сърби и други балканци – до 2 000
    и др.

    Коментиран от #56

    17:05 06.10.2025

  • 53 Лост

    2 2 Отговор
    И като ще изнася оръжие ,защо плаче да му дават друго?

    17:06 06.10.2025

  • 54 Лост

    1 2 Отговор
    Но трябва да се помни, че русия е най големия враг на българщината и България, единствено те са против Съединението и пращат сърбите да ни нападнат в гръб!

    17:07 06.10.2025

  • 55 Малин Лешников

    0 2 Отговор
    Нашия пенсионерски клуб събрахме капачки,да закупим дрон от Кауфланд !Утре го подаряваме на идола рожденик !

    17:09 06.10.2025

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "У фашистко е така":

    До един ще станат на тор, но е интересно защо задунайски раби няма, защо не помагат на братушките си съдрани да борят бандери и нацисти, обяснете ни копей ки гладни‼️

    17:10 06.10.2025

  • 57 Фейк на часа

    3 3 Отговор
    Преди време ме беше яд, че Путин не ликвидира Зеленски и военното/политическото ръководство на Украйна. Досега тази война щеше да е свършила много отдавна. Сега разбирам какво цели Путин - икономически фалит на западна Европа с изсипване на безброй много пари в тази бездънна каца наречена Украйна. Лошото е, че ние като държава правим дългове за да издържаме Украйна и хунтата в Киев. Ако не знаете - "Уол Стрийт Джърнъл" вчера има статия като Борисов е предложил "Нефтохим" и газопровода "Турски Поток" на двойно по-ниска цена на САЩ само срещу анулирането на неговите хора от списъка Магнитски. Нищо добро не чака България!

    Коментиран от #59

    17:11 06.10.2025

  • 58 Стига бе

    4 2 Отговор
    Не за 35 за 135 млрд ще "произведат", само им пратете парите. Е разбира се 95% от "произведените" Русия ги е унищожила още в склада и за това не са стигнали до фронта, но какво да се прави война е. Помните ли, че оная армия, която я разбиха талибаните в Афганистан беше "въоръжена" с американско оръжие за 110 млрд долара и поне още 50 от други. Накрая се видяха няколко хеликоптера и..Та и тук е така 9 от 10 евро, които плащаме от данъците ни си ги делят нашите и украинските политици, бизнесмени и .за това никога няма да позволят "помощта" да спре. Удари ракета и унищожи склада иди докажи 100, 1000 или 10 000 снаряда е имало. А тъпите украинци нека мрат, а тъпите българи и...да плащат. Но когато си овца, те стрижат, доят и на края колят. И кога и кого решава евро-атлантичедкия ни пастир.

    17:15 06.10.2025

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Фейк на часа":

    А то пък стана обратното, пълна демилитаризация на втарая, вад милион вати пли кабзон, още по 3 в количкш чакат протезироне, ток няма, топливо тоже, а тепърва идва гладната зима с гражданските войни, браво на геостратега с ботокса‼️

    17:17 06.10.2025

  • 60 Факт

    1 0 Отговор
    България е насреща. Две три заемчета!

    17:23 06.10.2025

  • 61 Орк

    3 1 Отговор
    Мечти наркомански

    17:27 06.10.2025

  • 62 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Има дедовия 😅😅😅

    17:34 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания