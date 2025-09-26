Новини
По слабото място! Украинската армия отново удари ключова рафинерия в Краснодарския край
По слабото място! Украинската армия отново удари ключова рафинерия в Краснодарския край

26 Септември, 2025 17:23 1 473 123

Атаката идва на фона на нарастващ недостиг на бензин и дизелово гориво в страната

По слабото място! Украинската армия отново удари ключова рафинерия в Краснодарския край - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските въоръжени сили потвърдиха в петък, че са нанесли удар по нефтопреработвателния завод в Афипския район на Краснодарския край, предизвиквайки пожар в мощностите на предприятието, информира Би Би Си.

"Потвърдено е попадение и пожар. Степента и детайлите на пораженията се уточняват", съобщи Генералният щаб на ВСУ в официално изявление. По думите на украинската страна заводът произвежда основно бензин, дизел и керосин и играе ключова роля в снабдяването на руската армия.

Руският оперативен щаб в Краснодарския край по-рано съобщи, че пожарът е възникнал в резултат от паднали отломки на безпилотен апарат. Няма данни за пострадали.

Афипският нефтопреработвателен завод е сред по-големите производители на горива в Южна Русия. Ударът идва на фона на нарастващ недостиг на бензин и дизелово гориво в страната. През последните седмици в редица руски региони се появиха опашки по бензиностанциите, а цените на едро скочиха рязко.

Според местни наблюдатели причината е комбинация от висок износ на горива, сезонен ръст на потреблението и щетите по инфраструктурата от украински атаки.

Москва вече предприе мерки за ограничаване на износа на горива, за да стабилизира вътрешния пазар, но продължаващите удари по нефтопреработвателни заводи поставят под въпрос ефективността на тези действия.


  • 1 пешо

    38 9 Отговор
    не свършиха ли тия рафинерии всеки ден удрят по две три

    Коментиран от #5, #17, #76

    17:26 26.09.2025

  • 2 Пффф...

    21 20 Отговор
    Ем,че супер новина...

    17:26 26.09.2025

  • 3 Май баба Ванга беше казала

    24 29 Отговор
    Бензина в Русия ще струва колкото златото.

    17:27 26.09.2025

  • 4 От бункера

    27 20 Отговор
    Всичко е по план ...който не сработи 🤔

    17:29 26.09.2025

  • 5 Гост

    19 16 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Вижда им се края, но има и още.

    17:29 26.09.2025

  • 6 Сатана Z

    24 28 Отговор
    За укро—терористите всяка бензиностанция е рафинерия.

    Коментиран от #11

    17:29 26.09.2025

  • 7 Новина е само това

    25 18 Отговор
    Когато руската армия завладее село, дето го няма на картата.

    Коментиран от #14

    17:30 26.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    24 17 Отговор
    Няма страшно, Киев за три дни....

    17:31 26.09.2025

  • 9 Уса

    23 20 Отговор
    Удрят хартиени рафинерии тъпите бандери.Мистър Тръмп каза,че Русия е хартиена държава,като българските ф16 и парламента едно към гьотере скъп чертеж

    17:31 26.09.2025

  • 10 Конфети "Земя Въздух Земя"

    27 22 Отговор
    Много станаха ударените рафинерии и заводи/фабрики за преработка на петрол.Не знам на Путин доколко ще му търпят нервите, но ако "отпусне каишката" ,Израелските удари по Ивицата ще са като детска игра.

    Коментиран от #13, #67, #71, #78

    17:32 26.09.2025

  • 11 Остава въпроса

    18 20 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Защо и пред неударените бензиностанции има опашки от коли, а бензин - НЕТ.

    17:32 26.09.2025

  • 12 Анета

    17 14 Отговор
    В Смоленска област на Русия 18 вагона с гориво излязоха от релсите и се запалиха, след като товарен влак се сблъска с камион

    17:33 26.09.2025

  • 13 Верно много търпи Путин

    18 14 Отговор

    До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":

    Клечи в бункера и стиска нервите, да се не разсърди.

    Коментиран от #21

    17:34 26.09.2025

  • 14 Гоуст

    22 8 Отговор

    До коментар #7 от "Новина е само това":

    Значи украинците удрят една бензиностанция и Путин ограничава износа, а по другите бензиностанции се образуват опашки.
    Егати бензиностанцията са ударили.... Сигурно е била като на Марешки в Люлин.... ;)

    17:34 26.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Озадачен

    14 6 Отговор
    Толкова много удари по тези стратегически обекти, а май никой не взима мерки срещу тях.

    17:34 26.09.2025

  • 17 Си Дзинпин

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Рафинериите не ,но горивото да

    17:35 26.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй

    18 14 Отговор
    Господин победител Зеленски Унищожи Рафинериите на унизена Русия няма Горива а Путин погуби народа си и разпада страната си

    17:35 26.09.2025

  • 20 Ами няма украунският тероризъм

    12 10 Отговор
    Да им помогне. Не е ли ясно ?

    17:36 26.09.2025

  • 21 Вин Дизел

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Верно много търпи Путин":

    Той клечи ама му сменят куфарчето

    17:36 26.09.2025

  • 22 Путин

    15 9 Отговор
    Таварищи бензин нет ,ноги есть

    17:36 26.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сърп и чук

    22 11 Отговор
    Ще летят лопати и перални към Киев утре

    Коментиран от #32

    17:37 26.09.2025

  • 25 Мнението ми 🤔

    24 13 Отговор
    Тепърва ще има шоу в Раша .

    Коментиран от #34

    17:37 26.09.2025

  • 26 стоян георгиев

    16 20 Отговор
    Само си представете какви пари губи русия заради тази щуротия дето предизвика.да останете без бензин в страната най голям производител на нефт.да докараш народа си до просешка тояга и умирачка за да може едно джудже с комплекси да се чувства император!

    Коментиран от #29

    17:37 26.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ко Не

    10 17 Отговор
    Ааах какъв маач, какво полувреме драги зрители, комик палячо утепа отбой ядрена ,, сила,, и смаза орките от любов. Всичко е любов братушки, Зеленски ви обича

    17:38 26.09.2025

  • 29 На Кой

    16 14 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Му пука за руските крепостни ,те без война немогат

    Коментиран от #38

    17:39 26.09.2025

  • 30 И кво?

    22 11 Отговор
    Точно за 20 минути пожара в рафинерията в Краснодарския край е овладян.. и кво?

    Коментиран от #41, #115

    17:39 26.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ще спрат скоро ...

    13 12 Отговор

    До коментар #24 от "Сърп и чук":

    Тръмп дава на Зеленски ракети Томахоук...

    17:40 26.09.2025

  • 33 Медведев Атома

    8 7 Отговор
    Макя ви u6aам ей

    17:40 26.09.2025

  • 34 Както предаде ТАСС

    19 16 Отговор

    До коментар #25 от "Мнението ми 🤔":

    9 Руски граждани са се клали на опашки на бензиностанции в Русия, двама от тях с опасност за живота! Докъде докараха русийката путя и световният лидер Зеленски

    Коментиран от #47

    17:40 26.09.2025

  • 35 Pyccкий Карлик 😄

    13 16 Отговор
    Бездарната Русия......Четири Года маже цифки 😁👎

    17:41 26.09.2025

  • 36 Омбре авто

    10 15 Отговор
    Завчера 4 руски самолета бяха кръжали близо до Аляска . 2 Ту95 и 2 Су35 . Но там ако настъпят мотиката Перчема няма да ги бави хич ,ще ги овършее за нула време . Ама така ,че 100 години няма да си мислят за глупости .САЩ не са със саката армия ,видели сме ги .

    Коментиран от #50

    17:41 26.09.2025

  • 37 Путин е най-големият овчар!

    13 12 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях, а останалите се молят да ги нахрани и даде вода.
    При най-слабият президент на САЩ,Путин върши перфектната работа на американците по разнебитването на Русия.

    17:41 26.09.2025

  • 38 стоян георгиев

    10 15 Отговор

    До коментар #29 от "На Кой":

    За съжаление това е истината.тия не успяха с тоя ресурс да изградят нормална богата о просперираща страна и се върнаха на Украйна единственото познато за тях нещо.самоубийствената война.лошото е че всички около тях сме в опасност

    17:41 26.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 За да загасят пожара за 20 мин.

    9 11 Отговор

    До коментар #30 от "И кво?":

    Сигурно сами са си взривили рафинерията.
    Няма рафинерия - няма проблем

    17:42 26.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Абе на кой му пука

    14 9 Отговор
    Че някакви украински олигофрени някакъв терористичен акт са били направили. Още 14000 км са станали руски. Аре по сериозно

    Коментиран от #49

    17:42 26.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Дано се оправят хората.

    17:43 26.09.2025

  • 46 Стига с тези некадърни хакери

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Не ти ли писна?

    Коментиран от #54

    17:43 26.09.2025

  • 47 Пияндурниците

    12 7 Отговор

    До коментар #34 от "Както предаде ТАСС":

    Днес 7 души се отровиха с алкохол ама то това не е новина , новина ще е ако надхвърлят 50
    Хаирлия да е .

    17:44 26.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Що терористичен акт?

    10 8 Отговор

    До коментар #43 от "Абе на кой му пука":

    Украинците май във война бяха. Ако не си разбрал. Дето руснаците й викат СВУ.

    17:44 26.09.2025

  • 50 Да знаеш

    11 7 Отговор

    До коментар #36 от "Омбре авто":

    "видели сме ги" - Дааа, имат самолети с много колесници, че да има място за всички бягащи!

    17:46 26.09.2025

  • 51 Истината

    9 13 Отговор

    До коментар #40 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Досега в Украйна. Не само 60% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
    Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
    8.09.20228 юни 2025
    Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.

    17:46 26.09.2025

  • 52 БЪЛГАРИТЕ сме за РУСИЯ

    11 9 Отговор
    Нали това е ясно ? А? Щирлиц в тила на врага..
    Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна

    17:46 26.09.2025

  • 53 Хитман

    7 9 Отговор
    Зеленски е искал от Тръмп .ракети Томахоук и тактично му е подметнал ,че .Байдън му ги е отказал. Това много амбицирало бай Тръмпи ,сигурно ще му даде

    17:47 26.09.2025

  • 54 Съветският пeHиc аkp00батTT

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Стига с тези некадърни хакери":

    Добре че са те за да разбере целия свят колко фашшисктиуркки са нанорили урккия

    17:48 26.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Съветският пeHиc аkp00батTT

    8 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:49 26.09.2025

  • 57 Съветският пeHиc аkp00батTT

    10 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #60

    17:49 26.09.2025

  • 58 Антиватник

    5 9 Отговор

    До коментар #55 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Ходи се гръмнни бе 💥

    Коментиран от #63, #65, #66

    17:49 26.09.2025

  • 59 Ама не се шегувам

    7 3 Отговор
    Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен съм .. ...и категорично мразя нацисткият режим на Зеленски. И да ! награден съм с орден Стара планина втора степен 1991 г. ...

    Коментиран от #62, #68

    17:49 26.09.2025

  • 60 Фидел Кастро не беше ли

    7 8 Отговор

    До коментар #57 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    оня, дето наложи соца в Куба, та и досега го карат на купони.
    Можеш ли да вярваш на такъв човек?

    Коментиран от #75, #90

    17:51 26.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Честито, че си награден с орден!

    2 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ама не се шегувам":

    А сега ордена - знаеш къде....

    17:52 26.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Антиватник

    6 3 Отговор
    "По слабото място!"
    А кое е силното им място?

    Коментиран от #81

    17:52 26.09.2025

  • 65 Цхнжцг

    6 5 Отговор

    До коментар #58 от "Антиватник":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    17:53 26.09.2025

  • 66 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 6 Отговор

    До коментар #58 от "Антиватник":

    Първо ти, после аз

    17:53 26.09.2025

  • 67 Специална Военна Опсерация

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":

    Верно бе!
    Я да вземе да им прати армията!

    17:53 26.09.2025

  • 68 Карлуково

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ама не се шегувам":

    Айде прибирай се!

    17:54 26.09.2025

  • 69 Българите трябва ясно

    4 6 Отговор
    Да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    17:58 26.09.2025

  • 70 Русия

    4 6 Отговор
    забрани износа на бензини и дизел.
    Изнасят само суровини за Индия и Китай и то евтино. Изнасят тонове, за да могат да купят един дрон!
    Дори Кимчо Корейски вече отказва да дава без пари!
    Тежко е да си бананова република!

    17:59 26.09.2025

  • 71 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":

    Украйна вече не опитва удари по руски военни обекти, защото са защитени с ПВО. Удря граждански обекти и частни НПЗ, собствениците на които не пожелаха да наемат ПВО, защото в Русия ремонтът на инсталациите е по евтин от защита с ПВО.
    Ефектът от ударите по НПЗ нараства с ползването на по големи дронове, но досега само един от ударените заводи е ремонтиран 8 дни, останалите възстановяват работа за ден-два. Тези заводи се строят на голяма площ и повредите от единичен удар са малки.

    Коментиран от #72

    17:59 26.09.2025

  • 72 Пригожин

    4 4 Отговор

    До коментар #71 от "Мишел":

    Где бензин?

    Коментиран от #107

    18:01 26.09.2025

  • 73 Слабото място

    5 3 Отговор
    Статия за руските удари в слабините на Украйна няма ли?

    Писна ни от тия украйнски победи непотвърдени от Ройтерс!
    А ВВС цитира:

    "Украинските въоръжени сили потвърдиха в петък, че са нанесли удар по нефтопреработвателния завод"
    Без да знаят резултата дори

    18:01 26.09.2025

  • 74 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Той такива харесва.много си падат тия по москвичи и някой да ги полага по гърба с права лопата.останало им е от комунизма.

    18:01 26.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 1944

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    бензиностанцията внася бензин от две години. ахмак сила.

    18:02 26.09.2025

  • 77 Киев за два дня.

    5 4 Отговор

    До коментар #75 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Пумияр с пумияр.

    18:03 26.09.2025

  • 78 1944

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":

    лае ама не хапе дребосъка. скоро ше се среща с фламингото у масква.

    18:04 26.09.2025

  • 79 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    4 6 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    18:05 26.09.2025

  • 80 Аз съм редови човек от Крайморие

    5 6 Отговор
    И мразя атлантиците, ционистите и нацистите . Мразя ги до мозъка на костите си. Идея даже си нямате колко ги мразя тея боклуци

    Коментиран от #83, #93

    18:05 26.09.2025

  • 81 Водката, колега

    1 4 Отговор

    До коментар #64 от "Антиватник":

    Водката.

    18:06 26.09.2025

  • 82 Българите трябва ясно

    5 5 Отговор
    Да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора .

    Коментиран от #86

    18:07 26.09.2025

  • 83 Знаем те

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Аз съм редови човек от Крайморие":

    ти си милионера, дето си продава земята на руснаците. И тук ли акъл ще даваш. Селска ти работа.

    18:07 26.09.2025

  • 84 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    4 8 Отговор
    Само Фалшивите медии като факти трият коментари които не им изнасят.

    Коментиран от #91

    18:07 26.09.2025

  • 85 эрмак

    5 4 Отговор
    Ударила е трънки! По-добре да си събират умрелите

    18:08 26.09.2025

  • 86 Може ли

    2 5 Отговор

    До коментар #82 от "Българите трябва ясно":

    да го направим писмено и да ти го дадем за одобрение, малчо?

    18:08 26.09.2025

  • 87 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    3 5 Отговор
    Хайде пак ме блокирайте имам още десетки ип адреси, не можете да ми попречете да ви опровергавам,ха ха

    18:09 26.09.2025

  • 88 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 89 Поне 85 % от българите

    4 7 Отговор
    мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . Мразят НАТО и престъпната му политика. В Крайморие е поне на 99%

    Коментиран от #96, #114, #121

    18:10 26.09.2025

  • 90 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Фидел Кастро не беше ли":

    А на фалшивите медии ли да вярват хората ?

    Коментиран от #92

    18:10 26.09.2025

  • 91 Ами пиши във

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    вестник Дума. Ти си за там. За друго не ставаш. Можеш да им пробуташ за пишман руските хакери, та да ти се радват бабите.

    18:11 26.09.2025

  • 92 Не бегай от въпроса

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Тоя ли Фидел беше?

    Коментиран от #94

    18:11 26.09.2025

  • 93 Всички до един в Крайморие

    1 10 Отговор

    До коментар #80 от "Аз съм редови човек от Крайморие":

    мразят атлантиците, ционистите и нацистите .... мразят и дЖилезку

    Коментиран от #120

    18:13 26.09.2025

  • 94 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Не бегай от въпроса":

    А друг фидел кастро знаеш ли ?

    Коментиран от #99

    18:13 26.09.2025

  • 95 Костя Орков Копейкин

    3 1 Отговор
    еиииии много ма е яд начииииий

    18:14 26.09.2025

  • 96 Крайморие не е София

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Поне 85 % от българите":

    Радвайте си се там.
    И по-голяма радост ви идва. Прасето след 3 месеца.

    Коментиран от #104, #111

    18:14 26.09.2025

  • 97 Ако не влязат в час

    2 4 Отговор
    Ще почне тепане на атлантенца. Неминуемо е ..

    18:15 26.09.2025

  • 98 Добри новини

    2 1 Отговор
    🤯 Тръмп: „Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да воюва и да си върне цялата територия в първоначалните ѝ граници.“
    🔥 Въоръжените сили на Украйна удариха линейна производствено-диспечерска станция (ЛПДС) „8-N“ край Найтоповичи, Брянска област.
    💥 Повторен удар и по ЛПДС „Самара“.
    ✈️ Потвърдено е, че две самолета са поразени на военното летище „Кача“ в Крим.
    🦅 „Бавовна“ (взривове) в Московска област, Таганрог и Горловка!
    💥 Два дрона удариха конвой на мобилен пост на 31-ва дивизия ПВО край Волочаевка и унищожиха радарна установка.
    ‼️ Дрон повреди система за ПВО „Панцир-С1“ край Донское, район Симферопол. Един военнослужещ е ранен.
    👀 Казарми, клуб, учебна сграда и столова на позиция на 31-ва дивизия край Витино са повредени при два удара.
    🇬🇧 Естония е готова да приеме британски изтребители, способни да носят ядрени оръжия – The Telegraph.
    🇩🇪 От 83 млрд. евро за отбрана Германия ще даде под 10% за американско оръжие – Politico.
    🇺🇸 Военновъздушните сили на САЩ възложиха на Lockheed Martin договор за 26 млн. долара за поддръжка на програмата за F-16 за Украйна.

    18:15 26.09.2025

  • 99 Да, имам комшия с това име

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Но явно става дума за комунистическия диктатор.

    18:16 26.09.2025

  • 100 На геврека дупката

    4 1 Отговор
    Как се нарича бензиностанция без бензин ?

    Коментиран от #102

    18:16 26.09.2025

  • 101 Ами ще плаща някой

    3 2 Отговор
    Още не се е изказал кръчмаря със сметката... х0х0лите ша берат ядове...

    18:17 26.09.2025

  • 102 Нарича се

    4 0 Отговор

    До коментар #100 от "На геврека дупката":

    Бензин-НЕТ-станция.

    18:18 26.09.2025

  • 103 Макробиолог

    1 3 Отговор
    С такива новини и такава политика ,работите като цяло за Путин. Давате му повод и основания да си вземе колкото реши от Украйна.

    18:19 26.09.2025

  • 104 Ъхъъъъъ.... точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Крайморие не е София":

    Крайморие не е София верно . В Крайморие сме милионери а в София клошари работещи в кол центрове и прочие коптори ! .... ела и кажи че не е така ? А?

    18:19 26.09.2025

  • 105 Вучич

    3 2 Отговор
    Русията била мечка 😆

    Мечка ама оня якутския скулптор от навоз я е слепил .

    Тръмп е прав - фалшив хартиен тигър .

    18:24 26.09.2025

  • 106 Ей хора разберете го

    2 0 Отговор
    В Крайморие няма местен който милионер да не е в евро. За нас тея в София са помияри които можем и с гащите да ги купим 20 пъти. Ние сме масово със сметки в евро над 5 милиона а вие кои сте точно да ви питам? Ама сериозно ..

    Коментиран от #116, #123

    18:25 26.09.2025

  • 107 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Пригожин":

    Цената на горивата в Русия е непроменена практически за последните три месеца- за бензина е 68 рубли./0.76 $. От началото на годината се е покачила с 3.4%. Държавата не регулира цените в бензиностанциите. Ако наистина има недостиг на гориво, цената щеше да се покачи. Стабилните цени означават, че няма недостиг.

    Коментиран от #110

    18:26 26.09.2025

  • 108 Даката

    1 1 Отговор
    Бензиностанция с ракети, така я бяха оприличили преди време.... прошляци, като Венецуела... богати на природни ресурси но ръководени от безмозъчни идиоти с комунистическо самосъзнание, където ужким работят в името на народа, а в действителност е робство и всички блага са за върхушката от олигарси и приближени до властта... и който не е съгласен с президента е терорист и влиза в затвора.

    18:28 26.09.2025

  • 109 Кви 2400 лв заплата бре

    2 0 Отговор
    Ако ви харесам циците и 5000 ще ви дам

    18:30 26.09.2025

  • 110 Даката

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Мишел":

    Последно беше достигнала цена на черно от 3 евро за литър... понеже липсва на пазара, заради избухналите дронове в заводи, за преработка на гориво и складовете... Какви ми ги пишеш, мило русофилско човече?

    Коментиран от #117

    18:34 26.09.2025

  • 111 Абе еййй

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Крайморие не е София":

    Може да те купим 20 пъти поне. Що шопета молят за работа идея нямаш пич. Я се събудете къде са парите

    18:36 26.09.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Няма по хубави хора от руснаците

    2 1 Отговор
    От Крайморие съм до Бургас. И името си мога да ви дам. Руснаци ми купиха 3,4 декара земя по 141 000 евра декара и сега още 1,3 декара приключвам сделка. Още 6 сделки с руснаци имам в годините. Всичко е законно и по банков път през австрийска банка. Руснаците ни направиха заможни хора за което съм им изключително благодарен. От САЩ никога 1 ст. НЕ съм видял обаче
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО тихо се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей

    18:41 26.09.2025

  • 114 Даката

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Поне 85 % от българите":

    Българите в Кремъл сигурно са на 99% съгласни с теб... общо взето не вървите мили русофилски боклуци... я марш на фронта да торите почвата.

    Коментиран от #118

    18:44 26.09.2025

  • 115 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "И кво?":

    и квооо? една боя и е кат нова?

    18:45 26.09.2025

  • 116 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ей хора разберете го":

    10 декара нива 2,5 милиона евро. А там няма никой с по малко от 80-100

    18:45 26.09.2025

  • 117 604

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Даката":

    пхахахахахахах , скрий съ ве!

    18:46 26.09.2025

  • 118 604

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Даката":

    стигъ слага етикети, кой къв е щот си бос, ами кът тъ гледъм как се пънеш..има директен автобус до одеса, мешката и отивъй да браниш зеля!

    18:47 26.09.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 1944

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Всички до един в Крайморие":

    ти от крайморие ли си или от кърджалийско?

    18:48 26.09.2025

  • 121 Рикардо да Форс

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Поне 85 % от българите":

    Чакай сега . Ти нали не беше българин ,нали беше руснак . Митрофанова ли ти даде тия данни ?

    18:48 26.09.2025

  • 122 Д-р До литър

    0 0 Отговор
    Ма какво Крайморие ,ти си потуран от долината ,не се прави . Нижеш тютюн за Шишко да може да си плаща наема в Дубай .

    18:52 26.09.2025

  • 123 Брат ми там е инвеститор

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ей хора разберете го":

    38 къщички вчера почнаха да ги строят . Руска инвестиция е реално. Над къмпинга ..новият комплекс. 126 къщи по 411 кв.м с 500 кв двор. Земята е купена на 248000 евро декара, октомври 2024, декември още 70 декара по 252 000 ...

    18:53 26.09.2025

