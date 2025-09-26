По слабото място! Украинската армия отново удари ключова рафинерия в Краснодарския край

Украинските въоръжени сили потвърдиха в петък, че са нанесли удар по нефтопреработвателния завод в Афипския район на Краснодарския край, предизвиквайки пожар в мощностите на предприятието, информира Би Би Си.
"Потвърдено е попадение и пожар. Степента и детайлите на пораженията се уточняват", съобщи Генералният щаб на ВСУ в официално изявление. По думите на украинската страна заводът произвежда основно бензин, дизел и керосин и играе ключова роля в снабдяването на руската армия.
Руският оперативен щаб в Краснодарския край по-рано съобщи, че пожарът е възникнал в резултат от паднали отломки на безпилотен апарат. Няма данни за пострадали.
Афипският нефтопреработвателен завод е сред по-големите производители на горива в Южна Русия. Ударът идва на фона на нарастващ недостиг на бензин и дизелово гориво в страната. През последните седмици в редица руски региони се появиха опашки по бензиностанциите, а цените на едро скочиха рязко.
Според местни наблюдатели причината е комбинация от висок износ на горива, сезонен ръст на потреблението и щетите по инфраструктурата от украински атаки.
Москва вече предприе мерки за ограничаване на износа на горива, за да стабилизира вътрешния пазар, но продължаващите удари по нефтопреработвателни заводи поставят под въпрос ефективността на тези действия.
1 пешо
Коментиран от #5, #17, #76
17:26 26.09.2025
2 Пффф...
17:26 26.09.2025
3 Май баба Ванга беше казала
17:27 26.09.2025
4 От бункера
17:29 26.09.2025
5 Гост
До коментар #1 от "пешо":Вижда им се края, но има и още.
17:29 26.09.2025
6 Сатана Z
Коментиран от #11
17:29 26.09.2025
7 Новина е само това
Коментиран от #14
17:30 26.09.2025
8 Последния Софиянец
17:31 26.09.2025
9 Уса
17:31 26.09.2025
10 Конфети "Земя Въздух Земя"
Коментиран от #13, #67, #71, #78
17:32 26.09.2025
11 Остава въпроса
До коментар #6 от "Сатана Z":Защо и пред неударените бензиностанции има опашки от коли, а бензин - НЕТ.
17:32 26.09.2025
12 Анета
17:33 26.09.2025
13 Верно много търпи Путин
До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":Клечи в бункера и стиска нервите, да се не разсърди.
Коментиран от #21
17:34 26.09.2025
14 Гоуст
До коментар #7 от "Новина е само това":Значи украинците удрят една бензиностанция и Путин ограничава износа, а по другите бензиностанции се образуват опашки.
Егати бензиностанцията са ударили.... Сигурно е била като на Марешки в Люлин.... ;)
17:34 26.09.2025
16 Озадачен
17:34 26.09.2025
17 Си Дзинпин
До коментар #1 от "пешо":Рафинериите не ,но горивото да
17:35 26.09.2025
19 Град Козлодуй
17:35 26.09.2025
20 Ами няма украунският тероризъм
17:36 26.09.2025
21 Вин Дизел
До коментар #13 от "Верно много търпи Путин":Той клечи ама му сменят куфарчето
17:36 26.09.2025
22 Путин
17:36 26.09.2025
24 Сърп и чук
Коментиран от #32
17:37 26.09.2025
25 Мнението ми 🤔
Коментиран от #34
17:37 26.09.2025
26 стоян георгиев
Коментиран от #29
17:37 26.09.2025
28 Ко Не
17:38 26.09.2025
29 На Кой
До коментар #26 от "стоян георгиев":Му пука за руските крепостни ,те без война немогат
Коментиран от #38
17:39 26.09.2025
30 И кво?
Коментиран от #41, #115
17:39 26.09.2025
32 Ще спрат скоро ...
До коментар #24 от "Сърп и чук":Тръмп дава на Зеленски ракети Томахоук...
17:40 26.09.2025
33 Медведев Атома
17:40 26.09.2025
34 Както предаде ТАСС
До коментар #25 от "Мнението ми 🤔":9 Руски граждани са се клали на опашки на бензиностанции в Русия, двама от тях с опасност за живота! Докъде докараха русийката путя и световният лидер Зеленски
Коментиран от #47
17:40 26.09.2025
35 Pyccкий Карлик 😄
17:41 26.09.2025
36 Омбре авто
Коментиран от #50
17:41 26.09.2025
37 Путин е най-големият овчар!
При най-слабият президент на САЩ,Путин върши перфектната работа на американците по разнебитването на Русия.
17:41 26.09.2025
38 стоян георгиев
До коментар #29 от "На Кой":За съжаление това е истината.тия не успяха с тоя ресурс да изградят нормална богата о просперираща страна и се върнаха на Украйна единственото познато за тях нещо.самоубийствената война.лошото е че всички около тях сме в опасност
17:41 26.09.2025
41 За да загасят пожара за 20 мин.
До коментар #30 от "И кво?":Сигурно сами са си взривили рафинерията.
Няма рафинерия - няма проблем
17:42 26.09.2025
43 Абе на кой му пука
Коментиран от #49
17:42 26.09.2025
45 Град Козлодуй
17:43 26.09.2025
46 Стига с тези некадърни хакери
До коментар #40 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Не ти ли писна?
Коментиран от #54
17:43 26.09.2025
47 Пияндурниците
До коментар #34 от "Както предаде ТАСС":Днес 7 души се отровиха с алкохол ама то това не е новина , новина ще е ако надхвърлят 50
Хаирлия да е .
17:44 26.09.2025
49 Що терористичен акт?
До коментар #43 от "Абе на кой му пука":Украинците май във война бяха. Ако не си разбрал. Дето руснаците й викат СВУ.
17:44 26.09.2025
50 Да знаеш
До коментар #36 от "Омбре авто":"видели сме ги" - Дааа, имат самолети с много колесници, че да има място за всички бягащи!
17:46 26.09.2025
51 Истината
До коментар #40 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Досега в Украйна. Не само 60% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
8.09.20228 юни 2025
Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.
17:46 26.09.2025
52 БЪЛГАРИТЕ сме за РУСИЯ
Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна
17:46 26.09.2025
53 Хитман
17:47 26.09.2025
54 Съветският пeHиc аkp00батTT
До коментар #46 от "Стига с тези некадърни хакери":Добре че са те за да разбере целия свят колко фашшисктиуркки са нанорили урккия
17:48 26.09.2025
56 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:49 26.09.2025
57 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #60
17:49 26.09.2025
58 Антиватник
До коментар #55 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Ходи се гръмнни бе 💥
Коментиран от #63, #65, #66
17:49 26.09.2025
59 Ама не се шегувам
Коментиран от #62, #68
17:49 26.09.2025
60 Фидел Кастро не беше ли
До коментар #57 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":оня, дето наложи соца в Куба, та и досега го карат на купони.
Можеш ли да вярваш на такъв човек?
Коментиран от #75, #90
17:51 26.09.2025
62 Честито, че си награден с орден!
До коментар #59 от "Ама не се шегувам":А сега ордена - знаеш къде....
17:52 26.09.2025
64 Антиватник
А кое е силното им място?
Коментиран от #81
17:52 26.09.2025
65 Цхнжцг
До коментар #58 от "Антиватник":Срещнеш ли копейка трепИ!
17:53 26.09.2025
66 Съветският пeHиc аkp00батTTT
До коментар #58 от "Антиватник":Първо ти, после аз
17:53 26.09.2025
67 Специална Военна Опсерация
До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":Верно бе!
Я да вземе да им прати армията!
17:53 26.09.2025
68 Карлуково
До коментар #59 от "Ама не се шегувам":Айде прибирай се!
17:54 26.09.2025
69 Българите трябва ясно
17:58 26.09.2025
70 Русия
Изнасят само суровини за Индия и Китай и то евтино. Изнасят тонове, за да могат да купят един дрон!
Дори Кимчо Корейски вече отказва да дава без пари!
Тежко е да си бананова република!
17:59 26.09.2025
71 Мишел
До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":Украйна вече не опитва удари по руски военни обекти, защото са защитени с ПВО. Удря граждански обекти и частни НПЗ, собствениците на които не пожелаха да наемат ПВО, защото в Русия ремонтът на инсталациите е по евтин от защита с ПВО.
Ефектът от ударите по НПЗ нараства с ползването на по големи дронове, но досега само един от ударените заводи е ремонтиран 8 дни, останалите възстановяват работа за ден-два. Тези заводи се строят на голяма площ и повредите от единичен удар са малки.
Коментиран от #72
17:59 26.09.2025
72 Пригожин
До коментар #71 от "Мишел":Где бензин?
Коментиран от #107
18:01 26.09.2025
73 Слабото място
Писна ни от тия украйнски победи непотвърдени от Ройтерс!
А ВВС цитира:
"Украинските въоръжени сили потвърдиха в петък, че са нанесли удар по нефтопреработвателния завод"
Без да знаят резултата дори
18:01 26.09.2025
74 стоян георгиев
18:01 26.09.2025
76 1944
До коментар #1 от "пешо":бензиностанцията внася бензин от две години. ахмак сила.
18:02 26.09.2025
77 Киев за два дня.
До коментар #75 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Пумияр с пумияр.
18:03 26.09.2025
78 1944
До коментар #10 от "Конфети "Земя Въздух Земя"":лае ама не хапе дребосъка. скоро ше се среща с фламингото у масква.
18:04 26.09.2025
79 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
18:05 26.09.2025
80 Аз съм редови човек от Крайморие
Коментиран от #83, #93
18:05 26.09.2025
81 Водката, колега
До коментар #64 от "Антиватник":Водката.
18:06 26.09.2025
82 Българите трябва ясно
Коментиран от #86
18:07 26.09.2025
83 Знаем те
До коментар #80 от "Аз съм редови човек от Крайморие":ти си милионера, дето си продава земята на руснаците. И тук ли акъл ще даваш. Селска ти работа.
18:07 26.09.2025
84 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Коментиран от #91
18:07 26.09.2025
85 эрмак
18:08 26.09.2025
86 Може ли
До коментар #82 от "Българите трябва ясно":да го направим писмено и да ти го дадем за одобрение, малчо?
18:08 26.09.2025
87 Съветският пeHиc аkp00батTTT
18:09 26.09.2025
89 Поне 85 % от българите
Коментиран от #96, #114, #121
18:10 26.09.2025
90 Съветският пeHиc аkp00батTTT
До коментар #60 от "Фидел Кастро не беше ли":А на фалшивите медии ли да вярват хората ?
Коментиран от #92
18:10 26.09.2025
91 Ами пиши във
До коментар #84 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":вестник Дума. Ти си за там. За друго не ставаш. Можеш да им пробуташ за пишман руските хакери, та да ти се радват бабите.
18:11 26.09.2025
92 Не бегай от въпроса
До коментар #90 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Тоя ли Фидел беше?
Коментиран от #94
18:11 26.09.2025
93 Всички до един в Крайморие
До коментар #80 от "Аз съм редови човек от Крайморие":мразят атлантиците, ционистите и нацистите .... мразят и дЖилезку
Коментиран от #120
18:13 26.09.2025
94 Съветският пeHиc аkp00батTTT
До коментар #92 от "Не бегай от въпроса":А друг фидел кастро знаеш ли ?
Коментиран от #99
18:13 26.09.2025
95 Костя Орков Копейкин
18:14 26.09.2025
96 Крайморие не е София
До коментар #89 от "Поне 85 % от българите":Радвайте си се там.
И по-голяма радост ви идва. Прасето след 3 месеца.
Коментиран от #104, #111
18:14 26.09.2025
97 Ако не влязат в час
18:15 26.09.2025
98 Добри новини
🔥 Въоръжените сили на Украйна удариха линейна производствено-диспечерска станция (ЛПДС) „8-N“ край Найтоповичи, Брянска област.
💥 Повторен удар и по ЛПДС „Самара“.
✈️ Потвърдено е, че две самолета са поразени на военното летище „Кача“ в Крим.
🦅 „Бавовна“ (взривове) в Московска област, Таганрог и Горловка!
💥 Два дрона удариха конвой на мобилен пост на 31-ва дивизия ПВО край Волочаевка и унищожиха радарна установка.
‼️ Дрон повреди система за ПВО „Панцир-С1“ край Донское, район Симферопол. Един военнослужещ е ранен.
👀 Казарми, клуб, учебна сграда и столова на позиция на 31-ва дивизия край Витино са повредени при два удара.
🇬🇧 Естония е готова да приеме британски изтребители, способни да носят ядрени оръжия – The Telegraph.
🇩🇪 От 83 млрд. евро за отбрана Германия ще даде под 10% за американско оръжие – Politico.
🇺🇸 Военновъздушните сили на САЩ възложиха на Lockheed Martin договор за 26 млн. долара за поддръжка на програмата за F-16 за Украйна.
18:15 26.09.2025
99 Да, имам комшия с това име
До коментар #94 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Но явно става дума за комунистическия диктатор.
18:16 26.09.2025
100 На геврека дупката
Коментиран от #102
18:16 26.09.2025
101 Ами ще плаща някой
18:17 26.09.2025
102 Нарича се
До коментар #100 от "На геврека дупката":Бензин-НЕТ-станция.
18:18 26.09.2025
103 Макробиолог
18:19 26.09.2025
104 Ъхъъъъъ.... точно така
До коментар #96 от "Крайморие не е София":Крайморие не е София верно . В Крайморие сме милионери а в София клошари работещи в кол центрове и прочие коптори ! .... ела и кажи че не е така ? А?
18:19 26.09.2025
105 Вучич
Мечка ама оня якутския скулптор от навоз я е слепил .
Тръмп е прав - фалшив хартиен тигър .
18:24 26.09.2025
106 Ей хора разберете го
Коментиран от #116, #123
18:25 26.09.2025
107 Мишел
До коментар #72 от "Пригожин":Цената на горивата в Русия е непроменена практически за последните три месеца- за бензина е 68 рубли./0.76 $. От началото на годината се е покачила с 3.4%. Държавата не регулира цените в бензиностанциите. Ако наистина има недостиг на гориво, цената щеше да се покачи. Стабилните цени означават, че няма недостиг.
Коментиран от #110
18:26 26.09.2025
108 Даката
18:28 26.09.2025
109 Кви 2400 лв заплата бре
18:30 26.09.2025
110 Даката
До коментар #107 от "Мишел":Последно беше достигнала цена на черно от 3 евро за литър... понеже липсва на пазара, заради избухналите дронове в заводи, за преработка на гориво и складовете... Какви ми ги пишеш, мило русофилско човече?
Коментиран от #117
18:34 26.09.2025
111 Абе еййй
До коментар #96 от "Крайморие не е София":Може да те купим 20 пъти поне. Що шопета молят за работа идея нямаш пич. Я се събудете къде са парите
18:36 26.09.2025
113 Няма по хубави хора от руснаците
Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО тихо се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей
18:41 26.09.2025
114 Даката
До коментар #89 от "Поне 85 % от българите":Българите в Кремъл сигурно са на 99% съгласни с теб... общо взето не вървите мили русофилски боклуци... я марш на фронта да торите почвата.
Коментиран от #118
18:44 26.09.2025
115 1944
До коментар #30 от "И кво?":и квооо? една боя и е кат нова?
18:45 26.09.2025
116 Така е
До коментар #106 от "Ей хора разберете го":10 декара нива 2,5 милиона евро. А там няма никой с по малко от 80-100
18:45 26.09.2025
117 604
До коментар #110 от "Даката":пхахахахахахах , скрий съ ве!
18:46 26.09.2025
118 604
До коментар #114 от "Даката":стигъ слага етикети, кой къв е щот си бос, ами кът тъ гледъм как се пънеш..има директен автобус до одеса, мешката и отивъй да браниш зеля!
18:47 26.09.2025
120 1944
До коментар #93 от "Всички до един в Крайморие":ти от крайморие ли си или от кърджалийско?
18:48 26.09.2025
121 Рикардо да Форс
До коментар #89 от "Поне 85 % от българите":Чакай сега . Ти нали не беше българин ,нали беше руснак . Митрофанова ли ти даде тия данни ?
18:48 26.09.2025
122 Д-р До литър
18:52 26.09.2025
123 Брат ми там е инвеститор
До коментар #106 от "Ей хора разберете го":38 къщички вчера почнаха да ги строят . Руска инвестиция е реално. Над къмпинга ..новият комплекс. 126 къщи по 411 кв.м с 500 кв двор. Земята е купена на 248000 евро декара, октомври 2024, декември още 70 декара по 252 000 ...
18:53 26.09.2025