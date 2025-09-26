По слабото място! Украинската армия отново удари ключова рафинерия в Краснодарския край

Украинските въоръжени сили потвърдиха в петък, че са нанесли удар по нефтопреработвателния завод в Афипския район на Краснодарския край, предизвиквайки пожар в мощностите на предприятието, информира Би Би Си.

"Потвърдено е попадение и пожар. Степента и детайлите на пораженията се уточняват", съобщи Генералният щаб на ВСУ в официално изявление. По думите на украинската страна заводът произвежда основно бензин, дизел и керосин и играе ключова роля в снабдяването на руската армия.

Руският оперативен щаб в Краснодарския край по-рано съобщи, че пожарът е възникнал в резултат от паднали отломки на безпилотен апарат. Няма данни за пострадали.

Афипският нефтопреработвателен завод е сред по-големите производители на горива в Южна Русия. Ударът идва на фона на нарастващ недостиг на бензин и дизелово гориво в страната. През последните седмици в редица руски региони се появиха опашки по бензиностанциите, а цените на едро скочиха рязко.

Според местни наблюдатели причината е комбинация от висок износ на горива, сезонен ръст на потреблението и щетите по инфраструктурата от украински атаки.

Москва вече предприе мерки за ограничаване на износа на горива, за да стабилизира вътрешния пазар, но продължаващите удари по нефтопреработвателни заводи поставят под въпрос ефективността на тези действия.