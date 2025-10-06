Новини
Свят »
Чехия »
Разнобой в Прага! Чешкият президент Петър Павел увещава Андрей Бабиш да не спира програмата за боеприпаси за Украйна
  Тема: Украйна

Разнобой в Прага! Чешкият президент Петър Павел увещава Андрей Бабиш да не спира програмата за боеприпаси за Украйна

6 Октомври, 2025 18:06 1 225 33

  • петър павел-
  • чехия-
  • украйна-
  • нато-
  • андрей бабиш

Чешкото правителство очаква тази година броят на предоставените боеприпаси да нарасне, след като за миналата година той достигна 1,5 млн. снаряда, включително 500 000 калибър 155 мм

Разнобой в Прага! Чешкият президент Петър Павел увещава Андрей Бабиш да не спира програмата за боеприпаси за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Прекратяване на така наречената Чешка инициатива за осигуряване на боеприпаси на Украйна ще бъде вредно както за Чехия, така и за Киев в битката му за защита от руската инвазия. Това каза чешкият президент Петър Павел след парламентарните избори в страната му, спечелени от победител, направил заявка за закриване на програмата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако намалим или дори премахнем тази подкрепа, ще навредим преди всичко на себе си, но това ще се отрази негативно и на Украйна, ако доведе до загубата на живота на още много хора", каза Павел след консултации с парламентарно представените политически партии.

Още новини от Украйна

В събота чешките изборни власти обявиха популистката центристка партия "Действие на недоволните граждани" (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш за категоричен победител на парламентарните избори с 34,5% от гласовете. На второ място, с 23,3%, е дясноцентристката и проевропейска коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала, отбелязва Ройтерс.

Бабиш, който има един управленски мандат като премиер от 2017 до 2021 г., обеща да намали подкрепата за Украйна, за да постави чехите на първо място, посочва Франс прес. Той каза, че ще преразгледа Чешката инициатива за доставка на артилерийски снаряди за Украйна и че, ако е необходимо, ще разговаря по този въпрос с украинския президент Володимир Зеленски.

Пред украинската телевизия Бабиш обаче увери, че Прага няма изцяло да прекрати подкрепата си за Киев. "Ще помагаме на Украйна чрез ЕС, който помага на Украйна и това е начинът, по който ще продължим да помагаме", каза Бабиш, като припомни, че вече три пъти се е срещал с Володимир Зеленски.

Завръщането на АНО на власт вероятно ще доведе до затопляне на отношенията с Унгария и Словакия. Първите индикации за това са вече налице, отбелязват агенциите.

Инициативата за осигуряване на боеприпаси, която обединява търговци и официални представители от сферата на отбраната от целия свят и цели намирането и закупуването на милиони артилерийски снаряди за Киев, беше най-знаковата програма за подкрепа на Украйна на досегашното правителство на Фиала.

Павел, който е бивш високопоставен представител на НАТО, е горещ поддръжник на инициативата. Тя се ползва и с подкрепата на Зеленски.

"Убеден съм, че никой от нас, нито Андрей Бабиш, нито представителите на другите партии, ще пренебрегне интереса на Чехия, нашите съюзници или нашите партньори като Украйна. Вярвам, че няма да си навредим по този начин", посочи чешкият президент.

Чешкото правителство очаква тази година броят на предоставените боеприпаси да нарасне, след като за миналата година той достигна 1,5 млн. снаряда, включително 500 000 калибър 155 мм.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    39 6 Отговор
    Е, какъв му е проблема на метър павел? Киевската хунта нали ЩЕ получи поредни геймчейджър, томахавки. Значи и без снаряди могат да минат, то иначе как ще е геймчейнджър. Айде cоpocнята да почва да спряга употреба на частицата ЩЕ.

    18:12 06.10.2025

  • 2 Слава

    6 39 Отговор
    на Украйна!
    Подкрепата трябва да продължи колкото е необходимо!

    Коментиран от #19, #20

    18:14 06.10.2025

  • 3 Петър Павел

    37 5 Отговор
    Е куха лейка. Да слага каската и да заминава за Украйна

    18:14 06.10.2025

  • 4 И Киев е Руски

    26 4 Отговор
    Защо чешкия президент мрази украинският народ

    Коментиран от #11, #18

    18:16 06.10.2025

  • 5 Баш Балък

    11 2 Отговор
    1968 Пражка пролет. Дрънка си оръжие човека, Латините са го казали - Vox populi, vox Dei.

    18:18 06.10.2025

  • 6 Дон Дони

    34 2 Отговор
    Вижте цифрата на чешката помощ и си направете представа колко е цялата помощ за Украйна, а губят! Ако ЕС и САЩ не са бяха месили до сега щеше да има мир и много украинци щяха да са живи!

    Коментиран от #14, #32

    18:19 06.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    22 2 Отговор
    Петър Павлов иска да купи фабрика на 8 септември.

    18:20 06.10.2025

  • 8 МирО

    22 4 Отговор
    Много шум за нищо! Рашаните така и така млатят бандерите като маче у дирек, каъв е проблемът???

    18:22 06.10.2025

  • 9 Чехите вървят в права посока

    15 7 Отговор
    А президента им явно не е свободен човек, подкрепяйки войната на САЩ в Украйна.

    18:22 06.10.2025

  • 10 така, така

    21 0 Отговор
    Вярвам, че няма да си навредим по този начин - да се разбира, че няма да сложим край на далаверата.

    Тия тъкмо си подредиха схемите и сега им идва някой, дето иска да я прекрати. Да видим дали Бабиш и хората му ще клъвнат. Все пак много пари се въртят през пералнята 0крайна.

    18:23 06.10.2025

  • 11 Ми то го пише в статията:

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    "Павел, който е бивш високопоставен представител на НАТО,"

    Няма омраза или любов тука- просто бизнес ( ВПК)!

    18:23 06.10.2025

  • 12 155мм.

    18 0 Отговор
    Чехите на първо място,а не украинците.И ние сме съгласни на същото,ама наведените ги е шубе за местата им.

    18:25 06.10.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 19 Отговор
    Чехите помнят блатния терор 68ма, знаят че ватата разбира само от загрузка с 200, копейките тоже!

    Коментиран от #15, #21, #29

    18:25 06.10.2025

  • 14 щяха

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Дони":

    ама нямаше да може да се направи далаверата в днешните си размери.
    Цинично е, но това е реалността - докато украинците дават фира, някой правят страшно много пари. Не е само наркомана, ами и доста народ от елита на ЕС.

    Коментиран от #30

    18:25 06.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Соскаш ли Манафтине?

    18:26 06.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 14 Отговор
    блатарите нали бяха пред Кииф, Харков и Херсон, что случилас, копейка изпаднала и глуповата‼️

    18:26 06.10.2025

  • 17 Няма не искам, няма недей!

    1 14 Отговор
    Спреш ли помощта към Украйна директно насочваш руските ракети към своята страна! Орките точно на това се надяват, някой да им даде повод за вмешателство в държавните дела на държавата си.

    18:27 06.10.2025

  • 18 МирО

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Така ги мрази,.че най много оръжие дават те на Зеленски да чувализира бункерните орди!

    Коментиран от #22

    18:28 06.10.2025

  • 19 Брадли

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Слава":

    Да продължи без нас.Писна ни от голи охлюви.И йес сър.

    18:28 06.10.2025

  • 20 име

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Слава":

    Така ще е, до пълното унищожение на алкохолния халифат, а ботокса пратен в Хага окован.

    Коментиран от #31

    18:30 06.10.2025

  • 21 Нхгйхг

    1 12 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    18:30 06.10.2025

  • 22 И Киев е Руски

    14 2 Отговор

    До коментар #18 от "МирО":

    От началото на СВО руското население се е увеличило с десет милиона.А за покрайнините ще кажеш ти с колко са намалели.Сме.ник

    18:32 06.10.2025

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 13 Отговор
    Щом Зеленски чувализира ватата с милиони, а крематорките в блатата пушат 24/7 няма стршно, всичко е по план

    18:32 06.10.2025

  • 24 И Киев е Руски

    2 10 Отговор
    Как и да го въртят ватите все са го изяли, а за копейките пак средния!

    18:34 06.10.2025

  • 25 Георгиев

    9 1 Отговор
    Тази инициатива да се дават/подаряват снаряди на Окраина какво е: игра или боеприпаси за убиване? Как прекратяване на тази инициатива ще увеличи жертвите? Смехории! Военните действия ще спрат, когато се изпълнят целите на СВО. Толкова! Няма да има спиране по линията, че да влезе НАТО с въоръжен състав и да стане вече истинска ТСВ. С спре ли се подаване на боеприпаси на Киев, бързо ще приключи всичко. Време е и този Павел да си ходи.

    18:37 06.10.2025

  • 26 Георгиев

    2 7 Отговор
    Но до като не се унищожат алкохолните терористи от блатата няма да има мир по света!

    18:38 06.10.2025

  • 27 Бабиш

    1 2 Отговор
    нямаше ли оръжеен бизнес?

    18:38 06.10.2025

  • 28 ЖЕКО

    7 1 Отговор
    СНАРЯДИ МОЖЕ ДА ИМА НО ДОКОГА ЩЕ СТИГНАТ ТЪПИТЕ УКРИ

    18:39 06.10.2025

  • 29 Терора тогава им дойде

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    предимно от войските на украинската СССР! Помнят и, че България е участвала!

    18:39 06.10.2025

  • 30 Така е!

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "щяха":

    И не само те. Виж и у нас. Тагарев два пъти ходи с куфарчето. Кирил Петков и той ходи. А нищо не да декларирали пред данъчните.

    18:40 06.10.2025

  • 31 име

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Козяк, много ли е забавно да си пишеш сам?

    18:41 06.10.2025

  • 32 име

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Дони":

    В Украйна си имат антикорупционни разследващи журналисти. Миналата година изобличиха далавера за покупкапна противотанкови мини от 1947г. На скоро изобличиха рустем умеров че има десет имота в САЩ. На някои чехи това им е ясно и затова купуват и дават на хунтата снаряди, а не пари за снаряди. Обаче хунтата продава снарядите и купува имоти....

    18:46 06.10.2025

  • 33 си дзън

    1 3 Отговор
    Преди малко едно "заблудено" фламинго кацнало в Тюмен на 3500 км от фронта.

    18:57 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания