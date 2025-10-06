Разнобой в Прага! Чешкият президент Петър Павел увещава Андрей Бабиш да не спира програмата за боеприпаси за Украйна

Прекратяване на така наречената Чешка инициатива за осигуряване на боеприпаси на Украйна ще бъде вредно както за Чехия, така и за Киев в битката му за защита от руската инвазия. Това каза чешкият президент Петър Павел след парламентарните избори в страната му, спечелени от победител, направил заявка за закриване на програмата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако намалим или дори премахнем тази подкрепа, ще навредим преди всичко на себе си, но това ще се отрази негативно и на Украйна, ако доведе до загубата на живота на още много хора", каза Павел след консултации с парламентарно представените политически партии.

В събота чешките изборни власти обявиха популистката центристка партия "Действие на недоволните граждани" (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш за категоричен победител на парламентарните избори с 34,5% от гласовете. На второ място, с 23,3%, е дясноцентристката и проевропейска коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала, отбелязва Ройтерс.

Бабиш, който има един управленски мандат като премиер от 2017 до 2021 г., обеща да намали подкрепата за Украйна, за да постави чехите на първо място, посочва Франс прес. Той каза, че ще преразгледа Чешката инициатива за доставка на артилерийски снаряди за Украйна и че, ако е необходимо, ще разговаря по този въпрос с украинския президент Володимир Зеленски.

Пред украинската телевизия Бабиш обаче увери, че Прага няма изцяло да прекрати подкрепата си за Киев. "Ще помагаме на Украйна чрез ЕС, който помага на Украйна и това е начинът, по който ще продължим да помагаме", каза Бабиш, като припомни, че вече три пъти се е срещал с Володимир Зеленски.

Завръщането на АНО на власт вероятно ще доведе до затопляне на отношенията с Унгария и Словакия. Първите индикации за това са вече налице, отбелязват агенциите.

Инициативата за осигуряване на боеприпаси, която обединява търговци и официални представители от сферата на отбраната от целия свят и цели намирането и закупуването на милиони артилерийски снаряди за Киев, беше най-знаковата програма за подкрепа на Украйна на досегашното правителство на Фиала.

Павел, който е бивш високопоставен представител на НАТО, е горещ поддръжник на инициативата. Тя се ползва и с подкрепата на Зеленски.

"Убеден съм, че никой от нас, нито Андрей Бабиш, нито представителите на другите партии, ще пренебрегне интереса на Чехия, нашите съюзници или нашите партньори като Украйна. Вярвам, че няма да си навредим по този начин", посочи чешкият президент.

Чешкото правителство очаква тази година броят на предоставените боеприпаси да нарасне, след като за миналата година той достигна 1,5 млн. снаряда, включително 500 000 калибър 155 мм.