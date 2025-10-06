Разнобой в Прага! Чешкият президент Петър Павел увещава Андрей Бабиш да не спира програмата за боеприпаси за Украйна

Прекратяване на така наречената Чешка инициатива за осигуряване на боеприпаси на Украйна ще бъде вредно както за Чехия, така и за Киев в битката му за защита от руската инвазия. Това каза чешкият президент Петър Павел след парламентарните избори в страната му, спечелени от победител, направил заявка за закриване на програмата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ако намалим или дори премахнем тази подкрепа, ще навредим преди всичко на себе си, но това ще се отрази негативно и на Украйна, ако доведе до загубата на живота на още много хора", каза Павел след консултации с парламентарно представените политически партии.
В събота чешките изборни власти обявиха популистката центристка партия "Действие на недоволните граждани" (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш за категоричен победител на парламентарните избори с 34,5% от гласовете. На второ място, с 23,3%, е дясноцентристката и проевропейска коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала, отбелязва Ройтерс.
Бабиш, който има един управленски мандат като премиер от 2017 до 2021 г., обеща да намали подкрепата за Украйна, за да постави чехите на първо място, посочва Франс прес. Той каза, че ще преразгледа Чешката инициатива за доставка на артилерийски снаряди за Украйна и че, ако е необходимо, ще разговаря по този въпрос с украинския президент Володимир Зеленски.
Пред украинската телевизия Бабиш обаче увери, че Прага няма изцяло да прекрати подкрепата си за Киев. "Ще помагаме на Украйна чрез ЕС, който помага на Украйна и това е начинът, по който ще продължим да помагаме", каза Бабиш, като припомни, че вече три пъти се е срещал с Володимир Зеленски.
Завръщането на АНО на власт вероятно ще доведе до затопляне на отношенията с Унгария и Словакия. Първите индикации за това са вече налице, отбелязват агенциите.
Инициативата за осигуряване на боеприпаси, която обединява търговци и официални представители от сферата на отбраната от целия свят и цели намирането и закупуването на милиони артилерийски снаряди за Киев, беше най-знаковата програма за подкрепа на Украйна на досегашното правителство на Фиала.
Павел, който е бивш високопоставен представител на НАТО, е горещ поддръжник на инициативата. Тя се ползва и с подкрепата на Зеленски.
"Убеден съм, че никой от нас, нито Андрей Бабиш, нито представителите на другите партии, ще пренебрегне интереса на Чехия, нашите съюзници или нашите партньори като Украйна. Вярвам, че няма да си навредим по този начин", посочи чешкият президент.
Чешкото правителство очаква тази година броят на предоставените боеприпаси да нарасне, след като за миналата година той достигна 1,5 млн. снаряда, включително 500 000 калибър 155 мм.
1 име
18:12 06.10.2025
2 Слава
Подкрепата трябва да продължи колкото е необходимо!
Коментиран от #19, #20
18:14 06.10.2025
3 Петър Павел
18:14 06.10.2025
4 И Киев е Руски
Коментиран от #11, #18
18:16 06.10.2025
5 Баш Балък
18:18 06.10.2025
6 Дон Дони
Коментиран от #14, #32
18:19 06.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:20 06.10.2025
8 МирО
18:22 06.10.2025
9 Чехите вървят в права посока
18:22 06.10.2025
10 така, така
Тия тъкмо си подредиха схемите и сега им идва някой, дето иска да я прекрати. Да видим дали Бабиш и хората му ще клъвнат. Все пак много пари се въртят през пералнята 0крайна.
18:23 06.10.2025
11 Ми то го пише в статията:
До коментар #4 от "И Киев е Руски":"Павел, който е бивш високопоставен представител на НАТО,"
Няма омраза или любов тука- просто бизнес ( ВПК)!
18:23 06.10.2025
12 155мм.
18:25 06.10.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #15, #21, #29
18:25 06.10.2025
14 щяха
До коментар #6 от "Дон Дони":ама нямаше да може да се направи далаверата в днешните си размери.
Цинично е, но това е реалността - докато украинците дават фира, някой правят страшно много пари. Не е само наркомана, ами и доста народ от елита на ЕС.
Коментиран от #30
18:25 06.10.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Соскаш ли Манафтине?
18:26 06.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:26 06.10.2025
17 Няма не искам, няма недей!
18:27 06.10.2025
18 МирО
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Така ги мрази,.че най много оръжие дават те на Зеленски да чувализира бункерните орди!
Коментиран от #22
18:28 06.10.2025
19 Брадли
До коментар #2 от "Слава":Да продължи без нас.Писна ни от голи охлюви.И йес сър.
18:28 06.10.2025
20 име
До коментар #2 от "Слава":Така ще е, до пълното унищожение на алкохолния халифат, а ботокса пратен в Хага окован.
Коментиран от #31
18:30 06.10.2025
21 Нхгйхг
До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Срещнеш ли копейка трепИ!
18:30 06.10.2025
22 И Киев е Руски
До коментар #18 от "МирО":От началото на СВО руското население се е увеличило с десет милиона.А за покрайнините ще кажеш ти с колко са намалели.Сме.ник
18:32 06.10.2025
23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:32 06.10.2025
24 И Киев е Руски
18:34 06.10.2025
25 Георгиев
18:37 06.10.2025
26 Георгиев
18:38 06.10.2025
27 Бабиш
18:38 06.10.2025
28 ЖЕКО
18:39 06.10.2025
29 Терора тогава им дойде
До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":предимно от войските на украинската СССР! Помнят и, че България е участвала!
18:39 06.10.2025
30 Така е!
До коментар #14 от "щяха":И не само те. Виж и у нас. Тагарев два пъти ходи с куфарчето. Кирил Петков и той ходи. А нищо не да декларирали пред данъчните.
18:40 06.10.2025
31 име
До коментар #20 от "име":Козяк, много ли е забавно да си пишеш сам?
18:41 06.10.2025
32 име
До коментар #6 от "Дон Дони":В Украйна си имат антикорупционни разследващи журналисти. Миналата година изобличиха далавера за покупкапна противотанкови мини от 1947г. На скоро изобличиха рустем умеров че има десет имота в САЩ. На някои чехи това им е ясно и затова купуват и дават на хунтата снаряди, а не пари за снаряди. Обаче хунтата продава снарядите и купува имоти....
18:46 06.10.2025
33 си дзън
18:57 06.10.2025