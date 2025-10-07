Нови руски удари по енергийната структура на Украйна! Киев спешно се подготвя за зимата

Украйна възнамерява да увеличи с около 30% вноса на природен газ, след като руските военни извършиха масирани удари по ключови газови обекти в страната, съобщи министърът на енергетиката Светлана Гринчук на пресконференция във вторник. Тя определи щетите като "значителни" и предупреди, че зимата ще бъде тежка, ако възстановяването не напредва бързо, цитира думите ѝ "Ройтерс".

"Планираме да увеличим вноса с около 30%, ако успеем да разширим капацитета си за внос. Целта е да осигурим доставки през най-студените месеци, като приоритет е периодът октомври-декември", заяви Гринчук след среща с посланици на западни държави.

Министърът подчерта, че обемът на необходимия внос ще зависи от скоростта на възстановяване на добива и от това доколко интензивни ще бъдат руските атаки срещу газовата и електропреносната мрежа. "Колкото по-бързо възстановим производството, толкова по-малко ще се наложи да внасяме", допълни тя, като посочи, че вносът на втечнен природен газ (LNG) също се разглежда като вариант за компенсиране на недостига.

Украйна е започнала отоплителния сезон с около 13,2 млрд. куб. м газ в подземните си хранилища и първоначално планираше да внесе още 4,6 млрд. куб. м през зимата 2025/26 г. Според енергийни анализатори и бивши държавни служители, в момента резервите са близо 13 млрд. куб. м, но новите удари на Москва поставят под въпрос дали тези количества ще бъдат достатъчни.

През последните седмици руските въздушни удари срещу енергийния сектор на Украйна рязко са се увеличили. Само в петък бяха атакувани основните газови находища в централната част на страната, а няколко северни региона вече са изправени пред сериозни ограничения в енергийните доставки.

Гринчук посочи, че правителството е изготвило планове за реакция при различни сценарии, включително "най-лошия", при който може да се наложи временно ограничаване на газоснабдяването както за индустрията, така и за населението.

"Подготвяме се за различни сценарии, включително и за най-лошите, защото това е първата зима от войната, в която Русия системно атакува не само електроцентралите, но и газовата инфраструктура", каза министърът.

Москва атакува енергийните обекти на Украйна още от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., но според Киев последните удари са най-мащабните досега срещу газовата мрежа, повишавайки риска от недостиг и допълнителен натиск върху енергийната система на страната.