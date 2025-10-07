Нови руски удари по енергийната структура на Украйна! Киев спешно се подготвя за зимата

Украйна възнамерява да увеличи с около 30% вноса на природен газ, след като руските военни извършиха масирани удари по ключови газови обекти в страната, съобщи министърът на енергетиката Светлана Гринчук на пресконференция във вторник. Тя определи щетите като "значителни" и предупреди, че зимата ще бъде тежка, ако възстановяването не напредва бързо, цитира думите ѝ "Ройтерс".
"Планираме да увеличим вноса с около 30%, ако успеем да разширим капацитета си за внос. Целта е да осигурим доставки през най-студените месеци, като приоритет е периодът октомври-декември", заяви Гринчук след среща с посланици на западни държави.
Министърът подчерта, че обемът на необходимия внос ще зависи от скоростта на възстановяване на добива и от това доколко интензивни ще бъдат руските атаки срещу газовата и електропреносната мрежа. "Колкото по-бързо възстановим производството, толкова по-малко ще се наложи да внасяме", допълни тя, като посочи, че вносът на втечнен природен газ (LNG) също се разглежда като вариант за компенсиране на недостига.
Украйна е започнала отоплителния сезон с около 13,2 млрд. куб. м газ в подземните си хранилища и първоначално планираше да внесе още 4,6 млрд. куб. м през зимата 2025/26 г. Според енергийни анализатори и бивши държавни служители, в момента резервите са близо 13 млрд. куб. м, но новите удари на Москва поставят под въпрос дали тези количества ще бъдат достатъчни.
През последните седмици руските въздушни удари срещу енергийния сектор на Украйна рязко са се увеличили. Само в петък бяха атакувани основните газови находища в централната част на страната, а няколко северни региона вече са изправени пред сериозни ограничения в енергийните доставки.
Гринчук посочи, че правителството е изготвило планове за реакция при различни сценарии, включително "най-лошия", при който може да се наложи временно ограничаване на газоснабдяването както за индустрията, така и за населението.
"Подготвяме се за различни сценарии, включително и за най-лошите, защото това е първата зима от войната, в която Русия системно атакува не само електроцентралите, но и газовата инфраструктура", каза министърът.
Москва атакува енергийните обекти на Украйна още от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., но според Киев последните удари са най-мащабните досега срещу газовата мрежа, повишавайки риска от недостиг и допълнителен натиск върху енергийната система на страната.
1 Хасан Хамбург
17:13 07.10.2025
2 Българка
17:14 07.10.2025
3 Хахахаха
17:16 07.10.2025
4 Иван
17:16 07.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:16 07.10.2025
6 АУУУУ
17:19 07.10.2025
7 Руски газ
Коментиран от #49
17:20 07.10.2025
8 Гръм и мълнии
17:21 07.10.2025
9 Казахме ви вечии
17:24 07.10.2025
10 Ами
17:25 07.10.2025
11 az СВО Победа80
17:25 07.10.2025
12 Тео
— Тичам Щурчо за храна.
А ти къде със таз гъдулка?
— Днес Калинката е булка,
та съм канен на свирня.
— А когато сняг забръска,
що ще правиш ти зимъска?
— Ще поискам срам не срам,
аз от твойто житце сбрано.
— Аз пък няма да ти дам,
гиди дърти мързелан
17:26 07.10.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:28 07.10.2025
14 така, така
Всички доставки на енергоресурси за държава 404 излизат през носа на вносителите. Нали няма заблудени, дето да не са наясно кой плаща масрафа на украинците.
Ма нека постоят малко на студ и тъмно, па после пак да видим дали украинците ще си търпят наркомана и ще искат ли да продължават с войната. Не знам колко още руснака ще ги пази, но много по-хуманно е да ги постави в кофти условия и да се свършва, вместо шоуто да продължава още няколко години и да мрат млади хора от двете страни на фронта.
17:28 07.10.2025
15 Руска газ
17:29 07.10.2025
16 По тъпо нещо
17:31 07.10.2025
17 Не може да бъде !!!!!!!
17:31 07.10.2025
18 ИГОР ОТ БАЛЧИК
Коментиран от #37
17:32 07.10.2025
19 Ааааааа не !
17:34 07.10.2025
20 Аааа така! ....
17:35 07.10.2025
21 Горски
17:36 07.10.2025
22 Курд Околянов
Коментиран от #31
17:36 07.10.2025
23 Сценарист
Коментиран от #39, #42
17:37 07.10.2025
24 Ще я приемат но
17:37 07.10.2025
25 Хурка майка ,голяма хурка за клоуна
17:37 07.10.2025
26 Аааа така! ....
18% е данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), а 1,5% е военен данък.
17:38 07.10.2025
27 пешо
17:39 07.10.2025
28 Гост
Коментиран от #46
17:39 07.10.2025
29 Интересно
17:41 07.10.2025
30 Сатана Z
17:41 07.10.2025
31 Танаси
До коментар #22 от "Курд Околянов":Не знам Украйна дали е фалирала, ама знам че това лято в Гърция беше пълно с украинци със скъпи коли.
17:42 07.10.2025
32 Неразбрал
17:42 07.10.2025
33 За ресторантьорите !!!
17:42 07.10.2025
34 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
Коментиран от #36
17:46 07.10.2025
35 Фламинго
17:47 07.10.2025
36 Нема начин
До коментар #34 от "НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!":ЕФката пак има теч на гориво. За парадът Желяско ще помоли ИИ да му генерира няколко видеа, да облъчва с тях електората.
17:50 07.10.2025
37 Лука
До коментар #18 от "ИГОР ОТ БАЛЧИК":Украйна е член на ООН от 1945г и ще пребъде.Рашистите много точно следват хитлер.
17:50 07.10.2025
38 Истината
Ще им е нужен газ ток вода и храна за да оцелеят. Русия ще им ги предостави а те в никакъв случай няма и коршум да произведат срещу Руски войник.
Ама в никакъв случай !
Ако това са Англо Саксонци - Русия едва ли ще действа по същия начин.
17:52 07.10.2025
39 Режисьор
До коментар #23 от "Сценарист":Напротив!
Точно това ги караха да правят Желаещите-Миротворци. И им разработваха дронове! И се изреждаха с куфарчета в Киев!
17:55 07.10.2025
40 Урсулиците:
Ние всеки месец ти Подаряваме Десетки Милиарди Евро,
които смъкваме от гърбовете на гражданите на ЕС,
които кучета ги яли, но важното е Русия да е зле!
17:57 07.10.2025
41 Мишел
17:58 07.10.2025
42 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #23 от "Сценарист":Типично мислене на копейка,няма значение кой е агресора!
Коментиран от #50
17:59 07.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:01 07.10.2025
44 МАРО .....марооооо
18:02 07.10.2025
45 Мнението ми 🤔
Този път обаче ще има огледален отговор по Москва и Ленинград .
Коментиран от #51
18:04 07.10.2025
46 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #28 от "Гост":Просто рашистите следват методите на КГБ както вожда си.
18:04 07.10.2025
47 Българсия министър на горите
18:07 07.10.2025
48 Обективни истини
18:07 07.10.2025
49 Мишел
До коментар #7 от "Руски газ":Газът ще е изцяло демократичен американски, втечнен, закупен от Новатек до Мурманск, разтоварен в терминалите на Дания и Гърция, транспортиран до Украйна по газопреносната мрежа на ЕС.
18:08 07.10.2025
