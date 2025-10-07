Новини
Нови руски удари по енергийната структура на Украйна! Киев спешно се подготвя за зимата
  Тема: Украйна

Нови руски удари по енергийната структура на Украйна! Киев спешно се подготвя за зимата

7 Октомври, 2025 17:12

Според Киев последните удари са най-мащабните досега срещу газовата мрежа, повишавайки риска от недостиг и допълнителен натиск върху енергийната система на страната

Нови руски удари по енергийната структура на Украйна! Киев спешно се подготвя за зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна възнамерява да увеличи с около 30% вноса на природен газ, след като руските военни извършиха масирани удари по ключови газови обекти в страната, съобщи министърът на енергетиката Светлана Гринчук на пресконференция във вторник. Тя определи щетите като "значителни" и предупреди, че зимата ще бъде тежка, ако възстановяването не напредва бързо, цитира думите ѝ "Ройтерс".

"Планираме да увеличим вноса с около 30%, ако успеем да разширим капацитета си за внос. Целта е да осигурим доставки през най-студените месеци, като приоритет е периодът октомври-декември", заяви Гринчук след среща с посланици на западни държави.

Министърът подчерта, че обемът на необходимия внос ще зависи от скоростта на възстановяване на добива и от това доколко интензивни ще бъдат руските атаки срещу газовата и електропреносната мрежа. "Колкото по-бързо възстановим производството, толкова по-малко ще се наложи да внасяме", допълни тя, като посочи, че вносът на втечнен природен газ (LNG) също се разглежда като вариант за компенсиране на недостига.

Украйна е започнала отоплителния сезон с около 13,2 млрд. куб. м газ в подземните си хранилища и първоначално планираше да внесе още 4,6 млрд. куб. м през зимата 2025/26 г. Според енергийни анализатори и бивши държавни служители, в момента резервите са близо 13 млрд. куб. м, но новите удари на Москва поставят под въпрос дали тези количества ще бъдат достатъчни.

През последните седмици руските въздушни удари срещу енергийния сектор на Украйна рязко са се увеличили. Само в петък бяха атакувани основните газови находища в централната част на страната, а няколко северни региона вече са изправени пред сериозни ограничения в енергийните доставки.

Гринчук посочи, че правителството е изготвило планове за реакция при различни сценарии, включително "най-лошия", при който може да се наложи временно ограничаване на газоснабдяването както за индустрията, така и за населението.

"Подготвяме се за различни сценарии, включително и за най-лошите, защото това е първата зима от войната, в която Русия системно атакува не само електроцентралите, но и газовата инфраструктура", каза министърът.

Москва атакува енергийните обекти на Украйна още от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., но според Киев последните удари са най-мащабните досега срещу газовата мрежа, повишавайки риска от недостиг и допълнителен натиск върху енергийната система на страната.


Украйна
  • 1 Хасан Хамбург

    22 0 Отговор
    Газ ?!? Предатели ! Путинисти !!!

    17:13 07.10.2025

  • 2 Българка

    41 1 Отговор
    Щели да внасят газ от Русия, минал през пет евроръце, платен от глЮпавите евророби. ..

    17:14 07.10.2025

  • 3 Хахахаха

    27 1 Отговор
    Как ще внасяте газ от Русия, бе. Нали увеличавате приходите на Путин и той ще ви думка по кухите кратуни.

    17:16 07.10.2025

  • 4 Иван

    22 1 Отговор
    Защо НАТО-ОТАН не нанася удари срещу Украйна и Израел, както беше срещу Сърбия?

    17:16 07.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    И откАдЯ Г@З ва❓

    17:16 07.10.2025

  • 6 АУУУУ

    22 0 Отговор
    Тия що не се съобразяват с Мурсулина и Рютето. Газа от Русия е забранен за всички.....козяци. Този лукс е само за умните неутрални страни.

    17:19 07.10.2025

  • 7 Руски газ

    14 1 Отговор
    за з за хохохолята. Голям виц.

    Коментиран от #49

    17:20 07.10.2025

  • 8 Гръм и мълнии

    21 0 Отговор
    Това е следствие от зарята, по случай рождения ден на Путин

    17:21 07.10.2025

  • 9 Казахме ви вечии

    16 2 Отговор
    Няма газ за вазииии, украински педеразиии. Нямааа

    17:24 07.10.2025

  • 10 Ами

    13 1 Отговор
    "Вече свърши хубавото време ... А на вън вали, а на вън валииии" :)

    17:25 07.10.2025

  • 11 az СВО Победа80

    14 1 Отговор
    За да увеличи доставките, Киев трябва да купи газ от ... Русия! 🤣🤣🤣

    17:25 07.10.2025

  • 12 Тео

    11 1 Отговор
    Бабо Мравке, где така?

    — Тичам Щурчо за храна.

    А ти къде със таз гъдулка?

    — Днес Калинката е булка,

    та съм канен на свирня.

    — А когато сняг забръска,

    що ще правиш ти зимъска?

    — Ще поискам срам не срам,

    аз от твойто житце сбрано.

    — Аз пък няма да ти дам,

    гиди дърти мързелан

    17:26 07.10.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор
    удри вова да се пукат душите черни душмаански

    17:28 07.10.2025

  • 14 така, така

    16 2 Отговор
    Тия са напълно фалирала държава. Дано да има мека зима, че не знам кой ще иска да им помага.
    Всички доставки на енергоресурси за държава 404 излизат през носа на вносителите. Нали няма заблудени, дето да не са наясно кой плаща масрафа на украинците.
    Ма нека постоят малко на студ и тъмно, па после пак да видим дали украинците ще си търпят наркомана и ще искат ли да продължават с войната. Не знам колко още руснака ще ги пази, но много по-хуманно е да ги постави в кофти условия и да се свършва, вместо шоуто да продължава още няколко години и да мрат млади хора от двете страни на фронта.

    17:28 07.10.2025

  • 15 Руска газ

    14 1 Отговор
    През Турция България Румъния ....

    17:29 07.10.2025

  • 16 По тъпо нещо

    12 1 Отговор
    От хурката нема обачи

    17:31 07.10.2025

  • 17 Не може да бъде !!!!!!!

    18 2 Отговор
    Най големите удари по укрите не бяха ли преди два месеца ?????? Бандерите са свикнали да ядът бой и ше си го получат , колкото повече ги биеш толкова повече им харесва !!!!!!!

    17:31 07.10.2025

  • 18 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    17 2 Отговор
    ОЩЕ ЛИ ИМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УСРАИНА

    Коментиран от #37

    17:32 07.10.2025

  • 19 Ааааааа не !

    11 3 Отговор
    Сирски каза сутринта , че са освободили стотина квадратни километра от територията си и напредват шеметно във донбас ....после ще се насочат към Москва !!!!!

    17:34 07.10.2025

  • 20 Аааа така! ....

    8 0 Отговор
    стопанските субекти, които имат лицензи за алкохол и тютюн, средната заплата на служителите трябва да бъде не по-малко от 2 минимални заплати (16 000 UAH към момента). За обекти с по-малка площ или извън областните центрове/Киев са възможни намалени изисквания (1,5 минимума) при определени условия. Ако тези изисквания не бъдат изпълнени в продължение на три последователни календарни месеца, лицензът за акцизна дейност може да бъде анулиран.....трябва да се изпълнят регулаторните изисквания в рамките на три месеца. Точка ...

    17:35 07.10.2025

  • 21 Горски

    14 2 Отговор
    Ефективността на Пейтриот спрямо руските ракети и дронове се е снижила от 37 на 6% отново според The Financial Times Тотален позор за НАТО!! Руските инженери не спят, а работят с видими резултати. 50 държави помагат на Украйна и пак не могат да я опазят от Русия. Мирно население избиват укрите, руснаците стрелят само по военни цели. Ще правят лоени свещи за осветление и ще сушат конски и кравешки торове за отопление. Генералният им щаб предава Покровск и Купянск. Войниците се оттеглят. Проспали са пристигането на руска ударна група от 1000 танка ... Фашистите започнаха да предават Покровск, Купянск и предварително Константиновка. Освен това дезертьорствата на тези позиции в украинските въоръжени сили се увеличават, а украинската телевизия в типичен Гьобелсов стил започна да обяснява защо тези градове вече не са им необходими.

    17:36 07.10.2025

  • 22 Курд Околянов

    16 2 Отговор
    Украйна няма пари, защото е фалирала. Значи ние ще плащаме газта.

    Коментиран от #31

    17:36 07.10.2025

  • 23 Сценарист

    13 16 Отговор
    "Подготвяме се за различни сценарии, включително и за най-лошите.." Най-лошият е да им гръмнат газохранилищата. Тогава ще спре почти цялата им промишленост. Никой не ги караше насила да пращат дронове към рафинериите. На какво се надяват? На милостта на руснаците?

    Коментиран от #39, #42

    17:37 07.10.2025

  • 24 Ще я приемат но

    11 13 Отговор
    в руската федерация. Положението в европейският съюз се влошава и само приема на Украйна ще ни довърши. Какво чак толкова лошо има при положение че ние ще се спасим но след като ни приберат всичко след първи 2016. Дръвцето го гризккаме отвсякъде

    17:37 07.10.2025

  • 25 Хурка майка ,голяма хурка за клоуна

    12 3 Отговор
    Довечера ще дръпне няколко петолиния и , ще изрицитира реч за победата над РУСИЯ !!!!

    17:37 07.10.2025

  • 26 Аааа така! ....

    8 1 Отговор
    Тъй като Данъчният кодекс на Украйна ясно определя списъка с доходи, които не подлежат на облагане с данък (член 165 от Данъчния кодекс на Украйна), паричните преводи между лица, които не са в регистриран брак, не са включени в този списък. Следователно, ако единият партньор в извънбрачен брак изпраща пари на другия, това се счита за облагаем доход. За такива средства важат общи правила:
    18% е данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), а 1,5% е военен данък.

    17:38 07.10.2025

  • 27 пешо

    14 1 Отговор
    в чест за рождения ден на ПУТИН тая вечер много украински градове ще има заря

    17:39 07.10.2025

  • 28 Гост

    13 2 Отговор
    Докато летят ракетите на руснаците за нищо не могат да се подготвят. Просто с подобни статии все още се цели да ни се показва, че всичко в Украйна е на ред. Не , нищо не е наред , а и няма да бъде докато Русия не постигне целите си. За тези вече наближават 4 години разбрах, че никой не може да влиае на Русия. Явно е доата силна.

    Коментиран от #46

    17:39 07.10.2025

  • 29 Интересно

    9 1 Отговор
    Кой ще студува повече: украинците под обсада или софиянците, от клубът на богатите европейци?

    17:41 07.10.2025

  • 30 Сатана Z

    9 1 Отговор
    60+ Натовски васала плюс нацистка Украйна не могат да освободят едно село за да си приберат труповете на наемниците,които се разлагат на Руска територия.

    17:41 07.10.2025

  • 31 Танаси

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Курд Околянов":

    Не знам Украйна дали е фалирала, ама знам че това лято в Гърция беше пълно с украинци със скъпи коли.

    17:42 07.10.2025

  • 32 Неразбрал

    8 1 Отговор
    Някои да ми обясни , защо все укрофашистите се хвалят със победи и все бягат като зайци ?

    17:42 07.10.2025

  • 33 За ресторантьорите !!!

    3 0 Отговор
    Със закон в Украйна се увеличава минималната заплата за бранша. Заплатата за служителите ТРЯБВА ДА Е 2 пъти минималната работна заплата.......Закона е от преди 6 дена !

    17:42 07.10.2025

  • 34 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    5 1 Отговор
    Урсулата ще ви изпрати газ , маз , милиарди......а нашите храбри евроатлантици ще дойдат със пушките и повредените F- ки на помощ !!!!!

    Коментиран от #36

    17:46 07.10.2025

  • 35 Фламинго

    2 1 Отговор
    Ние със Сапсан каква я мислехме, а каква стана!

    17:47 07.10.2025

  • 36 Нема начин

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!":

    ЕФката пак има теч на гориво. За парадът Желяско ще помоли ИИ да му генерира няколко видеа, да облъчва с тях електората.

    17:50 07.10.2025

  • 37 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "ИГОР ОТ БАЛЧИК":

    Украйна е член на ООН от 1945г и ще пребъде.Рашистите много точно следват хитлер.

    17:50 07.10.2025

  • 38 Истината

    3 1 Отговор
    В Украйна живеят много Руски братя и наши Българи.

    Ще им е нужен газ ток вода и храна за да оцелеят. Русия ще им ги предостави а те в никакъв случай няма и коршум да произведат срещу Руски войник.

    Ама в никакъв случай !


    Ако това са Англо Саксонци - Русия едва ли ще действа по същия начин.

    17:52 07.10.2025

  • 39 Режисьор

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сценарист":

    Напротив!
    Точно това ги караха да правят Желаещите-Миротворци. И им разработваха дронове! И се изреждаха с куфарчета в Киев!

    17:55 07.10.2025

  • 40 Урсулиците:

    1 1 Отговор
    ЗелИнски, Не се страхувай!
    Ние всеки месец ти Подаряваме Десетки Милиарди Евро,
    които смъкваме от гърбовете на гражданите на ЕС,
    които кучета ги яли, но важното е Русия да е зле!

    17:57 07.10.2025

  • 41 Мишел

    1 0 Отговор
    Ударите в Украйна по електрическата и газопреносната мрежи, по газодобива и по газопреработвателните заводи са част от руската стратегия до 15.10 2025г. в Украйна да бъдат унищожени инфраструктурата за пренос на електричество, газ, топлоенергия, транспорт. Такава цел си постави Русия, след като Украйна обяви, че ще атакува с далекобойни оръжия такива обекти в цяла Русия. И докато Украйна ще трябва да чака снабдяване с такива оръжия от НатО и ЕС, Русия си ги има и този срок е реален. Украински генерал проплака, че могат да се съревновават с руснаците, ако Украйна имаше Орешник . Но нямат, а четирите предприятия, които произвеждат дълъг Нептун и Фламинго, бяха разрушени от руски ракетни и дронови удари.

    17:58 07.10.2025

  • 42 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сценарист":

    Типично мислене на копейка,няма значение кой е агресора!

    Коментиран от #50

    17:59 07.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    И откАдЯ Г@З ва❓

    18:01 07.10.2025

  • 44 МАРО .....марооооо

    1 5 Отговор
    Мисирко оскубана , фитко ПРОС........ от къде взеха Руснаците тия бомби бе патко ......Я кажи да не ги бомбят. техните партьори от Натю , а обвиняват Русия ??????

    18:02 07.10.2025

  • 45 Мнението ми 🤔

    5 1 Отговор
    Украйна вече има опит от миналите години и подлите рашисти не могат да ги изненадат с нищо .
    Този път обаче ще има огледален отговор по Москва и Ленинград .

    Коментиран от #51

    18:04 07.10.2025

  • 46 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Просто рашистите следват методите на КГБ както вожда си.

    18:04 07.10.2025

  • 47 Българсия министър на горите

    0 2 Отговор
    Ще продадем на укрофашистите всичката изгоряла дървесина у нас ....нали за това я палехме и изгорихме цяла България и пак ще има мазнинка за нас във джобовете не на народа !!!!!

    18:07 07.10.2025

  • 48 Обективни истини

    1 1 Отговор
    Киев да обесват това зло зеленски и да се отърват от мъките,които им донесе. Да приемат и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да има студ и смърт.

    18:07 07.10.2025

  • 49 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руски газ":

    Газът ще е изцяло демократичен американски, втечнен, закупен от Новатек до Мурманск, разтоварен в терминалите на Дания и Гърция, транспортиран до Украйна по газопреносната мрежа на ЕС.

    18:08 07.10.2025

