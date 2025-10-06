Тежки удари по руската енергийна инфраструктура! Украинската армия доказва далекобойните си възможности на Доналд Тръмп

Украйна продължава да уврежда руската енергийна инфраструктура и то с ускорени темпове, пише английското списание The Economist.
Нова вълна от атаки срещу петролни рафинерии и други горивни съоръжения започна през август. Броят на ударите, според изданието, се е увеличил от два или три седмично на четири или пет. "Те скоро ще станат ежедневни", прогнозира The Economist.
Според авторите, "безмилостният фокус" върху петролните рафинерии "най-съществено променя реториката на войната и, очевидно, дори помага да се промени гледната точка на Доналд Тръмп за перспективите на Украйна".
В края на август Ройтерс съобщи, че приблизително 17% от капацитета за рафиниране на Русия е поне временно деактивиран. "Тази цифра сега несъмнено е по-висока", смята Economist. "Според някои непотвърдени съобщения, до 40% от капацитета е повреден".
Бенедикт Джордж, ръководител на отдела за ценообразуване на петролни продукти за Европа в Argus Media, твърди, че Украйна е ударила 16 от 38-те руски рафинерии и когато рафинериите са атакувани многократно, "щетите стават дълготрайни".
Във все по-голям брой руски региони се образуват опашки на бензиностанциите, а някои региони са въвели ограничения за продажба на гориво, отбелязва изданието. Според публикацията приблизително 60% от ударите с голям обсег на руска територия се извършват от украински дронове Fire Point FP-1, които въпреки по-малкия си полезен товар могат да поразяват цели на разстояние до 1500 км.
Съобщава се и за използването на крилати ракети "Фламинго", добавя "Икономист", без да уточнява източника на информацията.
1 Мутата
20:38 06.10.2025
2 БОЛШЕВИК
20:38 06.10.2025
3 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #10
20:38 06.10.2025
4 654321
20:39 06.10.2025
5 Пич
20:39 06.10.2025
6 Голос из Кремля
20:41 06.10.2025
7 маке
20:42 06.10.2025
8 Медведев
Коментиран от #11
20:42 06.10.2025
9 Ала –Бала
да изцуца малко кинтА от спонсорите МУ
от временното явление ЕС
и утре урсуланковците пак ще надават
вой до небесата , че руснаците бомбят из териториалния термин уКраИна 😁
20:44 06.10.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":Прав си , фашиζткият киевския режим
си отива и финките МУ също 😉😘
20:46 06.10.2025
11 Саша Грей
До коментар #8 от "Медведев":Значи утре си пиян? Атом? Смърт? Тишина? Стъкло?
20:46 06.10.2025
12 Али
20:46 06.10.2025
13 Факт
20:47 06.10.2025