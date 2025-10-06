Новини
Тежки удари по руската енергийна инфраструктура! Украинската армия доказва далекобойните си възможности на Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Тежки удари по руската енергийна инфраструктура! Украинската армия доказва далекобойните си възможности на Доналд Тръмп

6 Октомври, 2025 20:36 680 13

Украйна е ударила 16 от 38-те руски рафинерии и когато целите са атакувани многократно, щетите стават дълготрайни

Тежки удари по руската енергийна инфраструктура! Украинската армия доказва далекобойните си възможности на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украйна продължава да уврежда руската енергийна инфраструктура и то с ускорени темпове, пише английското списание The ​​Economist.

Нова вълна от атаки срещу петролни рафинерии и други горивни съоръжения започна през август. Броят на ударите, според изданието, се е увеличил от два или три седмично на четири или пет. "Те скоро ще станат ежедневни", прогнозира The Economist.

Според авторите, "безмилостният фокус" ​​върху петролните рафинерии "най-съществено променя реториката на войната и, очевидно, дори помага да се промени гледната точка на Доналд Тръмп за перспективите на Украйна".

В края на август Ройтерс съобщи, че приблизително 17% от капацитета за рафиниране на Русия е поне временно деактивиран. "Тази цифра сега несъмнено е по-висока", смята Economist. "Според някои непотвърдени съобщения, до 40% от капацитета е повреден".

Бенедикт Джордж, ръководител на отдела за ценообразуване на петролни продукти за Европа в Argus Media, твърди, че Украйна е ударила 16 от 38-те руски рафинерии и когато рафинериите са атакувани многократно, "щетите стават дълготрайни".

Във все по-голям брой руски региони се образуват опашки на бензиностанциите, а някои региони са въвели ограничения за продажба на гориво, отбелязва изданието. Според публикацията приблизително 60% от ударите с голям обсег на руска територия се извършват от украински дронове Fire Point FP-1, които въпреки по-малкия си полезен товар могат да поразяват цели на разстояние до 1500 км.

Съобщава се и за използването на крилати ракети "Фламинго", добавя "Икономист", без да уточнява източника на информацията.


Украйна
