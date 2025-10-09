Тотален разнобой в Москва! Преговорите с Тръмп за прекратяване на войната в Украйна не били изчерпани

Усилията на Русия и Съединените щати за прекратяване на конфликта в Украйна все още са живи, заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от "Ройтерс".
Думите му противоречат на изказването на високопоставен руски дипломат ден по-рано.
Вчера заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков посочи, че инерцията от срещата на върха на 15 август в Анкъридж, Аляска, между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп "е до голяма степен изчерпана" и обвини европейските съюзници на Украйна, че торпилират усилията за мир.
Ушаков обаче отбеляза: "Твърденията, че инерцията в Анкъридж отслабва или че е изчерпана, са напълно неверни. Продължаваме да работим с американците въз основа на това, което беше договорено между президентите в Анкъридж".
Срещата на върха между Тръмп и Путин не успя да доведе до никакъв пробив за прекратяване на войната, която продължава повече от три години и половина. През последните седмици американският лидер е все по-критичен към Путин.
Москва е склонна да подчертае, че остава отворена за дипломатическо уреждане, но твърди, че ще продължи да настоява за постигане на целите си по военен път, ако не може да се постигне мирно споразумение.
Украинският президент Володимир Зеленски пък многократно е заявявал, че не вярва в искреността на стремежа на Путин към мир и го обвинява, че забавя преговорите, за да продължи войната.
