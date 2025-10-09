Новини
Тотален разнобой в Москва! Преговорите с Тръмп за прекратяване на войната в Украйна не били изчерпани
  Тема: Украйна

Тотален разнобой в Москва! Преговорите с Тръмп за прекратяване на войната в Украйна не били изчерпани

9 Октомври, 2025 17:43 655 30

Украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че не вярва в искреността на стремежа на Путин към мир и го обвинява, че забавя преговорите, за да продължи войната

Тотален разнобой в Москва! Преговорите с Тръмп за прекратяване на войната в Украйна не били изчерпани - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Усилията на Русия и Съединените щати за прекратяване на конфликта в Украйна все още са живи, заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от "Ройтерс".

Думите му противоречат на изказването на високопоставен руски дипломат ден по-рано.

Още новини от Украйна

Вчера заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков посочи, че инерцията от срещата на върха на 15 август в Анкъридж, Аляска, между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп "е до голяма степен изчерпана" и обвини европейските съюзници на Украйна, че торпилират усилията за мир.

Ушаков обаче отбеляза: "Твърденията, че инерцията в Анкъридж отслабва или че е изчерпана, са напълно неверни. Продължаваме да работим с американците въз основа на това, което беше договорено между президентите в Анкъридж".

Срещата на върха между Тръмп и Путин не успя да доведе до никакъв пробив за прекратяване на войната, която продължава повече от три години и половина. През последните седмици американският лидер е все по-критичен към Путин.

Москва е склонна да подчертае, че остава отворена за дипломатическо уреждане, но твърди, че ще продължи да настоява за постигане на целите си по военен път, ако не може да се постигне мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски пък многократно е заявявал, че не вярва в искреността на стремежа на Путин към мир и го обвинява, че забавя преговорите, за да продължи войната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    9 5 Отговор
    Още милиционерщина и навеждане към САЩ където са им децата на милиционерите

    Коментиран от #7

    17:45 09.10.2025

  • 2 Разбирач

    5 16 Отговор
    Бай Дончо направи Путин на м@ймуна в Аляска.

    Коментиран от #14

    17:45 09.10.2025

  • 3 Цирка продължава

    7 1 Отговор
    Сметката я плащат гражданите дет плащат данъци.

    Богатите още по богати и за тях правилата не важат.
    Среееедна скорост.

    17:45 09.10.2025

  • 4 ЗАПАДНИТЕ МЕДУЗИ

    13 4 Отговор
    И ЖАЛКАРИ С ТАКАВА ПЛОСКА ПРОПАГАНДА ТРЪГНАЛИ ДА ВОЮВАТ.

    17:45 09.10.2025

  • 5 Бензиностанцията фалира, милиционерите г

    6 9 Отговор
    Путлер иска примирие

    17:46 09.10.2025

  • 6 Тити

    7 3 Отговор
    Поредната кремълска пропаганда.

    17:46 09.10.2025

  • 7 Милиционер путлер

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    многоходови сме

    17:46 09.10.2025

  • 8 Пуси

    6 6 Отговор
    Помооощ! Дони, нека опитаме още веднъж в името на любовта!

    17:47 09.10.2025

  • 9 ФАКТ

    7 4 Отговор
    Пуслер не е точно като Хитлер а като жената на Хитлер.

    17:47 09.10.2025

  • 10 Пора

    7 5 Отговор
    Путинова русия умира.

    17:47 09.10.2025

  • 11 путин милиционера от кгб

    8 4 Отговор
    милиционери сме вееее

    17:48 09.10.2025

  • 12 Изкуството на интересното заглавие

    5 0 Отговор
    Вижда се, че българските медии стават все по добри в предлагането на атрактивни заглавия на иначе не особено информативни статии. Определно започват да овладяват изкуството да привличат кликове.

    17:48 09.10.2025

  • 13 Жалка история

    7 4 Отговор
    Москва от едни томахавки се уплашиха и клекнаха. Украйна не кляка след 4 години жестоки бомбардировки. А "храбрите" и "непобедими" русначенца напълниха гащите само при споменаването на тези ракети, без Украйна да ги е получила все още. Ахахахаха. Закривай!!!

    Коментиран от #16, #19

    17:49 09.10.2025

  • 14 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Факт.

    17:49 09.10.2025

  • 15 ГУЛЯМ КЕФ

    3 4 Отговор
    В РУСИЯ НАЗРЯВА КОНФЛИКТ
    РЯБКОВ И УШАКОВ СПОРЯТ ДЛИ ДА БЕСЯТ ЗЕЛЕНЧУКА ИЛИ САМО ДА ГО КОЛЯТ
    ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО РАЗПАД НА ФЕДЕРАЦИЯТА
    ОСВЕН ТОВА В МОСКОВСКОТО МЕТРО ДВЕ БАНДИ КЛОШАРИ СА СЕ ЗАМЕРВАЛИ С ОГРИЗКИ ОТ ЯБЪЛКИ И БАНАНОВИ КОРИ ПРЕДИЗВИКВАЙКИ ЕКОЛОГИЧНА ЗАПЛАХА
    И ОСВЕН ТОВА ДЕБИЛИЗМА ЩЕ СВЪРШИ ЕДИН ДЕН СЛЕД СВЕТА

    17:50 09.10.2025

  • 16 Разбирач

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Жалка история":

    Томаховките са увертюрата.После ТРЕЙДЪНТ!!!

    17:51 09.10.2025

  • 17 Томахавка

    3 1 Отговор
    ни ошашави !

    17:51 09.10.2025

  • 18 Копейки,

    5 1 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #23

    17:51 09.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 1 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!

    17:53 09.10.2025

  • 21 Дзинпин на патерици

    2 1 Отговор
    Ч.Р.Д.Вова !Голем да пораснеш !

    17:53 09.10.2025

  • 22 Смех в блатата

    3 1 Отговор
    В Кремъл се насраа.

    Коментиран от #26

    17:54 09.10.2025

  • 23 РУСНАК В КУПЯНСК

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки,":

    ЩО ХОДИШ
    С ПАМПЕРС
    НЕ КОМЕНТИРАЙ ЗНАМ
    АЗ СЪМ ПРИЧИНАТА

    Коментиран от #28

    17:54 09.10.2025

  • 24 Копеи не философствай!

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "МУЦКА НЕ Е МОСКВА":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!!!

    Коментиран от #29

    17:55 09.10.2025

  • 25 Бакшиш

    1 1 Отговор
    Като победя в СВО,ще се върна към любимата професия !Немам търпение!

    17:55 09.10.2025

  • 26 АМИ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смех в блатата":

    ПРИЯТЕН АПЕТИТ
    ДАВАЙ ДО КАТО Е ТОПЛО

    17:55 09.10.2025

  • 27 норм

    2 2 Отговор
    Тръмп е най-силният човек на планетата в момента.
    Никой не би седнал да се кара с него бадева.
    Фучаха му малко, понадуха се, па си свиха перките.
    Мир да има. Пък ако някой не може да си преглътне егото, нека се постарае повече.

    17:56 09.10.2025

  • 28 Руснак без крак

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "РУСНАК В КУПЯНСК":

    Утре влизам в Киев!Без глава!

    17:56 09.10.2025

  • 29 ОТВАРЯЙ УСТАТА БЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Копеи не философствай!":

    ЩОТО ИНАЧЕ ША ГО ЛИЖЕШ ОТ ПЛОЧКИТЕ

    17:57 09.10.2025

  • 30 Копейките на сапун!

    0 0 Отговор
    Окълцан суджук.

    17:58 09.10.2025

