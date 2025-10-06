Талин и Варшава се ядосаха след обвиненията на Ангела Меркел: Путин е единственият виновник за войната

Естония и Полша реагираха на думите на бившия германски канцлер Ангела Меркел, която по-рано заяви, че Полша и балтийските страни са блокирали диалога на ЕС с Путин през 2021 г., което е допринесло за агресията на Русия, предава Цензор НЕТ, цитиран от Фокус.



Ръководителят на Комисията по външни работи на естонския парламент Марко Микелсон заяви, че това е "ново и, за съжаление, много ниско заключение от страна на Меркел: да обвинява балтийските страни и Полша в провокиране на имперската война на Русия“.



"За съжаление, това хвърля сянка върху целия ѝ период на работа като канцлер на Германия. Няма дори да споменавам "Северен поток“ тук“, добави естонският парламентарист.



Естонският външен министър Маргус Цахкна на свой ред обяви, че "войната на Русия срещу Украйна е причинена само от един фактор: отказът да се признае разпадането на Съветския съюз и нейните необуздани империалистически амбиции“, добавяйки, че "само Русия е виновна за тази агресия“.



Интервюто на Меркел беше критикувано и в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки нарече интервюто с бившия германски канцлер "безразсъдно“. Според него, тя е доказала с това, че "е сред германските политици, които са причинили най-голяма вреда на Европа“.



Бившият полски премиер Беата Шидло също критикува Меркел, че "е сътрудничила с Путин, доколкото е могла“, а сега "се оплаква и обвинява Полша“.



"Това е безсрамно и жалко“, смята Шидло.



Припомняме, че днес бившият германски канцлер Ангела Меркел заяви, че Полша и балтийските държави са виновни за нахлуването на Путин в Украйна.

