Естония и Полша реагираха на думите на бившия германски канцлер Ангела Меркел, която по-рано заяви, че Полша и балтийските страни са блокирали диалога на ЕС с Путин през 2021 г., което е допринесло за агресията на Русия, предава Цензор НЕТ, цитиран от Фокус.
Ръководителят на Комисията по външни работи на естонския парламент Марко Микелсон заяви, че това е "ново и, за съжаление, много ниско заключение от страна на Меркел: да обвинява балтийските страни и Полша в провокиране на имперската война на Русия“.
"За съжаление, това хвърля сянка върху целия ѝ период на работа като канцлер на Германия. Няма дори да споменавам "Северен поток“ тук“, добави естонският парламентарист.
Естонският външен министър Маргус Цахкна на свой ред обяви, че "войната на Русия срещу Украйна е причинена само от един фактор: отказът да се признае разпадането на Съветския съюз и нейните необуздани империалистически амбиции“, добавяйки, че "само Русия е виновна за тази агресия“.
Интервюто на Меркел беше критикувано и в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки нарече интервюто с бившия германски канцлер "безразсъдно“. Според него, тя е доказала с това, че "е сред германските политици, които са причинили най-голяма вреда на Европа“.
Бившият полски премиер Беата Шидло също критикува Меркел, че "е сътрудничила с Путин, доколкото е могла“, а сега "се оплаква и обвинява Полша“.
"Това е безсрамно и жалко“, смята Шидло.
Талин и Варшава се ядосаха след обвиненията на Ангела Меркел: Путин е единственият виновник за войната
6 Октомври, 2025 23:09 1 040 36
1 Тони
Коментиран от #19, #28, #30
23:12 06.10.2025
2 Меркел, комсомолката от ГДР
Коментиран от #32
23:12 06.10.2025
3 Меркел също така заяви на арабите:
23:13 06.10.2025
4 Кая калас
23:14 06.10.2025
6 Две лукави физиономии на снимката!
23:16 06.10.2025
8 мдам
23:18 06.10.2025
9 Анджо
Коментиран от #33
23:19 06.10.2025
10 Котьооо
23:19 06.10.2025
11 Уса
23:19 06.10.2025
13 Съдията
23:21 06.10.2025
15 факт
23:24 06.10.2025
17 Гориил
Коментиран от #25
23:24 06.10.2025
18 Някой
Виновен е и затова, че прибалтийските пинчери и пшеките нямат акъл в главите си!
23:25 06.10.2025
19 ДДТ за Путя
До коментар #1 от "Тони":И вдигна данъците Х@йлото, макар че обеща преди две години до 2030г да не се увеличават. ..
Коментиран от #34
23:27 06.10.2025
20 Гориил
23:27 06.10.2025
21 Психопатите от Талин и Варшава
А иначе, истинските виновници са САЩ, НАТО и глобалистите.
23:29 06.10.2025
23 Гориил
23:32 06.10.2025
24 Пилотът Гошу
23:33 06.10.2025
25 Я кажи
До коментар #17 от "Гориил":Туй БРИКС не що колхоз ли е ,или е софхоз
23:33 06.10.2025
26 Ами
Вместо да я послушат и да предпиемат мерки, те и се зъбят.
Мислят си, че светът се върти около тях.
23:33 06.10.2025
27 Евгени Минчев
До коментар #22 от "Сатана Z":О приятелю как си кога ще идваш на албиона
23:35 06.10.2025
28 Хайо
До коментар #1 от "Тони":И за тази дето е виновна да те има .Вече 5 дни ще с мен и 2 дни с този който е виновен да те има .Това нареди Путин .
23:37 06.10.2025
29 За войната виновника е САЩ
23:37 06.10.2025
30 Смотльо,
До коментар #1 от "Тони":Путлер,хубаво име имаш.Схрахлтбо е и ти подхожда .
23:38 06.10.2025
31 Копейко
23:39 06.10.2025
32 Хайо
До коментар #2 от "Меркел, комсомолката от ГДР":А сега Мертц не харизва и икономиката на Германия се сгромоляса .Чудесно е нали ?
23:39 06.10.2025
33 Хайо
До коментар #9 от "Анджо":Личи ,че обли познания нямаш .Каквато и да е Меркел ,Германия беше локомотива ,а сега се превърна в последния вагон разбит от една война война на стотици километри от нея .
23:41 06.10.2025
34 Смотльо,
До коментар #19 от "ДДТ за Путя":Путин и цените вдигна в бедна България ,нали ?
23:42 06.10.2025
35 Глупава жена
23:43 06.10.2025
36 Артилерист
23:46 06.10.2025