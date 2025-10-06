Новини
Талин и Варшава се ядосаха след обвиненията на Ангела Меркел: Путин е единственият виновник за войната
Талин и Варшава се ядосаха след обвиненията на Ангела Меркел: Путин е единственият виновник за войната

6 Октомври, 2025 23:09 1 040 36

По-рано днес бившият германски канцлер Ангела Меркел заяви, че Полша и прибалтийските държави са виновни за нахлуването на Владимир Путин в Украйна

Талин и Варшава се ядосаха след обвиненията на Ангела Меркел: Путин е единственият виновник за войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Естония и Полша реагираха на думите на бившия германски канцлер Ангела Меркел, която по-рано заяви, че Полша и балтийските страни са блокирали диалога на ЕС с Путин през 2021 г., което е допринесло за агресията на Русия, предава Цензор НЕТ, цитиран от Фокус.

Ръководителят на Комисията по външни работи на естонския парламент Марко Микелсон заяви, че това е "ново и, за съжаление, много ниско заключение от страна на Меркел: да обвинява балтийските страни и Полша в провокиране на имперската война на Русия“.

"За съжаление, това хвърля сянка върху целия ѝ период на работа като канцлер на Германия. Няма дори да споменавам "Северен поток“ тук“, добави естонският парламентарист.

Естонският външен министър Маргус Цахкна на свой ред обяви, че "войната на Русия срещу Украйна е причинена само от един фактор: отказът да се признае разпадането на Съветския съюз и нейните необуздани империалистически амбиции“, добавяйки, че "само Русия е виновна за тази агресия“.

Интервюто на Меркел беше критикувано и в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки нарече интервюто с бившия германски канцлер "безразсъдно“. Според него, тя е доказала с това, че "е сред германските политици, които са причинили най-голяма вреда на Европа“.

Бившият полски премиер Беата Шидло също критикува Меркел, че "е сътрудничила с Путин, доколкото е могла“, а сега "се оплаква и обвинява Полша“.

"Това е безсрамно и жалко“, смята Шидло.

Припомняме, че днес бившият германски канцлер Ангела Меркел заяви, че Полша и балтийските държави са виновни за нахлуването на Путин в Украйна.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тони

    5 26 Отговор
    Путлер нареди купонна система за почти всичко.

    Коментиран от #19, #28, #30

    23:12 06.10.2025

  • 2 Меркел, комсомолката от ГДР

    7 26 Отговор
    хариза на Путин 7 трилиона евро за газ! Той с тези пари правеше ракети!

    Коментиран от #32

    23:12 06.10.2025

  • 3 Меркел също така заяви на арабите:

    17 2 Отговор
    " Елате, ще се справим"!

    23:13 06.10.2025

  • 4 Кая калас

    21 4 Отговор
    Разделете 2 100 000 жертви от украинска страна на 1313 дни и се получава много добро число за СВО! Прави по 1600 украински войници безврътватни загуби на ден от кървавия клоун!👍

    23:14 06.10.2025

  • 6 Две лукави физиономии на снимката!

    4 12 Отговор
    Затова се изтребват взаимно с войни!

    23:16 06.10.2025

  • 8 мдам

    16 0 Отговор
    най ме кефят, кви са празноглави в изказванията си платените. То си личи, ни на училище ходили, ни книги чели.. седат пред компа и ЗНАЯТ . А то чеп за зеле не стаа, да те е яд за лопатата ако го думнеш в главата

    23:18 06.10.2025

  • 9 Анджо

    3 11 Отговор
    Най голямият разузнавач на русия е ангела меркел. Тая съсипа Европа за нула време.

    Коментиран от #33

    23:19 06.10.2025

  • 10 Котьооо

    12 2 Отговор
    кротко розови понита, Меркел може да разкаже много неща и обикновенно са верни...побъркан свят

    23:19 06.10.2025

  • 11 Уса

    6 1 Отговор
    Никой не може да спре новата дружба между САЩ и Русия.Обръщам левовете в долари еврото изгоря

    23:19 06.10.2025

  • 13 Съдията

    13 1 Отговор
    Ама как веднага подскочиха мишоците полски и балтийски!😂 Народът много умно го е казал: "Гузен, негонен бяга". С години се опитвахте да изиграете руската мечка, а сега се възмущавате, че замахва с лапа. Ако имате още малко останал мозък, бягайте дорде е време. В света текат нови и необратими процеси и само измислените ястреби и политикани от Западна(ла) Европа не искат да осъзнаят и признаят истината.😂

    23:21 06.10.2025

  • 15 факт

    11 2 Отговор
    Понякога Меркел казва и истини, а те болят. Бясната плоска и балтийска русофобия докара този печален еврорезултат.

    23:24 06.10.2025

  • 17 Гориил

    11 3 Отговор
    Неотдавнашното заседание на Общото събрание на ООН показа, че светът не е готов да последва примера на Запада и да изолира Русия в своя вреда. Либералният световен ред е нещо от миналото, а ООН отдавна е оставена на заден план, докато организации като БРИКС поемат водещата роля.

    Коментиран от #25

    23:24 06.10.2025

  • 18 Някой

    12 1 Отговор
    Ама, разбира се! Путин е виновен и за лошото икономическо положение на ЕС. И за войната в Украйна. И за войната в Израел. И за топенето на ледниците. Абе, и за глада е Африка.
    Виновен е и затова, че прибалтийските пинчери и пшеките нямат акъл в главите си!

    23:25 06.10.2025

  • 19 ДДТ за Путя

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    И вдигна данъците Х@йлото, макар че обеща преди две години до 2030г да не се увеличават. ..

    Коментиран от #34

    23:27 06.10.2025

  • 20 Гориил

    5 1 Отговор
    За първи път двата бряга на океана започнаха да се отдалечават. За първи път ЕС се озова в уязвимо положение спрямо Русия.

    23:27 06.10.2025

  • 21 Психопатите от Талин и Варшава

    5 1 Отговор
    не са нито Талин, нито Варшава, - както се опитвате да ни заблудите.


    А иначе, истинските виновници са САЩ, НАТО и глобалистите.

    23:29 06.10.2025

  • 23 Гориил

    4 0 Отговор
    За разлика от финландския президент и датския премиер, които не си направиха труда да уреждат дипломатическите си формалности, френският президент и бившият канцлер бяха сдържани в изявленията си. И двамата лидери директно заявиха, че отношенията между европейци и руснаци в момента са на ръба на война.

    23:32 06.10.2025

  • 24 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    Историята показва, че немските политици говорят истината.... Когато вече не са на власт. Справка примерно Йошка Фишер, сега Меркел, както и много нейни предшественици. Докато са на власт обаче си играят според свирката на САЩ...

    23:33 06.10.2025

  • 25 Я кажи

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Туй БРИКС не що колхоз ли е ,или е софхоз

    23:33 06.10.2025

  • 26 Ами

    2 0 Отговор
    Жената просто дискретно ги предупреди, че те са следващата жертва.
    Вместо да я послушат и да предпиемат мерки, те и се зъбят.
    Мислят си, че светът се върти около тях.

    23:33 06.10.2025

  • 27 Евгени Минчев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    О приятелю как си кога ще идваш на албиона

    23:35 06.10.2025

  • 28 Хайо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    И за тази дето е виновна да те има .Вече 5 дни ще с мен и 2 дни с този който е виновен да те има .Това нареди Путин .

    23:37 06.10.2025

  • 29 За войната виновника е САЩ

    4 1 Отговор
    и жалките му подлоги като вас и повечето в ЕС.

    23:37 06.10.2025

  • 30 Смотльо,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    Путлер,хубаво име имаш.Схрахлтбо е и ти подхожда .

    23:38 06.10.2025

  • 31 Копейко

    0 3 Отговор
    Абе тьотя няма ли да плаща за миналия месец ,май пак денги нет

    23:39 06.10.2025

  • 32 Хайо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Меркел, комсомолката от ГДР":

    А сега Мертц не харизва и икономиката на Германия се сгромоляса .Чудесно е нали ?

    23:39 06.10.2025

  • 33 Хайо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Личи ,че обли познания нямаш .Каквато и да е Меркел ,Германия беше локомотива ,а сега се превърна в последния вагон разбит от една война война на стотици километри от нея .

    23:41 06.10.2025

  • 34 Смотльо,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ДДТ за Путя":

    Путин и цените вдигна в бедна България ,нали ?

    23:42 06.10.2025

  • 35 Глупава жена

    0 2 Отговор
    Прецака Германия и Европа през 2015. Сега пък тази глупост.

    23:43 06.10.2025

  • 36 Артилерист

    2 0 Отговор
    И поляците и прибалтийците имат основания да са недоволни от Меркел. Тя направи много дискредитиращо признание за Запада, че той, Западът, ВЪОБЩЕ НЕ Е ИМАЛ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИЛАГА МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, а да даде време на Украйна да се подготви за война. И ако трябва да направя крайно обобщение, ще кажа, че Западът и САЩ НИКОГА НЕ СА СЕ ИНТЕРИСУВАЛИ, КАМО ЛИ ДА СПАЗВАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ, КОГАТО РЕШАТ ДА НАПАДНАТ НЯКОЯ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.

    23:46 06.10.2025