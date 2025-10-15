ISW: Руската армия възобнови механизираните атаки

През последните две седмици руските войски проведоха три механизирани атаки със силите на рота или батальон в приоритетни райони на Донецка област, което свидетелства за промени в използването на бронирана техника от страна на Русия. За това пише в доклада си Американският институт за изследване на войната (ISW).



Анализаторите припомнят, че през 2025 г. руските войски като цяло не са провеждали усилени механизирани атаки. Вместо това са използвали малки пехотни групи за проникване и бавно придвижване по цялата линия на фронта. Отбелязва се, че последният голям механизиран щурм е бил регистриран през април тази година в западната част на Запорожска област.



През последните седмици се увеличиха механизираните щурмове, които руснаците провеждат в районите на Константиновка-Дружковка и Добропиля в Донецка област.



Така, на 6 октомври армията на РФ проведе усилен механизиран щурм в близост до Панковка (източно от Добропиля), по време на който ВСУ повредиха и унищожиха четири танка и осем бронемашини на руските сили.



На 9 октомври, пишат анализаторите, Русия проведе още един усилен механизиран щурм. Това се случи южно от Шахово и Владимировка (североизточно от Панковка).



ISW, позовавайки се на украински източници, твърди, че руските войски са използвали 35 танка и бронирани машини, както и неизвестен брой мотоциклети, като украинските войски са повредили и унищожили три танка, 16 бронирани машини и 41 мотоциклета.



Освен това, анализатори припомнят, че на 13 октомври 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов“ съобщи, че руснаците са предприели усилен механизиран щурм в посока Добропиля, като са атакували с 16 единици тежка бронетехника, както и с неустановен брой мотоциклети. От подразделението съобщават, че са унищожени 13 единици руска бронетехника, три танка и три мотоциклета.



Още едно свидетелство за използването на бронирана техника от руснаците е изявлението на украински офицер от 13 октомври. Според него подразделения на 5-та мотострелкова бригада и 155-та бригада морска пехота (Тихоокеански флот) участват в механизирани атаки в Донецка област.



Според оценката на ISW, руските войски провеждат механизирани атаки предимно при дъждовно и мъгливо време, което затруднява използването на безпилотни летателни апарати от Силите за отбрана на Украйна. Подходящи метеорологични условия са били налице точно в дните, когато руснаците са извършили споменатите механизирани атаки – 6, 9 и 13 октомври.

