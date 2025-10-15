ISW: Руската армия възобнови механизираните атаки

През последните две седмици руските войски проведоха три механизирани атаки със силите на рота или батальон в приоритетни райони на Донецка област, което свидетелства за промени в използването на бронирана техника от страна на Русия. За това пише в доклада си Американският институт за изследване на войната (ISW).
Анализаторите припомнят, че през 2025 г. руските войски като цяло не са провеждали усилени механизирани атаки. Вместо това са използвали малки пехотни групи за проникване и бавно придвижване по цялата линия на фронта. Отбелязва се, че последният голям механизиран щурм е бил регистриран през април тази година в западната част на Запорожска област.
През последните седмици се увеличиха механизираните щурмове, които руснаците провеждат в районите на Константиновка-Дружковка и Добропиля в Донецка област.
Така, на 6 октомври армията на РФ проведе усилен механизиран щурм в близост до Панковка (източно от Добропиля), по време на който ВСУ повредиха и унищожиха четири танка и осем бронемашини на руските сили.
На 9 октомври, пишат анализаторите, Русия проведе още един усилен механизиран щурм. Това се случи южно от Шахово и Владимировка (североизточно от Панковка).
ISW, позовавайки се на украински източници, твърди, че руските войски са използвали 35 танка и бронирани машини, както и неизвестен брой мотоциклети, като украинските войски са повредили и унищожили три танка, 16 бронирани машини и 41 мотоциклета.
Освен това, анализатори припомнят, че на 13 октомври 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов“ съобщи, че руснаците са предприели усилен механизиран щурм в посока Добропиля, като са атакували с 16 единици тежка бронетехника, както и с неустановен брой мотоциклети. От подразделението съобщават, че са унищожени 13 единици руска бронетехника, три танка и три мотоциклета.
Още едно свидетелство за използването на бронирана техника от руснаците е изявлението на украински офицер от 13 октомври. Според него подразделения на 5-та мотострелкова бригада и 155-та бригада морска пехота (Тихоокеански флот) участват в механизирани атаки в Донецка област.
Според оценката на ISW, руските войски провеждат механизирани атаки предимно при дъждовно и мъгливо време, което затруднява използването на безпилотни летателни апарати от Силите за отбрана на Украйна. Подходящи метеорологични условия са били налице точно в дните, когато руснаците са извършили споменатите механизирани атаки – 6, 9 и 13 октомври.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
Коментиран от #6, #44
17:29 15.10.2025
3 Отчаяние за руските нацюги
17:29 15.10.2025
4 стоян георгиев
Коментиран от #17, #19
17:29 15.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стоян георгиев
До коментар #2 от "Сатана Z":Хах...какви окопи бе другар? Сега да не ти е втората световна?окопи...хаха...
Коментиран от #11, #28
17:31 15.10.2025
7 ISW, позовавайки се на украински източн
17:31 15.10.2025
8 си дзън
Сега направили първа рота със щрауси. Следват слонове...
Коментиран от #43
17:31 15.10.2025
9 Делю Хайдутин
Коментиран от #22
17:32 15.10.2025
10 Механик
Май не помните какво сте яли снощи, а?
Нищо, в Сибир няма да ви се налага да помните какво сте яли, защото няма да сте яли нищо.
Коментиран от #14
17:33 15.10.2025
11 Сатана Z
До коментар #6 от "стоян георгиев":Опорен пункт по-добре ли звучи,госпожо?
17:33 15.10.2025
12 Лука
Коментиран от #15
17:35 15.10.2025
13 име
17:35 15.10.2025
14 си дзън
До коментар #10 от "Механик":Днес в Сибир, рафинерията в Уфа вдигна температурата на въздуха.
Коментиран от #18
17:36 15.10.2025
15 име
До коментар #12 от "Лука":Друго си е да стреляш по неудобни президенти, политически дейци, произволни ученици и пешеходци, а?!
Коментиран от #36
17:36 15.10.2025
16 Pyccкий Карлик
17:37 15.10.2025
17 Дрътия Софианец
До коментар #4 от "стоян георгиев":Как го правиш Финансисте -Факир ,грам вятър няма а перката която сиси бучнал се върти бясно ,а брояча цъка ли цъка и зарежда литиево-йонни батерии ?
Коментиран от #29
17:37 15.10.2025
18 име
До коментар #14 от "си дзън":Ми, да, горят азовци в чували. Поне са им намерили приложение.
Коментиран от #33
17:38 15.10.2025
19 маке..
До коментар #4 от "стоян георгиев":Шизобг стоенката все мокри бандерски сънища сънува вкарлуковскио диспансер..
Коментиран от #30
17:38 15.10.2025
20 Казаха Тръмпочите и урсулите
До коментар #5 от "бай Бай":Мир чрез сила. Ето , мир чрез сила.:))
Желанието им се изпълнява.
Коментиран от #23
17:39 15.10.2025
21 Още новини от Украйна
Той не говори Руски език. Не е ясно откъде е дошъл.
17:41 15.10.2025
22 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #9 от "Делю Хайдутин":Дядо иван е трансформиран от рашистите в техен образ и подобие.
17:43 15.10.2025
23 бай Бай
До коментар #20 от "Казаха Тръмпочите и урсулите":Разбира се, че условията се диктуват от силата.
Обратното би било пълна неадекватност!
17:43 15.10.2025
24 МЪКЪ МЪКЪ
Коментиран от #26
17:44 15.10.2025
25 С какво руснаците
Сигурно с дизелова метли.
17:44 15.10.2025
26 Путин трепери
До коментар #24 от "МЪКЪ МЪКЪ":от Томахавките на натЮ.
Коментиран от #32
17:46 15.10.2025
27 Бен Ходжес
17:46 15.10.2025
28 маке..
До коментар #6 от "стоян георгиев":Бгбандерците са в траур,излязоха кадри от мегдано в купиянске..как масковските солдати гуляют а около тях ..очен много неизвозение бандерские хлопци..зателк
17:46 15.10.2025
29 стоян георгиев
До коментар #17 от "Дрътия Софианец":Чакам те на църна маца.сложи плетените обувки за да те позная.в ресторанта съм дето го затвориха преди пет години.нали си софиянец знаеш ги работите...хахах
Коментиран от #31
17:47 15.10.2025
30 стоян георгиев
До коментар #19 от "маке..":Киев е превзет в неделя.чакаме! Три дена и всьо!
Коментиран от #35
17:48 15.10.2025
31 Дрътия Софианец
До коментар #29 от "стоян георгиев":Заповядай с мерцедеса ,та да моа те позная ,аз съм в мотела .
17:49 15.10.2025
32 медведев..
До коментар #26 от "Путин трепери":Ако зеленио мухал пусне поне една томахавка..ще отворим сан андрес за мореплаване
Коментиран от #34
17:50 15.10.2025
33 Не си разбрал
До коментар #18 от "име":Рафинерия в Уфа вече нема.
Бензин от Китай, оръжия от Иран, войници от Сев. Корея.
Втората армия в света приключи. Сега е момента и ние да я ударим и да си откъснем парче земя преди китайците.
17:50 15.10.2025
34 Тоя Медведев
До коментар #32 от "медведев..":след осмата водка не плашеше ли с ядрено оръжие?
Нема да се плашиш, колега. Томахавка - само ако много мърдат на фронта орките.
17:52 15.10.2025
35 маке..
До коментар #30 от "стоян георгиев":Шизобг..стоенке,заминавай за купянске че братушките са пипнали няколко мобилни швабски крематориума за да им помагаш,та да буташ вътре у них бандерците на жешко
17:56 15.10.2025
36 Лука
До коментар #15 от "име":Не си схванал ключовите думи са, държавна политика.
18:07 15.10.2025
37 Ами а дано да има
18:22 15.10.2025
38 Страшно много мотоциклети
18:25 15.10.2025
39 Бирдоленко
Коментиран от #41, #45
18:27 15.10.2025
40 Възрожденец
Скоро ще захване 13 год. пред селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
))))))
18:41 15.10.2025
41 Кога ТУЙ?
До коментар #39 от "Бирдоленко":Киев за 3 дня?
И седмица в Лисабон?
Ааасаахахаааа
18:42 15.10.2025
42 Абе ненам ама 12 год
И то срещу държава без оръжие, Авиация, подводници,кораби, флот,без балистични и крилати ракети?!?
18:46 15.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тривиадор
До коментар #2 от "Сатана Z":Султане, ти ли си?
19:00 15.10.2025
45 стоян георгиев
До коментар #39 от "Бирдоленко":В неделя всичко приключва.киев пада зеленски е наркоман!
19:01 15.10.2025