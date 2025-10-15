Новини
ISW: Руската армия възобнови механизираните атаки
  Тема: Украйна

ISW: Руската армия възобнови механизираните атаки

15 Октомври, 2025 17:26

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • танкове-
  • ракети-
  • дронове-
  • бронетранспортьори

Руските войски провеждат механизирани атаки предимно при дъждовно и мъгливо време, което затруднява използването на безпилотни летателни апарати от Силите за отбрана на Украйна

ISW: Руската армия възобнови механизираните атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

През последните две седмици руските войски проведоха три механизирани атаки със силите на рота или батальон в приоритетни райони на Донецка област, което свидетелства за промени в използването на бронирана техника от страна на Русия. За това пише в доклада си Американският институт за изследване на войната (ISW).

Анализаторите припомнят, че през 2025 г. руските войски като цяло не са провеждали усилени механизирани атаки. Вместо това са използвали малки пехотни групи за проникване и бавно придвижване по цялата линия на фронта. Отбелязва се, че последният голям механизиран щурм е бил регистриран през април тази година в западната част на Запорожска област.

През последните седмици се увеличиха механизираните щурмове, които руснаците провеждат в районите на Константиновка-Дружковка и Добропиля в Донецка област.

Така, на 6 октомври армията на РФ проведе усилен механизиран щурм в близост до Панковка (източно от Добропиля), по време на който ВСУ повредиха и унищожиха четири танка и осем бронемашини на руските сили.

На 9 октомври, пишат анализаторите, Русия проведе още един усилен механизиран щурм. Това се случи южно от Шахово и Владимировка (североизточно от Панковка).

ISW, позовавайки се на украински източници, твърди, че руските войски са използвали 35 танка и бронирани машини, както и неизвестен брой мотоциклети, като украинските войски са повредили и унищожили три танка, 16 бронирани машини и 41 мотоциклета.

Освен това, анализатори припомнят, че на 13 октомври 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов“ съобщи, че руснаците са предприели усилен механизиран щурм в посока Добропиля, като са атакували с 16 единици тежка бронетехника, както и с неустановен брой мотоциклети. От подразделението съобщават, че са унищожени 13 единици руска бронетехника, три танка и три мотоциклета.

Още едно свидетелство за използването на бронирана техника от руснаците е изявлението на украински офицер от 13 октомври. Според него подразделения на 5-та мотострелкова бригада и 155-та бригада морска пехота (Тихоокеански флот) участват в механизирани атаки в Донецка област.

Според оценката на ISW, руските войски провеждат механизирани атаки предимно при дъждовно и мъгливо време, което затруднява използването на безпилотни летателни апарати от Силите за отбрана на Украйна. Подходящи метеорологични условия са били налице точно в дните, когато руснаците са извършили споменатите механизирани атаки – 6, 9 и 13 октомври.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    38 6 Отговор
    Верижна машина прави труповете на укрите в окопите трудно разпознаваеми и събираемо

    Коментиран от #6, #44

    17:29 15.10.2025

  • 3 Отчаяние за руските нацюги

    7 42 Отговор
    Какво ли не опитват, какво ли не опитват руските нацисти. Но резултатът е стотици хиляди черни чували към Москва и много тор в украинското поле. Един охлюв за четири години щеше да е стигнал до Париж, а те още са до Бахмут.

    17:29 15.10.2025

  • 4 стоян георгиев

    4 40 Отговор
    Половин година русия събираше техника.основно рециклирана но и нова за да може да удари сега в покровск и запорожие.бая бронирани машини ще изгорят както и пехотата ктм тях с надеждата да превземат още някой и друг километър.

    Коментиран от #17, #19

    17:29 15.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян георгиев

    2 34 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Хах...какви окопи бе другар? Сега да не ти е втората световна?окопи...хаха...

    Коментиран от #11, #28

    17:31 15.10.2025

  • 7 ISW, позовавайки се на украински източн

    32 1 Отговор
    Все едно педофил да преподава физическо на 1 класници

    17:31 15.10.2025

  • 8 си дзън

    7 36 Отговор
    Руснаците пробваха всичко - танкове, БТР-и, АТВ, мотори, катъри и ...провал след провал.
    Сега направили първа рота със щрауси. Следват слонове...

    Коментиран от #43

    17:31 15.10.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    33 3 Отговор
    Дядо Иван иде!

    Коментиран от #22

    17:32 15.10.2025

  • 10 Механик

    39 4 Отговор
    Е нали писахте, че руснаците са свършили броне-техниката и ползват магарета и катъри + китайски тротинетки?
    Май не помните какво сте яли снощи, а?
    Нищо, в Сибир няма да ви се налага да помните какво сте яли, защото няма да сте яли нищо.

    Коментиран от #14

    17:33 15.10.2025

  • 11 Сатана Z

    29 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Опорен пункт по-добре ли звучи,госпожо?

    17:33 15.10.2025

  • 12 Лука

    4 30 Отговор
    В русия скачането през прозорците е въпрос на държавна политика.

    Коментиран от #15

    17:35 15.10.2025

  • 13 име

    32 2 Отговор
    Абе, гледам че добре се справяха на бронираните магарета с лопатите в ръка, ся с тези танкове явно вървят още по-бързо, а козячета?!

    17:35 15.10.2025

  • 14 си дзън

    4 22 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Днес в Сибир, рафинерията в Уфа вдигна температурата на въздуха.

    Коментиран от #18

    17:36 15.10.2025

  • 15 име

    28 2 Отговор

    До коментар #12 от "Лука":

    Друго си е да стреляш по неудобни президенти, политически дейци, произволни ученици и пешеходци, а?!

    Коментиран от #36

    17:36 15.10.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    4 25 Отговор
    15000 танка положиха про3дите ру3наци преди да се научат как да работят с тях. Епта......😄👎

    17:37 15.10.2025

  • 17 Дрътия Софианец

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Как го правиш Финансисте -Факир ,грам вятър няма а перката която сиси бучнал се върти бясно ,а брояча цъка ли цъка и зарежда литиево-йонни батерии ?

    Коментиран от #29

    17:37 15.10.2025

  • 18 име

    21 2 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Ми, да, горят азовци в чували. Поне са им намерили приложение.

    Коментиран от #33

    17:38 15.10.2025

  • 19 маке..

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Шизобг стоенката все мокри бандерски сънища сънува вкарлуковскио диспансер..

    Коментиран от #30

    17:38 15.10.2025

  • 20 Казаха Тръмпочите и урсулите

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "бай Бай":

    Мир чрез сила. Ето , мир чрез сила.:))
    Желанието им се изпълнява.

    Коментиран от #23

    17:39 15.10.2025

  • 21 Още новини от Украйна

    20 0 Отговор
    🤯Афро-украинец в униформа на ВСУ беше заловен близо до границата в Брянска област.

    Той не говори Руски език. Не е ясно откъде е дошъл.

    17:41 15.10.2025

  • 22 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 17 Отговор

    До коментар #9 от "Делю Хайдутин":

    Дядо иван е трансформиран от рашистите в техен образ и подобие.

    17:43 15.10.2025

  • 23 бай Бай

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Казаха Тръмпочите и урсулите":

    Разбира се, че условията се диктуват от силата.
    Обратното би било пълна неадекватност!

    17:43 15.10.2025

  • 24 МЪКЪ МЪКЪ

    16 2 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    Коментиран от #26

    17:44 15.10.2025

  • 25 С какво руснаците

    12 2 Отговор
    правят механизираните си атаки.
    Сигурно с дизелова метли.

    17:44 15.10.2025

  • 26 Путин трепери

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    от Томахавките на натЮ.

    Коментиран от #32

    17:46 15.10.2025

  • 27 Бен Ходжес

    14 3 Отговор
    Важно е само едно и то е да няма украйна на картата.

    17:46 15.10.2025

  • 28 маке..

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Бгбандерците са в траур,излязоха кадри от мегдано в купиянске..как масковските солдати гуляют а около тях ..очен много неизвозение бандерские хлопци..зателк

    17:46 15.10.2025

  • 29 стоян георгиев

    0 11 Отговор

    До коментар #17 от "Дрътия Софианец":

    Чакам те на църна маца.сложи плетените обувки за да те позная.в ресторанта съм дето го затвориха преди пет години.нали си софиянец знаеш ги работите...хахах

    Коментиран от #31

    17:47 15.10.2025

  • 30 стоян георгиев

    0 16 Отговор

    До коментар #19 от "маке..":

    Киев е превзет в неделя.чакаме! Три дена и всьо!

    Коментиран от #35

    17:48 15.10.2025

  • 31 Дрътия Софианец

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Заповядай с мерцедеса ,та да моа те позная ,аз съм в мотела .

    17:49 15.10.2025

  • 32 медведев..

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин трепери":

    Ако зеленио мухал пусне поне една томахавка..ще отворим сан андрес за мореплаване

    Коментиран от #34

    17:50 15.10.2025

  • 33 Не си разбрал

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Рафинерия в Уфа вече нема.
    Бензин от Китай, оръжия от Иран, войници от Сев. Корея.
    Втората армия в света приключи. Сега е момента и ние да я ударим и да си откъснем парче земя преди китайците.

    17:50 15.10.2025

  • 34 Тоя Медведев

    1 10 Отговор

    До коментар #32 от "медведев..":

    след осмата водка не плашеше ли с ядрено оръжие?
    Нема да се плашиш, колега. Томахавка - само ако много мърдат на фронта орките.

    17:52 15.10.2025

  • 35 маке..

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Шизобг..стоенке,заминавай за купянске че братушките са пипнали няколко мобилни швабски крематориума за да им помагаш,та да буташ вътре у них бандерците на жешко

    17:56 15.10.2025

  • 36 Лука

    0 6 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Не си схванал ключовите думи са, държавна политика.

    18:07 15.10.2025

  • 37 Ами а дано да има

    5 0 Отговор
    предимно дъждовно и мъгливо време тогава ....

    18:22 15.10.2025

  • 38 Страшно много мотоциклети

    5 0 Отговор
    Имат братушките. Ловят хурки с куки и ги влачат. Като им чуят само звука и драсват да бягат

    18:25 15.10.2025

  • 39 Бирдоленко

    6 1 Отговор
    Хубаво е, че няма да има украйна на картата!

    Коментиран от #41, #45

    18:27 15.10.2025

  • 40 Възрожденец

    3 2 Отговор
    11 240 унищожени танка! Убаво че С Корея им изпрати 1200 САУ, иначе монголяците на Ху ЙЛО приключиха!
    Скоро ще захване 13 год. пред селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    ))))))

    18:41 15.10.2025

  • 41 Кога ТУЙ?

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Бирдоленко":

    Киев за 3 дня?
    И седмица в Лисабон?
    Ааасаахахаааа

    18:42 15.10.2025

  • 42 Абе ненам ама 12 год

    1 1 Отговор
    И нито една ПРЕВЗЕТА Област!
    И то срещу държава без оръжие, Авиация, подводници,кораби, флот,без балистични и крилати ракети?!?

    18:46 15.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тривиадор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Султане, ти ли си?

    19:00 15.10.2025

  • 45 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бирдоленко":

    В неделя всичко приключва.киев пада зеленски е наркоман!

    19:01 15.10.2025

