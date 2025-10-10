Белият дом притиска Индия да купува американски петрол

САЩ очакват, че в близко бъдеще Индия ще увеличи вноса на американски петрол, като намали покупките от Русия. Това заяви министърът на финансите на страната Скот Бесент в интервю за телеканала Fox News.
"Въведохме 25% мита за Индия във връзка с руския петрол. Мисля, че скоро ще видим промяна в баланса, а именно те [Индия] ще започнат да купуват по-малко руски петрол и повече американски", каза американският финансов министър. Той добави, че Индия ще започне да преразпределя своите петролни покупки в близките седмици или месеци.
По-рано търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че покупката на руски петрол от Ню Делхи не е "крайъгълен камък" на индийската икономика. "Индия не винаги е купувала толкова много руски петрол. Тя винаги е имала стабилни отношения с Русия, но именно през последните две-три години започна да купува руски петрол с отстъпка", подчерта Гриър.
През август Тръмп подписа указ, озаглавен "Противодействие на заплахите за Съединените щати от страна на правителството на Руската федерация", съгласно който срещу Индия се въвеждат мита в размер на 25%. Главата на Белия дом обясни тарифите с това, че "правителството на Индия в момента пряко или косвено внася петрол от Руската федерация".
Преди това Вашингтон обяви въвеждането на 25-процентни мита върху вноса от Индия, които трябва да премахнат дефицита в търговския баланс между двете страни. В резултат на това общият размер на американските тарифи за Ню Делхи достигна на 50%.
Говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал определи действията на Вашингтон като "несправедливи и неоправдани".
