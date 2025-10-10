Новини
Белият дом притиска Индия да купува американски петрол

10 Октомври, 2025 08:53 738 27

САЩ очакват, че в близко бъдеще Индия ще увеличи вноса на американски петрол, като намали покупките от Русия. Това заяви министърът на финансите на страната Скот Бесент в интервю за телеканала Fox News.

"Въведохме 25% мита за Индия във връзка с руския петрол. Мисля, че скоро ще видим промяна в баланса, а именно те [Индия] ще започнат да купуват по-малко руски петрол и повече американски", каза американският финансов министър. Той добави, че Индия ще започне да преразпределя своите петролни покупки в близките седмици или месеци.

По-рано търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че покупката на руски петрол от Ню Делхи не е "крайъгълен камък" на индийската икономика. "Индия не винаги е купувала толкова много руски петрол. Тя винаги е имала стабилни отношения с Русия, но именно през последните две-три години започна да купува руски петрол с отстъпка", подчерта Гриър.

През август Тръмп подписа указ, озаглавен "Противодействие на заплахите за Съединените щати от страна на правителството на Руската федерация", съгласно който срещу Индия се въвеждат мита в размер на 25%. Главата на Белия дом обясни тарифите с това, че "правителството на Индия в момента пряко или косвено внася петрол от Руската федерация".

Преди това Вашингтон обяви въвеждането на 25-процентни мита върху вноса от Индия, които трябва да премахнат дефицита в търговския баланс между двете страни. В резултат на това общият размер на американските тарифи за Ню Делхи достигна на 50%.

Говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал определи действията на Вашингтон като "несправедливи и неоправдани".


  • 1 Баце ЕООД

    16 0 Отговор
    С какво притиска? Задни части ли?

    08:55 10.10.2025

  • 2 да бе

    20 1 Отговор
    Америка няма толкова петрол, че да продава на Индия. Иска да им препродава чужд петрол, ама индийците не са като урсулата да козируват на бай дончо.

    Коментиран от #23

    08:57 10.10.2025

  • 3 Тук е неясно то бъдеще...

    14 0 Отговор
    Ще, ако, очакват ще има да чакат. Индия купува руски петрол и плаща с юани...

    08:58 10.10.2025

  • 4 Американска

    16 0 Отговор
    Наглост и бандитизъм

    08:59 10.10.2025

  • 5 Обаче

    6 0 Отговор
    Индианците са хитри и се ослушват.

    08:59 10.10.2025

  • 6 Евроглупак от ЕССР

    14 1 Отговор
    Сащ искат да продават руски петрол навсякъде по света, както правят в Европа и пълнят кесията за сметка на други.

    Коментиран от #10

    09:00 10.10.2025

  • 7 Миротвореца

    10 0 Отговор
    Притисквач. Така действа кандидата за Нобелова награда. Срамота.
    Какво ли ще покажат резултатите от мед преглед?

    09:04 10.10.2025

  • 8 От чужбина

    8 0 Отговор
    Този "американски" петрол ще да е добит в Ирак или в Саудитска Арабия или някъде около близкия изток.

    09:06 10.10.2025

  • 9 Дедо ви...

    9 1 Отговор
    А бе кво стаааа с покрайнината, новините тук нещо изчезнаха. СВО още не е завършила. Мощни взривове и пожар в Киеве: атакувани са ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 Столицата е без ток и вода. Ситуацията е сложна според властите в Киев.
    Масирана комбинирана атака на обекти в Днепропетровск и областа: региона гори и е без ток

    Коментиран от #11

    09:06 10.10.2025

  • 10 САЩисан русофил

    0 8 Отговор

    До коментар #6 от "Евроглупак от ЕССР":

    Бензиностанцията с ракети остана без бензин.

    Коментиран от #19

    09:06 10.10.2025

  • 11 Българин

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо ви...":

    В Купянско Азов и Десен сектор режат руски тикви.Чистка се нарича.

    Коментиран от #17

    09:07 10.10.2025

  • 12 дядо поп

    7 0 Отговор
    Да предложи конкурентни цени , тогава и без да притискат никой , ще купуват от тях.

    09:09 10.10.2025

  • 13 Коста

    13 0 Отговор
    Мръсните капиталисти ще казват на кой какво да купува и прави..... Хаха. Уж нямало вече колониализъм

    09:10 10.10.2025

  • 14 Нов мощен удар в зурлата на путлерчето

    0 8 Отговор
    кочината се срива.

    09:11 10.10.2025

  • 15 Наглеца

    7 0 Отговор
    Риж дедо може да повиши торговските лихви за Норвегия, ако не му присъдят Нобеловата награда замира

    09:11 10.10.2025

  • 16 Зейфод Бийблброкс

    6 0 Отговор
    Нали пазарът беше търсене, предлагане и мармота със станиола. Какво е това притискане сега? Още малко и... Демократично ли е това нещо?

    09:12 10.10.2025

  • 17 Дедо ти...

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Ааааа тЕаааа първи избягаха от Покровск и Купянск да спасяват кожата

    09:14 10.10.2025

  • 18 Елементарно

    7 0 Отговор
    На този диктат му викате "демокрация" !?!?!? Имаше един институт за "Изследване на демокрацията" - що мълчат ? А, сетих се - защото парите им идват от диктаторите , маскирани като демократи!

    09:19 10.10.2025

  • 19 Евроглупак от ЕССР

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "САЩисан русофил":

    САЩ така и не успяха да се оправят без руски уран.

    Bloomberg откри, че според резултатите в края на 2024 година САЩ все още не могат да се оправят без руски уран.

    Същата година американските законодатели отпуснаха милиарди долари за възстановяване на до голяма степен неизползвания капацитет за производство на реакторно гориво в САЩ, но „печатната машина“ не помогна. 🤣 хахаха

    Коментиран от #26, #27

    09:21 10.10.2025

  • 20 АБВ

    3 0 Отговор
    Какво друго са правили САЩ от създаването си освен да ограбват, изнудват и нападат ?

    09:21 10.10.2025

  • 21 Индиеца

    3 0 Отговор
    Демокрация по американски.

    09:22 10.10.2025

  • 22 Симо

    4 0 Отговор
    Германският износ за САЩ бил спаднал с 25% спрямо миналата година, благодарение на наложените мита! Догодина може би тези проценти ще стана 50%. Когато това се случи с всички останали страни по света ( включиетлно Индия) и притока на стоки от чужди страни стане недостатъчен, то тогава може американците да се научат да произвеждат нещо, .............. освен пари.

    09:23 10.10.2025

  • 23 Рон Джереми

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "да бе":

    Случайно да си чул, че САЩ са най-големият производител на петрол?

    09:23 10.10.2025

  • 24 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Ще купувам директно домати от производителя, в гарантирани количества, със сериозна отстъпка в цената( става дума за стотици милиони годишно) ,за да " угодя" на друг,ще му купувам неговите домати от другата страна на глобуса,на по висока цена.Индуската икономика,бизнес, производство не са зависими в такава степен от щатите,че да бъдат притискани.Свят широк, клиенти за техните стоки, дал господ.А петрола е кръвта на всяка икономика.Дори 5 $ да спестиш на барел, става въпрос за много,много милиони.Още повече,когато се разплащаш в собствената си валута,или валута циркулираща в БРИКС- рубли или юани.

    09:23 10.10.2025

  • 25 Симо

    1 0 Отговор
    Рижият диктатор, този път ще удари на камък!

    09:27 10.10.2025

  • 26 Рон Джереми

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Евроглупак от ЕССР":

    Ако САЩ пожелаят могат да се справят без руско ядрено гориво, но очевидно им е по-изгодно. Да припомня, че в България има затворени 57 уранови мини, които работеха по времето на СеСеСЕРЕ. Да припомня също, че ние нямаме ЯО, а Русия има. Оставям на вас да прецените къде е отишъл всичкия български уран.

    09:29 10.10.2025

  • 27 Дедо ви...

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Евроглупак от ЕССР":

    Обогатяването на уран в САЩ се извършва по по-малко ефективния и с много разходи метод на газовата дифузия. През есента на 2015 година Министерството на енергетиката на САЩ препоръча да се прекрати проектът «Американска центрофуга»
    За сравнение, първият в света опитен завод за обогатяване на уран по газо-центруфужна технология е заработил през 1957 година в СССР на комбината №813 в град Свердловск-44 (сега – предприятие на горивната компания ТВЭЛ «Уралски електрохимически комбинат», град Новоуралск).
    Експертите сочат руските газо-центрофужни технологии за обогатяване на уран като водещи в света. Русия е световен лидер в сферата на обогатяване на уран за ядрената енергетика (около 40% от пазара). През 2013 година беше въведен е експлоатация първият блок газови центрофуги от девето поколение.

    09:33 10.10.2025

