Семействата на заложниците в Газа: Присъдете на президента Тръмп Нобеловата награда за мир

Семействата на израелските заложници, държани в Газа, отправиха официален апел към Норвежкия Нобелов комитет да присъди тазгодишната Нобелова награда за мир на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, в знак на признание за усилията му да осигури освобождаването на техните близки, пише The Times of Israel.

В писмо, изпратено тази сутрин, Форумът на семействата на заложниците и изчезналите - организация, представляваща мнозинството от семействата на отвлечените израелци - посочва, че апелът им идва на фона на предстоящите преговори в Египет, свързани с първия етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Според предложението всички останали заложници трябва да бъдат освободени в рамките на първите 72 часа от прилагането му.

"В този момент на масата е всеобхватният план на президента Тръмп за освобождаването на всички останали заложници и окончателното прекратяване на тази ужасна война. За първи път от месеци ние отново имаме надежда, че кошмарът ни ще приключи," се казва в писмото.

"Убедени сме, че той няма да се откаже, докато и последният заложник не се завърне у дома, войната не спре и мирът и благоденствието не се върнат между народите в Близкия изток."

Семействата изразяват благодарност към Тръмп за посредничеството за примирието между януари и март, довело до освобождаването на част от заложниците, и го определят като "светлина в най-тъмните ни времена".

"През изминалата година нито един лидер или организация не е направил повече за мира по света от президента Тръмп. Докато други говорят за мир, той го постига," пишат авторите.

Писмото завършва с настоятелен призив към Нобеловия комитет:

"Присъдете на президента Тръмп Нобеловата награда за мир, защото той няма да спре, докато и последният заложник не бъде у дома."

Тръмп е номиниран за Нобелова награда за мир многократно още от 2018 г. от американски и чуждестранни политици. През юли израелският премиер Бенямин Нетаняху официално предложи кандидатурата му, позовавайки се на ролята на Вашингтон в 12-дневната война между Израел и Иран и последвалото примирие, постигнато с посредничеството на САЩ.

Въпреки това номинацията на Нетаняху ще бъде разглеждана едва за Нобеловите награди през 2026 г.

Наблюдатели отбелязват, че усилените дипломатически действия на Тръмп около мирния план за Газа може да имат и политическо измерение - с цел да укрепят позициите му преди тазгодишното обявяване на лауреата в петък.