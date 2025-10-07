Преговорите в Египет за мир в ивицата Газа продължават. Израел уби още 12 палестинци в анклава ВИДЕО

Днес е вторият ден от преговорите по мирния план на Съединените щати за прекратяване на войната в Газа в египетския курорт Шарм ел-Шейх.

Според египетския телевизионен канал Al-Qahira al-Ikhbariyа, вчерашните консултации са се провели „в позитивна атмосфера“ и се очаква да продължат на 7 октомври. Все още не е публикувана допълнителна информация за междинните резултати от първия ден от преговорите.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, който предложи най-новия план за разрешаване на конфликта в Газа, обяви, че диалогът в Шарм ел-Шейх протича „много добре“ и че палестинското движение Хамас се съгласява на споразумения по важни въпроси. Той изрази увереност, че медиаторите ще успеят да убедят страните да постигнат компромис.

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че Иран е сигнализирал за желанието си да разреши ситуацията в ивицата Газа.

Според Тръмп много страни от Близкия изток вече са изразили подкрепа за плана му за уреждане на конфликта в Газа. „Всички искат да сложим край на това, а това никога не се е случвало преди“, каза американският президент, добавяйки, че обикновено „80% не искат нищо да се прави“.

„Получихме сигнал, много ясен сигнал от Иран. Те искат това да приключи“, заяви Тръмп.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Документът се състои от 20 точки. Той предвижда налагането на временно външно управление в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с този план. По-късно Хамас изрази готовността си да освободи всички живи израелски заложници, държани в Газа, и да предаде телата на загиналите.

Вечерта на 6 октомври в Шарм ел-Шейх бяха възобновени непреките преговори между израелската и Хамас делегации. Представители на Египет и Катар посредничат, а Съединените щати са представени от специалния президентски пратеник Стивън Уиткоф и старшия съветник на Тръмп и негов зет Джаред Кушнер,.

Най-малко 12 души са били убити през последните 24 часа в резултат на продължаващите израелски удари срещу ивицата Газа, според палестинската информационна агенция WAFA.



Според агенцията, четирима души са били убити в град Газа, един в централната част на палестинския анклав и седем в южната част.



Според доклад, публикуван от Министерството на здравеопазването на Газа на 6 октомври, 67 160 души са били убити и 169 679 са ранени от израелски атаки в Газа от 7 октомври 2023 г. насам. Министерството отбеляза, че точният брой на убитите е трудно да се определи, тъй като много тела остават заровени под развалините на сгради, което пречи на екипите на линейки и службите за гражданска защита да имат достъп до тях.



Фокусът на непреките преговори между палестинската и израелската делегация, започнали в египетския курорт Шарм ел-Шейх вчера следобед, е върху практическите договорености за улесняване на размяната на затворници, съобщиха източници пред Al-Cahra News.



Палестински и египетски представители заявиха пред BBC, че срещите са фокусирани върху "създаването на полеви условия“ за евентуална размяна, която би довела до освобождаването на всички израелски заложници в замяна на редица палестински затворници.



ХАМАС обяви по-рано, че е съгласен с предложенията на мирен план на Доналд Тръмп отчасти, но не е отговорил на няколко ключови искания - включително разоръжаването си и бъдещата роля в Газа.



Израелският премиер заяви в събота, че се надява да обяви освобождаването на заложниците "в следващите дни“.



Разговорите, по време на които египетски и катарски представители ще проведат срещи с делегации както от Израел, така и от ХАМАС поотделно, се провеждат в навечерието на втората годишнина от нападението, водено от палестинската групировка срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.



Руският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху плана за мир в ивицата Газа на американския президент Доналд Тръмп, предаде ТАСС, цитирана от БТА, позовавайки се на пресслужбата на Кремъл.



"Сегашното развитие на събитията в Близкия изток беше обсъдено детайлно, включително и предложения от президента на САЩ план за нормализиране (на ситуацията) в ивицата Газа. Владимир Путин потвърди неизменната позиция на Русия в полза на комплексно решение на палестинския въпрос върху добре познатата международноправна основа", се добавя в изявлението.



По време на разговора двамата държавни лидери са изразили също така и интереса си за намиране на дипломатическо решение на въпроса с иранската ядрена програма, както и по-нататъшното стабилизиране на Сирия, отбелязва Ройтерс.

Германският външен министър Йохан Вадефул смята, че освобождаването на заложниците, държани от Хамас, е възможно следващата седмица.

„Оптимист съм. Наистина сме на добър път“, каза външният министър в интервю за вестник „Билд“, коментирайки усилията за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. „Надявам се, че можем да постигнем първо споразумение – прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците и хуманитарен достъп до ивицата Газа – в рамките на следващата седмица“, отбеляза той. „Има шанс“, смята Вадефул.

„Хамас трябва да знае, че трябва да направи избор сега, в противен случай ще има тежки последици“, предупреди той.

Австралийските власти ще проведат разследване след появата на графити, възхваляващи радикалното палестинско движение Хамас в Мелбърн, Виктория, заяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

„Терористичната пропаганда, показана на билборд в Мелбърн по случай годишнината от убийствата на 7 октомври, е отвратителна. Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност с цялата строгост на закона. Австралийската федерална полиция ще работи с полицията на Виктория, за да ги изправи пред правосъдието“, каза той.

Премиерът призова съгражданите си да се въздържат от провеждане на каквито и да било протести в подкрепа на Палестина. „Това е ден за траур, а не за демонстрации“, отбеляза той.

Няколко графити с послания и призиви, включително „Слава на Хамас“, „7 октомври, направете го отново“ и „Слава на мъчениците“, бяха изрисувани със спрей върху сгради в централен квартал на Мелбърн през нощта на 7 октомври. Градските служители успяха да заличат някои от посланията, разположени в долните части на стените, преди местните жители да ги видят на път за работа. Един от тях обаче, „Слава на Хамас“, беше нарисуван върху билборд, прикрепен към покрива на двуетажна сграда, и общината не успя да го премахне своевременно. Многобройни снимки на този графит по-късно се появиха в социалните мрежи и медиите, което предизвика критики към австралийското правителство за това, че не е забранило протестите в подкрепа на Палестина.

Полицията на Виктория заяви, че разследва инцидента.