Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Грета Тунберг е луда, трябва да иде на лекар

Тръмп: Грета Тунберг е луда, трябва да иде на лекар

7 Октомври, 2025 04:12, обновена 7 Октомври, 2025 04:19 663 6

  • доналд тръмп-
  • грета тунберг

Тя вече не работи за опазване на околната среда, има проблем с контрола на гнева, заяви американският президент

Тръмп: Грета Тунберг е луда, трябва да иде на лекар - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че шведската активистка Грета Тунберг вече не работи за опазване на околната среда.

„Тя вече не работи за околната среда. Тя има проблеми с контрола на гнева. Мисля, че трябва да се обърне към лекар“, каза Тръмп на 6 октомври по време на среща с репортери в Белия дом. Той коментира въпроса за депортирането на Тунберг от Израел, наричайки я „ядосана и луда“.

По-рано израелското външно министерство обяви депортирането на 171 активисти от флотилията Сумуд (което на арабски означава „постоянство“), включително Тунберг, в Гърция и Словакия. Израелското външно министерство отбеляза, че „всички законни права на участниците в този PR трик са били напълно спазени“.

Флотилията Сумуд, състояща се от повече от 40 кораба, принадлежащи на различни държави, отплава от Тунис за Газа в средата на септември. Участниците в мисията твърдяха, че целта ѝ е била да се пробие блокадата на Ивицата Газа и да се достави хуманитарна помощ до анклава.

Израелските власти многократно заявяваха, че смятат действията на активистите за провокация и няма да позволят на корабите им да се приближат до бреговете на Газа. В крайна сметка флотилията беше прехваната от кораби на израелския флот и всички активисти – повече от 400 души – бяха задържани и доведени до израелския бряг.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Трън е cepceмин,

    2 0 Отговор
    но за нея не е далеч от истината.
    Само й вижте блуждаещите очи.
    Хи, хи…

    04:23 07.10.2025

  • 2 Дио

    0 3 Отговор
    Луд си ти.Със твоето държание водиш обора към гражданска война.Дай боже да е по скоро.Да се отърве света от вас

    04:23 07.10.2025

  • 3 Въпрос

    1 0 Отговор
    Тая докторица на снимката и тя ли е "шведка"? И там ли, като в краварника, 90 процента от докторите са с етнос на кубинска ракия?

    04:36 07.10.2025

  • 4 Кой нормален

    1 0 Отговор
    ще хукне като нея да гони вятъра?

    04:46 07.10.2025

  • 5 12340

    1 0 Отговор
    Не е луда, има аутизъм
    Луд е тоя, дето я насъсква и финансира

    04:47 07.10.2025

  • 6 Васко

    2 0 Отговор
    Всички го виждат и знаят-наистина е луда!
    Типично еврорастко творение!

    04:51 07.10.2025