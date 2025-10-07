Тръмп: Грета Тунберг е луда, трябва да иде на лекар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че шведската активистка Грета Тунберг вече не работи за опазване на околната среда.

„Тя вече не работи за околната среда. Тя има проблеми с контрола на гнева. Мисля, че трябва да се обърне към лекар“, каза Тръмп на 6 октомври по време на среща с репортери в Белия дом. Той коментира въпроса за депортирането на Тунберг от Израел, наричайки я „ядосана и луда“.

По-рано израелското външно министерство обяви депортирането на 171 активисти от флотилията Сумуд (което на арабски означава „постоянство“), включително Тунберг, в Гърция и Словакия. Израелското външно министерство отбеляза, че „всички законни права на участниците в този PR трик са били напълно спазени“.

Флотилията Сумуд, състояща се от повече от 40 кораба, принадлежащи на различни държави, отплава от Тунис за Газа в средата на септември. Участниците в мисията твърдяха, че целта ѝ е била да се пробие блокадата на Ивицата Газа и да се достави хуманитарна помощ до анклава.

Израелските власти многократно заявяваха, че смятат действията на активистите за провокация и няма да позволят на корабите им да се приближат до бреговете на Газа. В крайна сметка флотилията беше прехваната от кораби на израелския флот и всички активисти – повече от 400 души – бяха задържани и доведени до израелския бряг.