Орбан и Сиярто отговориха на Зеленски: Не ви искаме в ЕС, не можете да ни изнудвате

Унгария не е задължена да подкрепя присъединяването на Украйна към Европейския съюз и Киев не може да изнудва Будапеща да промени позицията си.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в отговор на твърденията на Володимир Зеленски, че Украйна ще може да се присъедини към ЕС въпреки възраженията на Будапеща.

Още новини от Украйна

„Унгария няма морално задължение да подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя държава никога не е постигала членство в ЕС чрез изнудване и това няма да се случи и този път“, написа премиерът в обръщението си.

Той припомни, че решението за членство в ЕС трябва да бъде взето единодушно от членовете на общността. „Унгарският народ взе своето решение. На референдума огромното мнозинство от гражданите гласуваха против присъединяването на Украйна към ЕС. Ако искате да промените това, тогава медийната кампания, която водите срещу Унгария, вероятно не е най-добрият начин да си създадете приятели“, предупреди Орбан Зеленски.

Решението за приемане на Украйна в Европейския съюз може да бъде взето само единодушно от всички членове на общността, а Унгария се противопоставя на подобен ход. Това заяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто в отговор на твърдението на Володимир Зеленски, че Киев ще се интегрира в ЕС въпреки позицията на Будапеща.

„Решението за това коя държава е готова да се присъедини към Европейския съюз и коя държава може да се присъедини към ЕС няма да бъде взето от президента на Украйна, а от самия Европейски съюз, където подобни решения изискват единодушие“, написа външният министър във Facebook.

„Унгарският народ вече направи своя избор и ние представляваме волята на унгарския народ в Брюксел“, добави Сиярто, визирайки резултатите от тазгодишния референдум в Унгария за присъединяването на Украйна към ЕС.

В плебисцита участваха над 2 милиона души, 95% от които гласуваха против ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Веднага след това унгарският премиер Виктор Орбан блокира съвместно изявление в подкрепа на Украйна на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 26 юни, което би отворило пътя за започване на преговори за присъединяване на Украйна.

Сиярто беше принуден да отговори на Зеленски в понеделник, след като последният заяви, че присъединяването на Украйна към ЕС е само въпрос на време и ще се случи независимо от мнението на Орбан.