Орбан и Сиярто отговориха на Зеленски: Не ви искаме в ЕС, не можете да ни изнудвате

Унгария не е задължена да подкрепя присъединяването на Украйна към Европейския съюз и Киев не може да изнудва Будапеща да промени позицията си.
Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в отговор на твърденията на Володимир Зеленски, че Украйна ще може да се присъедини към ЕС въпреки възраженията на Будапеща.
„Унгария няма морално задължение да подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя държава никога не е постигала членство в ЕС чрез изнудване и това няма да се случи и този път“, написа премиерът в обръщението си.
Той припомни, че решението за членство в ЕС трябва да бъде взето единодушно от членовете на общността. „Унгарският народ взе своето решение. На референдума огромното мнозинство от гражданите гласуваха против присъединяването на Украйна към ЕС. Ако искате да промените това, тогава медийната кампания, която водите срещу Унгария, вероятно не е най-добрият начин да си създадете приятели“, предупреди Орбан Зеленски.
Решението за приемане на Украйна в Европейския съюз може да бъде взето само единодушно от всички членове на общността, а Унгария се противопоставя на подобен ход. Това заяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто в отговор на твърдението на Володимир Зеленски, че Киев ще се интегрира в ЕС въпреки позицията на Будапеща.
„Решението за това коя държава е готова да се присъедини към Европейския съюз и коя държава може да се присъедини към ЕС няма да бъде взето от президента на Украйна, а от самия Европейски съюз, където подобни решения изискват единодушие“, написа външният министър във Facebook.
„Унгарският народ вече направи своя избор и ние представляваме волята на унгарския народ в Брюксел“, добави Сиярто, визирайки резултатите от тазгодишния референдум в Унгария за присъединяването на Украйна към ЕС.
В плебисцита участваха над 2 милиона души, 95% от които гласуваха против ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Веднага след това унгарският премиер Виктор Орбан блокира съвместно изявление в подкрепа на Украйна на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 26 юни, което би отворило пътя за започване на преговори за присъединяване на Украйна.
Сиярто беше принуден да отговори на Зеленски в понеделник, след като последният заяви, че присъединяването на Украйна към ЕС е само въпрос на време и ще се случи независимо от мнението на Орбан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дзън дзън ГАНКЕ ЛЕЕ
05:56 07.10.2025
2 Зеленски
"Ние пък ще ви приемем в СССР 2 и без да искате."
05:57 07.10.2025
3 Истината
Коментиран от #4
05:58 07.10.2025
4 ама ЗЕЛЕНИЯТ
До коментар #3 от "Истината":СЛАВЯНИН ЛИ Е
Коментиран от #10, #11
06:00 07.10.2025
5 Хмм
06:06 07.10.2025
6 И Киев е Руски
06:06 07.10.2025
7 Путин
Коментиран от #9
06:07 07.10.2025
8 Българин
Виждаме, какво става, но го разбираме, едва когато Природата ни накаже, а навсякъде е заложена абсолютна бомба. С това презастрояване, което е резултат на прането на пари от кражби на българските активи, пасиви и европейски финанси.
06:07 07.10.2025
9 Хи хи ха ха
До коментар #7 от "Путин":Бивш шеф, дърт човек, на да питаш, защо именно на Правда? Нима пенсията в Русия е само 8000 рубли? Под 100 евро?
06:08 07.10.2025
10 Истината
До коментар #4 от "ама ЗЕЛЕНИЯТ":Остави Зеления... Казах ти, че унгарците мразят славяните и това го знам от първа ръка. Иди в Унгария и им кажи: "Аз съм славянин" и да почувстваш унгарската любов към теб. Мислиш ли, че е случайно, че точно Орбан толкова се радва и подкрепя това СВО, в което бяха избити вече няколко милиона славяни от неговите задуралски братовчеди?
Коментиран от #28
06:11 07.10.2025
11 Нема се пуашиш
До коментар #4 от "ама ЗЕЛЕНИЯТ":И разПутин е евреин.
06:13 07.10.2025
12 Нека
06:14 07.10.2025
13 Факт
06:14 07.10.2025
14 Име
06:14 07.10.2025
15 Кандидат депутат
06:15 07.10.2025
16 Мнението ми
Коментиран от #26
06:15 07.10.2025
17 Анонимен
06:16 07.10.2025
18 Факт
06:17 07.10.2025
19 Анонимен
06:22 07.10.2025
20 Факт
06:26 07.10.2025
21 Гориил
06:28 07.10.2025
22 Нормално
06:34 07.10.2025
23 ФАКТ
06:38 07.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хмм
Коментиран от #27
06:47 07.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Мнението ми":Виж икономиката на Унгария и тази на Франция в какво състояние са
И ПАК КАЖИ КОЙ Е ЛУЗЪР❗
07:04 07.10.2025
27 Хмър та пляс
До коментар #25 от "Хмм":Спри да препрочиташ "Демокрацията" от 1989 Мунчо! Бай Желю Философията от село Веселиново уйде отдавна у реко!
07:11 07.10.2025
28 Ти луд ли си бре?
До коментар #10 от "Истината":Кой ти каза, че унгарския народ се радва на тая война?
Някакъв глас ли ти го нашепва в болната глава?
07:19 07.10.2025