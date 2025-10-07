Новини
Орбан и Сиярто отговориха на Зеленски: Не ви искаме в ЕС, не можете да ни изнудвате
  Тема: Украйна

Орбан и Сиярто отговориха на Зеленски: Не ви искаме в ЕС, не можете да ни изнудвате

7 Октомври, 2025 05:37, обновена 7 Октомври, 2025 05:48 1 971 28

Според украинския президент страната му може да бъде приета в съюза и без съгласието на Унгария

Орбан и Сиярто отговориха на Зеленски: Не ви искаме в ЕС, не можете да ни изнудвате - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария не е задължена да подкрепя присъединяването на Украйна към Европейския съюз и Киев не може да изнудва Будапеща да промени позицията си.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в отговор на твърденията на Володимир Зеленски, че Украйна ще може да се присъедини към ЕС въпреки възраженията на Будапеща.

„Унгария няма морално задължение да подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя държава никога не е постигала членство в ЕС чрез изнудване и това няма да се случи и този път“, написа премиерът в обръщението си.

Той припомни, че решението за членство в ЕС трябва да бъде взето единодушно от членовете на общността. „Унгарският народ взе своето решение. На референдума огромното мнозинство от гражданите гласуваха против присъединяването на Украйна към ЕС. Ако искате да промените това, тогава медийната кампания, която водите срещу Унгария, вероятно не е най-добрият начин да си създадете приятели“, предупреди Орбан Зеленски.

Решението за приемане на Украйна в Европейския съюз може да бъде взето само единодушно от всички членове на общността, а Унгария се противопоставя на подобен ход. Това заяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто в отговор на твърдението на Володимир Зеленски, че Киев ще се интегрира в ЕС въпреки позицията на Будапеща.

„Решението за това коя държава е готова да се присъедини към Европейския съюз и коя държава може да се присъедини към ЕС няма да бъде взето от президента на Украйна, а от самия Европейски съюз, където подобни решения изискват единодушие“, написа външният министър във Facebook.

„Унгарският народ вече направи своя избор и ние представляваме волята на унгарския народ в Брюксел“, добави Сиярто, визирайки резултатите от тазгодишния референдум в Унгария за присъединяването на Украйна към ЕС.

В плебисцита участваха над 2 милиона души, 95% от които гласуваха против ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Веднага след това унгарският премиер Виктор Орбан блокира съвместно изявление в подкрепа на Украйна на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 26 юни, което би отворило пътя за започване на преговори за присъединяване на Украйна.

Сиярто беше принуден да отговори на Зеленски в понеделник, след като последният заяви, че присъединяването на Украйна към ЕС е само въпрос на време и ще се случи независимо от мнението на Орбан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 дзън дзън ГАНКЕ ЛЕЕ

    9 2 Отговор
    ДЗЪН БАИОВИТЕ ХОП ТРОП МОМИТЕЕ ХАИДЕ НА ХОРОТО

    05:56 07.10.2025

  • 2 Зеленски

    4 18 Отговор
    Отговорил на Орбан и Сиярто:

    "Ние пък ще ви приемем в СССР 2 и без да искате."

    05:57 07.10.2025

  • 3 Истината

    7 28 Отговор
    Унгарците мразят славяните. Унгарците гледат на славяните като на по-низша раса. Имайте го това напредвид.

    Коментиран от #4

    05:58 07.10.2025

  • 4 ама ЗЕЛЕНИЯТ

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    СЛАВЯНИН ЛИ Е

    Коментиран от #10, #11

    06:00 07.10.2025

  • 5 Хмм

    25 0 Отговор
    още с отварянето на първата глава започват паричните потоци от предсъединителните фондове, това иска зеленски пари, Турция вече 25 години получава европари от тези фондове при това много повече от нас, въпреки че не е член на ЕС и никога няма да стане

    06:06 07.10.2025

  • 6 И Киев е Руски

    17 1 Отговор
    Орбан и Сиярто да са спокойни..При първата изстреляна томахавка проблема мигновено ще бъде решен

    06:06 07.10.2025

  • 7 Путин

    4 16 Отговор
    В кланницата на Путлер снощи от прозорец на 7мия етаж е полетял шефът на руския вестник Правда.

    Коментиран от #9

    06:07 07.10.2025

  • 8 Българин

    25 1 Отговор
    Не знам, защо непрекъснато ни занимават със Зеленски и Унгария и още повече с отношенията между Зеленски и Орбан. В България изглежда няма журналисти, а само четирихилядници, които преписват статии от международните медии чрез мобилни приложения като Граунд Нюз и Гугъл преводач. Обаче няма един журналист, който да разобличи далаверите и кражбите на Държавна Сигурност и производните на БКП, на мизериите и предателството на български олигарси, на разсипването на българските ресурси, природа, градове и села.
    Виждаме, какво става, но го разбираме, едва когато Природата ни накаже, а навсякъде е заложена абсолютна бомба. С това презастрояване, което е резултат на прането на пари от кражби на българските активи, пасиви и европейски финанси.

    06:07 07.10.2025

  • 9 Хи хи ха ха

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Бивш шеф, дърт човек, на да питаш, защо именно на Правда? Нима пенсията в Русия е само 8000 рубли? Под 100 евро?

    06:08 07.10.2025

  • 10 Истината

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "ама ЗЕЛЕНИЯТ":

    Остави Зеления... Казах ти, че унгарците мразят славяните и това го знам от първа ръка. Иди в Унгария и им кажи: "Аз съм славянин" и да почувстваш унгарската любов към теб. Мислиш ли, че е случайно, че точно Орбан толкова се радва и подкрепя това СВО, в което бяха избити вече няколко милиона славяни от неговите задуралски братовчеди?

    Коментиран от #28

    06:11 07.10.2025

  • 11 Нема се пуашиш

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "ама ЗЕЛЕНИЯТ":

    И разПутин е евреин.

    06:13 07.10.2025

  • 12 Нека

    10 1 Отговор
    почешем Зеления с Орешник !

    06:14 07.10.2025

  • 13 Факт

    15 0 Отговор
    Изнудвачите винаги се прикриват зад псевдо морални ограничения.

    06:14 07.10.2025

  • 14 Име

    5 0 Отговор
    Обикновено вменяват вина!

    06:14 07.10.2025

  • 15 Кандидат депутат

    8 2 Отговор
    Тия зелените никой не ги иска

    06:15 07.10.2025

  • 16 Мнението ми

    3 7 Отговор
    Унгарските лузърк много скоро трябва да бъдат изгонени от ЕС!

    Коментиран от #26

    06:15 07.10.2025

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Само човек с "възможности" може да изнудва.

    06:16 07.10.2025

  • 18 Факт

    2 1 Отговор
    Всеки изнудвач формира групички по интереси!

    06:17 07.10.2025

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Представят че на някого с нещо сте навредили или обидили, правят някакъв цирк уж в потвърждение.

    06:22 07.10.2025

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Пускат балони сгъстен газ, хвърчила и димки!

    06:26 07.10.2025

  • 21 Гориил

    11 1 Отговор
    Твърденията на западните лидери, че Европа преживява най-опасния си момент след Втората световна война, са умишлена манипулация. Лицемерието на фалшивия страх са се превърнали в инструмент за контрол на общественото мнение и прикриване на дълбокия упадък на Европа.

    06:28 07.10.2025

  • 22 Нормално

    3 3 Отговор
    Руските тротинетки винаги са типични подлеци и патологични лъжци. Фицо и Орбан са корумпета на Кремъл.

    06:34 07.10.2025

  • 23 ФАКТ

    1 2 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    06:38 07.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    4 0 Отговор
    сещам се навремето Австрия не искаше Унгария в ЕС, техният премиер казваше, заплатите на унгарците са два пъти по-ниски от тези в Австрия, трябва да се изравнят, пресметнете за чия сметка?

    Коментиран от #27

    06:47 07.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мнението ми":

    Виж икономиката на Унгария и тази на Франция в какво състояние са
    И ПАК КАЖИ КОЙ Е ЛУЗЪР❗

    07:04 07.10.2025

  • 27 Хмър та пляс

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    Спри да препрочиташ "Демокрацията" от 1989 Мунчо! Бай Желю Философията от село Веселиново уйде отдавна у реко!

    07:11 07.10.2025

  • 28 Ти луд ли си бре?

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Кой ти каза, че унгарския народ се радва на тая война?
    Някакъв глас ли ти го нашепва в болната глава?

    07:19 07.10.2025

